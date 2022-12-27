Несмотря на войну, государство выполнило все социальные обязательства в этом году, - Шмыгаль
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Несмотря на войну, государство выполнило все свои социальные обязательства перед гражданами в 2022 году.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.
"В этом году государство выполняло все свои социальные обязательства перед украинцами. Сделали почти невозможное. В сверхсложных условиях боевых действий, в оккупации, во время обстрелов мирных городов и сел. На все социальные выплаты было направлено около 800 млрд грн", - отметил Шмыгаль.
Он добавил, что государство осуществило все запланированные на 2022 год повышение выплат. Так, провели индексацию, в частности, впервые проиндексировали военные пенсии.
"Успешно реализуем инициированную президентом Владимиром Зеленским программу поддержки пенсионеров в возрасте 80+. В октябре дополнительную помощь начали получать люди, которым исполнилось 70 лет. Всего выплатили пенсий более чем на 575 млрд грн. Только в декабре перечислено пенсий на 51,4 млрд грн", - добавил глава правительства.
Также он сообщил, что в Украине была создана система централизованного начисления выплат. Это позволило платить пособия, субсидии и льготы людям, находившимся на территории ведения боевых действий и в оккупации. Таким образом, выплатами охватили более 5 млн семей.
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Це не планета вам аплодує, це в нас кров лине з вух від контузії. А відмінною оцінкою зусиль буде знелюднення України.
(ливень здесь - денежные потоки которые Запад направил на поддержку нашему правительству)
якась інша реальність? інша Україна?
іноді краще жувати за кошт нашого народу
ніж говорити? питання?
але ви як паразити - так.
для порівняння - середні зарплатні обслуги з другорядних чиновників вРУ та робітників народних підприємств. навіть оборонних.
питання: а хто створює щита проти расеї?
добросередечні, ошукані українці не мають над підарами та підарастками - влади!
гамадрили, конають під расєю, зливають інфу, та все інше.
бо це, логічно - інакше не має сєнсу платити зрадникам!
всі козли з ВРУ - обісралися! кожен в свій час!
обрати за гаслом будь - кого - це ганьба!
не вестися на це жалюгідне посміховисько!
під час війни - достатньо Верховного головнокомандувача.
а склад врУ хай йде до сраки: обіцянки -цацянки!
коли питаєш депутану про серьозні речі (м. Харків)
"вилізають" та вилизують сраку свому господареві куплені "бабки" - жіночки середнього та похилого віку, якими депутана "закривається" від народу
перетворює питання - відповідь - на вертеп! образи, посміховисько!
женіть таких покидьків під сраку - коліном!жалійтеся ветеранам ЗСУ
звертайтеся до патріотичних спілок
мої слова Зеленський не почує, а ваші? 5- 50 громадських організацій?
ви не можете його визвати до себе на "чай"? можете.
де об'єднання, і де спільнота?
начебто хтось , хто ухвалює рішення сидить тут
та чекає поради)))
Ціни ростуть, гривня обезцінюється.