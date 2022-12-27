БЭБ и Офис Генерального прокурора должны бороться с каналами контрабанды электронных сигарет, потому что ситуация критическая, – Лямец

"Нелегальный рынок электронных сигарет растет безумными темпами. К концу 2022 года более 50% электронных устройств и курительных смесей ввезены в Украину контрабандой. Государственный бюджет ежемесячно не получает от 280 млн. грн. в виде налогов. А с 1 января 2023 года после увеличения официальных акцизов потери бюджета составят от 560 до 800 млн. ежемесячно.

За эти средства можно было регулярно покупать средства защиты или дроны для наших военнослужащих", - заявляет Сергей Лямец.

"С 1 января 2021 года жидкости для электронных сигарет облагаются акцизом, а производство и продажа жидкости для электронных сигарет возможны только с лицензией. Наверняка авторы изменений в налоговом кодексе и законе Украины рассчитывали легализовать этот рынок и увеличить доходы в бюджет. Но, по факту, по меньшей мере 3,5 миллиона электронных девайсов для курения ежемесячно завозятся в Украину контрабандой. Если у легального продавца популярное электронное устройство для курения Elf bar на 1500 затяжек после оплаты пошлины, акциза и уплаты лицензии стоит 370 грн, то нелегальное - только 200 грн. С одной такой нелегальной сигареты государственный бюджет не получает 80 грн. Речь идет, как минимум, о 280 млн грн. неполученных государством налогов. Конечно, мои расчеты достаточно приблизительные… Уверен, что речь идет о гораздо больших суммах – потому что кроме акциза, официальные продавцы еще платят НДС и стоимость лицензии. А контрабандисты этого не делают", – возмущается эксперт.

Столичные киоски, где продаются электронные сигареты без акцизных марок

С января 2023 года власти втрое повысили официальные акцизы на электронные сигареты. По прогнозам Лямца, доля контрабандных электронных сигарет еще больше вырастет. Потери же государственного бюджета по разным расчетам будут составлять от 560 млн грн – до 800 млн грн недополученных налогов ежемесячно.

"Рынок электронных сигарет в Украине является одним из самых больших в мире. Но государство не получает стабильных доходов, потому что неэффективно борется с нарушителями. Отечественные контрабандисты, ранее нелегально вывозившие производимые в Украину сигареты в Европу, теперь сменили профиль и "импортируют" электронные сигареты и жидкости. Товар едет через границу с Польшей, Словакией, Словенией. Вопрос к Государственной Таможенной службе и к Государственной налоговой службе – каким образом в Украину попадают электронные сигареты без оплаты пошлин и без акцизных марок? Интересная тема для расследования Бюро экономической безопасности и Генеральной прокуратуры", - возмущается блогер.

Скрин одного из многочисленных телеграм-каналов, торгующих контрабандными электронными устройствами для курения.

Также Лямец считает, что Национальная полиция Украины должна тщательнее бороться с нарушителями в точках продаж. Потому что, на улицах Днепра и Киева работают незаконные киоски, продающие электронные сигареты без акцизных марок. А в Одессе и Львове контрабандные сигареты продаются даже в торговой сети.

По мнению Лямца, полиция должна жестче бороться с многочисленными телеграм-каналами, которые продают нелегальные электронные сигареты даже несовершеннолетним с доставкой через "Новую Почту".

"Нужно поддерживать официальных продавцов и на всех уровнях бороться с нарушителями. Иначе нелегальный рынок победит официальный, и о поступлении в бюджет можно забыть. Речь почти о миллиарде в месяц в перспективе ближайших лет. С контрабандой и продажей нелегальных электронных сигарет и жидкостей к ним, нужно бороться как в свое время с нелегальным игровым рынком… Кулак Зеленского – это сила! Иначе они не поймут. Только жестокое наказание нарушителей – от контрабандистов до продавцов", – считает Сергей Лямец.