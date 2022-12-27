РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15717 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
30 041 294
Болгария (617) МИД (6653) посол (1727) посольство Украины (319)

Илащук о своем назначении послом в Болгарии: "Годы взаимодействия с чиновниками других стран и глубокого изучения традиций и обычаев"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ілащук

Новая госпожа посол Украины в Болгарии Олеся Илащук, ранее работавшая специалистом по сексологии и драгоценным камням, прокомментировала свое назначение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Один из подписчиков телеграм-канала Илащук, созданного, чтобы делиться важной информацией, задал прямой вопрос: "За какие заслуги Вас назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом? Расскажите, пожалуйста, о своем невероятном опыте".

"В ближайшее время я буду делиться подробностями своего опыта, умений и навыков, которые мне удалось получить при учёбе на историческом факультете и годы взаимодействия с чиновниками других стран и глубокого изучения традиций и обычаев наших друзей из Болгарии, а также других стран и культур мира" , – ответила посол пользователю.

Илащук о своем назначении послом в Болгарии: Годы взаимодействия с чиновниками других стран и глубокого изучения традиций и обычаев 01

Также смотрите: Министр обороны Болгарии прибыл с визитом в Украину. ФОТО

Пользователь, в свою очередь, добавил: "Спасибо! Буду очень ждать! По моему мнению, очень много молодых людей будут брать с Вас пример, и ждать от Вас крутых кейсов: с кем и где нужно общаться/работать, да и вообще что нужно делать, чтобы получить столь высокую должность. Я, да и все заинтересованные люди очень ждем Вашу крутую историю, которая вдохновит миллионы".

Впоследствии на канале появилось сообщение, в котором Илащук обещает объяснить, почему именно её назначили на должность полномочного посла Украины в Болгарии, "чтобы раз и навсегда развеять все мифы и домыслы".

Илащук о своем назначении послом в Болгарии: Годы взаимодействия с чиновниками других стран и глубокого изучения традиций и обычаев 02

"Для этого, я ежедневно в течение нескольких дней буду делиться с вами своим жизненным опытом и путём, который мне пришлось пройти.

А начну я с своего детства, с рассказа о моей любви к народной культуре Украины и моему родному краю.

Поскольку именно в детстве мои родители привили любовь к родной земле, родному языку и мировоззрению украинского народа", - сообщила дипломат.

Также читайте: МИД о назначении посла в Болгарии без дипломатического опыта: "За последние два года все некадровые дипломаты демонстрируют достойные результаты работы"

Напомним, указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Олеси Константиновны Илащук чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Болгария был опубликован 23 декабря.

СМИ уточнили, что у Илащук нет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.

Позже в Министерстве иностранных дел указали, что новая госпожа посол Украины в Болгарии, имеет необходимую квалификацию для прохождения дипломатической службы.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+64
Посол у сексології, чим ще порадує зелена наволоч ...
показать весь комментарий
27.12.2022 17:14
+52
Скільки буде продовжуватися цей грьобаний зЕбільний треш ім. ВАЗеленського?
показать весь комментарий
27.12.2022 17:17
+44
показать весь комментарий
27.12.2022 17:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Позор! Навіть у роки стало миру таке не може бути призначена... Можливо, навіть консулом... Хіба що для супроводу: подати кофе...
показать весь комментарий
27.12.2022 19:43 Ответить
Тут згадується стара совковська пісенька про дам, які зробили швидку кар'єру по партійній лінії.

Была она модисткой
и шила гладью.
Потом пошла в артистки
и стала *****ю.

Была она артисткой,
слыла звездою.
Завоевала славу
своей пи**ою.
показать весь комментарий
27.12.2022 19:47 Ответить
українці не переможні у своєму зеленому маразмі...
показать весь комментарий
27.12.2022 19:47 Ответить
Хто українці? Зеля. Щось ви плутаєте.
показать весь комментарий
27.12.2022 20:57 Ответить
що ти мелеш? зелю українцям призначили расєя, або Америка?
показать весь комментарий
27.12.2022 21:22 Ответить
БУТУСОВ КРАТКО И ЧЕТКО ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ,
ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ ПРОЧИТАТЬ,

Чому призначення послом у Болгарії далекої від дипломатії та державної служби психологині пані Олесі Ілащук завдасть важкої шкоди стосункам України з однією з найважливіших країн-виробників озброєння радянських зразків і зіграє на користь Росії?
1. Болгарія має великі запаси снарядів калібру 152 та 122 мм, за деякими оцінками понад 1 мільйон снарядів. Для розуміння - це стільки, скільки США поставили снарядів в Україну за 10 місяців. Також на зберіганні в гарному стані понад 200 САУ 122 та 152 мм. Також є запаси 120 мм мін та чудові самохідні міномети 120 мм. Але разом з тим в Болгарії дуже сильне проросійське лобі, яке заважає масштабним поставкам снарядів в Україну, йде дуже запекла внутрішньополітична боротьба. І саме тому якість дипломатії України тут має першочергове значення. Інакше ми не отримаємо на фронт усі ці снаряди.
2. Болгарія є найбільшим у світі за промисловими можливостями виробником снарядів та мін радянського зразка. Саме тут важливо розмістити максимально великі замовлення на виробництво снарядів. Саме Болгарія може створювати на своїй території виробництво снарядів та мін разом з українськими виробниками. Але для цього треба постійна системна політична робота.
3. Болгарія має запаси радянської бронетехніки та радянські бойові літаки, які також можуть посилити Україну, оскільки болгари переходять на натівське озброєння.
4. Болгарія має стратегічне значення у південній Європі та на Чорному морі, тут іде боротьба між прозахідними та дуже потужними проросійськими партіями, і потрібно постійне посилення позицій України. Позиція Болгарії є визначальною у багатьох проєктах Кремля по просуванню своїх енергоресурсів до Європи.
На жаль, пані Ілащук, яка, згідно з біографією, ніколи не стикалась ні з військовою справою, ні з дипломатією, ні з політикою, та не має досвіду державної служби взагалі, не зможе у ці критичні місяці адекватно діяти в національних інтересах України. А платити за це безвідповідальне призначення посла, за менші обсяги постачання снарядів, ніж ми могли б отримати, буде, звичайно, не Офіс президента, платити будуть своїм життям українські воїни, яким не вистачає озброєння на фронті.
Юрій Бутусов, Цензор. НЕТ

Поділитися:

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram

Таємна погроза таємним указом, щоб позбавити громадянства Корбана, Коломойського та Рабиновича. Навіщо це робить Офіс президента?НАБУ та САП затримали Кауфмана та Грановського - одних з найбільших спонсорів Слуги народу та "смотрящих" по Одесі від Офісу президентаОП покарав журналістів за те, що вони з'явились у Херсоні раніше за президентаМарафон мародерівДруг Єрмака і постачання зброї: в чому ризики роботи нового агентства при Міноборони



Спонсорский контент





Джерело: https://censor.net/ua/r3389617
показать весь комментарий
27.12.2022 19:52 Ответить
Більш ніж вичерпно, пане Юрію!

"Байден, дай нам 300 танків і т.д......"
👿👿👿👿
показать весь комментарий
27.12.2022 20:03 Ответить
Годами взаимодействовала с членами высокопоставленных должностных лиц
показать весь комментарий
27.12.2022 19:58 Ответить
"Урок рисования в школе. Марья Ивановна обьявляет детям задание:
- Дети, на сегодняшнем уроке каждый из вас должен нарисовать
какой-нибудь сосуд. Понятно? А теперь все принялись за дело.
Забота закипела, и к концу урока у каждого ученика на бумаге был
результат плодотворной творческой работы.
Пришла очередь показывать рисунки. Машенька нарисовала вазу, Петя -
лейку, Вася - рюмку, Коля - ведерко, и т. д. в том же духе, короче
каждый нарисовал какой-нибудь вид сосуда.
- Молодцы, дети, - сказала Марья Ивановна,
- Олеся Ілащук,, а что же нарисовала ты?
И Олеся Ілащук, с чуством гордости и достоинства великой художницы выставила
на всеобщее обозрение лист бумаги, на котором красовался здоровенный
стоячий половой член. Меняясь в лице, Марья Ивановна с ужасом вскрикнула:
- Олеся Ілащук,, так это ж... это разве СОСУД?!
- Сосут, Марь Иванна, еще КАК СОСУТ! - ответила Олеся Ілащук" (С) )))))
показать весь комментарий
27.12.2022 20:02 Ответить
мда, Олеся Іващук....

далі можете не продовжувати

.
показать весь комментарий
27.12.2022 20:07 Ответить
українська дипломатка ))
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ілащук_Олеся_Костянтинівна
показать весь комментарий
27.12.2022 20:11 Ответить
Ну вот менше ніж півсторінки,

а могли б ще коротше " без досвіду дип. роботи"

але на все життя буде зватись Посол ( саме так, з великої літери)
показать весь комментарий
27.12.2022 22:03 Ответить
РОЗСОЛ БЕЗ ОГІРКІВ!
показать весь комментарий
28.12.2022 15:20 Ответить
от якраз самі тамкі історії та анекдоти вона знає, на інше можете не розраховувати
показать весь комментарий
28.12.2022 09:20 Ответить
якщо ще хтось не зрозумів, пояснення просте:
приблизно 89% призначень послів України при каденції the, були НЕ НА КОРИСТЬ УКРАЇНИ!
це є "пасівноє меропріятіє" для того щоб робота дипломаничної служби нашої держави була НЕ ЕФЕКТИВНОЮ.
початок було закладено у призначенні головою комітету закордонних справ ВР України. такого собі "аналтабуїна"...
і далі поїхало!
показать весь комментарий
27.12.2022 20:14 Ответить
Слухайте, ну, трахали її "високопосадовці", - то хай би трахали собі на здоров"я! Навіщо для цього опускати до плінтуса національну гідність України і ганьбитися на весь світ та плювати в лице європейській країні Болгарії?
показать весь комментарий
27.12.2022 20:18 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2022 20:20 Ответить
А чого всі переполошилися ?)))Сказала ж ,що мала багато взаємодіянь з посадовцями)))Чи я не так зрозумів?))))
показать весь комментарий
27.12.2022 20:20 Ответить
глубокий опыт и познания... ну понятно )
показать весь комментарий
27.12.2022 20:25 Ответить
Шановна, напиши відмову поки не пізно. Не ескалуй ситуацію. Все одно тепер послом тобі не бути. Надто багато негативу. Покажи, що ти людина а не бидло.
показать весь комментарий
27.12.2022 20:36 Ответить
Ви лише подивіться на її божевільні очі, тому самовідвід мало ймовірний.
показать весь комментарий
27.12.2022 20:41 Ответить
та ладно. Болгарам должно понравиться.
https://twitter.com/i/status/1607764087512907778
показать весь комментарий
27.12.2022 20:51 Ответить
Судячи з її мови жестів вона знатний секасний спеціаліст.
показать весь комментарий
27.12.2022 21:06 Ответить
Надія помирає останньою. Хочеться вірити, що такого позору вдасться уникнути.
показать весь комментарий
27.12.2022 21:05 Ответить
ВОНО = "СОСУД".
показать весь комментарий
28.12.2022 15:21 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2022 20:45 Ответить
Зелене сміття не знає, що якщо вже обісрався, то краще мовчки обсихати. Так ні ж, будуть повсюду бігати і розповідати, які вони смердючі!
показать весь комментарий
27.12.2022 20:54 Ответить
Просто коханка члена опзж
показать весь комментарий
27.12.2022 20:57 Ответить
******* сором! Зелені тварі, ви пробили дно!
показать весь комментарий
27.12.2022 20:59 Ответить
Думаю це ще не пробитя дна, от коли агента гру дЄрмака зроблять премєр міністром України, то буде пробиття дна.
показать весь комментарий
27.12.2022 21:03 Ответить
Сексологиня має компромат на Скумбрію чи Зе, цікаве питання чи теорія.
показать весь комментарий
27.12.2022 21:02 Ответить
Опыт? Шо неясно? Написала же: родители с детства готовили секс- послицу
показать весь комментарий
27.12.2022 21:03 Ответить
А я з дитинства спілкувався з альпіністами. Можна мене записати у склад збірної України на сходження на Еверест?
А ще я зростав у родині лікарів, то чи є вільна посада головного лікаря у якійсь київській клініці? Згоден на переїзд.
Люди добрі, чи ви розумієте ступінь того деградансу який ви притягнули у владу?! Схопіться за голову, ви це зробили разом під час війни!!!
показать весь комментарий
27.12.2022 21:21 Ответить
Так вона не тільки з болгарами глибоко взаємодіяла, а й з інших країн. Спеціаліст широкого профілю.
показать весь комментарий
27.12.2022 21:23 Ответить
Коли закінчиться ця ганьба!? Таран, бенядіктова , кінологи у Шевченко центрі, нарешті це?
показать весь комментарий
27.12.2022 21:29 Ответить
вже i не памьятаю хто тi люди
показать весь комментарий
27.12.2022 23:18 Ответить
Глубокое взаимодействие с высокопосадовцями происходила через сексологию.Зелено-дерьмачная плесень вас сук на колы сажать мало
показать весь комментарий
27.12.2022 21:40 Ответить
то вона сосна чи бєрьозка ?
показать весь комментарий
27.12.2022 21:43 Ответить
ЯЛДОСКА!
показать весь комментарий
28.12.2022 15:26 Ответить
Пора и Ляшко послать послом.
показать весь комментарий
27.12.2022 21:59 Ответить
ситуація як у фільмі "У последней черты" про Грішку Распутіна, корупцію та розпад рашки перед революцією 1917...

Нехорошиє асоціації
показать весь комментарий
27.12.2022 22:07 Ответить
это теперь Болгарский стыд...
ужас
показать весь комментарий
27.12.2022 22:30 Ответить
Український стид сів на болгарський перець! СЕКСРАБИНЯ З ІБАЛОМ ЛОШАКА!
показать весь комментарий
28.12.2022 15:27 Ответить
ЗАТО ПОРЖОМ
показать весь комментарий
27.12.2022 22:42 Ответить
"Високопосадовці інших країн" спілкувалися з нею роками як із сексологінею? Бо ким вона була "роками"?
показать весь комментарий
27.12.2022 23:00 Ответить
По ******** очах бачу: "Фахівець з міжнародних відносин". Ганьба!!!
показать весь комментарий
27.12.2022 23:01 Ответить
І за цих свинособак ми віддаємо життя? Я ї**** таку країну.
показать весь комментарий
27.12.2022 23:03 Ответить
Все дуже просто!! Зелені падлюки ВСІ зрадники!!
показать весь комментарий
27.12.2022 23:06 Ответить
Взагалі то ця дама дуже ефектна, попрошу без образ і можливо першокласний фахівець у лікуванні сексуальних розладів і закриття хворобливих травматичних подій) Багачам же таблеткою асперину не задовольнитись, подавай щось екзотичне - кров оленячих рогів чи шаманські бурмотіння, чи ось такого лікаря ефектного)
показать весь комментарий
27.12.2022 23:15 Ответить
shos tut mutno 🤔
показать весь комментарий
27.12.2022 23:16 Ответить
Главное качество зеленых гнид - хвататься за любую должность где хорошо платят и не придется ни за что отвечать.
показать весь комментарий
27.12.2022 23:26 Ответить
Охреніти можна...та з такими "кадрами" світ скоро сам себе запитає-що ми тут робимо?
показать весь комментарий
27.12.2022 23:33 Ответить
Илащук-это рабочая( соска) сосна Арахамии или подстилка Ермака? А может зеленая многостаночница?
показать весь комментарий
28.12.2022 00:02 Ответить
МНОГОЗАДАЧНИЦА - ЧПУ!
показать весь комментарий
28.12.2022 15:28 Ответить
Это-ж, ученица Горбачева, он все призывал "нАчать" и "углУбить". А она (послица) "глЫбоко" "зануривалась" в этот процесс. Теперь весь дипломатический корпус она сможет научить - пить "глЫбокими" "глоткАми" воду посольского ручейка.
показать весь комментарий
28.12.2022 01:07 Ответить
Страной управляет Шоубизнес и бизнес развлечений-так захотели избиратели. Ну а контролирует это все естественно Ермак с Ахметовым(тоесть сШмыгалем)
Хотели поржать-ржите!
показать весь комментарий
28.12.2022 01:23 Ответить
Девушка на приеме у гинеколога. Он смотрит, потом спрашивает:
- Скажите, а сколько "взаимодействий" у вас было с мужчинами?
- эээ, где-то 10-15
- Ну, в принципе, как бы и немного...
- Да, не задался денек...
показать весь комментарий
28.12.2022 02:17 Ответить
Я на цьому форумі з 2004 року й щось не пом"ятаю навіть в 2010 році подібної істерики , коли гопота захопила владу на Банковій ...

Ця ж дамочка хоча б з позитивним життєстверджуючим наративом в протилєжність тої гопоти .

А йще хочу нагадати , а хто тоді перебував в якості ключового мініста у тієї гопоти !
До речі -- професійний й дипломованний дипломат й не було соромно прислуговувати кривавим вбивцям , які два слова зв"язати не могли без суфльора ?!

Говорячи про ******* сумну комедію перефразую вірши Броцького суржиком :

"Говорять , що усі сексологи повії
Але повія мені миліша за кровопивцю !"
показать весь комментарий
28.12.2022 02:37 Ответить
@Elvic Vic

>Ця ж дамочка хоча б з позитивним життєстверджуючим наративом

100%!

Тільки глянеш - і віагри не треба!
показать весь комментарий
28.12.2022 05:00 Ответить
Відразу на 06.30?
показать весь комментарий
28.12.2022 15:31 Ответить
ключове слово - "глибокого"
показать весь комментарий
28.12.2022 02:47 Ответить
Багато хто вважає, що вона не зможе бути добрим послом. Але відразу видно, що це відьма, а відьми досягають успіху, де захочуть. Хто знає, той зрозуміє.
показать весь комментарий
28.12.2022 03:07 Ответить
так она сексопатолог, проктолог или геммолог? если сразу все три, то намечается максимальное расширение связей Украины не только с Болгарией, но и офисом пердизента...
показать весь комментарий
28.12.2022 06:54 Ответить
Наталя-Поганка2

@ogBYflJDCLt6ijP

·

45 хв

307 днів... починаю блукати серед пошуків відповіді на питання:
За що, НАЙКРАЩІ, віддають життя!?

показать весь комментарий
28.12.2022 07:15 Ответить
ось усе це демотивує вбивати і вмирати за Україну, і якби армія РФ не вбивала б масово цивільних українців, не катувала, не гвалтувала і не руйнувала їхнього житла, а воювала тільки з військовими, можливо, рашисти і перемогли б.

Помилка путіна така ж як колись гітлера
показать весь комментарий
28.12.2022 09:40 Ответить
Та скільки можна нас ганьбити та принижувати такими призначеннями??? це просто знущання над краіною та укранцями, тварі зелені
показать весь комментарий
28.12.2022 07:32 Ответить
мабуть дуже глибоко спилкувалася з ,,друзями,, так глибоко що друзям сподобалось
показать весь комментарий
28.12.2022 07:41 Ответить
Роки взаємодії з високопосадовцями інших країн...
----------------------------------------------------------------
На какой должности и как?
показать весь комментарий
28.12.2022 08:04 Ответить
та вона ж йібанута
показать весь комментарий
28.12.2022 08:14 Ответить
Приходит морально уставший Ермак к своей сексологине Ілащук и говорит.... Устал я ....задрал этот Татаров приходит ко мне да и папочками машет компроматом на меня...и других... что делать?...Как что..., бери в замы он знает кто чем дышит и все схемы расскажет и поможет тебе власть узурпировать.. И вот пришло время и Ермак решил отблагодарить свою терпеливую сексологиню должностью посла. Мне кажется нам Болгария не то что оружия не даст нам и патронов не видать, это стыд, наверное должность посла брат Ермака продал, или она хорошо перезаряжала кому то
показать весь комментарий
28.12.2022 08:20 Ответить
Fucking shame
показать весь комментарий
28.12.2022 08:34 Ответить
"Роки взаємодії з високопосадовцями інших країн і глибокого вивчення традицій і звичаїв..." - від сексологині звучить якось у подвійному контексті...
показать весь комментарий
28.12.2022 13:57 Ответить
Ескортпослуги.
показать весь комментарий
28.12.2022 16:35 Ответить
У неї відсутня вища медична освіта, а тому сексологію вона вивчала на власному досвіді і певно вважає себе просунутою якщо називає себе терміном для дипломованого фахівця. Аферистка, як проходила по кримінальній справі.
Шмарклі, не знаю що з вами зроблять люди, якщо її зусиллями ми з Болгарії отримаємо нову Угорщину!
показать весь комментарий
28.12.2022 16:42 Ответить
Сексолог это врач. И это довольно полезный врач, если нормально выучился и в голове не солома. Я этого человека не знаю, вы тоже, услышали знакомое слово и накинулись как собаки? О, секкс секкс, потекли слюни. Я не исключаю, что у нее МОЖЕТ быть в голове солома, но то, что она в голове у людей которые кидаются на других из за тупых ярлычков я уверен.
показать весь комментарий
28.12.2022 21:44 Ответить
чергова робоча сосна від зелених
показать весь комментарий
30.12.2022 00:13 Ответить
Страница 3 из 3
 
 