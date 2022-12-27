Если Саакашвили умрет в тюрьме, Грузию не примут в ЕС, - депутат Европарламента Сариуш-Вольский

Вступление Грузии в Евросоюз напрямую связано с делом бывшего президента этой страны, гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Об этом заявил польский дипломат и депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузию Online".

"Параллели между делом Саакашвили и вступлением Грузии в Евросоюз имеют фундаментальное значение. Они нераздельны. Европарламент никогда не поддержит вступление Грузии в Евросоюз, если экспрезидент умрет в тюрьме", - заявил Яцек-Вольский.

Напомним, 20 ноября адвокат Саакашвили заявил, что его клиента отравили после ареста. Пенитенциарная служба Грузии утверждает, что не видела никаких доказательств отравления. После этого адвокат предоставил заключение американскому врачу, который проанализировал образцы волос и ногтей Саакашвили. Вывод подтверждает, что у экспрезидента – отравление тяжелыми металлами и зависимость от медицинских препаратов.

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