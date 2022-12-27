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армия РФ (15351) война (46696) разведка (4000) перехват (319)

Оккупант о выплатах военным РФ: "За контузии, за ранения, нах#й, вообще перестали платить", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Военный РФ рассказал товарищу о принудительном подписании контрактов, а также об отсутствии выплаты за ранения и контузии.

Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Контрактников тоже не увольняют. Короче, нах#й, заставляют отпуск, а потом назад. Всех вынуждают подписывать контакт. Никто не хочет служить. Увольняют только кому за 50. 50 плюс - тех увольняют, да.

За контузии, за ранения, нах#й, вообще перестали платить. Контузии и осколочные тоже ребят кидают, нах#й. Кто фосфором, бл#дь, отравился. Кого фосфором пожгли, тоже них#я не платят. Короче, хорошего нет от слова совсем", - жалуется оккупант.

Читайте также: Разговор оккупанта с женой: "Сегодня, бл#дь, руку ломал ночью. Два раза обухом топора по ней #бнул", - перехват ГУР. АУДИО
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Ну, картина знайома...
Скоро, зовсім скоро залишилося до дикого крику розлютованої тьотки в якомусь службовому кабінеті - "Чё ты мне свое удостоверение под нос суешь? Я тебя на войну не посылала, кто тебя посылал, к тому и обращайся за своими льготами"
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27.12.2022 21:19 Ответить
Так їх ніхто і не посилав. За паперами вони всі - "камсамольци - дабравольци". Хіба у законодавстві росімперії є "кантрактпапрінуждєнію"? Нема! Це ж вам не ізраїль якийсь!
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27.12.2022 21:23 Ответить
zdohnite ruzke kurwy !
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27.12.2022 21:20 Ответить
бедненький... а ожидал хлебом с солью встретят и бутербродами с черной икоркой нагодуют..
а хер там!!! бандеросмузи врожу и черную земельку жри!! нагодуем ею всех, абы хробаки справлялись
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27.12.2022 21:22 Ответить
навіщо ж платити за контузії, якщо ви такі від народження?...
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27.12.2022 21:23 Ответить
Оброченцам Донбасса типа шахтёрам трактористам которые сдохли в этом году ДНР выдали по мусорному черному пакеты..якобы банку тушонки и сгущенки..ни бабла от лады калины , шахтеры гвардия лопатного труда,но не ума...стадо тупых баранов орали в Донецке на площади чЛенина...путлер введи...
Ввел...
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27.12.2022 21:57 Ответить
Типове повідомлення рузьге бійця:
"нах#й пох#й х#йню по#бать бл#дь ******#ли п#дарасы расх#ярили нех#й дох#ища съ#бался п#здец"
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27.12.2022 22:32 Ответить
Бідненька, не плач-вішайся!
І ЗСУ-легше, і на тебе-з перебором.
А мотлох 60х років, то не нова техніка, особливо, дивлячись на якість розконсервації та ремонту
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28.12.2022 00:30 Ответить
Зачем платить идиотам если можно не платить.
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28.12.2022 13:08 Ответить
 
 