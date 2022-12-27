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Если США перестанут давать Украине деньги и оружие, то война прекратится, - Орбан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что украинцы могут воевать, пока США будут поддерживать их оружием и деньгами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил в рождественском интервью.

По его словам, этот год был самым опасным за последние тридцать лет. Венгрия же столкнулась с опасностью быть втянутой в войну в Украине, в то же время рост цен на энергоносители также толкает страну в опасном направлении.

Орбан подтвердил позицию Венгрии, что в войне необходимо прекращение огня, а затем мирные переговоры.

"Украина может продолжать воевать только до тех пор, пока США поддерживают их деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, то мир будет" – заявил он.

Относительно позиции Венгрии он отметил, что Венгрия является "провенгерской".

"Наш ответ на вопрос, находимся ли мы на хорошей или плохой стороне истории, заключается в том, что мы находимся на венгерской стороне истории. ... Мы поддерживаем и помогаем Украине, мы заинтересованы в выживании суверенной Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, но мы не заинтересованы в том, чтобы сдать все наши экономические отношения с Россией", - подытожил Орбан.

Также читайте: Венгрия хочет ускорить движение Украины в ЕС и сохранить связи с Россией, - советник Орбана
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Топ комментарии
+88
А якшо Орбану забʼють кросівок в пащу, от він перестане нести всяку хєрню.
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27.12.2022 15:41
+70
А якщо Угорщині ЄС перестане давати дотації в 12 млрд. на рік, то що буде, хвойда?
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27.12.2022 15:43
+52
Знову та російська підстилка.....
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27.12.2022 15:42
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Страница 2 из 2
ога... там ****** разынули варежку на румынскую Трансильванию...
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27.12.2022 16:10 Ответить
А если Страну, в которой сидит это ****** у исклюсить из ЄС то что будет ?
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27.12.2022 16:03 Ответить
Они всегда были СУКИ продажные.
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27.12.2022 16:04 Ответить
Якщо Орбан візьме до рота москальський член то нічого не зміниться.
На Урал їдь членосос розбудовувати велику Унгарію.
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27.12.2022 16:05 Ответить
Фашистский Союз Германия-Италия-Ссср-Япония-Венгрия-Румыния заработал на полный оборот летом 1940 года...
Союзнички блин...
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27.12.2022 16:07 Ответить
Читайте между строк.... Надо , чтоб США прекратило помощь, патамушта рашка отгребает конкретно уже. А США мешает убивать безнаказанно украинцев. Прекратите эту помощь, наконец!!! Рашка захватывает Украину, уничтожает украинцев, отдает Закарпатье мадярам. Так ты хочешь, уербан?
Твои влажные мечты останутся только на тоей смятой простыне и грязных трусах. УКРАІНА ПЕРЕМОГАЄ ВЖЕ!!!!
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27.12.2022 16:08 Ответить
именно этого он и хочет. Эта **** хочет кусок Украины.
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28.12.2022 20:19 Ответить
"орбаны" поддерживали Гитлера, ничего нового.....
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27.12.2022 16:09 Ответить
А если ЕС перестанет давать деньги Венгрии, то Венгрия быстро закончится.
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27.12.2022 16:09 Ответить
А якщо єс перестане дотувати орбана то і економіка угорщіни теж закінчіться.
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27.12.2022 16:29 Ответить
Тоді навіщо Угорщина вступила в НАТО?
Хіба не для того, щоб отримувати допомогу від НАТО в разі нападу?
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27.12.2022 16:10 Ответить
"Вы не понимаете, ЭТО ДРУГОЕ!"
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27.12.2022 16:44 Ответить
Когда Венгрию взяли в НАТО, у руля страны были совсем другие люди. И политик страны тоже была другой. Вам на заметку что надо следить за событиями в своей стране и властях. И нельзя игнорировать выборы. А то всплывает Орбаны и Лукашенко и власть они без крови уже не отдаст.
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27.12.2022 18:06 Ответить
Вони вступили щоб доїти
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27.12.2022 19:01 Ответить
Таке вже теля дурне,прости господи.Якщо США перестануть давати зброю Україні то війна в Європі якраз тільки розпочнеться, і по ії завершенні ніякої угорщини вже не буде,взагалі ,як і деяких інших посібників нинішніх фашистів.Але загалом на мапі держав стане більше.
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27.12.2022 16:12 Ответить
Угорщина тоді буде біля Уральських гір, як це було до Великого Переселення Народів.
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27.12.2022 16:52 Ответить
уйлоган мадярський
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27.12.2022 16:12 Ответить
Що таке "вєнгєрская пазіция"?

Конкретно, по пунктах.
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27.12.2022 16:15 Ответить
Чума на тебе, модярський виродку! І на всю твою родину!
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27.12.2022 16:12 Ответить
Цю гидоту треба випхати копняками з ЄС та НАТО. Їм там не місце.
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27.12.2022 16:13 Ответить
Надо ему трубу перекрыть, что бы меньше говорил.
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27.12.2022 16:14 Ответить
От якщо-б батьки Орбана користувались контрацептивами - в Угорщині було-б меньше п*дарасів!
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27.12.2022 16:15 Ответить
Це вже край, ****. Ніколи не придбаю нічого угорського, не поїду в їх країну, і жодним чином не підтримаю їх, якщо в них колись будуть проблеми. В один ряд з кацапами.
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27.12.2022 16:16 Ответить
Якщо ти і такі ж підари як ти перестануть купувати платити РФ за нафту та газ війна також припиниться...
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27.12.2022 16:17 Ответить
Орбан добре знає Зелю. Певно у сауні познайомились.
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27.12.2022 16:18 Ответить
треба було ленд-ліз совку не давати і 2 світова теж закінчилася б.
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27.12.2022 16:19 Ответить
Другий Мэдвэдэв.
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27.12.2022 16:19 Ответить
Який же кончений уйоббік!
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27.12.2022 16:24 Ответить
Почему секретные переговоры Сралин Черчилль и Сралин Рузвельт до сих пор не опубликованы?да потому что дохлый Ссср просил все у Британии и США..от продуктов питания до сраных солдатский кальсонов,ваты бинтов медикаментов и Студэбэккеров для Катюш..в Совке был полный голяк

Нищеброды... Сралина выиграли войну?а вы уверены?
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27.12.2022 16:24 Ответить
Як що орбан не стулить свою пельку, то й надалі мадьярщина не дополучить вже не 8 млрд, а виженуть з НАТО та ЄС. орбан - тупий бовдур чи агент кдб-фсб.
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27.12.2022 16:26 Ответить
Якщо угорці завалять Орбана, то потік кацапської підсвідомості з того боку припиниться.
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27.12.2022 16:28 Ответить
Воно таке саме й**нуте, як і ху*ло.
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27.12.2022 16:29 Ответить
Если Орбан перестанет брать в рот у Хутина, то это будет уже не Орбан.
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27.12.2022 16:29 Ответить
Нє-є. Орбан трохи застарий для пуйла. Йому ж не 10-11 років.
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27.12.2022 16:37 Ответить
Венгрия вообще не может воевать а только прятаться за спину НАТО.
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27.12.2022 16:35 Ответить
ну да и Украина прекратится.Что за ишак тупой этот Орбан?!
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27.12.2022 16:39 Ответить
Чем отличается Орбан от проститутки? Проститутку отводят в более уютное место, а орбан сосет у путина на виду у всех, причмокивая.
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27.12.2022 16:43 Ответить
Почитайте, что про вас германцы пишут в мемуарах. Вас иначе, как "грязные" не называют
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27.12.2022 16:44 Ответить
а даун орбан може сказати, яку таку зброю сша надали Україні в 2014-ому, що мосКАЛЛі напали і окупували Крим???
мосКАЛЛі окупували Крим, бо сша дали "пЄчєНькі" на майдані?
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27.12.2022 16:47 Ответить
Ігорьоня, усі в Україні розуміють, що без США ми не здатні успішно боронити країну.
Це не ображає, а тільки нагадує - це призвело тоу, що ми надто довго були у близьких стосунках з московією.
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27.12.2022 16:56 Ответить
Схоже, бухали разом: лавров, мєдвєдєв і орбан. З усіх трьох сьогодні помиї
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27.12.2022 16:56 Ответить
Цензоре, у вас то мєдвєдєв то орбан! Чи не забагато навіжених фріків на досить поважному сайті? Хлопці, ви ж розумієте, що висери цих недомавп мають таке ж значення, як тріск соняшникової луски під ногами?!
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27.12.2022 17:14 Ответить
Вже треба зтерти з карти світу цю ******** країну. Гітлеру відсасували , а зараз *****.
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27.12.2022 17:15 Ответить
в ранні середні віки одними з активних работорговців були якраз кочові мадяри що контролювали степ Пушта, де вони випасали своїх коней

з тих часів слово раб в західно-європейських мовах змінилося з слова "servus" на слово "slave", тобто слов'янин, бо якраз слов'ян мадяри і полонили

так що у мадярів до слов'ян здавна ворожість
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27.12.2022 17:25 Ответить
Поцікавтесь мадярською історією-їхні орди блукали від Італії,Франції до даніїї на півночі.
А на рахунок slave-то поцікавтесь коли те слово слов'янин з'явилось,а не розказуйте британські байки 19 сторіччя.
В середньовіччі наприклад французи ,як нація з'явились не раніше 17 сторіччя-а до цього були бретонці,гасконці,піккардійці і т.п.
Чи думаєте поляки стали поляками 1000 років назад?Так ще в 30 роки 20 сторіччя,довелось за допомогою паспортів перетворювати на поляків -мазурів,гуцулів і т.п.
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27.12.2022 17:34 Ответить
а де поцікавитись часом появлення слова "slave" ?

в "большой совєцкой енціклопєдії", товаріщ азаров ?
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27.12.2022 17:44 Ответить
Подумайте спочатку ,які народи називали себе в ті часи слов'янами-ну явно не українці і не мокшанці тим паче.
А плем'я склавинів ,що можливо і дало назву проживало зовсім в других далеких краях,і явно по чисельності було не таке велике,щоб забезпечити роботягами всі країни.
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27.12.2022 18:30 Ответить
угорська сторона історії вписується в прорашистську кроваву історію.США не надавали зброю Україні ДО ВІЙНИ ,а в Будапешті навпаки розброїли Україну разом з рашистом.Маючи зброю, котру забрали в України ,ніхто ніколи б не наважився нападати на Україну від слова "взагалі"
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27.12.2022 17:31 Ответить
Когда же заткнут эту поганую гниду?! 🤬
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27.12.2022 17:31 Ответить
А если Орбану перетянуть горло верёвкой, то он перестанет расходовать кислород и выдыхать CO2, что полезно для борьбы с парниковым эффектом.
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27.12.2022 17:31 Ответить
Во тупость сказал. С 2014 года оружие не давали, а война шла. А если яо вернут, то война сразу закончится это точно. А так как сейчас ещё долго.
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27.12.2022 17:33 Ответить
https://youtu.be/Xcq_JRtQbOE...

Газета Вашингтон пост утверждает что украинские Киборги испытывают новейшие технологии и оборудование в войне против мавзолейных Шизофреников...
Та брешуть газетчики...у нас кроме тачанки Батьки Махно ничего нетЬ...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊✊✊💪💪💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇬🇧🇬🇧🇬🇧😝🤣
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27.12.2022 17:33 Ответить
Звичайно...Та тоді тобі буде важко дихати,йолопе)
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27.12.2022 17:47 Ответить
Який долбойоб!

А що, діло в припиненні війни?

Діло в тому, щоб українці не були під окупацією і в рабстві.
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27.12.2022 17:47 Ответить
Орбан підтвердив позицію Угорщини -РАКОМ !!!
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27.12.2022 17:49 Ответить
Угорщина продовжує існувати лише доки отримує субсидії від ЄС.
Голос ніщебродов безцінний, бо нічого не коштує.
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27.12.2022 17:50 Ответить
Мало вас венгерских пидоров кацапы танками давили
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27.12.2022 17:53 Ответить
Якщо росія нападе на угорщину і побистрому її окупує, то російсько-угорська війна закінчиться, і все буде тихо і замєчательно!
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27.12.2022 17:55 Ответить
Боооже, яке кончене!

Чому українські політики ще не називають орбана путінською підстилкою?
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27.12.2022 17:56 Ответить
Дурня увімкнув
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27.12.2022 18:02 Ответить
"Телепніть" того ****** чимось важким по голові.
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27.12.2022 18:14 Ответить
Сапер Водічка, був правий на 100%. Бачиш мадяра,бий в клюв без питань!
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27.12.2022 18:22 Ответить
Мадяр думає, що .уло дасть йому шмат Закарпаття, як загребе Україну.
І він стане збричем земель мадярських.
А кілок в горлянку!
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27.12.2022 18:33 Ответить
А если Венгрию лишить всех денежных вливаний из ЕС и США на следующий день Орбан будет висеть в центре Будапешта ну где то так
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27.12.2022 18:47 Ответить
Якщо Європа перестане давати Орбану гроші, Угорщина закінчиться.
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27.12.2022 18:58 Ответить
Если ЕС прекратит давать Венгрии деньги и газ - то Венгрия прекратится.
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27.12.2022 19:30 Ответить
Кстати, если кацапам перестать платить деньги - например заблокировать все карты - то война тоже закончится. Причем моментально.
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27.12.2022 19:36 Ответить
а если сша в будущей войне не будут поддерживать венгрию она как то мигом перестанет быть провенгерской )))
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27.12.2022 19:41 Ответить
Ridkistnyj *****!
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27.12.2022 19:43 Ответить
я буду краток.этот ***** кацапский идёт *****,венгрию геть с ес и нато!
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27.12.2022 19:48 Ответить
Совок тоже мог гнать немцев пока их на западе гнали англосаксы и поставляли совку оружие. А Венгрия умерла быс голоду, если бы не получала дотации от ес. Дальше что?
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27.12.2022 20:00 Ответить
Порох дає в'ю на Прямому. Прямо зараз.
От я не зрозумів... він сказав, що Петріоти вже в Україні. Він помилився, обмовився, чи так насправді?
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27.12.2022 20:31 Ответить
Орбан дурака валяет,или впрямь такой?Не совсем верится,в то, что венгры, как он, исходят в любви к россиякам..По большей части они их ненавидят,как когда-то совграждан ЮГВ..
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27.12.2022 20:43 Ответить
Орбан говорит то, что должен сказать, отрабатывает кремлевскую повестку...
В ответ, ну что можем констатировать, что если Орбан прекратит быть главой Венгрии, то её поддержка х=ла закончится.
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27.12.2022 20:50 Ответить
бідо мадярська
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28.12.2022 09:53 Ответить
**** мадярская хочет кусок Украины. Поэтому ему в кайф если пуйло победит.
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28.12.2022 20:23 Ответить
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