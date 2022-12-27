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Европа должна готовиться к возможному блэкауту, риск вырос из-за войны РФ против Украины, - министр обороны Австрии Таннер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

австрія

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер считает, что Европейский Союз должен готовиться к возможному полному отключению электроэнергии, риск чего значительно возрос в связи с полномасштабной войной России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Вероятность того, что в ближайшее время произойдет отключение электроэнергии в некоторых частях Европейского Союза, очень высока. Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда", - сказала глава Минобороны Австрии.

Она напомнила, что сценарий широкомасштабного обесточивания в ЕС австрийские военные прогнозировали еще в 2020 году, и этот риск значительно возрос в связи с войной в Украине.

"Для Путина хакерские атаки на западные энергосистемы являются средством гибридной войны. Не стоит делать вид, что это только теория. Мы должны готовиться к отключениям электроэнергии в Австрии и в Европе", - подчеркнула Таннер.

Министр рассказала, что в Австрии к возможному блэкауту готовятся вооруженные силы и министерство внутренних дел, проводя совместные учения и осуществляя просветительские кампании среди населения.

"Мы регулярно практикуем кризисные операции по отключению электроэнергии. До 2025 года мы вложим всего 180 миллионов евро для расширения 100 "казарм самообеспечения", которые имеют достаточное энергообеспечение и могут эксплуатироваться с электроснабжением", - добавила она.

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Топ комментарии
+8
міністр оборони закликає готуватися до блекауту,я думав цим має займатися міністр енергетики)) я вважую що,міністр оборони,має готувати війскових аби дати відсіч тому хто цей блекауту буде створювати.
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27.12.2022 17:12
+5
Це не міністр, це справжня міністерка.
Може, щоб таке не сталося, треба не мичать про неможливість перемоги над бидлом-агресором, що розхв'язало в 21 столітті війну в центрі Європи, а допомогати ******* русню? І не відсилаючи каски і сухий спирт разом з перев'язочними пакетами, а по-справжньому - даючи зброю, патрони і може навіть добровольців? Або принаймні якщо зі зброєю все дуже ******, можна ж закрити кордони для кацабидла і депортувати з країни всіх мАААААцковскагАААвАААрящіх, це теж чудово діє?
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27.12.2022 17:10
+5
сьогоднi панi оборонна мiнiстерка розп#здiлася не в тему. може "волшєбный чємоданчiк" отримала, а може на змiну погоди, до дождю, наприклад.
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27.12.2022 17:11
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Нехай готує своє ордливе іпало під блекаут
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27.12.2022 17:07 Ответить
А відсутність світла це суттєва проблема.. а регулярна відсутність світла це вже наче кара Господня..
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27.12.2022 17:08 Ответить
Це не міністр, це справжня міністерка.
Може, щоб таке не сталося, треба не мичать про неможливість перемоги над бидлом-агресором, що розхв'язало в 21 столітті війну в центрі Європи, а допомогати ******* русню? І не відсилаючи каски і сухий спирт разом з перев'язочними пакетами, а по-справжньому - даючи зброю, патрони і може навіть добровольців? Або принаймні якщо зі зброєю все дуже ******, можна ж закрити кордони для кацабидла і депортувати з країни всіх мАААААцковскагАААвАААрящіх, це теж чудово діє?
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27.12.2022 17:10 Ответить
сьогоднi панi оборонна мiнiстерка розп#здiлася не в тему. може "волшєбный чємоданчiк" отримала, а може на змiну погоди, до дождю, наприклад.
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27.12.2022 17:11 Ответить
Блекаут у неї в макітрі - таргани у темряві за язик сіпають
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27.12.2022 19:23 Ответить
міністр оборони закликає готуватися до блекауту,я думав цим має займатися міністр енергетики)) я вважую що,міністр оборони,має готувати війскових аби дати відсіч тому хто цей блекауту буде створювати.
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27.12.2022 17:12 Ответить
По ходу у австрії теж новиєлітса. Враховуючи кількість рашабабла, влиту туди, я не здивований. Міністерка оборони готує пункти незламності, ну все ж логічно, ну шо ви.
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27.12.2022 17:25 Ответить
Кому там в Австрії давати відсіч, ця жинка вона там одна єдина, решта Австрії це Фірташ і кацапи !
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27.12.2022 18:55 Ответить
Армія в австрії - це як той суслік із фільма - ніхто його не бачив, а він виявляється є.
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27.12.2022 17:32 Ответить
Тупа кобила, а що ти зробила, щоб протистояти цьому??
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27.12.2022 17:35 Ответить
https://youtu.be/8s0hZAI8-7E...

Вдовам погибших шахтеров на войне на Донбассе ДНР выдали продуктовые наборы в мусорном пакете... каже донецкий журналист Денис Казанский..
Видео сверху...👆отвоевались👹💀
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27.12.2022 17:43 Ответить
Австрия самая прорусская страна ЕС после Венгрии, Кипра и Греции. Несмотря на то что русских там намного меньше чем в Германии, русским удалось полностью купить и подчинить все спектры политической и экономической элиты. В Австрию прпорусские партии - все, отрыто или скрыто. Армия там есть, но Австрия нейтральна, без выхода к морю, без взаимодействия с армиями НАТО - то есть реальная боевая мощь и особенно дух очень слабые. Австрия является домом отдыха, очень уютным и красивым, бюджет во многом подпитывется оплатой за размещение штаб-квартир организаций ООН и госконцерма монополиста OMV.
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27.12.2022 17:52 Ответить
Бла бла бла ні а чьом
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27.12.2022 17:52 Ответить
Эмираты передали Украине 2500 генераторов , каже наш журналист Рома Цимбалюк

.. ещё не вечер... выживем...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊💪
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27.12.2022 18:04 Ответить
Австрія сцяна кацапська підстилка.
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27.12.2022 18:16 Ответить
Заливает, какой блекаут, в Испании езжу вижу квадратными километрами ставят ветряки и солнечные батареи, во Франции также.
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27.12.2022 18:22 Ответить
Так не говорят что отключат иза не хватки энергии, а говорят о хакерских атак энергосистемы и таким образом отключения от электроэнергии:
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27.12.2022 20:31 Ответить
 
 