Италия рассматривает возможность передачи систем ПВО Украине, - Зеленский о переговорах с Мелони
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Италия рассматривает возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны, чтобы оградить критическую инфраструктуру от атак РФ.
Италия рассматривает возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны, чтобы защитить критическую инфраструктуру от атак РФ. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони.
По его словам, он поблагодарил Мэлони за солидарность с Украиной и всестороннюю поддержку со стороны Италии.
Также он приветствовал выделение правительством Мэлони дополнительных 10 млн евро помощи.
Премьер Италии, в свою очередь, сообщила о рассмотрении предоставления систем ПВО Украине.
Кроме того, лидеры обсудили украинскую "формулу мира".
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Був злив операцій ворогам України, асфальт, дерева, універ, айфони, мед маски(продаж-купівля), Гончарук в курсі цього бізнесу, турборежим у ВРУ, розведення захисників з підготовлених укріплень, заборона стріляти, та ще купи щоденних, папріколу ігнорувань Конституції Украіни, а потім ще і найвеличним обізвала якась «громадянка», ну, то таке….
Свято наближається💯‼️🇺🇦⚔️❤️🇺🇸🇬🇧🇪🇺🪖👍✊💪👏🫡💯‼️
Італія РОЗГЛЯДАЄ, *****, можливості передачі ППО......
коли буде потоп, ви не евакуюйте італійців до його початку,
потім, коли затопить накуй все крім вершин гір, починайте евакуацію.....