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Россия под демилитаризацией ЗАЭС понимает замену военных на Росгвардию, Украину это не устраивает, - Минэнерго

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес,магате

Россия предлагает в рамках демилитаризации оккупированной ее войсками Запорожской атомной станции заменить военных Росгвардией, но это абсолютно неприемлемо для Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В нашем понимании, как и в понимании всего цивилизованного мира, демилитаризация – это полный выход военных, Росгвардии, тяжелой техники со станции и соответственно создание периметра вокруг, где ее не будет. В понимании россиян звучит то, что они хотят заменить вооруженные силы на Росгвардию. И это точно не то, о чем мы говорим", – сказал Галущенко.

При этом он добавил, что представители концерна "Ростатом" должны так же уйти с военными и "дать возможность украинскому персоналу спокойно и безопасно выполнять свою работу".

"Вот обязательные условия. И если мы сможем достичь согласия на этой почве, то, безусловно, это будет хорошая новость. Но сейчас риторика, которая идет из Кремля, направлена в другую сторону", – отметил министр.

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Топ комментарии
+8
Спочатку треба звільнити Мелітополь Бердянськ а тоді переговори по ЗАЕС і не потрібні бо вона буде оточена від постачання провізії і поповнення бойового складу.
Головне оточити ЗАЕС запаси їжі води вичерпаються що далі робити ?
Або тікати або полон
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27.12.2022 18:15
+8
вопрос с ЗАЕС можно решить введя санкции против энергоатома ( 200 лярдов ), но запад сопротивляется.
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27.12.2022 18:35
+4
Все выходящие от ***** тащат ноги почему то. Недавно Шойгу ноги волочил. Походу или укололи или подменили
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27.12.2022 18:38
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Спочатку треба звільнити Мелітополь Бердянськ а тоді переговори по ЗАЕС і не потрібні бо вона буде оточена від постачання провізії і поповнення бойового складу.
Головне оточити ЗАЕС запаси їжі води вичерпаються що далі робити ?
Або тікати або полон
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27.12.2022 18:15 Ответить
100% !!!
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27.12.2022 19:13 Ответить
Підірвуть один енергоблок або типу щось цього і через годину їжу з кращих ресторанів Парижа привезуть
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27.12.2022 21:40 Ответить
похоже герман нэ любэ жыдоугрофиннобурятскую росгвардию...
просто тарифы у кацапов странные...
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27.12.2022 18:17 Ответить
ой...ой пардон не по теме...
но трошки о здоровье)))
///
лукашенко похвалився новою зустріччю з ******, але на відео помітили цікаву деталь

https://t.me/uaobozrevatel/61175

"Якщо хтось думає, що ми тільки чай п'ємо, то маю сказати, що ми вчора з вами не тільки за цим чаюванням, а й пізно ввечері, повертаючись додому, обговорили дуже багато питань..."

На опублікованому відео із зустрічі двох диктаторів видно, що у лукашенка проблеми із ногою
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27.12.2022 18:24 Ответить
там вся шайка кривая на тыковку...кольца друг дружке дарят..
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27.12.2022 18:31 Ответить
Все выходящие от ***** тащат ноги почему то. Недавно Шойгу ноги волочил. Походу или укололи или подменили
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27.12.2022 18:38 Ответить
седалищный нерв друг дружке поочерёдно защемляют...
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27.12.2022 18:56 Ответить
вопрос с ЗАЕС можно решить введя санкции против энергоатома ( 200 лярдов ), но запад сопротивляется.
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27.12.2022 18:35 Ответить
Здається з самого початку там була росгвардія з ростовської аес.
По червень місяць на ЗАЕС і в місті Енергодар було спокійно для рашистів-на атомній російські війскові о 6 ранку пробіжку робили, як в санаторії, у місті теж не бахало і деякі рашисти грошики платили, щоб до Енергодару попасти на службу. Але потім для них почався жах. Зараз ЗАЕС для них, як валіза без ручки.
Наші Васил'ївку візьмуть, потікає уся русня з ЗАЕС, представники росатому можливо потім поїдуть до штаб квартири МАГАТЕ і будуть звідти здійснювати перевірки ЗАЕС.
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27.12.2022 18:44 Ответить
Это называется ядерный терроризм! И это постоянно необходимо поднимать, на всех встречах. ***** ядерный терорист, за угрозы применения ядерного оружия, за захват ядерной станции. Не просто терорист, а ядерный
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27.12.2022 19:14 Ответить
главное, чтобы гнусавый зельц речи шпарил...
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27.12.2022 19:24 Ответить
Солдат Вермахта заменят на $$😂😂
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27.12.2022 20:31 Ответить
 
 