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армия РФ (15351) Штефан (111)

ВСУ нанесли удар по штабу одной из бригад российской армии - уничтожен новоназначенный комбриг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,склад,штефан

Полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан обнародовал информацию об удачном огневом поражении штаба одной из бригад оккупационной армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Штефан отметил: "Сегодня в результате фейерверка, устроенного в одном из штабов российских оккупантов, ориентировочные потери оккупантов составили 12 - 200, среди них:

- новый комбриг;

- начартиллерии;

- начразведки;

-офицеры управления.

До 7 человек составили санитарные потери.

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Топ комментарии
+70
ну тут пожалуй и енота можно запустить)))

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27.12.2022 20:44
+51
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27.12.2022 20:53
+40
новопризначений комбриг перетворився в новопредставленого комбрига
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27.12.2022 20:44
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Правила форума Совет форумчан
Комічний бриг потоп нах...
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27.12.2022 20:35 Ответить
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27.12.2022 20:36 Ответить
Якось пох що там в фекалії всі тонуть в фекаліях , якось так
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27.12.2022 20:39 Ответить
ето родная говєнь...
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27.12.2022 20:49 Ответить
там сусідній волгоград теж в листопаді неслабо закидало фекаліями.
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27.12.2022 23:47 Ответить
Слава ЗСУ які боронять нас від лиха
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27.12.2022 20:37 Ответить
Распяли комбрига в кальсончиках..
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27.12.2022 20:37 Ответить
Може кісточку знайдуть щоб вдові було що похоронити
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27.12.2022 20:40 Ответить
ГОЙДА!!!
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27.12.2022 20:38 Ответить
Слава ЗСУ!
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27.12.2022 20:38 Ответить
плавно из комб-рыга в в комб- здохи..
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27.12.2022 20:40 Ответить
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27.12.2022 20:41 Ответить
ярко!
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27.12.2022 20:43 Ответить
Слава ЗСУ !!!

Іпаште їх хлопці!!!
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27.12.2022 20:43 Ответить
Охохо! Оце молодці!
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27.12.2022 20:44 Ответить
ну тут пожалуй и енота можно запустить)))

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27.12.2022 20:44 Ответить
Лапочка, как я по тебе соскучился!
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27.12.2022 21:03 Ответить
новопризначений комбриг перетворився в новопредставленого комбрига
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27.12.2022 20:44 Ответить
Синхронні в нас думки .
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27.12.2022 20:46 Ответить
новопризначений комбриг перейшов у статус - новопредставленого .. .
Амінь .
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27.12.2022 20:45 Ответить
+++Любо браття, любо -любо браття жить - кацапського комбрига двохсотим положить.
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27.12.2022 23:53 Ответить
Был кобриг, да и фиг с ним. Рабссеюшка богата на имбецилов. Теория Дарвина на территорию рашистов не распространяется. У них главный имбецил в специальный чемоданчик какает, а все ему поклоняются сидя в деревянном домике с дыркой в полу...
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27.12.2022 20:47 Ответить
Вот незадача-то какая. Только-только назначили одного, а уже следующего назначать надо. Где же столько этих комбригов набрать? А, вспомнил! "Бабы ещё нарожают!" (с.)
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27.12.2022 20:50 Ответить
І Кабздун даволєн...
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27.12.2022 20:51 Ответить
Это очень хорошие новости! В Энгельсе уничтожили новопризначенных летчиков, здесь новопризначенных комбригов. В ближайшее время командование помойки будет заниматься исключительно назначением мяса по местам, а не командованием армией.
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27.12.2022 20:51 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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27.12.2022 20:52 Ответить
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27.12.2022 20:53 Ответить
і це ми ще не розувались.
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27.12.2022 20:59 Ответить
А мы там всерьез еще и не начинали
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27.12.2022 21:04 Ответить
Свято продовжується дякуючи ЗСУ!!! Земля скловатою та 2 метри чорнозему над тілом московита!
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27.12.2022 20:54 Ответить
Не уничтожили а отправили на повышение на самый верх.
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27.12.2022 20:54 Ответить
...в академию...пдятььььь
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27.12.2022 21:52 Ответить
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27.12.2022 20:55 Ответить
Комбриг, не комбриг, а відправляйся в пекло!
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27.12.2022 20:57 Ответить
Не долго музыка играла...)
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27.12.2022 20:59 Ответить
встиг посаду прийняти?
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27.12.2022 20:59 Ответить
не стиг)))))
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27.12.2022 21:21 Ответить
не " встиг ", а застиг
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27.12.2022 21:45 Ответить
комбриг у клятих москалів в полковниках свинособачив?
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27.12.2022 21:00 Ответить
Ось така ху..ня малята!
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27.12.2022 21:01 Ответить
Я б сказав мегастрімка кар'єра: в кацапії часто отримують звання посмертно і цей може з комбрига перетворитися на комдива!
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27.12.2022 21:02 Ответить
супер
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27.12.2022 21:07 Ответить
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27.12.2022 21:08 Ответить
Гарно козаки привітали новопризначеного зі вступом на нову посаду. Успіхів йому. )
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27.12.2022 21:08 Ответить
був новопризначений, а став новопредставленный )))
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27.12.2022 23:47 Ответить
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28.12.2022 01:50 Ответить
Тарас з Семеном піднесли - Петро і пальнув влучно по коордінатах.
робота є робота.....
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27.12.2022 21:13 Ответить
Мабуть в той час новопризначеного обмивали.
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27.12.2022 21:23 Ответить
Тепер новопреставленого обмиють
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27.12.2022 21:26 Ответить
або воно выволочку устраивало - доклады слухало )))
(новая метла метет по новому...ну тут недолго!)))
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27.12.2022 21:27 Ответить
знищено новоприставленого комбрига
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27.12.2022 21:29 Ответить
А кто сейчас будет пороть чмобов?
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27.12.2022 21:32 Ответить
кадыровцы
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27.12.2022 21:53 Ответить
И не пороть......
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27.12.2022 22:00 Ответить
Ыметь 🐑💕
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27.12.2022 22:43 Ответить
Тот кого обошли во время назначения порадовался вдвойне!
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27.12.2022 21:51 Ответить
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27.12.2022 22:12 Ответить
Комбриг пішов на підвищення. В зами до кобзона.
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27.12.2022 23:34 Ответить
ніколи не чіпляйте Україну - бо ми тоді з добрих переворюємося на "заїбашить іх всіх"!
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27.12.2022 23:39 Ответить
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28.12.2022 15:18 Ответить
Zаблудився-Zаїхав-Zабухав-Zдох
СкрЄпно
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28.12.2022 00:46 Ответить
Прям таки бальзам на душу...дякуємо хлопці.
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28.12.2022 05:08 Ответить
 
 