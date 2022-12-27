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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Мобилизация в РФ
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Крым (26016) Турция (3231) крымские татары (2689) Ташева (50)

Около тысячи крымских татар выехали в Турцию после того, как Россия объявила мобилизацию, - Анкара

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

татары,крымские,тамга

После объявления Россией мобилизации, в том числе и на территории оккупированного Крыма, с полуострова в Турцию выехали около тысячи крымских татар.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Турции Ясин Серим, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Представительство президента Украины в АРК.

"Господин Серим отметил в частности, что с начала объявления преступной мобилизации на территории РФ и оккупированного Крыма в Турцию вынужденно выехали около 1000 крымских татар", - говорится в сообщении.

Постоянная представительница Тамила Ташева встретилась с замминистра в рамках визита в Турцию. Она призвала поддержать "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также стороны обсудили проблему политических заключенных. Эта тема остается в повестке дня для Турции в рамках ее контактов с РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобилизация крымских татар может привести к геноциду, - КрымSOS
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Топ комментарии
+5
Ці *************** де завгодно.
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27.12.2022 15:29
+5
Крым переименовать в Симферопольскую область, а город севаШтополь в районный центр!!!
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27.12.2022 15:31
+4
близько 7 мілліонів українців після ***** виїхали за кордон - в більшості жінкі і діти...
це покоління - повернуться?
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27.12.2022 15:31
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Ці *************** де завгодно.
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27.12.2022 15:29 Ответить
Крым переименовать в Симферопольскую область, а город севаШтополь в районный центр!!!
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27.12.2022 15:31 Ответить
Але обов'язково Симферопіль, та Севастопіль. Досить вже через це о підкреслювати їх російську приналежність. Так само й Маріупіль. А кримських татар слід визнати просто єдиною національною меншиною в Україні.
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27.12.2022 15:37 Ответить
Они у нас признаны одним из коренных народов.
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27.12.2022 15:40 Ответить
Українці - основне й автохтонне, корінне населення України, найбільша етнічна спільнота на її території[2][3]. До корінних же народів, що становлять етнічну меншість в Україні, традиційно відносять кримських татар, караїмів та кримчаків. Цей статус закріплено на законодавчому рівні[⇨]. - чи взагалі ліквідувати поняття національна меншість.
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27.12.2022 15:45 Ответить
Емм, там назва не русифікована, вона походить від грецького "поліс", тобто місто...
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27.12.2022 16:23 Ответить
А Бориспіль, Тернопіль?
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27.12.2022 18:54 Ответить
Там від слова "поле", тому йде чергування голосних...
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27.12.2022 23:55 Ответить
Город Севастополь должен исчезнуть с карты.
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27.12.2022 15:44 Ответить
Херсонес?
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27.12.2022 15:47 Ответить
Ахтіяр
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27.12.2022 15:56 Ответить
Не гоните на кырымлы. Они и так жили без родины десятки лет, а в 2014 очень много их, особенно молодежи, перебрались из Крыма на материк.
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27.12.2022 15:39 Ответить
Я так думаю, що надавати державність кримським татарам небезпечно як для українців, так і для самих кримських татар. Вони цілком проукраїнські і антикримськотатарських настроїв в українців практично нема. На початку дев'яностих трохи поговорив з кримським татарином...він попросив мене не переходити на російську мову.
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27.12.2022 15:56 Ответить
Вчився я з кримчанкою, там вата процвітає.
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27.12.2022 16:06 Ответить
близько 7 мілліонів українців після ***** виїхали за кордон - в більшості жінкі і діти...
це покоління - повернуться?
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27.12.2022 15:31 Ответить
Большая часть - вряд ли. Уже проводились исследования.
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27.12.2022 15:41 Ответить
Многие вернутся. А те, кто хорошо у строится там, найдут жильё и работу, для детей школы и ВУЗы, те уже врядли. Есть определенный процент и тех, кто хотел выехать, но из-за бюрократических препонов на местах не могли пораньше этого сделать, теперь подвернулся, как говорится, случай, не очень хороший, но удобный для выезда. Такова ситуация, такова жизнь и у каждого она своя.
Посмотрите сколько сидит в Украине тех, кто сильно хочет выехать, но у него не хватает то ли денег, то ли они специально нагнетают ситуацию. Многоэтажки переполнены ВПО, о их поведении говорить не приходится, все всё видят. Машины заполонили все дворы, скоро уже не только авто будут прямо во дворах бибикать и греть каждое утро, а и троллейбус пустят, так их много, ВПО)). Особенно страшно, когда начинаются разборки. Драки. Крики. Они много сидят в ресторанах, их дети не видят никаких препятствий, в общем, всё не очень хорошо. Мягко говоря.
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27.12.2022 15:42 Ответить
покоління не повернеться - і це і є геноцид, включаюці мене...
останні ми з мамкою хто ще українькою може - за нами вже нікого нема...
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27.12.2022 15:50 Ответить
ІМХО більшість повернеться. Тому що зараз є допомога біженцям у вигляді виплат, житла і (головне) права на роботу. Війна скінчиться і "дуй-дуй, тот зинс".
Українськіх дітей поприймали в місцеві школи, то вони там (за дуже маливи виключеннями) ніфіга не вчать. Кажуть "нафіга воно мені нада? Війна закінчиться - поїду додому". Дорослі теж не поспішають інтегруватися. В Німеччині біженці обовʼязково повинні ходити на безкоштовні курси німецької. На форумах такий "вой і скрєжєт зубовний" стоїть. Так шо думаю з більшості країн нарід повалить додому.
Виключення хіба що Польща, бо серед основної маси хомʼячків чомусь була така ідея, що Польща - то земля обітувана.
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27.12.2022 15:54 Ответить
а з Польщі дитяти повалять на Британію і праві будуть і шпрехати будуть без акцента....
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27.12.2022 16:02 Ответить
не повалять, Британія то ні Шенген ані ЕС.
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27.12.2022 17:09 Ответить
ну тоді до нас - і всі welcome!
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27.12.2022 17:12 Ответить
Baza

В Подмосковье задержаны 8 мобилизованных. Они уехали из Луганской области и объявились в Московской, чтобы сдать оружие.

Вечером 26 декабря 8 мужчин в возрасте от 20 до 44 лет пришли в отдел полиции в Подольске с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие. Позже выяснилось, что почти все приехавшие в отдел были мобилизованы в Калининградской области и после обучения направлены под Луганск.
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27.12.2022 15:40 Ответить
Пешком дошли ?
Если бы вы были там в последние лет 10, там везде рамки стоят.
Телефон не пронесешь в кармане.
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27.12.2022 17:09 Ответить
Не знаю . Про це не повідомляється .
Хоча , кажуть що між лугандою і ростовською обл , кордон чисто символічний . Військові шастають туди - сюди вільно . Та і проходили вони , напевно ж не через пункти пропуску з рамками .
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27.12.2022 17:58 Ответить
пешком из ростова дошли ?
вы знаете, что рамки стоят и на автовокзалах и метро и вообще везде, где только можно.
Даже в Магазинах часто.
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28.12.2022 08:43 Ответить
Та звідки я можу знати ..? Можливо їх хтось туди привіз , можливо вони самі - вкрали в Луганську бус і на ньому добралися аж в підмацковьє , можливо ще щось .
Я лише знайшов цю інформацію на кацапському тг каналі і поділився нею на Цензорі ,, а чи правдива вона чи ні , мені невідомо .
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28.12.2022 12:09 Ответить
Вы видимо никогда небыли в рашке, вы на угнанной машине дальше района не уедете.
да и без страховки и с луганскими номерами точно.
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28.12.2022 14:10 Ответить
.. Ти мене чуєш чи не чуєш ?? Я тобі про що кажу -

Я лише знайшов цю інформацію на кацапському тг каналі і поділився нею на Цензорі ,, а чи правдива вона чи ні , мені невідомо .
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28.12.2022 14:43 Ответить
Правильно зробили. Краще звалити, ніж воювати з українцями.
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27.12.2022 15:46 Ответить
Було б непогано якби вони встали в ряди української армії
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27.12.2022 19:46 Ответить
В Турции проживает около 5 млн Крымских татар...
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27.12.2022 16:46 Ответить
стесняюсь спросить, сколько из них вернулось в Украину и вступило в ЗСУ?
также не надо спрашивать, как они прискачут на чужой крови после победы и будут требовать себе автономию! от мертвого осла уши они получат!!
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27.12.2022 22:47 Ответить
Австрийско-кацапская отрыжка, граничар безродный молчал бы.Вам мля доверять себя не уважать.
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28.12.2022 01:36 Ответить
 
 