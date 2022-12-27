Ермак влияет на все органы власти в Украине, он вовлечен во все возможные вопросы внутренней и внешней политики, - СМИ
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Глава Офиса Президента Андрей Ермак вовлечен во все возможные вопросы внутренней и внешней политики.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале УП.
В материале отмечается, что влияние Ермака невозможно сравнить ни с одним его предшественником.
"Ни Дмитрий Табачник при Кучме, ни Виктор Балога при Ющенко, ни Сергей Левочкин при Януковиче – и близко не могли влиять на тот масштаб проблем, которыми сейчас занимается Ермак. Действующий глава ОПУ вовлечен во все возможные вопросы внутренней и внешней политики, курирует сверхсложные процессы типа получения гарантий безопасности Украиной", - пишет издание.
По данным УП, Ермак занимается международными переговорами, санкциями, обменом пленных, регулярными контактами с советником Байдена Джеком Салливаном, внутренней политикой, расстановкой кадров на высшие должности и даже продлевает на должность посла бывшую сексологиню без дипломатического опыта.
"Вы думаете, Кулеба – министр иностранных дел? Телефон Ермака – вот Министерство иностранных дел", - говорят собеседники издания на Банковой.
"В Украине не осталось ни одного органа власти, на который не смог бы влиять Ермак. ... При этом в украинском законодательстве нет ни одного документа, который бы давал право главе ОПУ влиять на чиновников за пределами Офиса. На своей должности Ермак сумел так выстроить позиционирование и близость с президентом, что политический класс воспринимает их как одно целое, то, что глава ОП остался рядом с президентом во время войны, еще больше их сблизило.
В то же время, связанность с Зеленским не передает главе ОПУ больших симпатий со стороны рядовых украинцев. К Андрею Ермаку пристает даже самый мелкий негатив. Как следствие, несмотря на неслыханное влияние и широту контактов, представить любое самостоятельное политическое будущее главы ОП без Зеленского очень сложно. Хотя в украинской политике еще труднее предусмотреть что-то определенное", - подытожили авторы материала.
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Так це у нього, чи на нього Гончарук-Шмигаль очима на екранах лупали…
Свято наближається‼️⁉️🇺🇦⚔️🪖❤️💯🇬🇧🇺🇸🇪🇺👏👏🇺🇦⚔️❤️🪖‼️
Якщо вже згадали анекдот про Штирліца ( шпигуна, розвідника..) то тут , побіжно , можна вбачити аналогію з майбутньою роботою згаданої вище пані.
Чим оперували шпигуни -розвідники усих часів ?
Розумом, кмітливістю, інтелектом , чарами ( обаянієм (раш ), шантажем ( секс : мальчікі - дєвочкі ( не треба хіхікать !) і просто - тілом .
Мабуть іще є інші методи і прийоми аби навернути незговірливих до залагодження спірного питання і прийняття рішення, котре потрібне " конторі " шпигуна .
Все просто .
А за те, що п. Єрмак майже править Країною.. то тут , мабуть , він отримав повноваження від п. Зеленського .
То чого би і не покерувати, коли вільне кермо, а гальма тільки у тебе ?
Ну.. а за " диверсію" ??? ... то це ще треба довести ... бо саме слово без доказів " компетентних органів" мало що важить ...це емоції
Гнівні, часом - правомірні.. але усього лиш емоції.
Чекаємо закінчення війни
Слава країні
Слава воїнам -героям .
президентомхвостом.
Україно, Україно, подивись на себе.
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе. Т.Г. Шевченко
спочатку до війни єрмак напрацював на росію, шкодив як тільки міг.
тепер "замітає сліди", напрацьовує на Україну, щоб було все "неоднозначно"
в 90-ті роки саме так бандити та службісти прийшли до абсолютної влади : "і вашим, і нашим"
А відповідь проста - не має занчення хто президент, усі ці падли з кожним новим зі своєю АП стають все гірше і гірше. А наступний буде ще гірше, бо у президента та АП дуже багато прав! Давно пора робити Парламентську республіку, а Президент з АП нехай займаєтсья зовнішніми справами, виступами, похздками, популяризяцією України, як приклад, кщащим бізнес кліматом на Планеті! Ось його задача а не їздити областями районами! Чи ми вже забули МЕМ від Зелі «Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш?»
Раніше Байден і на дух не хотів бачити д'Єрмака. Але погодився з "неначасі", прийняв в Овальному кабінеті як віце-президента, навпроти Каміли Харріс.
В мене просто запитання: а автор може, хоч щось зрозумів? (я вже не кажу "покаявся"). Бо з тексту нічого не зрозуміло.
Він абсолютний нуль на посаді президента.
ІДІОТА, В РОЛІ КОРИСНОГО ІДІОТА НАЖАЛЬ АГЕНТУРА ГРУ
Звідки орки знали позивні бійців?
Чи бійці йшли з шевронами, на яких були позивні?
Звучить як маячня.
Так що є припущення, що нашу ДРГ злили і "мінне поле" було засідкою‼️