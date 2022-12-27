Россия под демилитаризацией ЗАЭС понимает замену военных на Росгвардию, Украину это не устраивает, - Минэнерго
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия предлагает в рамках демилитаризации оккупированной ее войсками Запорожской атомной станции заменить военных Росгвардией, но это абсолютно неприемлемо для Украины.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В нашем понимании, как и в понимании всего цивилизованного мира, демилитаризация – это полный выход военных, Росгвардии, тяжелой техники со станции и соответственно создание периметра вокруг, где ее не будет. В понимании россиян звучит то, что они хотят заменить вооруженные силы на Росгвардию. И это точно не то, о чем мы говорим", – сказал Галущенко.
При этом он добавил, что представители концерна "Ростатом" должны так же уйти с военными и "дать возможность украинскому персоналу спокойно и безопасно выполнять свою работу".
"Вот обязательные условия. И если мы сможем достичь согласия на этой почве, то, безусловно, это будет хорошая новость. Но сейчас риторика, которая идет из Кремля, направлена в другую сторону", – отметил министр.
Пожалуйста, подождите...
Головне оточити ЗАЕС запаси їжі води вичерпаються що далі робити ?
Або тікати або полон
просто тарифы у кацапов странные...
но трошки о здоровье)))
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лукашенко похвалився новою зустріччю з ******, але на відео помітили цікаву деталь
https://t.me/uaobozrevatel/61175
"Якщо хтось думає, що ми тільки чай п'ємо, то маю сказати, що ми вчора з вами не тільки за цим чаюванням, а й пізно ввечері, повертаючись додому, обговорили дуже багато питань..."
На опублікованому відео із зустрічі двох диктаторів видно, що у лукашенка проблеми із ногою
По червень місяць на ЗАЕС і в місті Енергодар було спокійно для рашистів-на атомній російські війскові о 6 ранку пробіжку робили, як в санаторії, у місті теж не бахало і деякі рашисти грошики платили, щоб до Енергодару попасти на службу. Але потім для них почався жах. Зараз ЗАЕС для них, як валіза без ручки.
Наші Васил'ївку візьмуть, потікає уся русня з ЗАЕС, представники росатому можливо потім поїдуть до штаб квартири МАГАТЕ і будуть звідти здійснювати перевірки ЗАЕС.