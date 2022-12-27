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Взрывы на аэродромах могут осложнить для России удары по энергосистеме Украины, - NYT

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

аеродром,авіабаза,maxar,енгельс

Украина наносит более решительные удары по целям в глубине российской территории. По оценкам Киева, вооруженные силы РФ ведут боевые действия на грани своих обычных возможностей.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Пока украинские удары по аэродромам в сердце России, якобы, не нанесли значительного вреда, отмечает издание. Но эти атаки заставили Россию переместить самолеты дальше на восток, что потенциально осложнило террористическую кампанию по нанесению ударов крылатыми ракетами по энергосистеме Украины.

NYT отмечает, что Россия запускает крылатые ракеты с бомбардировщиков, взлетающих с пострадавших аэродромов. Более того, взрывы на российских аэродромах могут уничтожить ракеты на земле до того, как они смогут быть развернуты.

Учитывая широко распространенное в Киеве среди чиновников и гражданских мнение о том, что Россия не может сделать Украине больше, чем она уже делает, если не считать ядерной интенсификации, привлекательность уничтожения ракетного потенциала РФ на ее территории превосходит любые эскалационные опасения.

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Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что украинские военные без колебаний наносят удары по аэродромам, топливным хранилищам и складам с боеприпасами, которые являются законными военными целями.

Нанесение ударов по объектам в Крыму и трансграничные артиллерийские дуэли стали обычным делом, поскольку война приблизилась к России и временно оккупированному полуострову. "Никакой реакции. Почему? Потому что у россиян просто нет для этого возможностей", – отмечает Грабский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воздушные силы о взрывах на аэродромах в РФ: россияне понимают, что опасно даже в тыловых регионах

NYT отмечает, что дальние удары Украины совпали с сокращением запасов крылатых и тактических баллистических ракет в России.
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Топ комментарии
+21
Vladimir Zolkin

Уточнентя по аэродрому Энгельс:
повреждено 5 ТУ-95мс, 17 двухсотых, 26 трехсотых, трое из них в тяжелом состоянии, диспетчерская вышка розхреначена. ..

- алло, это российское ПВО?
- да, слушаю.
- у вас два пропущенных.
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27.12.2022 15:11
+20
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27.12.2022 15:11
+12
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27.12.2022 15:27
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27.12.2022 15:11 Ответить
Vladimir Zolkin

Уточнентя по аэродрому Энгельс:
повреждено 5 ТУ-95мс, 17 двухсотых, 26 трехсотых, трое из них в тяжелом состоянии, диспетчерская вышка розхреначена. ..

- алло, это российское ПВО?
- да, слушаю.
- у вас два пропущенных.
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27.12.2022 15:11 Ответить
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27.12.2022 15:27 Ответить
Згадалось:
- Альо! Куди я попав?

- А куди ви цілились?
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27.12.2022 16:16 Ответить
расасия любит преодолевать трудности... так что не расслабляемся...
у суки-рашки, к сожалению, не один аэродром с ракетосбросным овном ....
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27.12.2022 15:13 Ответить
А США не хотят дать Украине сотню Томагавков в 2500 км дальности чтобы одним ударом разхерячит все аэродромы и военные морские порты в европейской части параши и парашка физически не смогла бы нанасить удары по Украине крылатыми ракетами? Которые бпзируются на бомбардировщиках и военных судах? А баллистических тактических ракет у парашки на колесном ходу-ну очень мало. Я даже не прошу тяжелые ударные БПЛА Риппер-которых у США как гоовна забаней. Просто сотню томагавков-это ведт суперточная ракета с радиусом откулонения всего 5 метров
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27.12.2022 15:44 Ответить
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27.12.2022 15:53 Ответить
Энгельс расположен на левом берегу Волгоградского водохранилища при впадении в него реки Саратовки, напротив Саратова

Основан в 1747 году чумаками из Полтавской и Харьковской губерний.
Эти лапти вообще что то без УКРАИНЦЕВ делали???Куда не копни везде МЫ и наша История!!! Большой брат МЛЯ!!!
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27.12.2022 16:21 Ответить
 
 