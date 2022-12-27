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Новости За рубежом
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Грузия (4339) Европарламент (1705) Саакашвили (3303) членство в ЕС (775)

Если Саакашвили умрет в тюрьме, Грузию не примут в ЕС, - депутат Европарламента Сариуш-Вольский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

саакашвілі

Вступление Грузии в Евросоюз напрямую связано с делом бывшего президента этой страны, гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Об этом заявил польский дипломат и депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузию Online".

"Параллели между делом Саакашвили и вступлением Грузии в Евросоюз имеют фундаментальное значение. Они нераздельны. Европарламент никогда не поддержит вступление Грузии в Евросоюз, если экспрезидент умрет в тюрьме", - заявил Яцек-Вольский.

Напомним, 20 ноября адвокат Саакашвили заявил, что его клиента отравили после ареста. Пенитенциарная служба Грузии утверждает, что не видела никаких доказательств отравления. После этого адвокат предоставил заключение американскому врачу, который проанализировал образцы волос и ногтей Саакашвили. Вывод подтверждает, что у экспрезидента – отравление тяжелыми металлами и зависимость от медицинских препаратов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывший президент Грузии Маргвелашвили собирает подписи, чтобы Саакашвили выпустили за границу.

Президент Украины Владимир Зеленский просит Грузию отпустить Саакашвили на лечение за границу.
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Топ комментарии
+12
Прокацапська влада Грузії тільки про те і мріє.
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27.12.2022 14:32
+11
У нас одна бабця тоже на зоне в коляске ездила, на камеру, а как вышла так сразу выздоровела и по 10 км по утрам бегать начала.
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27.12.2022 15:13
+8
Проросийской грузинской власти и не нужно в ЕС. Они специально убьют Саакашвили чтобы потом перед грузинами оправдаться почему в ЕС их не берут
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27.12.2022 14:50
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Ці проросійськи покидьки тільки про це і мріють !
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27.12.2022 14:29 Ответить
Прокацапська влада Грузії тільки про те і мріє.
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27.12.2022 14:32 Ответить
а кто его травил, гонял по крышам и вывез с мешком на голове из Украини?
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27.12.2022 14:36 Ответить
Петя боровся з критикою .
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27.12.2022 14:48 Ответить
ну ты и бабахнул...)
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27.12.2022 17:21 Ответить
По суті мого комента що не так?Хіба Петя не чмерив своїх критиків всіма можливими засобами?
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27.12.2022 23:25 Ответить
чмырил - аж бабахало...)
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27.12.2022 23:29 Ответить
Побічна дія аргентинського коксу час від часу виштовхувала його дахи. Ніщо інше та ніхто інший.
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27.12.2022 19:09 Ответить
Тяжело Михе без кокаину, ломки начались
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27.12.2022 14:36 Ответить
Ви можете надати докази ,що він наркоман?
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27.12.2022 14:50 Ответить
putin tebe povidel? kiva, moje simonian!
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27.12.2022 14:51 Ответить
Ніхто із них йому це не говорив,скоріше всього. Підозрюю, що це звичайний пороходятел . Навіть не знаю інший хто гірші пороходятли чи зебіли.
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27.12.2022 15:30 Ответить
воно не здохне.воно дуже любить життя.особливо за рахунок різних "бабусь".
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27.12.2022 14:37 Ответить
POSMATRI NA SVOIX DAJE VO VREMIA VOINI GRABIAT UKRAINU!
KAK KACAP MERISH SVOIM MIAROM.
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27.12.2022 15:00 Ответить
Єтого хряка лопатой не убьешь! здоровый лось.
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27.12.2022 17:00 Ответить
а якщо не помре - тоді візьмуть?
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27.12.2022 14:38 Ответить
Проросийской грузинской власти и не нужно в ЕС. Они специально убьют Саакашвили чтобы потом перед грузинами оправдаться почему в ЕС их не берут
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27.12.2022 14:50 Ответить
Будет смешно если вождь грузинской Революции роз, открывшей путь в ЕС неевропейским недочеловекам, станет причиной непринятия грузин в ряды цивилизованного человечества.
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27.12.2022 14:51 Ответить
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27.12.2022 15:15 Ответить
Чем быстрее сдохнет этот гад САакашвили тем для легче для Украины ! В противном случае он опять начнёт бегать по крышам Киева и позорить всю Украину!!Не понятно как такой дебил мог быть президентом хитрожопых грузин!!! .... Хотя наши хохлы-спекулянты не лучше.. Выбрали себе в президенты тупого клоуна зеленского..
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27.12.2022 14:56 Ответить
На фото Миша выглядит жутко. Боюсь ваше желание скоро исполнится.
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27.12.2022 15:07 Ответить
чому від тебе так кацапам тхне?
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27.12.2022 15:14 Ответить
тому, що воно кацапське падло
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30.12.2022 16:56 Ответить
Пообщался с народом Грузии,узнает какой вклад он сделал в развитие Грузии. Не поддакивайте кацапским рупорам что злословят Михо. ОН всегда поддержал Украину
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27.12.2022 16:08 Ответить
Сама велика помилка Пороха запросити його в Україну, та ще й пустити у владу. Гіршого й уявити важко коли популісти дориваються до влади.
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27.12.2022 15:04 Ответить
У нас одна бабця тоже на зоне в коляске ездила, на камеру, а как вышла так сразу выздоровела и по 10 км по утрам бегать начала.
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27.12.2022 15:13 Ответить
Таке враження, що поважний Яцек Саріуш-Вольський погано розбирається в тонкостях "літератури" на схід від Лодзь))

13 січня 2015 року заявив на своєму офіційному сайті[7], що «Російський тероризм має бути знищений, як і будь-який інший».[8] Яцек виступив автором проекту резолюції Європарламенту щодо протидії інформаційній війні Росії проти ЄС, а також в черговий раз наголосив про доречне посилення санкцій проти Росії, якщо вона буде проводити політику агресії проти України.[9]

І тут же вляпатися - Готуючи карту України до безпекового форуму, що відбувся в кінці листопада 2017 року у Львові, Яцек Саріуш-Вольський окреслив на сході України окуповані російськими військами території як окремі республіки[10], тим самим визнаючи їх відділення від України. Ця карта викликала обурення Голови Львівської ОДА Олега Синютки, який залишив за його переконанням "форум проросійської пропоганди" й звернувся з заявою до СБУ.

Що до Грузії і питання саакашвілі...перше, він не помре від отруєння від важкими металами, зокрема талію - на фото він не лисий. Друге, саакашвілі не з тих, що підуть)) вступу Грузії в ЄС він не загрожує)))
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27.12.2022 15:25 Ответить
Тонкість "літератури" в тому, що Висновок підтверджує, що у експрезидента - отруєння важкими металами, зокрема там є талій... Синдромом отруєння талію є облисіння. Коли ця тонкість виплила, саакашвілі і його "ангели" з хвостами заявили, що готові публічно здати аналізи. Цікаво талій вже зникне?)) Брехати теж треба вміти.
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27.12.2022 15:37 Ответить
Це натяк! Кавказ навіть географічно не Європа 😂
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27.12.2022 15:48 Ответить
Saskia Jansen

не час розганяти зраду! трамп впишеться перед путіним за свого друга! 😂😂😂😂
Зрозуміло все, крім того, як довго біомасі можна срати в мізки.
І який широкий спектр обдурених. Від тих, хто копіпастить списки відомих міжнародних навчальних закладів, де нібито дипломований карлсон...до цілої когорти принижених і використаних жінок, там і кацапка гайдар і дружина
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27.12.2022 16:04 Ответить
Налякали кролика морквою! Прокацапська грузинська влада, схоже, саме на це і чекає.
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27.12.2022 16:25 Ответить
У Калсона пропелер іржавіє, нелюди! Відпустіть Карлсона на дах!
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27.12.2022 18:09 Ответить
А Грузию и так вряд-ли примут...давайте смотреть правде в глаза....Украину хрен хотят принимать, хотя она сосед и много что имеет в плане ресурсов....
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27.12.2022 18:42 Ответить
прокацапская власть в грузии ненавидит героя грузии Саакашвили который покончил с коррупцией,Значительно поднял грузинскую экономику и то что он является личным врагом *****!к сожалению и в Украине есть те кто его ненавидит....
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27.12.2022 19:54 Ответить
 
 