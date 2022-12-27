Россия начала прятать свои бомбардировщики, потому что мы можем их доставать, - Данилов

Российская Федерация прячет свои бомбардировочные самолеты, которыми совершались ракетные обстрелы Украины, в глубине страны, потому что понимает: мы можем их достать и уничтожить.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"То, что касается всех самолетов, которые могут осуществлять бомбардировки с воздуха, таких самолетов у них тоже не очень много. Но случается, что кто-то что-то делает, что их становится все меньше. На сегодняшний день враг их начал прятать. Он понимает, что мы можем исправно доставать их даже на тех территориях, на которых они не ожидали. Но при необходимости и в Приморский край, и на Дальний Восток будет доставлено все, что необходимо для того, чтобы враг имел хлопоты", – сказал Данилов.

Он добавил, что нет гарантий, что враг не будет обстреливать Украину на Новый год. Поэтому всем надо прислушиваться к воздушным тревогам, которые могут раздаваться в эти дни.

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"К сожалению, мы не можем гарантировать, что перед Новым годом не будет массированного обстрела. Мы точно знаем, что у него (врага. – Ред.) уже осталось не так много ракет на массированные обстрелы – два-три, максимум четыре раза. Враг тоже это понимает. Поэтому мы думаем, что может он будет экономить их… Для того, чтобы новогодние праздники, когда собираются семьи, когда важна поддержка друг друга, чтобы мы провели более-менее в спокойствии. Энергетическая система к этому готова. Но, подчеркиваю, не все зависит от нас", – подчеркнул Данилов.

Он также добавил, что, несмотря на браваду российск их войск, украинские воины стоят мужественно и не собираются отступать.

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