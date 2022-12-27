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Италия рассматривает возможность передачи систем ПВО Украине, - Зеленский о переговорах с Мелони

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

італія

Италия рассматривает возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны, чтобы оградить критическую инфраструктуру от атак РФ.

Италия рассматривает возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны, чтобы защитить критическую инфраструктуру от атак РФ. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони.

По его словам, он поблагодарил Мэлони за солидарность с Украиной и всестороннюю поддержку со стороны Италии.

Также он приветствовал выделение правительством Мэлони дополнительных 10 млн евро помощи.

Премьер Италии, в свою очередь, сообщила о рассмотрении предоставления систем ПВО Украине.

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Кроме того, лидеры обсудили украинскую "формулу мира".
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За ППО для України впродовж 3 років, якось і ідей у Зелі не густо було, від слова, ЗОВСІМ😤😤😤😡🤬🤯🤷‍♂️🤷‍♂️

Був злив операцій ворогам України, асфальт, дерева, універ, айфони, мед маски(продаж-купівля), Гончарук в курсі цього бізнесу, турборежим у ВРУ, розведення захисників з підготовлених укріплень, заборона стріляти, та ще купи щоденних, папріколу ігнорувань Конституції Украіни, а потім ще і найвеличним обізвала якась «громадянка», ну, то таке….
Свято наближається💯‼️🇺🇦⚔️❤️🇺🇸🇬🇧🇪🇺🪖👍✊💪👏🫡💯‼️
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27.12.2022 18:58 Ответить
на одинадцятому місяці війни, після двох місяців тотального знищення енергосистеми України,
Італія РОЗГЛЯДАЄ, *****, можливості передачі ППО......
коли буде потоп, ви не евакуюйте італійців до його початку,
потім, коли затопить накуй все крім вершин гір, починайте евакуацію.....
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27.12.2022 21:05 Ответить
а чого це Італію мале колихати? Дають коли можуть і коли це не вплине на їх захит,це італійці винні що ми долбойоби мовчки дивились як дбр вилучало клістрони і не їбали *********, і чому ті підори зажали 40 лямів баксів на вітчизняний аналог с-300?
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28.12.2022 04:22 Ответить
 
 