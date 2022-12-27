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Несмотря на войну, государство выполнило все социальные обязательства в этом году, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

пенсия,пенсионер,выплата,выплаты

Несмотря на войну, государство выполнило все свои социальные обязательства перед гражданами в 2022 году.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"В этом году государство выполняло все свои социальные обязательства перед украинцами. Сделали почти невозможное. В сверхсложных условиях боевых действий, в оккупации, во время обстрелов мирных городов и сел. На все социальные выплаты было направлено около 800 млрд грн", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что государство осуществило все запланированные на 2022 год повышение выплат. Так, провели индексацию, в частности, впервые проиндексировали военные пенсии.

"Успешно реализуем инициированную президентом Владимиром Зеленским программу поддержки пенсионеров в возрасте 80+. В октябре дополнительную помощь начали получать люди, которым исполнилось 70 лет. Всего выплатили пенсий более чем на 575 млрд грн. Только в декабре перечислено пенсий на 51,4 млрд грн", - добавил глава правительства.

Также он сообщил, что в Украине была создана система централизованного начисления выплат. Это позволило платить пособия, субсидии и льготы людям, находившимся на территории ведения боевых действий и в оккупации. Таким образом, выплатами охватили более 5 млн семей.

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Топ комментарии
+12
Це неваша заслуга пане премєр, нема чим вихвалятисяю,громадяни все бачать і розуміють
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27.12.2022 17:15
+11
Дякуємо не вам, а країнам які допомагають.
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27.12.2022 17:10
+10
Попри війну в Україні держава США виконала всі соціальні зобов'язання перед українським народом у 2022 році.
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27.12.2022 17:21
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Дякуємо не вам, а країнам які допомагають.
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27.12.2022 17:10 Ответить
Та він про те, що вони зуміли розподілити ту допомогу)))
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27.12.2022 17:20 Ответить
Всі корупціонери дуже добре знають таблицю ділення ...
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27.12.2022 17:24 Ответить
Держава молодець.. і влада не дивлячись ні нащо - молодець.. і Ми усі молодці.. З війною усі на відмінно впорались.. вся планета нам аплодує... Ми цих вирдків породили, Ми цю помилку й виправимо... СЛАВА УКРАЇНІ..
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27.12.2022 17:14 Ответить
Так, це все ви - молодці,- згорнули ракетні програми і зірвали два поспіль оборонні замовлення. Ви - вирішили витратити ковідний фонд на крадівництво, бо хіба була якась різниця? Вашими руками було злито вагнерівців, які нині готують зеків приватної армії на Донбасі. Ви б могли збільшити військо в два рази, але б тоді не змогли будувати дороги. Нажаль, не усі помилки можна виправити. Неможливо повеннути тисячі життів, які забрала війна, що опосередковано була наслідком вашої бездіяльності.
Це не планета вам аплодує, це в нас кров лине з вух від контузії. А відмінною оцінкою зусиль буде знелюднення України.
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27.12.2022 19:42 Ответить
о знову відлизун прискакав
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28.12.2022 04:45 Ответить
і ця держава США
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27.12.2022 17:14 Ответить
Це неваша заслуга пане премєр, нема чим вихвалятисяю,громадяни все бачать і розуміють
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27.12.2022 17:15 Ответить
Попри війну в Україні держава США виконала всі соціальні зобов'язання перед українським народом у 2022 році.
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27.12.2022 17:21 Ответить
вашей большой заслуги в том нет.. собрать ведро воды в ливень - это не труд, а неизбежность
(ливень здесь - денежные потоки которые Запад направил на поддержку нашему правительству)
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27.12.2022 17:22 Ответить
Шмыг, ты киздун. Ты обещал уровнять в пенсиях всех военных пенсионеров, которых евреи грося и порох опустили в 2017 году. Ну и почему не сделал? Мой родственник в БЦ пенсионер ЗСУ подполковник запаса (сейчас в луганде воюет) с 2018 до сих пор судится чтобы свою пенсию выровнять с нынешними. Так шо премьер не надо ля ля? Киздун ты. А про свою мать с пенсией в 2.5 тыс гривен я вообще молчу. Вот бы тебя с зелей и ермаком на такие бабки жить заставить….
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27.12.2022 18:56 Ответить
Знов Порох винен, блд. 3 роки вже не у владі, а досі винен, діагноз.
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27.12.2022 21:35 Ответить
Пояснюю для тих хто не в курсах, у 2017 році спочатку постановою Кабміну (грося) а потім указом гаранта (порох) було призначено новий розмір пенсій військовослужбовців яки йшли на пенсію. А про тих військовослужбовців які також служили в ЗСУ але пішли на пенсію до 2017 року «забули»(мабуть спеціально щоби не витрачатися). Так мій родич, який звільнився у 2016 і є учасником АТО, отримує пенсію значно нижчу за тих хто звільнився після 2017. Так хто у той час був прем'єром та гарантом а Гаррі? За що моєму дядьку таке *********??? Чому він судиться??
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27.12.2022 23:26 Ответить
Значно нижчу пенсіяю це наскільки цікаво ?
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28.12.2022 00:00 Ответить
Дядька казав майже на 1/3. Його колишні підлеглі які звільнились після 2017 р. у званні капітан-майор (й за нижчою посадою) отримали пенсію більше ніж він підполковник з великою вислугою років. Судитися він почав ще з2019 року, поки результатів не має. Підговнили грося і порох і пенсіонерам і собі у першу чергу. *** їм а не вибори! Дядька казав повернеться після перемоги з фронту «очко порве і гросі і зелі і шмигу і пороху і суддям» тому що всі вони *******!!!
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28.12.2022 00:35 Ответить
Порох особисто таку пенсію назначав чи є якісь відповідальні особи за призначення пенсії військовим. Це мені нагадує звинувачення Пороха в Іловайську - добробатами завідував аваков як голова МВС, а відповідати повинен Порох, хоча він рюкзакевича на роботу не приймав.
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28.12.2022 14:53 Ответить
Ещё бы !!США и ЕС так накачали Украину долларами и евро .что их должно хватить на несколько лет,даже если Шмаргаль со всоей воровитой бандой министров. вообще ни хрена не будет делать!!
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27.12.2022 19:16 Ответить
інфляція, прожитковий мінумум = середній зарплатні, своєчасність виплат?
якась інша реальність? інша Україна?
іноді краще жувати за кошт нашого народу
ніж говорити? питання?
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27.12.2022 19:33 Ответить
якщо вояки придбають Kiselema - ми,як народ це не відчуємо
але ви як паразити - так.
для порівняння - середні зарплатні обслуги з другорядних чиновників вРУ та робітників народних підприємств. навіть оборонних.
питання: а хто створює щита проти расеї?
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27.12.2022 19:38 Ответить
не треба боятися за проросійськіх підарастів, що рясно квтітуть в ВРУ
добросередечні, ошукані українці не мають над підарами та підарастками - влади!
гамадрили, конають під расєю, зливають інфу, та все інше.
бо це, логічно - інакше не має сєнсу платити зрадникам!
всі козли з ВРУ - обісралися! кожен в свій час!
обрати за гаслом будь - кого - це ганьба!
не вестися на це жалюгідне посміховисько!
під час війни - достатньо Верховного головнокомандувача.
а склад врУ хай йде до сраки: обіцянки -цацянки!
коли питаєш депутану про серьозні речі (м. Харків)
"вилізають" та вилизують сраку свому господареві куплені "бабки" - жіночки середнього та похилого віку, якими депутана "закривається" від народу
перетворює питання - відповідь - на вертеп! образи, посміховисько!
женіть таких покидьків під сраку - коліном!жалійтеся ветеранам ЗСУ
звертайтеся до патріотичних спілок
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27.12.2022 19:53 Ответить
осторчтіло читати про наші проблеми, начебто усі - зовнішні! а - внутрішні?
мої слова Зеленський не почує, а ваші? 5- 50 громадських організацій?
ви не можете його визвати до себе на "чай"? можете.
де об'єднання, і де спільнота?
начебто хтось , хто ухвалює рішення сидить тут
та чекає поради)))
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27.12.2022 20:00 Ответить
Скріпін, Бутусов -в свій час зробили певний запит. що розчарував українців (не настільки, щоб не НИЩИТИ російську навлоч!) час об'єднатися і казати це з усіх трансляторів (щось я трохи завс з синонімами((( )
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27.12.2022 20:04 Ответить
1. спитавши , ви зробили набагато більше ніж я та ще хто - небудь. 2. не потрібно здаватися - Україна велика - Вас слухає набагато більше ЛЮДЕЙ ніж Ви очікуєте!
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27.12.2022 20:09 Ответить
Шмигаль допомогав Зелі развалювати енергетіку країни. Тількі вторгнення Московіі зірвало повне подпорядкування енергетіки країни Росії. Але зелена енергетіка майже зовсім знищена. Довіру дрібних приватних інвесторів найближчими роками ми вже не відновимо.
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27.12.2022 20:28 Ответить
Що ви там зелені клоуни виконали, виплати переселенцям аж цілих 2 тис грн на руки ?
Ціни ростуть, гривня обезцінюється.
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27.12.2022 21:34 Ответить
 
 