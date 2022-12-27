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Задержаны воры в законе Умка и Лаша Сван, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

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При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора двум "ворам в законе" поставлено в известность о подозрении в установлении и распространении преступного воздействия, а также организации и участия в преступном собрании "сходке" (ч. 3 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255- 2 УК Украины).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, "воры в законе", имеющие уголовные прозвища Лаша Сван и Умка, находясь в статусе подозреваемых по делу о распространении преступного влияния, с декабря 2020 года по март 2021 года на территории Украины организовали и приняли участие в трех преступных собраниях с представителями криминалитета.

На этих "сходках" решались вопросы координации преступной деятельности и конфликтные ситуации. Также принималось решение о выделении финансовой помощи так называемого воровского общака на праздничные нужды криминалитета и "воров в законе", находящихся в местах лишения свободы.

Как отмечается, на "сходке" одного из лидеров ОПГ наделили более широкими полномочиями – предоставили возможность сбора средств, полученных преступным путем, на территории Одессы.

Собранные правоохранителями доказательства явились основанием для задержания "воров в законе" в порядке ч. 4 ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением оперативного сопровождения Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Ранее завершено досудебное расследование по делу о распространении этими "ворами в законе" преступного воздействия, а обвинительный акт направлен в суд.

Известно, что воры в законе Умка коронован в 2014 году, а Лаша Сван – в 1995 году. Они получили свои "звания" от топ-представителей российского уголовного мира.

В рамках данного уголовного производства оперативники и следователи продолжают проводить комплекс мероприятий по сбору доказательств противоправной деятельности других представителей криминалитета для привлечения их к ответственности.

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По данным Зеркала недели, за организацию и участие в "сходке" Сергею Олейнику (Умка) и Лаше Джачвлиани (Лаша Сван) грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оба уже подозреваемы в деле распространения преступного влияния и являются фигурантами санкционного списка СНБО.

9 августа Умка пытался уехать из Украины, однако был задержан в Закарпатье. После составления протокола мужчину отпустили.
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Топ комментарии
+62
.
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27.12.2022 19:24
+50
Литвиненко Едуард.

ЧИ МАФІЯ БЕЗСМЕРТНА АБО ЗНОВУ ПРОФЕССОР

Праворуч на фото - тричі судимий Олександр Поворознюк.

Якого зараз підіймають на щит зелені діячі з ОПи. Парєнь від народу! Рубить правду матку! Не боїться ані путіна, ані Порошенка, ані гордона (ну тут - маладєц!), ані самого Кличка.

Почесний професор Інституту розвитку аграрних ринків. Авто цього профессора має номер «ПАПА».

Судимість, професорство, «папа» - ну чим не Янукович №2?

В українському сегменті вікіпедії цього фахівця вже аносують як ПОЛІТИКА, а орденоносна Мосійчучка з милою посмішкою хвойди присвячує йому декілька програм.

По цьому типу плаче декілька кримінальних проваджень - від *********** і нецензурної лайки до втручання у діяльність державного діяча та погроза йому.

На російських пабликах цю особу розкручують як зразок ********* українця - тупозеленого, неосвіченого, лайливого зека-селюка з повадками нациста-полководця...

І вже не дивує особливо цинічний по#уїзм у реакції правоохоронних органів, коли цей недолугий молодший брат Януковича вийожується у військовій формі одягу, покладаючи хер на статтю КУАПу №186-8 «Незаконне носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців», де йому світить мінус двісті неоподаткованих мінімумів.

Особисте: носіння військової форми цим чмурдяєм - плювок в настоящих військових, від тих хто зараз під Бахмутом і Херсоном до тих, хто працює на перемогу у Генеральному штабі, від кіборгів-2014 до героїв Азовсталі.

І вже не дивує, що влада просуває цей зразок тупості і невихованості як конкретного ЛСД (лідера суспільної думки). Вміння цілувати в дупу найвеличнішого з кожним місяцем стає все актуальнішим.

Дивує, що ми знову дозволяємо ходити цим виродкам при владі по новому історичному колу - від Януковича №1 до нового Януковича №2.

Думаю що цей шлях малює нам у тому числі отой, що на фото ліворуч. Кірюша Тимошенко («Кірюша-Шевролє»), головний по дерібану гумманітарки і великому крадівництву.

Я не хочу бачити цих людей ані на екрані, ані в моїй Україні.

А Ви?

Позивний Don..
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27.12.2022 19:22
+30
********** ще скабеїху за пояс заткне
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27.12.2022 19:31
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Правила форума Совет форумчан
Ой, та шо ви говорите....

Приказ из США - арестовать людей Ермака и Зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=lFb3T2dCd_0
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27.12.2022 19:18 Ответить
А конкретно задокументированные факты имеются? А так наговорить с три короба можно на каждого..
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27.12.2022 21:59 Ответить
Литвиненко Едуард.

ЧИ МАФІЯ БЕЗСМЕРТНА АБО ЗНОВУ ПРОФЕССОР

Праворуч на фото - тричі судимий Олександр Поворознюк.

Якого зараз підіймають на щит зелені діячі з ОПи. Парєнь від народу! Рубить правду матку! Не боїться ані путіна, ані Порошенка, ані гордона (ну тут - маладєц!), ані самого Кличка.

Почесний професор Інституту розвитку аграрних ринків. Авто цього профессора має номер «ПАПА».

Судимість, професорство, «папа» - ну чим не Янукович №2?

В українському сегменті вікіпедії цього фахівця вже аносують як ПОЛІТИКА, а орденоносна Мосійчучка з милою посмішкою хвойди присвячує йому декілька програм.

По цьому типу плаче декілька кримінальних проваджень - від *********** і нецензурної лайки до втручання у діяльність державного діяча та погроза йому.

На російських пабликах цю особу розкручують як зразок ********* українця - тупозеленого, неосвіченого, лайливого зека-селюка з повадками нациста-полководця...

І вже не дивує особливо цинічний по#уїзм у реакції правоохоронних органів, коли цей недолугий молодший брат Януковича вийожується у військовій формі одягу, покладаючи хер на статтю КУАПу №186-8 «Незаконне носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців», де йому світить мінус двісті неоподаткованих мінімумів.

Особисте: носіння військової форми цим чмурдяєм - плювок в настоящих військових, від тих хто зараз під Бахмутом і Херсоном до тих, хто працює на перемогу у Генеральному штабі, від кіборгів-2014 до героїв Азовсталі.

І вже не дивує, що влада просуває цей зразок тупості і невихованості як конкретного ЛСД (лідера суспільної думки). Вміння цілувати в дупу найвеличнішого з кожним місяцем стає все актуальнішим.

Дивує, що ми знову дозволяємо ходити цим виродкам при владі по новому історичному колу - від Януковича №1 до нового Януковича №2.

Думаю що цей шлях малює нам у тому числі отой, що на фото ліворуч. Кірюша Тимошенко («Кірюша-Шевролє»), головний по дерібану гумманітарки і великому крадівництву.

Я не хочу бачити цих людей ані на екрані, ані в моїй Україні.

А Ви?

Позивний Don..
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27.12.2022 19:22 Ответить
.
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27.12.2022 19:24 Ответить
********** ще скабеїху за пояс заткне
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27.12.2022 19:31 Ответить
100%
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27.12.2022 20:15 Ответить
Арахламидия сухумская 🐒🦠, и в этот раз впишется за своих На ПОРУКИ ВОЗЬМЁТ ⁉️
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28.12.2022 01:01 Ответить
А де кепка ? 🐷
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27.12.2022 23:59 Ответить
goga und magoga?
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27.12.2022 19:42 Ответить
Чото вспомнил, что по-аглицки теща - mother-in-law, что можно перевести, как "мамаша в законе"!
)))
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27.12.2022 19:24 Ответить
а по французски отчим Beau Pere, дословно переводится как "хороший папа"
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27.12.2022 23:46 Ответить
теща, - Belle Mere, красавица мама =)
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27.12.2022 23:48 Ответить
Абрахамію запитайте чого він бандита випустив!
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27.12.2022 19:25 Ответить
А Кубраков -це не злодій у законі ?
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27.12.2022 19:26 Ответить
А коли будуть затримані вори у законі з Верховної зради???
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27.12.2022 19:26 Ответить
хай редактор відкриє для себе нове слово - злодій..
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27.12.2022 19:27 Ответить
Однозначно плюсую. Іноді виникає думка перемкнути на іншомовну версію, щоб уберегти свої нерви...
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27.12.2022 20:42 Ответить
там англiйскою зовсiм пагано... Та i багато статей без перекладу, тупо 404 становляться при спробi перекладу.
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28.12.2022 08:48 Ответить
Воры в законе. Просто смешно. В законе у нас совсем-совсем другие воры, эти к закону имеют весьма посредственное отношение.
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27.12.2022 19:28 Ответить
Иногда вор в законе - честнее политика, имеющего это закон...
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27.12.2022 19:30 Ответить
бо православные таджики...
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27.12.2022 19:34 Ответить
Політики звісно практично усі гандони, проте не треба розповідати про якусь міфічну бандитську честь.
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27.12.2022 19:52 Ответить
от щас тут буде срача досхоча тому що люба влада заходить від мазуриків... і зесоплі є в тому рахунку
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27.12.2022 19:32 Ответить
Повне безвладдя, корупція від патрульного до верховного суду. Жорстока війна, а тут вори в законі. По селах простих хлопів забирають на фронт, бо мажорів ніззя, злодіїв з тітуханами ніззя, якісь волонтери з шляху що не повертаються з машинами або перепродують ті машини чи крадуть донати
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27.12.2022 19:45 Ответить
Тому що це не наше слово, не перекладається як ім'я та прізвище: чому вживаємо слова кіллєр, менеджер й таке інше
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27.12.2022 20:35 Ответить
це iнтернацiональнi слова зрозумiлi кожному. Люблю iх. Колись всi цi мови зникнуть, та залишиться одна, i зникне ще один привiд для ср🤩чу.
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28.12.2022 08:52 Ответить
Чому вор, а не злодій?
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27.12.2022 19:51 Ответить
тому що безграмотні або малограмотні цензорята писали інформацію
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27.12.2022 20:20 Ответить
Тому що нема такого титулу "злодій в законі".
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27.12.2022 20:22 Ответить
Є.
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27.12.2022 22:37 Ответить
Крадіи .
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27.12.2022 20:29 Ответить
крадій
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27.12.2022 23:30 Ответить
Все будет по Ермаку капусту с них снимут и на свободу до новых встреч прямо квест сколько уже воров ловили отпустили потом опять поймали шоу дожно длится долго
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27.12.2022 19:54 Ответить
тому що застави треба заборонити, вони всi платять фанастичнi номери ворованого бабла
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28.12.2022 08:55 Ответить
Арахам -решала д'Ерьмака ,впишется , как всегда
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28.12.2022 10:33 Ответить
Розстріл.Це біосміття.
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27.12.2022 20:04 Ответить
Просто до слова, коли Гітлер прийшов до влади до всіх кримінальних злочинців запакували в концтабори. В нас під час воєнного стану необхідно зобовязати кожного підозрюваного, кожного з непогашеною судимістю, кожного на відстрочці виконання покарання двічі на день особисто з'являтись у відділи виконання покарань
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27.12.2022 20:30 Ответить
Хороша новина
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27.12.2022 20:52 Ответить
Та да , еще бы Петровского
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27.12.2022 21:22 Ответить
Україна стане реально українською, тільки тоді, коли всі

зеки на нарах і на сходках, а також всі повії будуть розмовляти українською.
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27.12.2022 21:52 Ответить
Идет война на выживание, а "умки" продолжают грабить страну. Надо бы их на концерт наладить. К Йосефдавыдовичу.
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27.12.2022 21:59 Ответить
А что с теми тремя мордами, что солдата убили? В одной стране, относительно недавно таких с вертолёта в акиан сбрасывали. Не правильно без суда и следствия в акиан... Но ребята на войне погибли бают, а кто-то их дома убивает.. грабит, рекетирует, деньги ворует... так что в вертолёт и в чёрное море самое место...
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27.12.2022 23:27 Ответить
Нужно убрать с Украину русскую криминальную иерархию. Тюрьмы нужно сделать таким, чтобы они исправляли людей. Учили жить по нормальному. А не еще хуже они выходили с тюрем. Хоть слышал, что воры в законе настоящие - это люди, но на выход в Россию или Грузию их депортировать! Тюрьмы нужно полностью все новые делать. Вести уроки там, правильная литература должна быть в библиотеках, которая учит жить нормально. работа. реабилитационные центры, чтобы лечить от тяжелых наркотиков. То бишь построить мини-городки, или мини социум, чтобы они жили, как на свободе, только в тюрьме срок отбывали для исправления. Приучить жить нормально - не воровать, не убивать, не совершать преступлений. Чтобы они жили там в камерах, как в квартирах и были все блага, чтобы они ходили на работу и зарабатывали также и работы сделать там тоже, как на свободе. Профессиям их обучать и прямо там работы давать по профессии и когда выйдут давать право на такую же работу устроиться. А эту российскую гнилую систему уничтожить просто в ноль! Люди выходят с тюрьма и не понимают, что делать и потом опять попадают в тюрьму. Ибо не адаптированы! Нужно вообще даже названия сменить и не тюрьмы должны быть, а исправительные учреждения с школами, университетами, работами и т.п. Нужно не еще хуже делать людей, а улучшать их и воспитывать. Философию преподавать - этику и мораль. Церкви должны быть внутри и все должны посещать и т.д.
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28.12.2022 01:01 Ответить
натвный) человек не меняется - аксиома. сформированный мозг не изменишь. демоверсию могут прогнать, но потом станут теми же. боязнь потерять свободу необходимо вбивать жёстко и худшими условиями чем минимальные на свободе
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28.12.2022 07:38 Ответить
що значить не миняеться? ПОдвиться на Евпроейски тюрми - люди виходять людьми а не калеками паразитами.
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28.12.2022 08:42 Ответить
я смотрел интервью как-то с директором из США по изучению мозга и она типа главный директор по всему США. не помню имени. и она говорит, что мозг меняется каждую секунду. даже пошевелив рукой - в мозге для этого действия рождаются нейроны. То бишь любое действие постоянно рождает новые клетки под нужные функции, а функции, которые не делаешь долго, то эти участки отмирают.
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02.01.2023 01:50 Ответить
"...с школами,университетами..."
И с блекджеком и шлюхами!!
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28.12.2022 13:08 Ответить
Умку повязали. На очереди Винни-пух, Пятак и вся остальная шайка.
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28.12.2022 03:56 Ответить
Скільки гі...на сплило...хоча чого тут дивуватись, найперше ще в 19 вигулькнуло...і мудрий нарід завив в екстазі-поржом, шашликі, *****... Хочеться сказати слова дитини-херсонця, підара...и кончені.
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28.12.2022 04:42 Ответить
спасибо что прибираете этот мусор 🤠
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28.12.2022 05:55 Ответить
ну а тепер класика - застава в трилйон $, а потiм фотки з моря.
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28.12.2022 08:40 Ответить
А є таке слово вор в українській мові?
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28.12.2022 08:53 Ответить
Затримали?! І що?!
Вони на зоні як на курорті. Це якщо посадять…
Іх треба просто нищити.
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28.12.2022 09:05 Ответить
Прокуратура, *** вашу мать, коли буде заарештовано "вора" а законі єрмака- козира і всю його шоблу?
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28.12.2022 11:02 Ответить
Мабуть🤔, як досвідченим людям👛, в ОПУ🤷‍♂️ їм запропонують💯 поїхати послами десь… , бо президент, два рази судимий⚖️🐷, в Україні уже був🙈🙈🤯🤯 Не одній же сексологині🧘‍♀️👠 у послах вештатися‼️‼️Гендерна рівність, знову ж таки.
А можливо, після до підготовки, як військовозобов'язаних, направлять прямо в батальйони БЗДІЖенців з Монако чи Відня⁉️⁉️ Там ціла купа хенесралів, ще з часів кучми-ющенка ошивається.
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28.12.2022 11:59 Ответить
Сергія Олійника, він же Умка вже затримувала Національна поліція МВС разом із Лашою Сваном за "злочинний вплив" у травні 2021 ..про що гучно та рекламно презентували у пресі (Печерський суд тоді відпустив під нічний домашній арешт) Потім знову затримали вже у серпні 2022 знову затримала вже у Закарпатті вже СБУ....09.08.22 і...чомусь знову відпустили....потім 16.08.22 затримала вже поліція Закарпаття, але ...вручили повістку у військоматі ..відпустили)))......І от знову затримали, вже Дпартамент стратегічних розслідувань Нацполіції та Генпрокуратура ....То це вже якась спортивна риболовля , спіймали, зважили ("обілєтілі"), відпустили . При цьому, схоже що затримати і обілєтитити, а потім відпустити намагаються всі структури і поліція і СБУ і прокуратура, напевне і суди в темі....і це при цьому шо за кримінальними статтями за злочинний вплив можна обирати запобіжний захід лише тримання під вартою
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28.12.2022 12:05 Ответить
От коли їх наш самий гуманний суд у світі посадить на хоч якийсь реальний термін,тоді і подивимось. А так- це все звіздьож в пользу бєдних...
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28.12.2022 12:39 Ответить
 
 