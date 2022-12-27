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Данилов (1057) самолет (3326)

Россия начала прятать свои бомбардировщики, потому что мы можем их доставать, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Российская Федерация прячет свои бомбардировочные самолеты, которыми совершались ракетные обстрелы Украины, в глубине страны, потому что понимает: мы можем их достать и уничтожить.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"То, что касается всех самолетов, которые могут осуществлять бомбардировки с воздуха, таких самолетов у них тоже не очень много. Но случается, что кто-то что-то делает, что их становится все меньше. На сегодняшний день враг их начал прятать. Он понимает, что мы можем исправно доставать их даже на тех территориях, на которых они не ожидали. Но при необходимости и в Приморский край, и на Дальний Восток будет доставлено все, что необходимо для того, чтобы враг имел хлопоты", – сказал Данилов.

Он добавил, что нет гарантий, что враг не будет обстреливать Украину на Новый год. Поэтому всем надо прислушиваться к воздушным тревогам, которые могут раздаваться в эти дни.

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"К сожалению, мы не можем гарантировать, что перед Новым годом не будет массированного обстрела. Мы точно знаем, что у него (врага. – Ред.) уже осталось не так много ракет на массированные обстрелы – два-три, максимум четыре раза. Враг тоже это понимает. Поэтому мы думаем, что может он будет экономить их… Для того, чтобы новогодние праздники, когда собираются семьи, когда важна поддержка друг друга, чтобы мы провели более-менее в спокойствии. Энергетическая система к этому готова. Но, подчеркиваю, не все зависит от нас", – подчеркнул Данилов.

Он также добавил, что, несмотря на браваду российск их войск, украинские воины стоят мужественно и не собираются отступать.

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Топ комментарии
+9
Самое не смешное , что половина этих бомбардувальников , Украинские
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27.12.2022 21:18
+8
Краще б Данілов залишался ветеренаром !
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27.12.2022 21:31
+7
Так воно скрізь своє довге рило стромляє! І все з мовчазної згоди "боневтіка".
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27.12.2022 21:31
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ну тут не і не поспориш. 1000000%. А воду, щоб була тепла, потшебно підігріти???
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27.12.2022 21:17 Ответить
Самое не смешное , что половина этих бомбардувальников , Украинские
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27.12.2022 21:18 Ответить
Це стосується лише Ту-160. Ту-95 та Ту-22м3 Україна не передавала. ( правда декілька бортів ту -95 всеж перелетіли запорєбрік як "компенсація" ніби то "газових боргів")
https://m.day.kyiv.ua/ru/article/podrobnosti/bombardirovochnyy-torg-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-zavershen
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27.12.2022 21:31 Ответить
На моей памяти 12 ТУ 160 были переданы России за 144 млн долларов. То есть по 12 млн за штуку. А налётов у этих машин было до 20 часов. То есть обкатку прошли. США тоже хотели прикупить несколько этих машин, но отдали другу дорогому. Несколько машин мы успели утилизировать.
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27.12.2022 23:15 Ответить
І що він втішного цим хотів сказати?
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27.12.2022 21:19 Ответить
"що ми можемо справно діставати їх навіть на тих територіях, на яких вони не очікували. Але за необхідності і в Приморський край, і на Далекий Схід буде доставлено все, що необхідно для того, аби ворог мав клопіт".

Вас це не втішає?
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27.12.2022 21:26 Ответить
про их дальний восток выглядит маловероятно
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27.12.2022 22:00 Ответить
Але до Беларусіі дуже далеко і там ми їх доставати не будемо.
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27.12.2022 21:32 Ответить
Ховати - гарне слово. Підходить і зробду кацапському і їх техніці
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27.12.2022 21:21 Ответить
А д'єрмак дозволить їх там "діставати"?
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27.12.2022 21:26 Ответить
А хто дєрмака буде питати?
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27.12.2022 21:28 Ответить
Так воно скрізь своє довге рило стромляє! І все з мовчазної згоди "боневтіка".
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27.12.2022 21:31 Ответить
словоблудие бесконечное из пустого в порожнее
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27.12.2022 21:26 Ответить
После распада СССР на Украине на авиабазе Прилуки находилось 19 самолётов Ту-160. С 1998 года по программе Нанна - Лугара Украиной были утилизированы 10 самолётов, один был передан в Полтавский музей дальней авиации[79], оставшиеся восемь были переданы России в уплату за природный газ[80][81]. В присутствии американских сенаторов Ричарда Лугара и Карла Левина первым был разрезан Ту-160 с бортовым номером 24, выпущенный в 1989 году и имевший 466 часов налёта. Вторым был утилизирован Ту-160 с бортовым номером 13, построенный в 1991 году и имевший налёт 18 часов[82].

8 сентября 1999 года в Ялте было подписано межправительственное соглашение между Украиной и Россией по обмену 8 Ту-160, 3 Ту-95МС, 575 крылатых ракет и аэродромного оборудования в уплату за поставленный Россией природный газ на сумму 285 млн долларов[83]. Передача была завершена 21 февраля 2000 года, когда два последних Ту-160 вылетели на авиабазу «Энгельс-2».
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27.12.2022 21:30 Ответить
Краще б Данілов залишался ветеренаром !
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27.12.2022 21:31 Ответить
За що ви так не любите свиней??
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28.12.2022 02:05 Ответить
Данилов намекает на боевой дрон Сокіл-300 с дальностью полета 3500 км...,злые языки кажуть шо є дрон з більшою дальністю...понад 5 000 км...нефтезавод в Ангарске сгорел не просто так ...
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27.12.2022 22:07 Ответить
Газета Вашингтон пост сегодня опубліковала статтю в которой говорится,что в Украине имеются уникальное оборонне оружие и техника будущего...., испытания проходят успешно...
Надобраніч,👋
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27.12.2022 22:14 Ответить
тебе бы сказки писать - ты даже на деда Панаса не тянешь...
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27.12.2022 22:32 Ответить
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... (с)
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27.12.2022 22:20 Ответить
Уточнення по аэродрому Энгельс:
повреждено 5 ТУ-95мс, 17 двухсотых, 26 трехсотых, трое из них в тяжелом состоянии, диспетчерская вышка розхреначена.

- алло, это российское ПВО?
- да, слушаю.
- у вас два пропущенных.
https://t.me/volodymyrzolkin/6149
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27.12.2022 22:20 Ответить
операция "Мокед" Израиль. внезапность решает все. у нас почему-то как всегда вместо реального серьезного ущерба решили попиариться на крови. прям кунг-фу болотный стиль. затянуть кто попал и ему гайки. но может стОит делать правильно (во всем), чтобы получилось быстрее и эффективнее, а не ждать пока агрессор сам заживо сгниет - зрелище то отвратное.
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27.12.2022 22:41 Ответить
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27.12.2022 22:40 Ответить
Треба шхуну з безпілотниками направити у Японське море....
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27.12.2022 23:02 Ответить
Це дуже добре, що нарешті стали діставати, ще й назвати треба беспілотник "Бумеранг", як символ незворотності покарання злочинів рашистів, та такий собі синонім "Томагавкам" які не дають, надіюсь поки що, наші друзі, та гаранти.
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28.12.2022 01:10 Ответить
если это правда, что повреждено 5 самолетов, убито 17 свинопасов - недолюдей, ранено 26 из них 3 в тяжелом состоянии - то это очень хорошо... но маловато... расию надо вообще стирать с лица Земли... расию и все ее дерьмовые недонароды - от рюцьких урюков и якутов до удмуртов и дагестанцев...
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28.12.2022 07:06 Ответить
бомби ангары
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28.12.2022 09:54 Ответить
 
 