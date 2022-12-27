Если США перестанут давать Украине деньги и оружие, то война прекратится, - Орбан
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что украинцы могут воевать, пока США будут поддерживать их оружием и деньгами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил в рождественском интервью.
По его словам, этот год был самым опасным за последние тридцать лет. Венгрия же столкнулась с опасностью быть втянутой в войну в Украине, в то же время рост цен на энергоносители также толкает страну в опасном направлении.
Орбан подтвердил позицию Венгрии, что в войне необходимо прекращение огня, а затем мирные переговоры.
"Украина может продолжать воевать только до тех пор, пока США поддерживают их деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, то мир будет" – заявил он.
Относительно позиции Венгрии он отметил, что Венгрия является "провенгерской".
"Наш ответ на вопрос, находимся ли мы на хорошей или плохой стороне истории, заключается в том, что мы находимся на венгерской стороне истории. ... Мы поддерживаем и помогаем Украине, мы заинтересованы в выживании суверенной Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, но мы не заинтересованы в том, чтобы сдать все наши экономические отношения с Россией", - подытожил Орбан.
Пожалуйста, подождите...
На Урал їдь членосос розбудовувати велику Унгарію.
Союзнички блин...
Твои влажные мечты останутся только на тоей смятой простыне и грязных трусах. УКРАІНА ПЕРЕМОГАЄ ВЖЕ!!!!
Хіба не для того, щоб отримувати допомогу від НАТО в разі нападу?
Конкретно, по пунктах.
Нищеброды... Сралина выиграли войну?а вы уверены?
мосКАЛЛі окупували Крим, бо сша дали "пЄчєНькі" на майдані?
Це не ображає, а тільки нагадує - це призвело тоу, що ми надто довго були у близьких стосунках з московією.
з тих часів слово раб в західно-європейських мовах змінилося з слова "servus" на слово "slave", тобто слов'янин, бо якраз слов'ян мадяри і полонили
так що у мадярів до слов'ян здавна ворожість
А на рахунок slave-то поцікавтесь коли те слово слов'янин з'явилось,а не розказуйте британські байки 19 сторіччя.
В середньовіччі наприклад французи ,як нація з'явились не раніше 17 сторіччя-а до цього були бретонці,гасконці,піккардійці і т.п.
Чи думаєте поляки стали поляками 1000 років назад?Так ще в 30 роки 20 сторіччя,довелось за допомогою паспортів перетворювати на поляків -мазурів,гуцулів і т.п.
в "большой совєцкой енціклопєдії", товаріщ азаров ?
А плем'я склавинів ,що можливо і дало назву проживало зовсім в других далеких краях,і явно по чисельності було не таке велике,щоб забезпечити роботягами всі країни.
Газета Вашингтон пост утверждает что украинские Киборги испытывают новейшие технологии и оборудование в войне против мавзолейных Шизофреников...
Та брешуть газетчики...у нас кроме тачанки Батьки Махно ничего нетЬ...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊✊✊💪💪💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇬🇧🇬🇧🇬🇧😝🤣
А що, діло в припиненні війни?
Діло в тому, щоб українці не були під окупацією і в рабстві.
Голос ніщебродов безцінний, бо нічого не коштує.
Чому українські політики ще не називають орбана путінською підстилкою?
І він стане збричем земель мадярських.
А кілок в горлянку!
От я не зрозумів... він сказав, що Петріоти вже в Україні. Він помилився, обмовився, чи так насправді?
В ответ, ну что можем констатировать, что если Орбан прекратит быть главой Венгрии, то её поддержка х=ла закончится.