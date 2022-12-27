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В парламенте Финляндии призывают правительство первыми в Европе начать поставку Украине танков Leopard 2

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

танк,leopard

Снабжение Финляндией Украине даже небольшой партии танков немецкого производства Leopard 2 начнет дискурс о необходимости снабжения западных танков другими странами Европы. Танки Leopard 2 имеют преимущество над советскими типами вооружений, их большое количество в разных странах Европы, а поставка таких танков будет иметь решающее значение для победы Украины в войне.

С таким обращением к правительству Финляндии выступили депутаты финского парламента Андерс Адлеркройц (SFP), представляющий комитет по обороне и председатель партии "Зеленых" в финском парламенте Атте Харьянне, информирует Цензор.НЕТ.

Guildhall получил текст обращения от финских парламентариев и публикует его полностью.

"Война в Украине переходит во второй год. Сейчас инициатива принадлежит Украине, но конца войны в скором времени не предвидится. Война идет и постепенно терзает Украину.

Успех Украины основан не только на мощной воле защищаться, но так же он основан на помощи, предоставленной Западом в виде вооружений и тренировок. Эта помощь и определит, сколько будет длиться война. В наших же собственных интересах, интересах Европы и свободного мира, чтобы эта война закончилась как можно более быстрой победой Украины. Мы не должны позволить России жить в иллюзии хоть каких-либо успехов в результате этой агрессивной преступной войны. Материально-техническая помощь Украине должна продолжаться и должна быть усилена.

В начале войны, во всех странах было множество дискуссий в отношении уровня необходимой поддержки и ее спецификаций. Мы многому научились за этот год. Среди прочьего, стало понятно: современные технологии способны быстро изменять ситуацию на поле боя. Шаг за шагом мы увеличили и число, и качество предоставляемой материально-технической помощи. При этом, эти изменения пришли медленно. Сегодня пришло время сделать шаг вперед.

Пришла зима. Замерзшая земля снова изменит ситуацию, как для России, так и для Украины. Это должно быть учтено в характере помощи, которую мы предоставляем.

Несмотря на решительную поддержку Украины, ряд вооружений все еще исключаются из списков помощи. Среди других позиций, соврмененные западные танки все еще не стали предметом поставок. Такие танки значительным образом усилили бы боевые возможности Украины на поле боя. Новые типы вооружений требуют подготовки, поэтому рационально и разумно предоставить Украине большое число танков одного типа, управлением которыми Вооруженные силы Украины смогут быть эффективно обучены.

Танк немецного производства Leopard 2 идеально подходит для этой задачи. Тысячи его модификаций были построены с конца 1970-х и наряду с другими странами используются в Германии, Нидерландах, Швеции, Дании, Испании, Норвегии, Польше и Финляндии. Это один из самых шырокоиспользуемых танков. По показателям эти танки превосходят вооружение советской эпохи. Во времена Холодной войны стратегия Запада была основана на достижении качественного превосходства над агрессором, который как предполагалось располагал преимуществом в количестве.

Читайте также: Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине

Благодаря совместным усилиям Европы, мы могли бы вероятно решающим образом способствовать сохранению Украиной текущей динамики в ходе войны.

В общей сложности Финляндия имеет около двухсот танков Leopard 2. Географичекские особенности ограничивают наши возможности по передаче больших объемов критически важного вооружения. Но сигнал о готовности предоставить даже небольшое число танков, мог бы дать начало европейскому дискурсу по данному вопросу. Сделать это необходимо сейчас.

Начав эту дискуссию сейчас, мы рассеем семена для более расширенной и эффективной помощи.

Оборонные способности самой Финляндии не должны стать предметом компромисса, но абсолютно очевидно то, что успех Украины имеет ключевое значение для нашей безопасности. Если мы начинаем поставки танков, сразу же начинается работа по их замещению (новыми типами танков. – Ред.).

Риск того, что увеличение поддержки приведет к эскалации, не нужно переоценивать. Характер нашей помощи весомо не изменится с тем, что помощь включила бы в себя поставки танков. Нам также важно быть очень осторожными в том, чтобы не давать оценку нашей помощи на основании российских нарративов, она должна оцениваться на основании того, отстаивает ли такая помощь наши национальные интересы и ценности".

Напомним, ранее также в Национальной Ассамблее Франции, член комитета по обороне Жан-Шарль Ларсонье заявил о необходимости передачи Украине тяжелых французских танков Leclerc.

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Топ комментарии
+22
Главное- кресты не замазывать. Чтобы каZZапы как диды усирались от одного их вида.
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27.12.2022 19:09
+19
Це було б дуже яскраво. Як для громадян Фінляндії, так і для усього світу.
Низький уклін фінам, шведам та їхнім урядам. Вільні та справедливі народи, які цінують це у інших!
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27.12.2022 19:15
+15
Подяка суомі, але хіба дозвіл Німеччини тут не потрібен7
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27.12.2022 18:56
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Правила форума Совет форумчан
Подяка суомі, але хіба дозвіл Німеччини тут не потрібен7
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27.12.2022 18:56 Ответить
а если ещё и стволы в швейцарии выпускали ((
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27.12.2022 19:04 Ответить
Это да. Швейцария не участвовала ни в WW1, ни в WW2 - по крайней мере, формально (профессор Плейшнер с этим точно не согласился бы). Теперь так хочет сохранить свой нейтралитет, что даже в ООН долго не вступала (где-то в 2002-м присоединилась). Наверное, Ватикан скорее начнет поставлять нам оружие.
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27.12.2022 19:15 Ответить
Ага, Ватикан мог бы пригнать несколько папамобилей из Serious Sam 4.
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27.12.2022 20:17 Ответить
Суомі добре пам'ятають:


Принимай нас, Суоми - красавица (Prinimaj nas, Suomi - krasavitsa) / Greet us, beautiful Finland
(mp3)

Сосняком по откосам кудрявится
Пограничный скупой кругозор.
Принимай нас, Суоми - красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!

Ломят танки широкие просеки,
Самолёты кружат в облаках,
Невысокое солнышко осени
Зажигает огни на штыках.

Мы привыкли брататься с победами
И опять мы проносим в бою
По дорогам, исхоженным дедами,
Краснозвёздную славу свою.

Много лжи в эти годы наверчено,
Чтоб запутать финляндский народ.
Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот!

Ни шутам, ни писакам юродивым
Больше ваших сердец не смутить.
Отнимали не раз вашу родину -
Мы приходим её возвратить.

Мы приходим помочь вам расправиться,
Расплатиться с лихвой за позор.
Принимай нас, Суоми - красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!
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27.12.2022 19:00 Ответить
Я даже слышал эту песню. Стиль мало изменился: "Отнимали не раз вашу родину - Мы приходим её возвратить". "Асвабадители"....
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27.12.2022 19:09 Ответить
кароче все викинги ложили на вошьдя **********...
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27.12.2022 19:01 Ответить
суомі -- не вікінґи...
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27.12.2022 19:05 Ответить
та тобі і шведи з норвежцями напівкацапи..
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27.12.2022 19:07 Ответить
"Тысячи его модификаций используются в Германии, Нидерландах, Швеции, Дании, Испании, Норвегии, Польше и Финляндии." Да, почему бы каждой стране не выделить сейчас мин. по 50 танков, получится на первом этапе 350 танков, а там уже 1000 Абрамсов с лендлизом подползут..
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27.12.2022 19:42 Ответить
Хлопці ,можете навіть послати їх своїм ходом і найкоротшим шляхом!
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27.12.2022 19:02 Ответить
🌭🥓🌯

"Не на часі"... ні абрамси ні атакмс ні ще щось прогресивне,
а то не дай дідько московстану ми Кремль знищем, з ким тоді буде США справи по МСК вести...

Завтра вже буде новина від когось що Німеччина проти... А то не дай бог ще боеголовка нефугасна впаде у німців як ось у поляків...
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27.12.2022 20:43 Ответить
Главное- кресты не замазывать. Чтобы каZZапы как диды усирались от одного их вида.
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27.12.2022 19:09 Ответить
Эта мысль оочень хорошая.. )
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27.12.2022 19:44 Ответить
ооочень
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27.12.2022 19:58 Ответить
Да, мысль может и хорошая, но не получится. Боевые действия "под чужим флагом", так называется эта хрень.
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27.12.2022 23:08 Ответить
Да это и так понятно, просто мысль хорошая.. )
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28.12.2022 10:45 Ответить
Смотрел фото из темы арабо-израильского конфликта 1967г., там на израильских танках буквы -Z иO. Также видел на одном фото самолет США з буквой Z на хвосте 1940-вые.
Что это? Хто может подтвердить или опровергнуть?
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28.12.2022 04:25 Ответить
.."Смотрел.. видел".. Может, приснилось.. Где сами фото?
Вот мультик, который удалил Союзмультфильм про Нептун и фашистский эсминец с буквой Z, "Сокровища затонувших кораблей," 1973, youtube.com/watch?v=MwUO-qEtFzE
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28.12.2022 10:58 Ответить
Это легко зделать.
Зайти в Гугл,набрать-'арабо-израильская война"/картинки и полистать немножко вниз.
Там много таких фото.
И это к сожалению не мультфильм.
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28.12.2022 11:15 Ответить
Лучше запостить эти фотографии здесь, это легко сделать, чем тысячам заставлять их искать в инете..
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28.12.2022 11:24 Ответить
шольц обосреца
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27.12.2022 19:10 Ответить
- Заносьте, заносьте...
Осюдивó поставте...
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27.12.2022 19:10 Ответить
Це було б дуже яскраво. Як для громадян Фінляндії, так і для усього світу.
Низький уклін фінам, шведам та їхнім урядам. Вільні та справедливі народи, які цінують це у інших!
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27.12.2022 19:15 Ответить
Ті нації що вже мали справи з москалями - дуже нам допомогають та тиснуть на свої уряди...

Але це не стосується "старої" Європи... Стара як і раніше мое новий фронт проти нас ввести якщо наші справи гарно підуть....

А що забули?🥐
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27.12.2022 20:46 Ответить
Финам 👍👍👍 . СЛАВА ЗСУ!
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27.12.2022 19:21 Ответить
як добре складено текст цього звернення депутатів Едускунта до уряду Фінляндії...
все виважено і з розумінням наших бід ( Війна йде і поступово мучить Україну. - цитата)
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27.12.2022 19:24 Ответить
Так ні Европі, ні США швидка перемога України не потрібна. Новий "сильний гравець" їм не потрібен! Їх влаштовує *уйло-принаймі вони знають що від нього очікувати
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27.12.2022 19:31 Ответить
Дякую за знання та розуміння дійсності. Обама добре показав як ставляться до нас та як просили не виходити з совку, а потім з сумною посмішкою провели до московії Крим... А що, стратегічні партнери в Азії та безпеці Світу - то друг з Великої Літери...
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27.12.2022 20:50 Ответить
В мене така думка що німеччина боїться надавати танки через їх незадовільний стан,Меркель за час правліня лише розвалювала армію
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27.12.2022 19:36 Ответить
то балачки, просто стара європа доїть московію щонайменше 300 років, такий стан справ їх стиль життя...
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27.12.2022 20:51 Ответить
Підступний Захід... Наї&али з Мінськими угодами, наї&али з нерозширенням НАТО. Ще й фіни, такі няшні та безневинні згодом виявляться кровожерливими монстрами. Бідолашні ваньки.
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27.12.2022 19:42 Ответить
Прочитав звернення. Прекрасно написано, просто нічого додати.
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27.12.2022 20:01 Ответить
Хто як не фіни знає хто такий кацап.
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27.12.2022 20:42 Ответить
Якщо б не Беня Ермак Ахметов - ми кацапів також зустріли з вилами, коктейлями Молотова, ак47 та всім що наша оборонка може штампувати...
Да, в засідках померзли, але всеодно це булим краплини по зрівнянню скільки ми ще втретимо...
🌮🥠🚛
не забуваємо Азов, Кривоноса, Херсон

Та оце
Кровавый штурм российских позиций с камеры украинского воина Сергея Шутькова
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27.12.2022 20:54 Ответить
Хрести неодмінно треба залишити, тим більше, що це тактичні розпізнавальні знаки українських підрозділів...
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27.12.2022 20:53 Ответить
Давно пора!
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27.12.2022 21:02 Ответить
слава Богу что в европе есть адекватные люди!
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27.12.2022 22:15 Ответить
Країни Скандинавії цілком безболісно для себе могли б поставити ЗСУ до 10 відсотків своїх Леопардів2. А це кілька танкових рот. Що суттєво підсилило б наступальні можливості ЗСУ. Тоді й німці з канадцями та особливо іспанцями могли б підтримати такий флеш-моб ) Тут багато залежить від переламу в свідомості німецького уряду і самого народу. Там ще сильні впливи кремль-пропагади та агентури, яку мають посилено зачищати після щось типу перевороту.
В будь якому випадку фінам величезний респект від українців, їх ініціатива дуже вчасна...
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28.12.2022 04:49 Ответить
Фіни добре пам'ятають 1939 рік тому й пропозиції у них відповідні.
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28.12.2022 14:46 Ответить
 
 