Украинцев ждет тяжелая зима, США и союзники будут делать все для защиты инфраструктуры Украины, - Блинкен
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники будут делать все, чтобы защищать и ремонтировать критическую инфраструктуру Украины.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Мы будем с Украиной столько, сколько нужно. Впереди украинцев ждет тяжелая зима, и мы будем без устали работать с G7 и другими партнерами, чтобы отремонтировать, заменить и защитить энергетическую инфраструктуру Украины", - подчеркнул он.
Топ комментарии
+19 Чайка Київ
показать весь комментарий27.12.2022 17:21
+17 Вася Шевченко f77d76ba
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+14 Alex Bylim acfe5d4d
показать весь комментарий27.12.2022 17:28
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Пожалуйста, подождите...
рашка вам добре допомагає ?...а вона ж теж там підписувалась
а їй теж та зброя від наших миротворців хрінових дісталась
і так вже рашка нам допомагає, що тою ж зброєю нас і обстрілює...
Цікаво, чи Чорновіл погодився б на це.
головне - погодитися чи ні... тож більша відповідальність на тих хто погодився...
винна лише США
москалі винні в своїй агресії, в нарузі на всіма міжнародними актами, пактами, договорами.... тощо
єдина кацапія винна в тому що плює на всіх і робить що хоче і будь де схоче...
хоча останні місяці і тижні наше славетне незламне ЗСУ вказує їм на їх місце на звалищі Історії...
при всій повазі до великих і могутніх країн-гарантів... вони і юридично і дипломатично поки програють,, а фізично нам доводиться все робити самим (з їх допомогою в озброєнні)
я підвів риску , зробив висновки з нашого діалогу...
Помн лежал я в больничке с аппендиксом, так в нашу палату поселили больного чувака который был страшно брезглив и принёс в больницу свою седлушку на унитаз. Все пассажиры палаты уважительно называли его «властелин кольца».
Эскалация будет тогда,когда будет ВОЗМОЖНОСТЬ.
Чем дольше США будут тянуть кисю за писю, тем скорее эта возможность появится и начнётся ЭСКАЛАЦИЯ.
Слушайте Илларионова : «Если перевести речь байдена в переговорах с зеленским, то получится следующее:»Я и моя администрация НЕ ХОТИМ давать оружие Украине и будем всячески препятствовать ее вооружению».
Победа Украины будет, но не раньше 2025-го года, после выборов Президента США, и то только если прогонят демократов и начнут рулить респов.