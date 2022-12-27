Около тысячи крымских татар выехали в Турцию после того, как Россия объявила мобилизацию, - Анкара
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
После объявления Россией мобилизации, в том числе и на территории оккупированного Крыма, с полуострова в Турцию выехали около тысячи крымских татар.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Турции Ясин Серим, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Представительство президента Украины в АРК.
"Господин Серим отметил в частности, что с начала объявления преступной мобилизации на территории РФ и оккупированного Крыма в Турцию вынужденно выехали около 1000 крымских татар", - говорится в сообщении.
Постоянная представительница Тамила Ташева встретилась с замминистра в рамках визита в Турцию. Она призвала поддержать "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также стороны обсудили проблему политических заключенных. Эта тема остается в повестке дня для Турции в рамках ее контактов с РФ.
Пожалуйста, подождите...
це покоління - повернуться?
Посмотрите сколько сидит в Украине тех, кто сильно хочет выехать, но у него не хватает то ли денег, то ли они специально нагнетают ситуацию. Многоэтажки переполнены ВПО, о их поведении говорить не приходится, все всё видят. Машины заполонили все дворы, скоро уже не только авто будут прямо во дворах бибикать и греть каждое утро, а и троллейбус пустят, так их много, ВПО)). Особенно страшно, когда начинаются разборки. Драки. Крики. Они много сидят в ресторанах, их дети не видят никаких препятствий, в общем, всё не очень хорошо. Мягко говоря.
останні ми з мамкою хто ще українькою може - за нами вже нікого нема...
Українськіх дітей поприймали в місцеві школи, то вони там (за дуже маливи виключеннями) ніфіга не вчать. Кажуть "нафіга воно мені нада? Війна закінчиться - поїду додому". Дорослі теж не поспішають інтегруватися. В Німеччині біженці обовʼязково повинні ходити на безкоштовні курси німецької. На форумах такий "вой і скрєжєт зубовний" стоїть. Так шо думаю з більшості країн нарід повалить додому.
Виключення хіба що Польща, бо серед основної маси хомʼячків чомусь була така ідея, що Польща - то земля обітувана.
В Подмосковье задержаны 8 мобилизованных. Они уехали из Луганской области и объявились в Московской, чтобы сдать оружие.
Вечером 26 декабря 8 мужчин в возрасте от 20 до 44 лет пришли в отдел полиции в Подольске с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие. Позже выяснилось, что почти все приехавшие в отдел были мобилизованы в Калининградской области и после обучения направлены под Луганск.
Если бы вы были там в последние лет 10, там везде рамки стоят.
Телефон не пронесешь в кармане.
Хоча , кажуть що між лугандою і ростовською обл , кордон чисто символічний . Військові шастають туди - сюди вільно . Та і проходили вони , напевно ж не через пункти пропуску з рамками .
вы знаете, что рамки стоят и на автовокзалах и метро и вообще везде, где только можно.
Даже в Магазинах часто.
Я лише знайшов цю інформацію на кацапському тг каналі і поділився нею на Цензорі ,, а чи правдива вона чи ні , мені невідомо .
да и без страховки и с луганскими номерами точно.
Я лише знайшов цю інформацію на кацапському тг каналі і поділився нею на Цензорі ,, а чи правдива вона чи ні , мені невідомо .
также не надо спрашивать, как они прискачут на чужой крови после победы и будут требовать себе автономию! от мертвого осла уши они получат!!