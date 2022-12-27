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Новости Политика Украины
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Ермак Андрей (1185) Офис Президента (1691)

Ермак влияет на все органы власти в Украине, он вовлечен во все возможные вопросы внутренней и внешней политики, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

єрмак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак вовлечен во все возможные вопросы внутренней и внешней политики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале УП.

В материале отмечается, что влияние Ермака невозможно сравнить ни с одним его предшественником.

"Ни Дмитрий Табачник при Кучме, ни Виктор Балога при Ющенко, ни Сергей Левочкин при Януковиче – и близко не могли влиять на тот масштаб проблем, которыми сейчас занимается Ермак. Действующий глава ОПУ вовлечен во все возможные вопросы внутренней и внешней политики, курирует сверхсложные процессы типа получения гарантий безопасности Украиной", - пишет издание.

По данным УП, Ермак занимается международными переговорами, санкциями, обменом пленных, регулярными контактами с советником Байдена Джеком Салливаном, внутренней политикой, расстановкой кадров на высшие должности и даже продлевает на должность посла бывшую сексологиню без дипломатического опыта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди из окружения Зеленского хотят заменить Залужного Сырским, - The Economist

"Вы думаете, Кулеба – министр иностранных дел? Телефон Ермака – вот Министерство иностранных дел", - говорят собеседники издания на Банковой.

"В Украине не осталось ни одного органа власти, на который не смог бы влиять Ермак. ... При этом в украинском законодательстве нет ни одного документа, который бы давал право главе ОПУ влиять на чиновников за пределами Офиса. На своей должности Ермак сумел так выстроить позиционирование и близость с президентом, что политический класс воспринимает их как одно целое, то, что глава ОП остался рядом с президентом во время войны, еще больше их сблизило.

В то же время, связанность с Зеленским не передает главе ОПУ больших симпатий со стороны рядовых украинцев. К Андрею Ермаку пристает даже самый мелкий негатив. Как следствие, несмотря на неслыханное влияние и широту контактов, представить любое самостоятельное политическое будущее главы ОП без Зеленского очень сложно. Хотя в украинской политике еще труднее предусмотреть что-то определенное", - подытожили авторы материала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Чернигова Атрошенко обвинил в своем отстранении от должности чиновников ОП
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Топ комментарии
+67
це 3.14здець !!! це прокацапське чмо ніхто не вибирав !!! що що вибрали 73% під гаслами "хуже не будет", "какая разінца ... ", "аби не Порошенко" ???




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27.12.2022 14:42
+63
туполилий вночий жи2 і нааркоман !!!

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27.12.2022 14:43
+58
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27.12.2022 14:48
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а "різніці нема" казав сам собі Петро, Микола, Сергій і Сашко опускаючі блювотінь зеленеу в урну...
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27.12.2022 15:36 Ответить
А, як же тоді, повноваження визначені Законами та Конституцією України ⁉️⁉️⁉️😠🤬🤯🙈 Знов таки, а Стефанчук-Зеленський для чого оту купу відосиків ліпили для лохторату, понад 3 роки ⁉️⁉️⁉️
Так це у нього, чи на нього Гончарук-Шмигаль очима на екранах лупали…
Свято наближається‼️⁉️🇺🇦⚔️🪖❤️💯🇬🇧🇺🇸🇪🇺👏👏🇺🇦⚔️❤️🪖‼️
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27.12.2022 15:37 Ответить
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27.12.2022 15:43 Ответить
Це не некомпетентність,як подає Бутусов,а цілеспрямована диверсія.
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27.12.2022 16:55 Ответить
...без сарказму

Якщо вже згадали анекдот про Штирліца ( шпигуна, розвідника..) то тут , побіжно , можна вбачити аналогію з майбутньою роботою згаданої вище пані.

Чим оперували шпигуни -розвідники усих часів ?

Розумом, кмітливістю, інтелектом , чарами ( обаянієм (раш ), шантажем ( секс : мальчікі - дєвочкі ( не треба хіхікать !) і просто - тілом .

Мабуть іще є інші методи і прийоми аби навернути незговірливих до залагодження спірного питання і прийняття рішення, котре потрібне " конторі " шпигуна .

Все просто .

А за те, що п. Єрмак майже править Країною.. то тут , мабуть , він отримав повноваження від п. Зеленського .

То чого би і не покерувати, коли вільне кермо, а гальма тільки у тебе ?

Ну.. а за " диверсію" ??? ... то це ще треба довести ... бо саме слово без доказів " компетентних органів" мало що важить ...це емоції

Гнівні, часом - правомірні.. але усього лиш емоції.

Чекаємо закінчення війни

Слава країні

Слава воїнам -героям .
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27.12.2022 20:17 Ответить
Гришка Распутин украинского разлива? Фаворит его президентского величества?
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27.12.2022 15:50 Ответить
До всіх його беззаперечних чеснот що тут були вже перераховані, заради справедливості треба додати розум, працездатність і повну відсутність амбіцій. Ідеальний помічник.
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27.12.2022 16:00 Ответить
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28.12.2022 00:33 Ответить
Человек метит на место Зели.
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27.12.2022 16:08 Ответить
і йоґо виберуть - сумніву нема.
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28.12.2022 00:35 Ответить
Найневтікаючому потрібен тільки єлєй в вуха,благовонні масла і ярмаки з опахалом .
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27.12.2022 16:08 Ответить
Что-то много клеветы на будущего президента Украины.
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27.12.2022 16:14 Ответить
А це означає, що фактично фсб...
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27.12.2022 16:17 Ответить
Що,зе-дебіли,задоволені? Чи вам,як завжди,пох...
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27.12.2022 16:19 Ответить
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27.12.2022 16:38 Ответить
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28.12.2022 06:38 Ответить
При цьому становищі ви сподіваєтесь на перемогу ?
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27.12.2022 16:39 Ответить
Дермаляку на гілляку.
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27.12.2022 17:07 Ответить
за "нах" він вже поскаржився. От там би його заспамити.... І є за що.
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27.12.2022 19:39 Ответить
Всі боти паляться на тому, що скаржаться Ну , а як же ж. не скаржитися ! .. ми ж його заробітка лишаємо ....
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27.12.2022 19:50 Ответить
Отже потрібно оберігати Єрмака як зіницю ока,а то не дай бог з ним що трапиться-Україна розвалиться.
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27.12.2022 16:54 Ответить
Це той випадок коли собака виляє президентом хвостом.
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27.12.2022 17:06 Ответить
Тандем жаби і гадюки...
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27.12.2022 17:07 Ответить
Если это так, то возникает наивный вопрос, почему дерьмак не президент и для чего держать гундосого, если в конечном итоге решает не он?
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27.12.2022 17:17 Ответить
Тут стільки висказали проти цього ФСБешного "крота" якому так віддано служить ЗЕклоун що мені додати просто нічого!

Україно, Україно, подивись на себе.
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе. Т.Г. Шевченко
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27.12.2022 17:38 Ответить
типове "актівноє мєропріятіє"
спочатку до війни єрмак напрацював на росію, шкодив як тільки міг.
тепер "замітає сліди", напрацьовує на Україну, щоб було все "неоднозначно"
в 90-ті роки саме так бандити та службісти прийшли до абсолютної влади : "і вашим, і нашим"
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27.12.2022 17:39 Ответить
нічого не боїться. робе свою справу впевнено та наполеглево. який смілий чувак.
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27.12.2022 17:44 Ответить
Якщо за його спиною сам Путлер!
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27.12.2022 20:34 Ответить
Єрмак - увійшов у роль президента. Гарно грає. Але і Зеленський непоганий актор.
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27.12.2022 17:47 Ответить
Єрмак від Зєлі то ще те падло та контра ФСБшна, але де справедливість, чому в переліку відсутній Ігор Кононенко часів Сивоволосого Гетьмана?? Згадуєм розслідування "Схеми" ат НАБУ до Зєлі.
А відповідь проста - не має занчення хто президент, усі ці падли з кожним новим зі своєю АП стають все гірше і гірше. А наступний буде ще гірше, бо у президента та АП дуже багато прав! Давно пора робити Парламентську республіку, а Президент з АП нехай займаєтсья зовнішніми справами, виступами, похздками, популяризяцією України, як приклад, кщащим бізнес кліматом на Планеті! Ось його задача а не їздити областями районами! Чи ми вже забули МЕМ від Зелі «Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш?»
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27.12.2022 17:52 Ответить
А в нас і є парламентсько президентська республіка, тільки злочинці захопили владу в Україні, здійснивши державний переворот та узурпацію..
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27.12.2022 20:29 Ответить
не Парламентсько-Преезилдентською, а Парламентською! Але з забороною будь якої політичної реклами та будь якої державної та олігархічної підтримки! Заборонити отримання партією грошей від індивідуальних громадян в сумі більше 1000 неоподаткоіваних мінімумів (17грн) членських зборів в рік! Тоді і подивимось за яку партію більше підуть. А то у нас так - та ж Тимошенко від Олігархів через усіляких касирів та манікюрщиць завела в партію по 1млн з душі а потім терпи країна. Або Зєля з Голосом якісь незрозумілі люди, або ОПЗЖ з Сивоволосим гетьманом. Партії без ідей але за все хороше. І обовязково проходження Програми та Ідеї партії гроамдського слухання, тут як раз за Державний рахунок, з підняттям питань, щоб люди бачили щось нове, нові Ідеї, а не совково-кучмовський нафталін з Олігархами та Блек-Джеком. Можливо і ідеї зменшення податкового тягара та кількості Держави в житті Громадянина сподобаються людям.
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28.12.2022 03:12 Ответить
А хто його наділив таким повноваженнями які непрописані в обов'язка його посади? Відповідь на поверхні! А чому? А тому що д'єрмак має на зеленого сильний компромат! Можливо "оманські договорняки", і не тільки, тому д'єрмаку все з рук сходить.. Але така "лафа" минеться!!!
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27.12.2022 18:24 Ответить
хотіли зебіли демократію, а отримали автократію.
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27.12.2022 18:29 Ответить
Ермак влияет на всё, но проблема в другом, ЦРУ не читает СМИ.
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27.12.2022 19:10 Ответить
в ЦРУ свої джерела. І доповідають в White House все вірно.
Раніше Байден і на дух не хотів бачити д'Єрмака. Але погодився з "неначасі", прийняв в Овальному кабінеті як віце-президента, навпроти Каміли Харріс.
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27.12.2022 19:42 Ответить
МИ5 тоже не читает СМИ.
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27.12.2022 19:52 Ответить
Навіщо так, УП хвалить куратора, а форумчани про Юстаса.
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27.12.2022 19:17 Ответить
03 96227.12.22 17:00 СТРАТЕГІЧНИЙ ПРОВАЛ У БОЛГАРІЇ: ЧОГО НЕ ЗРОЗУМІВ ОФІС ПРЕЗИДЕНТА, ПРИЗНАЧАЮЧИ ПАНІ ІЛАЩУК?

В мене просто запитання: а автор може, хоч щось зрозумів? (я вже не кажу "покаявся"). Бо з тексту нічого не зрозуміло.
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27.12.2022 19:37 Ответить
Та ясно,що боров з таким прізвищем,це москальська консерва!Болотні ******* символізми усілякі...
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27.12.2022 19:50 Ответить
Ця залежність Зеленського від Єрмака свідчить про безпорадність Зеленського.
Він абсолютний нуль на посаді президента.
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27.12.2022 20:25 Ответить
Я б запитав куди дивляться правоохоронні органи, що допустили державний переворот та узурпацію всіх органів влади цією потворою...
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27.12.2022 20:26 Ответить
А цими "органами" хто командує?
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27.12.2022 20:49 Ответить
Нашому пересічному народу яку табуретку покажуть в телевізорі, за ту і проголосують. Ермак тому і має найбільший вплив, що усі перелічені, як би до них не відноситися, були діійсно першими особами і тримали владу у власних руках. А товариша Зе товариш Ко, просто аганжував на виконання чергової ролі, навіть не розповівши деталі сценарію. І коли хлопчик зрозумів, що дорослих поруч немае-з'явився регент.
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27.12.2022 20:38 Ответить
ВСЕ ПРОСТІШЕ - Зе АКТОР ВСЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗВАЛЮЄ НА КОРИСНОГО
ІДІОТА, В РОЛІ КОРИСНОГО ІДІОТА НАЖАЛЬ АГЕНТУРА ГРУ
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27.12.2022 21:13 Ответить
І як можна жити нормальній людині в цьому дурдомі? Недалеко втекли від підарас.ї
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27.12.2022 22:30 Ответить
Ну,что фб проститутка цукер все продолжаешь блокировать меня,так как с ермаком одной породы...?!
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27.12.2022 22:49 Ответить
ФСБ
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27.12.2022 23:09 Ответить
Хватит усераться. Ермак не агент ФСБ, ГРУ, Кремля и так далее... он тот кто вёл по поручению Зеленского тайные переговоры с РФ, пытаясь договориться и сойтись посередине, ровно так, как этого хотели 75 процентов выбравших Зеленского. На переговорах рашисты его и Зе обманули и кинули (надо же, вот так сюрприз). С тех пор эти двое пытаются выгрести из той жопы, в которую попали сами и затянули Украину. Ну... как могут.
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28.12.2022 00:16 Ответить
Щодо загибелі нашої ДРГ у Брянській області є цікаві моменти. Першими позивні загиблих озвучили ЗМІ орків.
Звідки орки знали позивні бійців?

Чи бійці йшли з шевронами, на яких були позивні?

Звучить як маячня.

Так що є припущення, що нашу ДРГ злили і "мінне поле" було засідкою‼️
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28.12.2022 01:31 Ответить
Порушення Конституції повинно суворо каратись і тоді не буде ніяких єрмаків, бо їх немає в Основному законі.
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28.12.2022 01:36 Ответить
Ермак уже давно обслуживает любителей русского мира депутатов с опезеже, сейчас осталось подмять под себя КСУ и убрать Залужного, такой узурпации власти даже Янукович не имел.
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28.12.2022 03:26 Ответить
Вовчик, твоє діло клепати відосики, робити трагічний вигляд морди -лиця, говорити "правильні" слова. Решта-ми самі....Єрмак
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28.12.2022 04:30 Ответить
ждет носителя капельницы наимудрейше-наититулованейшего тяжелая судьба... но сразу же за гнусавым...
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28.12.2022 06:50 Ответить
Ти подивись яка "талановита" людина! Чому таке можливо?
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28.12.2022 07:19 Ответить
ЭТО ЗАСЛУЖИВАЕТ ОТДЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ !!!
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28.12.2022 12:01 Ответить
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