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Новости ЭкономикаОбщество
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электронные сигареты (44) Офис Генпрокурора (2037)

БЭБ и Офис Генерального прокурора должны бороться с каналами контрабанды электронных сигарет, потому что ситуация критическая, – Лямец

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

"Нелегальный рынок электронных сигарет растет безумными темпами. К концу 2022 года более 50% электронных устройств и курительных смесей ввезены в Украину контрабандой. Государственный бюджет ежемесячно не получает от 280 млн. грн. в виде налогов. А с 1 января 2023 года после увеличения официальных акцизов потери бюджета составят от 560 до 800 млн. ежемесячно.

За эти средства можно было регулярно покупать средства защиты или дроны для наших военнослужащих", - заявляет Сергей Лямец.

"С 1 января 2021 года жидкости для электронных сигарет облагаются акцизом, а производство и продажа жидкости для электронных сигарет возможны только с лицензией. Наверняка авторы изменений в налоговом кодексе и законе Украины рассчитывали легализовать этот рынок и увеличить доходы в бюджет. Но, по факту, по меньшей мере 3,5 миллиона электронных девайсов для курения ежемесячно завозятся в Украину контрабандой. Если у легального продавца популярное электронное устройство для курения Elf bar на 1500 затяжек после оплаты пошлины, акциза и уплаты лицензии стоит 370 грн, то нелегальное - только 200 грн. С одной такой нелегальной сигареты государственный бюджет не получает 80 грн. Речь идет, как минимум, о 280 млн грн. неполученных государством налогов. Конечно, мои расчеты достаточно приблизительные… Уверен, что речь идет о гораздо больших суммах – потому что кроме акциза, официальные продавцы еще платят НДС и стоимость лицензии. А контрабандисты этого не делают", – возмущается эксперт.

БЭБ и Офис Генерального прокурора должны бороться с каналами контрабанды электронных сигарет, потому что ситуация критическая, – Лямец 01

Столичные киоски, где продаются электронные сигареты без акцизных марок

С января 2023 года власти втрое повысили официальные акцизы на электронные сигареты. По прогнозам Лямца, доля контрабандных электронных сигарет еще больше вырастет. Потери же государственного бюджета по разным расчетам будут составлять от 560 млн грн – до 800 млн грн недополученных налогов ежемесячно.

"Рынок электронных сигарет в Украине является одним из самых больших в мире. Но государство не получает стабильных доходов, потому что неэффективно борется с нарушителями. Отечественные контрабандисты, ранее нелегально вывозившие производимые в Украину сигареты в Европу, теперь сменили профиль и "импортируют" электронные сигареты и жидкости. Товар едет через границу с Польшей, Словакией, Словенией. Вопрос к Государственной Таможенной службе и к Государственной налоговой службе – каким образом в Украину попадают электронные сигареты без оплаты пошлин и без акцизных марок? Интересная тема для расследования Бюро экономической безопасности и Генеральной прокуратуры", - возмущается блогер.

БЭБ и Офис Генерального прокурора должны бороться с каналами контрабанды электронных сигарет, потому что ситуация критическая, – Лямец 02

Скрин одного из многочисленных телеграм-каналов, торгующих контрабандными электронными устройствами для курения.

Также Лямец считает, что Национальная полиция Украины должна тщательнее бороться с нарушителями в точках продаж. Потому что, на улицах Днепра и Киева работают незаконные киоски, продающие электронные сигареты без акцизных марок. А в Одессе и Львове контрабандные сигареты продаются даже в торговой сети.

По мнению Лямца, полиция должна жестче бороться с многочисленными телеграм-каналами, которые продают нелегальные электронные сигареты даже несовершеннолетним с доставкой через "Новую Почту".

"Нужно поддерживать официальных продавцов и на всех уровнях бороться с нарушителями. Иначе нелегальный рынок победит официальный, и о поступлении в бюджет можно забыть. Речь почти о миллиарде в месяц в перспективе ближайших лет. С контрабандой и продажей нелегальных электронных сигарет и жидкостей к ним, нужно бороться как в свое время с нелегальным игровым рынком… Кулак Зеленского – это сила! Иначе они не поймут. Только жестокое наказание нарушителей – от контрабандистов до продавцов", – считает Сергей Лямец.
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Топ комментарии
+8
напевно хтось з ОПи недоотрімує, раз так одразу "занепокоїлись"
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27.12.2022 14:31
+5
Бюджет должен наполняться не дикими сигаретными поборами,а нормально работающими предприятиями создающими хорошую прибавочную стоимость и большое количество рабочих мест.
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27.12.2022 14:32
+4
шкода але слуги народу настіки погрязли в корупціі і разного роду махінаціях. вони даже закон приняли про незаконне збагачування і відсутність за це кримінальноі відповідальності
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27.12.2022 14:42
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Правила форума Совет форумчан
напевно хтось з ОПи недоотрімує, раз так одразу "занепокоїлись"
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27.12.2022 14:31 Ответить
Бюджет должен наполняться не дикими сигаретными поборами,а нормально работающими предприятиями создающими хорошую прибавочную стоимость и большое количество рабочих мест.
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27.12.2022 14:32 Ответить
Бюджет має наповнюватися у тому числі і за рахунок митних платежів, а не тільки за рахунок місцевого бізнесу. Чи тобі нагадати, що на митниці щомісяця пройопи 15 млрд грн?!
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27.12.2022 15:25 Ответить
в недавній статті на цензорі "бюджет недоотримує на кожній пачці без акцизних або 34 або 43 грн" ( ну не памятаю)... з таким вовчим апетитом заробити скоро контрабанда хліба буде
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27.12.2022 14:36 Ответить
А 8 євро в Німеччині,чи 5 у Польщі не хочете (я не кажу про якусь контрабанду у метро,а ті що офіційні)
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27.12.2022 14:43 Ответить
Коли в Україні будуть зарплати у євро - тоді і будете порівнювати.
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27.12.2022 15:39 Ответить
То не порівняння-то вимоги європейських країн -підвищити акциз на цигарки.
Ми ж типу йдемо до ЄС-тому і підтягують акцизи та податки до європейських.
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27.12.2022 17:14 Ответить
хочу як у Європі - за ці три роки кабмін та весь апарат разом з Зе повинен раз 15 піти у відставку..
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27.12.2022 16:18 Ответить
Караул-рекетирів і злодіїв "кидають"!
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27.12.2022 14:38 Ответить
шкода але слуги народу настіки погрязли в корупціі і разного роду махінаціях. вони даже закон приняли про незаконне збагачування і відсутність за це кримінальноі відповідальності
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27.12.2022 14:42 Ответить
А ще клоунські гниди закрили свої декларації на час воєнного стану.
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27.12.2022 15:26 Ответить
Хтось зрівнював доходи від митниці та витрати на митниці, БлЄБи і усі оті конторки, які буцімто потрібні? Може вони того, нафіг не потрібні.
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27.12.2022 15:38 Ответить
"Кому шо, а курам просо." Лише за свій кусок думають ригоанали перемальовані.
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27.12.2022 18:32 Ответить
А Лямець не хоче передивитись акцизні ставки на рідини для електронних цигарок, ні?

Акцизом обкладається кожен мілілітр рідини, без різниці - є нікотин там чи ні. (Браво)

Розмір акцизу дикий. Рідини, які раніше коштували 350-450 грн, зараз коштують 900-1400 грн.

У той же час продукція табачних компаній не має таких звірячіх цифр на акцизах. Хто та що **********? Щоб додавити вейпінг, бо він давно почав відбирати долю ринку у табачників та по рівню шкідливості в багато разів менш шкідливо це ніж цигарки та СНТ.

Більше гривні на кожному мілілітрі рідини, це грабунок! Плюс акцизні марки зробити (від 2 до 8 тижнів), а якщо рідина поставляється з іншої країни, то потрібно виробника "попросити" ці акцизні марки проклеїти на попередньо сплачену партію, бо інакше будуть проблеми.

Дичина взагалі. Держава бажає отримувати необгрунтовано високий податок і нічого не робить для поліпшення умов ведення бізнесу. Можуть тільки кошмарити рейдами, конфіскацією на перевірку товарів.

І цей процесс був ще до війни.
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28.12.2022 11:14 Ответить
Ви здивуєтесь, але вже з 1 січня почали брати замість 3000 грн з літру цілих 10000 гривень за 1000 мл рідини.
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03.01.2023 20:37 Ответить
 
 