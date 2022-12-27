МИД Болгарии вызвал российского посла в связи с возбуждением в РФ уголовного дела против Грозева
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Посла РФ Элеонору Митрофанову в первый рабочий день после праздников вызывает к себе МИД Болгарии в связи с объявлением в российский розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает болгарское издание NOVA TV.
Также на встрече речь пойдет о запрете изучения болгарского языка в оккупированных Российской Федерацией областях Украины и изъятии портретов болгарских исторических деятелей.
Христо Грозев – болгарский медиаэксперт и медиаинвестор, журналист-расследователь издания Bellingcat, один из основных авторов расследования об участии сотрудников ФСБ России в отравлении Алексея Навального.
В июле следственная служба ФСБ России заявила, что Грозев был якобы причастен к вымышленной операции украинской военной разведки по угону военных самолетов из России. В ФСБ утверждали, что нашли двух курьеров, участвовавших в передаче денег украинской разведки российскому пилоту для угона самолета. Однако журналист свою причастность отрицает.
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А как там Интерпол поживает? По-прежнему хватайте людей по запросу Кацапстана? Что каждый раз приходится вмешиваться волонтерам, чтобы не выдавали в Кацапию каких-то публичных людей.
Выкините к черту кацапов из Интерпола и всех организаций по выдаче и обмену арестованных, просто раз и навсегда.
Срану рабсссрівського скрєпостана та холодних і голодних мухосранськів з натовпом алкашів, вбивць, зеків, мародерів та повій...!!!
ЧАЧЛІВАЙ ЖІЗНІ...!!!