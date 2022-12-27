Если Саакашвили умрет в тюрьме, Грузию не примут в ЕС, - депутат Европарламента Сариуш-Вольский
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Вступление Грузии в Евросоюз напрямую связано с делом бывшего президента этой страны, гражданина Украины Михеила Саакашвили.
Об этом заявил польский дипломат и депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузию Online".
"Параллели между делом Саакашвили и вступлением Грузии в Евросоюз имеют фундаментальное значение. Они нераздельны. Европарламент никогда не поддержит вступление Грузии в Евросоюз, если экспрезидент умрет в тюрьме", - заявил Яцек-Вольский.
Напомним, 20 ноября адвокат Саакашвили заявил, что его клиента отравили после ареста. Пенитенциарная служба Грузии утверждает, что не видела никаких доказательств отравления. После этого адвокат предоставил заключение американскому врачу, который проанализировал образцы волос и ногтей Саакашвили. Вывод подтверждает, что у экспрезидента – отравление тяжелыми металлами и зависимость от медицинских препаратов.
Президент Украины Владимир Зеленский просит Грузию отпустить Саакашвили на лечение за границу.
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KAK KACAP MERISH SVOIM MIAROM.
13 січня 2015 року заявив на своєму офіційному сайті[7], що «Російський тероризм має бути знищений, як і будь-який інший».[8] Яцек виступив автором проекту резолюції Європарламенту щодо протидії інформаційній війні Росії проти ЄС, а також в черговий раз наголосив про доречне посилення санкцій проти Росії, якщо вона буде проводити політику агресії проти України.[9]
І тут же вляпатися - Готуючи карту України до безпекового форуму, що відбувся в кінці листопада 2017 року у Львові, Яцек Саріуш-Вольський окреслив на сході України окуповані російськими військами території як окремі республіки[10], тим самим визнаючи їх відділення від України. Ця карта викликала обурення Голови Львівської ОДА Олега Синютки, який залишив за його переконанням "форум проросійської пропоганди" й звернувся з заявою до СБУ.
Що до Грузії і питання саакашвілі...перше, він не помре від отруєння від важкими металами, зокрема талію - на фото він не лисий. Друге, саакашвілі не з тих, що підуть)) вступу Грузії в ЄС він не загрожує)))
не час розганяти зраду! трамп впишеться перед путіним за свого друга! 😂😂😂😂
Зрозуміло все, крім того, як довго біомасі можна срати в мізки.
І який широкий спектр обдурених. Від тих, хто копіпастить списки відомих міжнародних навчальних закладів, де нібито дипломований карлсон...до цілої когорти принижених і використаних жінок, там і кацапка гайдар і дружина