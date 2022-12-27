Италия рассматривает возможность передачи систем ПВО Украине, - Зеленский о переговорах с Мелони

Италия рассматривает возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны, чтобы оградить критическую инфраструктуру от атак РФ.

Италия рассматривает возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны, чтобы защитить критическую инфраструктуру от атак РФ. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони.

По его словам, он поблагодарил Мэлони за солидарность с Украиной и всестороннюю поддержку со стороны Италии.

Также он приветствовал выделение правительством Мэлони дополнительных 10 млн евро помощи.

Премьер Италии, в свою очередь, сообщила о рассмотрении предоставления систем ПВО Украине.

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Кроме того, лидеры обсудили украинскую "формулу мира".