Россияне обстреляли оккупированные Олешки в Херсонской области. Ранены 5 человек, есть погибший, - мэр Рыщук

Российские захватчики обстреляли временно оккупированные Олешки в Херсонской области, в результате чего погиб человек, а 5 человек получили ранения.

Об этом сообщил городской голова Евгений Рыщук, передает Цензор.НЕТ.

"В результате обстрелов оккупантами города Олешки повыбивало окна в многоэтажке ЖИТЛОСЕЛИЩЕ 5А", - говорится в сообщении.

По его словам, в результате обстрела оккупантов 5 человек получили ранения, также есть погибший.

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