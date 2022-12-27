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Украинцев ждет тяжелая зима, США и союзники будут делать все для защиты инфраструктуры Украины, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники будут делать все, чтобы защищать и ремонтировать критическую инфраструктуру Украины.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы будем с Украиной столько, сколько нужно. Впереди украинцев ждет тяжелая зима, и мы будем без устали работать с G7 и другими партнерами, чтобы отремонтировать, заменить и защитить энергетическую инфраструктуру Украины", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+19
Дякуємо за терпіння, розуміння і підтримку.
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27.12.2022 17:21
+17
важко уявити щоби було аби США та сусіди-друзі та Европейські пратнери не прийшли нам на допомогу...
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27.12.2022 17:25
+14
шо б вона стала не такою важкою, треба поставити ракети на 300-500км шо б можливо було хєрачити інфраструктуру рашистів
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27.12.2022 17:28
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Дякуємо за терпіння, розуміння і підтримку.
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27.12.2022 17:21 Ответить
важко уявити щоби було аби США та сусіди-друзі та Европейські пратнери не прийшли нам на допомогу...
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27.12.2022 17:25 Ответить
ядерна зброя була б.вони ж нас роззброювали,хай тепер допомагають.
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27.12.2022 17:36 Ответить
була б... не була б...
рашка вам добре допомагає ?...а вона ж теж там підписувалась
а їй теж та зброя від наших миротворців хрінових дісталась
і так вже рашка нам допомагає, що тою ж зброєю нас і обстрілює...
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27.12.2022 17:56 Ответить
це США ініціювали роззброєння України.
Цікаво, чи Чорновіл погодився б на це.
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27.12.2022 18:16 Ответить
ініціювати - це пропозиція, не більше.. (хіба вони погрожували, заставляли??)
головне - погодитися чи ні... тож більша відповідальність на тих хто погодився...
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27.12.2022 18:19 Ответить
Це був примус.США хотіли так.щоб ядерна зброя в однієї країни була.На їхню думку,якщо вже є зброя,то ця зброя має бути в москалів.Вони ж з москалями добре співпрацювали.
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27.12.2022 19:27 Ответить
тобто, ті хто підписував не винні...
винна лише США
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27.12.2022 19:30 Ответить
Москалі винні по любому і Британія і Франція і інші країни.Але ж є але.Саме американські вантажівочки з працівниками їздили на шахти.Я добре пам'ятаю ці вантажівки.Саме вони були ініціаторами.
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27.12.2022 23:26 Ответить
москалі винні, що ті договори виявились не вартими того паперу
москалі винні в своїй агресії, в нарузі на всіма міжнародними актами, пактами, договорами.... тощо
єдина кацапія винна в тому що плює на всіх і робить що хоче і будь де схоче...
хоча останні місяці і тижні наше славетне незламне ЗСУ вказує їм на їх місце на звалищі Історії...
при всій повазі до великих і могутніх країн-гарантів... вони і юридично і дипломатично поки програють,, а фізично нам доводиться все робити самим (з їх допомогою в озброєнні)
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27.12.2022 23:38 Ответить
Москалі винні завжди,я ніколи цього не заперечував.
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27.12.2022 23:52 Ответить
а я й не сказав що Ви це заперечували!
я підвів риску , зробив висновки з нашого діалогу...
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27.12.2022 23:54 Ответить
В нас величезні втрати у війні і щоб їх набагато зменшити, потрібне ракетне озброєння. За ціну того ж Петріот, вийде 500 ATACMS, а вони би змінили ситуацію.
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28.12.2022 00:56 Ответить
Але цього замало.
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27.12.2022 18:09 Ответить
шо б вона стала не такою важкою, треба поставити ракети на 300-500км шо б можливо було хєрачити інфраструктуру рашистів
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27.12.2022 17:28 Ответить
Зима не чекає. Вона вже в процесі
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27.12.2022 17:28 Ответить
А вы помите?
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27.12.2022 17:29 Ответить
Що ж, добре те, що вже майже 1/3 зими позаду...
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27.12.2022 17:32 Ответить
в країнах заходу зима з кінця грудня до кінця березня, тому такі заяви
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27.12.2022 17:37 Ответить
у нас зима 5 місяців) З листопада по березень
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27.12.2022 19:00 Ответить
"Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно. Попереду на українців чекає важка зима, і ми будемо невтомно працювати з G7 та іншими партнерами, щоб відремонтувати, замінити та захистити енергетичну інфраструктуру України", - наголосив він. де шмигаль і "зе" із заявами"ми зробимо все.щоб "замінити та захистити енергетичну інфраструктуру України????
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27.12.2022 17:34 Ответить
Было 9 лет. Что заменено за те 5?
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27.12.2022 18:03 Ответить
герус...???
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27.12.2022 18:19 Ответить
ложкин)
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27.12.2022 18:23 Ответить
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27.12.2022 17:39 Ответить
Вот уж поистине путлер себя ещё и властелином колец воображает. Кстати, настоящим муслам ни кольца ни перстни носить вера не разрешает. Так что казах узбек киргиз и таджик могут это кольцо себе взнос вдеть или в жопу забить.
Помн лежал я в больничке с аппендиксом, так в нашу палату поселили больного чувака который был страшно брезглив и принёс в больницу свою седлушку на унитаз. Все пассажиры палаты уважительно называли его «властелин кольца».
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27.12.2022 17:51 Ответить
так они и не надели -только таракан напялил
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27.12.2022 18:07 Ответить
Так ***** людям кільця роздав - а де гноми а ельфи де ?
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27.12.2022 23:14 Ответить
Блинкен, вы ракеты давайте а не о зиме каркайте! Ждёт зима? Да зима уже идёт вовсю, скоро половина зимы пройдёт, а вы все ждёте…. Давайте оружие и не будет зима тяжёлой
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27.12.2022 17:39 Ответить
Скоро вже й зима завершиться..
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27.12.2022 17:43 Ответить
Ось і я про теж саме…..
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27.12.2022 17:52 Ответить
грудень теплий, з другої половини січня зазвичай морози починаються
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27.12.2022 18:17 Ответить
Були б аткмс до жовтня поставлені ніякої б важкої зими не було.Але вам то шо,ваші люди там не гинуть і не мерзнуть!Головне ядерну зброю було в нас забрати,а далі все нехай котиться.ви собі там стратегії будуєте,а наші військові і цивільні гинуть бо вам не хочеться швидкої перемоги України а поступово...Бо вас лякає а шош то буде коли то в москалня почне розпадатись,та нічо не буде буде як колись в 90х.пару країн нових утвориться і по всьому!
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27.12.2022 17:54 Ответить
Оружия дают столько и такого чтобы Украина выживала, а не побеждала.
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27.12.2022 18:00 Ответить
Не переживай, москалику, все дадуть) А ми вам дамо)
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27.12.2022 18:18 Ответить
Вот из-за такого "дякулизма" и не дают.
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27.12.2022 18:25 Ответить
І найбільш парадоксально те, що маємо і за це дякувати, бо й без такої мізерної допомоги, нам би вже гаплик був би.
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27.12.2022 18:34 Ответить
То може зброю далекобійну пора давати і не обмежувати цілі-дивися і зима "легша" стане!
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27.12.2022 18:06 Ответить
раз не дають девять місяців далекобійну зброю, договорняк мабуть з рашистом???х/з
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27.12.2022 18:22 Ответить
Вже пів-зими, практично, минуло.
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27.12.2022 18:33 Ответить
"...Будут делать все для защиты инфраструктуры Украины..."- Что, дадут 30 установок Patriot? Нет? Ну тогда это не называется "делать все"....
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27.12.2022 18:35 Ответить
воно звісно подяка, але чого ж було не почати допомагати закривати нам небо ще хоча б влітку, коли і ми з весни про це просили, і розвідка не мовчала, і ті потвори чітко вголос свої плани озвучили
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27.12.2022 20:28 Ответить
АТАКМС дайте и зима будет на порядок легче...
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27.12.2022 20:28 Ответить
Не сомневайтесь, будут делать все, но так чтобы не вызвать эскалацию.
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27.12.2022 20:48 Ответить
Этой тварюке не нужен ПОВОД для эскалации.
Эскалация будет тогда,когда будет ВОЗМОЖНОСТЬ.
Чем дольше США будут тянуть кисю за писю, тем скорее эта возможность появится и начнётся ЭСКАЛАЦИЯ.
Слушайте Илларионова : «Если перевести речь байдена в переговорах с зеленским, то получится следующее:»Я и моя администрация НЕ ХОТИМ давать оружие Украине и будем всячески препятствовать ее вооружению».
Победа Украины будет, но не раньше 2025-го года, после выборов Президента США, и то только если прогонят демократов и начнут рулить респов.
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27.12.2022 21:24 Ответить
Вы не поняли иронии. Кремлевскому шизофренику повод конечно не нужен, однако он нужен вашингтонскому маразматику, чтобы не давать Украине оружие.
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27.12.2022 21:47 Ответить
Каюсь
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28.12.2022 00:47 Ответить
 
 