Задержаны воры в законе Умка и Лаша Сван, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО
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При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора двум "ворам в законе" поставлено в известность о подозрении в установлении и распространении преступного воздействия, а также организации и участия в преступном собрании "сходке" (ч. 3 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255- 2 УК Украины).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, "воры в законе", имеющие уголовные прозвища Лаша Сван и Умка, находясь в статусе подозреваемых по делу о распространении преступного влияния, с декабря 2020 года по март 2021 года на территории Украины организовали и приняли участие в трех преступных собраниях с представителями криминалитета.
На этих "сходках" решались вопросы координации преступной деятельности и конфликтные ситуации. Также принималось решение о выделении финансовой помощи так называемого воровского общака на праздничные нужды криминалитета и "воров в законе", находящихся в местах лишения свободы.
Как отмечается, на "сходке" одного из лидеров ОПГ наделили более широкими полномочиями – предоставили возможность сбора средств, полученных преступным путем, на территории Одессы.
Собранные правоохранителями доказательства явились основанием для задержания "воров в законе" в порядке ч. 4 ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением оперативного сопровождения Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.
Ранее завершено досудебное расследование по делу о распространении этими "ворами в законе" преступного воздействия, а обвинительный акт направлен в суд.
Известно, что воры в законе Умка коронован в 2014 году, а Лаша Сван – в 1995 году. Они получили свои "звания" от топ-представителей российского уголовного мира.
В рамках данного уголовного производства оперативники и следователи продолжают проводить комплекс мероприятий по сбору доказательств противоправной деятельности других представителей криминалитета для привлечения их к ответственности.
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По данным Зеркала недели, за организацию и участие в "сходке" Сергею Олейнику (Умка) и Лаше Джачвлиани (Лаша Сван) грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Оба уже подозреваемы в деле распространения преступного влияния и являются фигурантами санкционного списка СНБО.
9 августа Умка пытался уехать из Украины, однако был задержан в Закарпатье. После составления протокола мужчину отпустили.
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ЧИ МАФІЯ БЕЗСМЕРТНА АБО ЗНОВУ ПРОФЕССОР
Праворуч на фото - тричі судимий Олександр Поворознюк.
Якого зараз підіймають на щит зелені діячі з ОПи. Парєнь від народу! Рубить правду матку! Не боїться ані путіна, ані Порошенка, ані гордона (ну тут - маладєц!), ані самого Кличка.
Почесний професор Інституту розвитку аграрних ринків. Авто цього профессора має номер «ПАПА».
Судимість, професорство, «папа» - ну чим не Янукович №2?
В українському сегменті вікіпедії цього фахівця вже аносують як ПОЛІТИКА, а орденоносна Мосійчучка з милою посмішкою хвойди присвячує йому декілька програм.
По цьому типу плаче декілька кримінальних проваджень - від *********** і нецензурної лайки до втручання у діяльність державного діяча та погроза йому.
На російських пабликах цю особу розкручують як зразок ********* українця - тупозеленого, неосвіченого, лайливого зека-селюка з повадками нациста-полководця...
І вже не дивує особливо цинічний по#уїзм у реакції правоохоронних органів, коли цей недолугий молодший брат Януковича вийожується у військовій формі одягу, покладаючи хер на статтю КУАПу №186-8 «Незаконне носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців», де йому світить мінус двісті неоподаткованих мінімумів.
Особисте: носіння військової форми цим чмурдяєм - плювок в настоящих військових, від тих хто зараз під Бахмутом і Херсоном до тих, хто працює на перемогу у Генеральному штабі, від кіборгів-2014 до героїв Азовсталі.
І вже не дивує, що влада просуває цей зразок тупості і невихованості як конкретного ЛСД (лідера суспільної думки). Вміння цілувати в дупу найвеличнішого з кожним місяцем стає все актуальнішим.
Дивує, що ми знову дозволяємо ходити цим виродкам при владі по новому історичному колу - від Януковича №1 до нового Януковича №2.
Думаю що цей шлях малює нам у тому числі отой, що на фото ліворуч. Кірюша Тимошенко («Кірюша-Шевролє»), головний по дерібану гумманітарки і великому крадівництву.
Я не хочу бачити цих людей ані на екрані, ані в моїй Україні.
А Ви?
Позивний Don..
)))
зеки на нарах і на сходках, а також всі повії будуть розмовляти українською.
И с блекджеком и шлюхами!!
Вони на зоні як на курорті. Це якщо посадять…
Іх треба просто нищити.
А можливо, після до підготовки, як військовозобов'язаних, направлять прямо в батальйони БЗДІЖенців з Монако чи Відня⁉️⁉️ Там ціла купа хенесралів, ще з часів кучми-ющенка ошивається.