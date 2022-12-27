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Режим Лукашенко осудил трех "рельсовых партизан" на суммарный срок в 66 лет колонии, - Беларускі Гаюн

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

білорусь

"Рельсовые партизаны" из Светлогорска (Беларусь) осуждены за поджог релейного шкафа на железной дороге - таким образом они пытались помешать перевозке российских войск в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на правозащитников Гомельськай Вясны сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"Так называемый Гомельский областной суд осудил "рельсовых партизан" из Светлогорска, обвиненных в том, что в ночь с 28 февраля на 1 марта они подожгли релейный шкаф на железнодорожном транспорте для препятствования движению военных эшелонов РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Дмитрий Равич был приговорен к 22 годам колонии усиленного режима, Денис Дикун - к 23, а Олег Молчанов - к 21 году колонии.

Читайте также: Создания необходимой наступательной группировки в Беларуси не наблюдается, - ГПСУ
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Топ комментарии
+28
Протримайтеся Герої , скоро за що ви боролись буде в реалі і вас на руках , живих винесуть з за град
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27.12.2022 20:36
+17
Саме так, хлопці, тримайтеся. Чіпсоїдна тварина заплатить за все
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27.12.2022 20:57
+16
Ще хочу добавить - таракан стільки не проживе ! Тому героям доброго настрою та швидкого визволення ! Головне вірити в свою працю та ЗСУ !
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27.12.2022 20:46
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ще один хворий диктатор
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27.12.2022 20:34 Ответить
Протримайтеся Герої , скоро за що ви боролись буде в реалі і вас на руках , живих винесуть з за град
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27.12.2022 20:36 Ответить
Саме так, хлопці, тримайтеся. Чіпсоїдна тварина заплатить за все
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27.12.2022 20:57 Ответить
Старі підари вже зустрічались в музеї - місця погріли поки що теплими лупами

Тримайтесь, Герої!
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27.12.2022 20:59 Ответить
президент, премьер и спикер.
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27.12.2022 20:42 Ответить
Ще хочу добавить - таракан стільки не проживе ! Тому героям доброго настрою та швидкого визволення ! Головне вірити в свою працю та ЗСУ !
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27.12.2022 20:46 Ответить
та воно вже й так ледве ногу тягає ))))

https://t.me/uaobozrevatel/61175
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27.12.2022 20:50 Ответить
Кажуть потрібна складна операція на хребті, а інакше - кирдик лежачий.
Операцію можуть зробити тільки в Європі
Так що, ригорович, давай, в Гаазі безкоштовно зроблять 😂
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27.12.2022 21:02 Ответить
ну вот... и как теперя бульбу вясной садить???? )))
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27.12.2022 21:05 Ответить
на шибениці і не такі хребти вправляли)))
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28.12.2022 05:07 Ответить
руснявая совковая ******* буде гойдатися на бярозі вже скоро.
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27.12.2022 20:48 Ответить
ВСУ освободят и от тюрьмы и от режима бульбафюрера.
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27.12.2022 20:54 Ответить
а чого це ЗСУ має вирішувати замість білорусів кого вони хочуть мати своїм вожаком? Наші хлопці мають гинути за народ союзник росії?
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28.12.2022 01:25 Ответить
Бульбанфорер работает пропеллером на кукане у путлера. Остался всего один вопрос: каким местом своей тушки?
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27.12.2022 20:58 Ответить
***** и усатый таракан в своём репертуаре
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27.12.2022 21:07 Ответить
Справжнi герої! Недовго сидіти, може вже в наступному році вийдуть після кончини бульбофюрера
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27.12.2022 21:07 Ответить
треба визволяти хлопців
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27.12.2022 21:08 Ответить
...бодай спробувати обміняти. Для них сама така звістка буде підбадьорливою.
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27.12.2022 22:24 Ответить
там 10 мільйонів білорусів, думаю вони самі впораються, якщо їм щось не подобається, хіба ні?
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28.12.2022 01:26 Ответить
Якщо бомбанемо добряче по аеродромах, НПЗ та заводах, то може прочуняють, а то не так давно їх дрючками 3,14здили до втрати пульсу, деяких до цієї пори не знайшли, і всрались сябри зі своїми мирними протестами.
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28.12.2022 17:24 Ответить
настоящие герои Белорусы а не бульбаши безвольные!
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27.12.2022 21:10 Ответить
Боже, бережи
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27.12.2022 22:37 Ответить
А тим під@рам, що позиції наших хлопців здавали, в Україні дали по 15 років. Наші судді найсправедливіші у світі, бл...
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28.12.2022 00:22 Ответить
По 15 я читал 5-7
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28.12.2022 03:30 Ответить
ще один яскравий приклад наскільки ублюдочний народішко білоруси. Трьом людям, які щось робили - дають 66 років тюрми. Десять мільйонів продовжують обожнювать Лукашенка.
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28.12.2022 01:28 Ответить
Обміняти на коригувальників, або на «монахів» з ДРГ МП.
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28.12.2022 02:54 Ответить
Мог бы и расстрелять.....
ватные аморфные бульбаши проглотят .... еще и благодарить будут.
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28.12.2022 13:16 Ответить
 
 