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Новости Война
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Украинцы из освобожденных территорий разоблачили более 400 потенциальных предателей, - ЧЕСТНО (обновлено)

херсон,чесно

Население освобожденных от российских оккупантов регионов Украины активно приобщилось к выявлению государственных предателей и коллаборантов, которые сотрудничали с государством-террористом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЧЕСТНО, с начала информационной кампании на освобожденных территориях Киевщины, Черниговщины, Харьковщины, Херсонщины, а также в Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях Реестр ГосПредателей Движения ЧЕСТНО пополнился на несколько сотен человек. Сейчас в реестре более 1000 государственных изменников.

В указанных регионах активисты разместили более 100 билбордов, а также провели соответствующую кампанию в сети Интернет.

"Это прекрасный пример взаимодействия общественности, местных властей, военно-гражданских администраций, лидеров общественного мнения, местного бизнеса и медиа. Нам удалось начать кампанию в Херсоне сразу после освобождения города, и очень приятно, что количество обращений растет", - говорит лидер движения ЧЕСНО Вита Думанская.

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Движение ЧЕСТНО продолжает искать коллаборантов и призывает всех присоединяться к наполнению Реестра. Соответствующую информацию можно отправлять по электронной почте: [email protected] или заполнить онлайн-форму. Команда организации коммуникирует с украинскими спецслужбами, чтобы сделать выявление предателей еще более эффективным.

Сведения о лице, которое посылает информацию о потенциальном изменнике, конфиденциальные и нигде не будут обнародованы.

Автор: 

государственная измена (1532) деоккупация (847) коллаборационизм (868) ЧЕСНО (100)


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Топ комментарии
+8
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27.12.2022 20:21
+6
их уже ждали...то есть свои сдали
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27.12.2022 20:34
+5
треба просто повбивати-викривати-це з нашими судами дорогою штепи років 10
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27.12.2022 20:22
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Громадськість вже давно вимагає почистити ОПу від зрадників, але на це хрін реагують!
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27.12.2022 20:21 Ответить
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27.12.2022 20:21 Ответить
треба просто повбивати-викривати-це з нашими судами дорогою штепи років 10
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27.12.2022 20:22 Ответить
коли вже в верховній раді-зраді почнуть виявляти?
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27.12.2022 20:23 Ответить
На местах уже находят..... Один даже при хорошей должности на ЮУ АЭС.
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27.12.2022 21:15 Ответить
я б закрив очі і хлопцям дав дозвіл...
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27.12.2022 20:23 Ответить
понад 400 зрадників?смирнов с татаровым в шоке...
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27.12.2022 20:26 Ответить
В операції по ліквідації в районі н\п Дятьково (Брянска обл. РФ) української ДРГ в складі 5 чоловік, приймало участь біля 200 в\с ЗС РФ , включаючи 30 спецпризначенців 54-о центру підготовки розвідувальних підрозділів (Владикавказ, РФ), яких перекинули з Білорусі
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27.12.2022 20:33 Ответить
их уже ждали...то есть свои сдали
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27.12.2022 20:34 Ответить
коли гине вся группа - не кажіть мені за міни.
був той - з 400тих...
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27.12.2022 20:36 Ответить
"свої".
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27.12.2022 21:12 Ответить
Я ще Бог знає коли писав, що за цієї зеленої влади, влади моральних підорів, зрадників і росагентури ніякого українського "Мосаду" бути не може. Якщо хтось і проявить подібну ініціативу, зелена ****** миттю здасть їх усіх з потрохом ФСБ-шним упирям. І нехай солодкі патріотичні відосики Гундосого не вводять в оману - країною закулісно заправляють КАЛомойша і дЄрьмак, Нєлох же сидить там лише в якості декорацій.
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27.12.2022 21:37 Ответить
Маршрут и район работы ДРГ в глубоком тылу неприятеля строжайше засекречен.Ежели сдали "свои" то тут не обошлось без высокого начальства
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28.12.2022 08:48 Ответить
Повторюється історія з Бандерівцями (не з "біндєрафцамі", які існують тільки у запаленній уяві "рускіх", а із справжніми), коли на криївку з кількома вояками посилали батальйон карателів.
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27.12.2022 21:10 Ответить
На палю виродків!
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27.12.2022 20:40 Ответить
краще б одного дєрьмака викрили.
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27.12.2022 21:24 Ответить
 
 