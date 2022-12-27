Илащук о своем назначении послом в Болгарии: "Годы взаимодействия с чиновниками других стран и глубокого изучения традиций и обычаев"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Новая госпожа посол Украины в Болгарии Олеся Илащук, ранее работавшая специалистом по сексологии и драгоценным камням, прокомментировала свое назначение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Один из подписчиков телеграм-канала Илащук, созданного, чтобы делиться важной информацией, задал прямой вопрос: "За какие заслуги Вас назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом? Расскажите, пожалуйста, о своем невероятном опыте".
"В ближайшее время я буду делиться подробностями своего опыта, умений и навыков, которые мне удалось получить при учёбе на историческом факультете и годы взаимодействия с чиновниками других стран и глубокого изучения традиций и обычаев наших друзей из Болгарии, а также других стран и культур мира" , – ответила посол пользователю.
Пользователь, в свою очередь, добавил: "Спасибо! Буду очень ждать! По моему мнению, очень много молодых людей будут брать с Вас пример, и ждать от Вас крутых кейсов: с кем и где нужно общаться/работать, да и вообще что нужно делать, чтобы получить столь высокую должность. Я, да и все заинтересованные люди очень ждем Вашу крутую историю, которая вдохновит миллионы".
Впоследствии на канале появилось сообщение, в котором Илащук обещает объяснить, почему именно её назначили на должность полномочного посла Украины в Болгарии, "чтобы раз и навсегда развеять все мифы и домыслы".
"Для этого, я ежедневно в течение нескольких дней буду делиться с вами своим жизненным опытом и путём, который мне пришлось пройти.
А начну я с своего детства, с рассказа о моей любви к народной культуре Украины и моему родному краю.
Поскольку именно в детстве мои родители привили любовь к родной земле, родному языку и мировоззрению украинского народа", - сообщила дипломат.
Напомним, указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Олеси Константиновны Илащук чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Болгария был опубликован 23 декабря.
СМИ уточнили, что у Илащук нет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.
Позже в Министерстве иностранных дел указали, что новая госпожа посол Украины в Болгарии, имеет необходимую квалификацию для прохождения дипломатической службы.
Пожалуйста, подождите...
Была она модисткой
и шила гладью.
Потом пошла в артистки
и стала *****ю.
Была она артисткой,
слыла звездою.
Завоевала славу
своей пи**ою.
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Чому призначення послом у Болгарії далекої від дипломатії та державної служби психологині пані Олесі Ілащук завдасть важкої шкоди стосункам України з однією з найважливіших країн-виробників озброєння радянських зразків і зіграє на користь Росії?
1. Болгарія має великі запаси снарядів калібру 152 та 122 мм, за деякими оцінками понад 1 мільйон снарядів. Для розуміння - це стільки, скільки США поставили снарядів в Україну за 10 місяців. Також на зберіганні в гарному стані понад 200 САУ 122 та 152 мм. Також є запаси 120 мм мін та чудові самохідні міномети 120 мм. Але разом з тим в Болгарії дуже сильне проросійське лобі, яке заважає масштабним поставкам снарядів в Україну, йде дуже запекла внутрішньополітична боротьба. І саме тому якість дипломатії України тут має першочергове значення. Інакше ми не отримаємо на фронт усі ці снаряди.
2. Болгарія є найбільшим у світі за промисловими можливостями виробником снарядів та мін радянського зразка. Саме тут важливо розмістити максимально великі замовлення на виробництво снарядів. Саме Болгарія може створювати на своїй території виробництво снарядів та мін разом з українськими виробниками. Але для цього треба постійна системна політична робота.
3. Болгарія має запаси радянської бронетехніки та радянські бойові літаки, які також можуть посилити Україну, оскільки болгари переходять на натівське озброєння.
4. Болгарія має стратегічне значення у південній Європі та на Чорному морі, тут іде боротьба між прозахідними та дуже потужними проросійськими партіями, і потрібно постійне посилення позицій України. Позиція Болгарії є визначальною у багатьох проєктах Кремля по просуванню своїх енергоресурсів до Європи.
На жаль, пані Ілащук, яка, згідно з біографією, ніколи не стикалась ні з військовою справою, ні з дипломатією, ні з політикою, та не має досвіду державної служби взагалі, не зможе у ці критичні місяці адекватно діяти в національних інтересах України. А платити за це безвідповідальне призначення посла, за менші обсяги постачання снарядів, ніж ми могли б отримати, буде, звичайно, не Офіс президента, платити будуть своїм життям українські воїни, яким не вистачає озброєння на фронті.
Юрій Бутусов, Цензор. НЕТ
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Джерело: https://censor.net/ua/r3389617
"Байден, дай нам 300 танків і т.д......"
👿👿👿👿
- Дети, на сегодняшнем уроке каждый из вас должен нарисовать
какой-нибудь сосуд. Понятно? А теперь все принялись за дело.
Забота закипела, и к концу урока у каждого ученика на бумаге был
результат плодотворной творческой работы.
Пришла очередь показывать рисунки. Машенька нарисовала вазу, Петя -
лейку, Вася - рюмку, Коля - ведерко, и т. д. в том же духе, короче
каждый нарисовал какой-нибудь вид сосуда.
- Молодцы, дети, - сказала Марья Ивановна,
- Олеся Ілащук,, а что же нарисовала ты?
И Олеся Ілащук, с чуством гордости и достоинства великой художницы выставила
на всеобщее обозрение лист бумаги, на котором красовался здоровенный
стоячий половой член. Меняясь в лице, Марья Ивановна с ужасом вскрикнула:
- Олеся Ілащук,, так это ж... это разве СОСУД?!
- Сосут, Марь Иванна, еще КАК СОСУТ! - ответила Олеся Ілащук" (С) )))))
далі можете не продовжувати
.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ілащук_Олеся_Костянтинівна
а могли б ще коротше " без досвіду дип. роботи"
але на все життя буде зватись Посол ( саме так, з великої літери)
приблизно 89% призначень послів України при каденції the, були НЕ НА КОРИСТЬ УКРАЇНИ!
це є "пасівноє меропріятіє" для того щоб робота дипломаничної служби нашої держави була НЕ ЕФЕКТИВНОЮ.
початок було закладено у призначенні головою комітету закордонних справ ВР України. такого собі "аналтабуїна"...
і далі поїхало!
https://twitter.com/i/status/1607764087512907778
А ще я зростав у родині лікарів, то чи є вільна посада головного лікаря у якійсь київській клініці? Згоден на переїзд.
Люди добрі, чи ви розумієте ступінь того деградансу який ви притягнули у владу?! Схопіться за голову, ви це зробили разом під час війни!!!
Нехорошиє асоціації
ужас
Хотели поржать-ржите!
- Скажите, а сколько "взаимодействий" у вас было с мужчинами?
- эээ, где-то 10-15
- Ну, в принципе, как бы и немного...
- Да, не задался денек...
Ця ж дамочка хоча б з позитивним життєстверджуючим наративом в протилєжність тої гопоти .
А йще хочу нагадати , а хто тоді перебував в якості ключового мініста у тієї гопоти !
До речі -- професійний й дипломованний дипломат й не було соромно прислуговувати кривавим вбивцям , які два слова зв"язати не могли без суфльора ?!
Говорячи про ******* сумну комедію перефразую вірши Броцького суржиком :
"Говорять , що усі сексологи повії
Але повія мені миліша за кровопивцю !"
>Ця ж дамочка хоча б з позитивним життєстверджуючим наративом
100%!
Тільки глянеш - і віагри не треба!
@ogBYflJDCLt6ijP
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45 хв
307 днів... починаю блукати серед пошуків відповіді на питання:
За що, НАЙКРАЩІ, віддають життя!?
Помилка путіна така ж як колись гітлера
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На какой должности и как?
Шмарклі, не знаю що з вами зроблять люди, якщо її зусиллями ми з Болгарії отримаємо нову Угорщину!