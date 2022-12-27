ВСУ нанесли удар по штабу одной из бригад российской армии - уничтожен новоназначенный комбриг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан обнародовал информацию об удачном огневом поражении штаба одной из бригад оккупационной армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Штефан отметил: "Сегодня в результате фейерверка, устроенного в одном из штабов российских оккупантов, ориентировочные потери оккупантов составили 12 - 200, среди них:
- новый комбриг;
- начартиллерии;
- начразведки;
-офицеры управления.
До 7 человек составили санитарные потери.
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+51 Urs
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