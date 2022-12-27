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Новости Общество
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Госпогранслужба (5399) граница (4736) задержание (6587)

С начала полномасштабной войны задержаны 8400 человек, пытавшихся незаконно уехать из страны, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Общество

кордон,держприкордонслужба

С начала полномасштабной войны украинские пограничники задержали тысячи нарушителей границы, которые намеревались незаконно уехать из страны, и количество таких попыток сейчас меньше не становится.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Мы фиксируем, что существенно не уменьшается количество нарушителей границы. В том числе и вне пунктов пропуска. Особенно такая тенденция фиксируется на участках границы с Румынией и Молдовой", – сказал спикер ГПСУ.

Демченко отметил, что с 24 февраля были задержаны 8400 нарушителей, еще более 3700 человек были остановлены на пунктах пропуска при попытках незаконно пересечь границу по подложным документам или другими незаконными способами.

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Больше всего попыток незаконного пересечения фиксируется на границе с Венгрией и Польшей.

"Мы призываем и предостерегаем всех, кто хочет или планирует незаконно пересечь границу, не подвергать себя опасности, потому что погодные условия сложные, особенно на Закарпатье, и могут быть крайне опасными для жизни и здоровья", - сказал спикер ГПСУ.

Напомним, что на Закарпатье в горах потерялись четверо мужчин, пытавшихся незаконно перейти границу.
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Топ комментарии
+13
Да они с Конституцией делают то, что Зеленский с роялем. Это Вам или мне -низзя! А им мона, монако
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27.12.2022 19:46
+12
Шутите? Это же очевидно. Чтобы зарабатывать на откатах и взятках за выезд тем, кому это необходимо. На страну им плевать, что работу могли потерять миллионы людей по банальной причине уничтожения места их работы, так как все взаимосвязано было. И что в ЕС могли зарабатывать некоторые по 3-4 тысячи евро, закупая на часть зарплаты кучу одежды и экипировки и присылая волонтерам надежным. Им на это срать, у них есть откаты, погранцы с ними делятся само собой.
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27.12.2022 19:47
+10
Так это дивизия Монако. Кто замполит? Лысый?
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27.12.2022 19:44
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А навіщо забороняли виїзд за кордон чоловікам? Хіба це не порушення Конституції?
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27.12.2022 19:43 Ответить
Да они с Конституцией делают то, что Зеленский с роялем. Это Вам или мне -низзя! А им мона, монако
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27.12.2022 19:46 Ответить
При военном положении некоторые стать конституции не работают.
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27.12.2022 21:39 Ответить
Для всех не работают или для избранных? В Украине нет элиты, есть *******.
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28.12.2022 02:13 Ответить
Для членов из батальенов Монако и Вены всегда пожалуйста
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28.12.2022 00:29 Ответить
Шутите? Это же очевидно. Чтобы зарабатывать на откатах и взятках за выезд тем, кому это необходимо. На страну им плевать, что работу могли потерять миллионы людей по банальной причине уничтожения места их работы, так как все взаимосвязано было. И что в ЕС могли зарабатывать некоторые по 3-4 тысячи евро, закупая на часть зарплаты кучу одежды и экипировки и присылая волонтерам надежным. Им на это срать, у них есть откаты, погранцы с ними делятся само собой.
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27.12.2022 19:47 Ответить
Там справа трохи в іншому. Додаткові 5-10 млн мігрантів обвалили б економіку ЄС. Зараз у Єврозоні рекордна інфляція 10.5% у тому числі із-за наших біженців. Додаткові рила, прискорили б інфляцію до 25-30%, а це значить, що місцевим ще сильніше війна вдарила по кишеням. І це точно привело б до влади у Франції, Італії, Німеччині русофілів, що дуже сильно позначилося б на допомозі Україні. Короче, нам тоді ніхто б не дав 18 млрд євро на 2023-й рік. А це бюджетна катастрофа для воюючої України.
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27.12.2022 20:08 Ответить
Та які 5-10 млн????!!!! Ви що там курите?
Відкрити кордони чоловікам з умовою не надавати статус біженця в інших країнах (вся Європа на це піде). От і все!
Ті, хто мав великі гроші і хотів виїхати - вже ДАВНО ТАМ!
А просто так, без грошей - що, бомжувати там?
От і виїдуть ті, хто вже їздив на заробітки, або хоче працювати. До речі, без статусу, а просто по робочій візі чи безвізу не так багато поїдуть (та й робочу візу зарах отримати складно). Роботу зараз там непросто знайти - особливо в ближніх країнах.
Виїдуть 200-300 тисяч - це гора.
І ще умова - обовязково стояти на обліку у воєнкоматі. Десятки тисяч таких зараз є, що пройшли воєнкомат і все - чекайте, наразі не потрібні. А їсти? А сім'я?
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27.12.2022 21:13 Ответить
А вы не в курсах. что работа по безвизу - это нелегально?
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27.12.2022 21:26 Ответить
Я мав на увазі Польщу - там дозволено на сезон.
А в інших країнах - так, не можна.
От я і хотів би побачити ту "масову втечу", якою лякає влада.
Якщо в перші місяці це було виправдано, то на сьогодні, крім корупції на кордоні - жодних умов не бачу.
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27.12.2022 22:53 Ответить
Хай ці "не всі" покажуть білий квиток
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27.12.2022 20:10 Ответить
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27.12.2022 20:15 Ответить
упс, цар David 69 проти "підарів жидівських" 😂

та ще й з реєстрацією від 27.12.2022.
чудни діла твої, Господи!
як буде еврейською, чи то пак жидівською, перекладе Давид, він же все ж таки цар юдейський 😂
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27.12.2022 20:45 Ответить
Давід - цар юдейський.
Навіщо тебе так мамка назвала? 😂
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27.12.2022 21:07 Ответить
перше порушення Конституції це дезертирство! 👿
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27.12.2022 20:56 Ответить
перше порушення конституції це голодомор.
Друге - це дорогий газ який є національним...

Дезертирство - це порушення військових правил після приєднання до лав ЗСУ. Хто не став - монако - це як по вашу зветься?
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27.12.2022 21:19 Ответить
Тільки в Польщі призивного віку + 300 тис мінімум...
Просто 8400 це ло́хи які не мали чого насипати в рученята...
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27.12.2022 21:14 Ответить
Іди, суперпатріоте, в ЗСУ і будеш отримувати по 115 в місяць.
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27.12.2022 22:01 Ответить
Так это дивизия Монако. Кто замполит? Лысый?
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27.12.2022 19:44 Ответить
ого...скоко у нас суркисов.
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27.12.2022 19:49 Ответить
Ти, "**** православна" із кацапії, яке право маєш відкривати пасть проти українців євреїв? 👿
Тиждень тому, чи більше на Цензорі був пост про загибель нашого Воїна, молодого хлопця з Дніпра - українця за духом і віруючого єврея за походженням
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27.12.2022 20:54 Ответить
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27.12.2022 21:09 Ответить
Я так розумію, що то все диванні воїни , які зараз з жінками в інтернетах воюють та вимагають випустити їх до Німеччини та Франції, щоб пересидіти там війну та ще й за їхній кошт.
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27.12.2022 20:14 Ответить
Сцикун захищає сцикунів!

Сцикпіхота інтернетна, не ганьбись та краще перелогинся. Підаратор, я тебе впізнала па паходкє.
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27.12.2022 21:13 Ответить
Іренка, ви взагалі не знаєте що таке патріотізм ! Не турбуйтеся сильно, Зеля теж його не розуміє тому що він єврей. А ви з якого коліна ізраїлева?
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27.12.2022 21:29 Ответить
А ви з якої рузкої губернії тут патріотом прикидаєтеся?
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27.12.2022 22:30 Ответить
А коли тебе мобілізують?
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27.12.2022 22:08 Ответить
Вже маю повістку
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27.12.2022 23:11 Ответить
А "батальйон монако" чому не затримали?!!!
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27.12.2022 20:18 Ответить
Портнов его выродок и т.д в списке есть???
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27.12.2022 21:26 Ответить
Во время войны в Испании 1936-39 гг,генерал Франко границу не закрывал... считал что Испания не концлагерь...а его быдло Мавзолейное называло фашистом...🤣нацистом...
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27.12.2022 21:46 Ответить
Если человек негоден к службе по состоянию здоровья, зачем ему выезд запрещать?
Почему меня, инвалида войны, военного пенсионера, ветерана нельзя вернуть, добровольцем, поставить на учет военный и направить в часть? Мне 55 лет. Меня в 16г из-за ранения Нацгвардия прогнала и не берут сейчас. Кто-то не хочет, так не выпускают, а как ему семью кормить?
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28.12.2022 00:54 Ответить
 
 