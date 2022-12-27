Режим Лукашенко осудил трех "рельсовых партизан" на суммарный срок в 66 лет колонии, - Беларускі Гаюн
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"Рельсовые партизаны" из Светлогорска (Беларусь) осуждены за поджог релейного шкафа на железной дороге - таким образом они пытались помешать перевозке российских войск в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на правозащитников Гомельськай Вясны сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
"Так называемый Гомельский областной суд осудил "рельсовых партизан" из Светлогорска, обвиненных в том, что в ночь с 28 февраля на 1 марта они подожгли релейный шкаф на железнодорожном транспорте для препятствования движению военных эшелонов РФ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Дмитрий Равич был приговорен к 22 годам колонии усиленного режима, Денис Дикун - к 23, а Олег Молчанов - к 21 году колонии.
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Так що, ригорович, давай, в Гаазі безкоштовно зроблять 😂
ватные аморфные бульбаши проглотят .... еще и благодарить будут.