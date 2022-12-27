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Новости За рубежом
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Болгария (617) Христо Грозев (55)

МИД Болгарии вызвал российского посла в связи с возбуждением в РФ уголовного дела против Грозева

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

христо,грозєв

Посла РФ Элеонору Митрофанову в первый рабочий день после праздников вызывает к себе МИД Болгарии в связи с объявлением в российский розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает болгарское издание NOVA TV.

Также на встрече речь пойдет о запрете изучения болгарского языка в оккупированных Российской Федерацией областях Украины и изъятии портретов болгарских исторических деятелей.

Христо Грозев – болгарский медиаэксперт и медиаинвестор, журналист-расследователь издания Bellingcat, один из основных авторов расследования об участии сотрудников ФСБ России в отравлении Алексея Навального.

Читайте также: Россия объявила расследователя Bellingcat Христо Грозева в розыск

В июле следственная служба ФСБ России заявила, что Грозев был якобы причастен к вымышленной операции украинской военной разведки по угону военных самолетов из России. В ФСБ утверждали, что нашли двух курьеров, участвовавших в передаче денег украинской разведки российскому пилоту для угона самолета. Однако журналист свою причастность отрицает.
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Топ комментарии
+6
Та понятно, что его никто не выдаст. Послу в первый день поводить по губам, приучив ее к так сказать рабочим делам в будущем всегда приятно.

А как там Интерпол поживает? По-прежнему хватайте людей по запросу Кацапстана? Что каждый раз приходится вмешиваться волонтерам, чтобы не выдавали в Кацапию каких-то публичных людей.

Выкините к черту кацапов из Интерпола и всех организаций по выдаче и обмену арестованных, просто раз и навсегда.
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27.12.2022 19:40
+4
это бесполезно...гляньте на аристократические рыла небензей с лавровыми.
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27.12.2022 19:39
+4
ПРИЙШОВ ЧАС ДЕ УСІ ПОСОЛЬСТВА ТА КОНСУЛЬСТВА підоросії у державах ЄВРОПИ, США та Великої Британії мають бути ЗАЧИНЕНІ, а їх фсбешні дипломати, працівники, службовці та представника торгових палат та національних меншин видворені з межі цих ДЕРЖАВ у підоросію...!!!
Срану рабсссрівського скрєпостана та холодних і голодних мухосранськів з натовпом алкашів, вбивць, зеків, мародерів та повій...!!!
ЧАЧЛІВАЙ ЖІЗНІ...!!!
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27.12.2022 19:59
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Ліпше з розумним два рази згубити, як з дурнем раз знайти.
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27.12.2022 19:38 Ответить
это бесполезно...гляньте на аристократические рыла небензей с лавровыми.
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27.12.2022 19:39 Ответить
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27.12.2022 19:39 Ответить
Та понятно, что его никто не выдаст. Послу в первый день поводить по губам, приучив ее к так сказать рабочим делам в будущем всегда приятно.

А как там Интерпол поживает? По-прежнему хватайте людей по запросу Кацапстана? Что каждый раз приходится вмешиваться волонтерам, чтобы не выдавали в Кацапию каких-то публичных людей.

Выкините к черту кацапов из Интерпола и всех организаций по выдаче и обмену арестованных, просто раз и навсегда.
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27.12.2022 19:40 Ответить
ПРИЙШОВ ЧАС ДЕ УСІ ПОСОЛЬСТВА ТА КОНСУЛЬСТВА підоросії у державах ЄВРОПИ, США та Великої Британії мають бути ЗАЧИНЕНІ, а їх фсбешні дипломати, працівники, службовці та представника торгових палат та національних меншин видворені з межі цих ДЕРЖАВ у підоросію...!!!
Срану рабсссрівського скрєпостана та холодних і голодних мухосранськів з натовпом алкашів, вбивць, зеків, мародерів та повій...!!!
ЧАЧЛІВАЙ ЖІЗНІ...!!!
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27.12.2022 19:59 Ответить
Та напоите машу захерову и засудите к пожизненному бухалову. Она и не такие круги ада уже прходила и что характерно: ей нравится.
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27.12.2022 20:38 Ответить
Невже москалі святкують Різдво 25/12 «сьогодні в перший день роботи після свят»
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27.12.2022 20:43 Ответить
Контора Грозева круче сраных ФСБ👹 СВР и прочего дерьма типа ГРУ вместе взятых...🦍🦍🦍 обезьяны Мавзолейные
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27.12.2022 21:39 Ответить
путинская россия - гадина не сдается, бьётся на всех фронтах на все 100%. Фронты: Военный, экономический, информационный, дипломатический, даже продолжает слать запросы в Интерпол. Так что расслабляться даже не ждите.
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27.12.2022 21:53 Ответить
Нашу посликиню ще не викликали?
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27.12.2022 22:03 Ответить
 
 