С начала полномасштабной войны задержаны 8400 человек, пытавшихся незаконно уехать из страны, - ГПСУ
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С начала полномасштабной войны украинские пограничники задержали тысячи нарушителей границы, которые намеревались незаконно уехать из страны, и количество таких попыток сейчас меньше не становится.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"Мы фиксируем, что существенно не уменьшается количество нарушителей границы. В том числе и вне пунктов пропуска. Особенно такая тенденция фиксируется на участках границы с Румынией и Молдовой", – сказал спикер ГПСУ.
Демченко отметил, что с 24 февраля были задержаны 8400 нарушителей, еще более 3700 человек были остановлены на пунктах пропуска при попытках незаконно пересечь границу по подложным документам или другими незаконными способами.
Больше всего попыток незаконного пересечения фиксируется на границе с Венгрией и Польшей.
"Мы призываем и предостерегаем всех, кто хочет или планирует незаконно пересечь границу, не подвергать себя опасности, потому что погодные условия сложные, особенно на Закарпатье, и могут быть крайне опасными для жизни и здоровья", - сказал спикер ГПСУ.
Напомним, что на Закарпатье в горах потерялись четверо мужчин, пытавшихся незаконно перейти границу.
Пожалуйста, подождите...
Відкрити кордони чоловікам з умовою не надавати статус біженця в інших країнах (вся Європа на це піде). От і все!
Ті, хто мав великі гроші і хотів виїхати - вже ДАВНО ТАМ!
А просто так, без грошей - що, бомжувати там?
От і виїдуть ті, хто вже їздив на заробітки, або хоче працювати. До речі, без статусу, а просто по робочій візі чи безвізу не так багато поїдуть (та й робочу візу зарах отримати складно). Роботу зараз там непросто знайти - особливо в ближніх країнах.
Виїдуть 200-300 тисяч - це гора.
І ще умова - обовязково стояти на обліку у воєнкоматі. Десятки тисяч таких зараз є, що пройшли воєнкомат і все - чекайте, наразі не потрібні. А їсти? А сім'я?
А в інших країнах - так, не можна.
От я і хотів би побачити ту "масову втечу", якою лякає влада.
Якщо в перші місяці це було виправдано, то на сьогодні, крім корупції на кордоні - жодних умов не бачу.
та ще й з реєстрацією від 27.12.2022.
чудни діла твої, Господи!
як буде еврейською, чи то пак жидівською, перекладе Давид, він же все ж таки цар юдейський 😂
Навіщо тебе так мамка назвала? 😂
Друге - це дорогий газ який є національним...
Дезертирство - це порушення військових правил після приєднання до лав ЗСУ. Хто не став - монако - це як по вашу зветься?
Просто 8400 це ло́хи які не мали чого насипати в рученята...
Тиждень тому, чи більше на Цензорі був пост про загибель нашого Воїна, молодого хлопця з Дніпра - українця за духом і віруючого єврея за походженням
Сцикпіхота інтернетна, не ганьбись та краще перелогинся. Підаратор, я тебе впізнала па паходкє.
Почему меня, инвалида войны, военного пенсионера, ветерана нельзя вернуть, добровольцем, поставить на учет военный и направить в часть? Мне 55 лет. Меня в 16г из-за ранения Нацгвардия прогнала и не берут сейчас. Кто-то не хочет, так не выпускают, а как ему семью кормить?