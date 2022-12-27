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Оккупант о выплатах военным РФ: "За контузии, за ранения, нах#й, вообще перестали платить", - перехват ГУР. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военный РФ рассказал товарищу о принудительном подписании контрактов, а также об отсутствии выплаты за ранения и контузии.
Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Контрактников тоже не увольняют. Короче, нах#й, заставляют отпуск, а потом назад. Всех вынуждают подписывать контакт. Никто не хочет служить. Увольняют только кому за 50. 50 плюс - тех увольняют, да.
За контузии, за ранения, нах#й, вообще перестали платить. Контузии и осколочные тоже ребят кидают, нах#й. Кто фосфором, бл#дь, отравился. Кого фосфором пожгли, тоже них#я не платят. Короче, хорошего нет от слова совсем", - жалуется оккупант.
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Скоро, зовсім скоро залишилося до дикого крику розлютованої тьотки в якомусь службовому кабінеті - "Чё ты мне свое удостоверение под нос суешь? Я тебя на войну не посылала, кто тебя посылал, к тому и обращайся за своими льготами"
а хер там!!! бандеросмузи врожу и черную земельку жри!! нагодуем ею всех, абы хробаки справлялись
Ввел...
"нах#й пох#й х#йню по#бать бл#дь ******#ли п#дарасы расх#ярили нех#й дох#ища съ#бался п#здец"
І ЗСУ-легше, і на тебе-з перебором.
А мотлох 60х років, то не нова техніка, особливо, дивлячись на якість розконсервації та ремонту