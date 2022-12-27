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Успех возле Кременной – на стороне ВСУ, но говорить об освобождении города нельзя, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зима,зсу

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай снова опроверг данные о деоккупации Кременной, но сообщил об определенном продвижении украинских военных возле этого населенного пункта.

Об этом он рассказал в эфире Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Была такая информация, что даже город Кременная освобожден и наши войска туда зашли. Все, кто не общается с нашими военными, сразу в ура-патриотической форме разнесли эту информацию везде. На самом деле там довольно тяжелые бои и даже 100-500 метров, когда освобождают - это дается очень тяжело. Все, кто бывают на передовой и общаются с военными, понимают, какая ситуация, понимали, что эта информация о том, что ВСУ зашли в Кременную, недостоверна", - сказал он.

В то же время, по его словам, у Сватового-Кременной успех - на стороне украинских военных.

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"Но у них (российской стороны. – Ред.) там огромное количество резервов, техники. Было время заминировать все. Поэтому очень тяжело дается каждый метр, но все равно наши войска продвигают понемногу вперед", – добавил Гайдай.

Напомним, российские войска оккупировали Кременную в Луганской области в апреле.

Накануне в вечернем обращении, говоря о ситуации на фронте, президент Владимир Зеленский назвал Бахмут и Кременную направлениями, требующими сейчас максимума сил и концентрации. На прошлой неделе представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что российские войска не имеют "переломного успеха" в Бахмуте, но "локальные движения" есть.
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Топ комментарии
+18
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27.12.2022 21:31
+16
А можна про успіхи ЗСУ будуть говорити Генштаб та командування ЗСУ, а не якась фігня, призначена ЗЄ?
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27.12.2022 21:41
+6
То нафіга ти тріскотиш про це вже два місяці
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27.12.2022 21:51
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27.12.2022 21:31 Ответить
це ванга тіпа арествіча
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27.12.2022 21:41 Ответить
арестович - кремлевский ублюдок. а гайдай просто трепло и хайпожер
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27.12.2022 22:45 Ответить
А можна про успіхи ЗСУ будуть говорити Генштаб та командування ЗСУ, а не якась фігня, призначена ЗЄ?
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27.12.2022 21:41 Ответить
Для цього, як мінімум, є речник Міноборони... Ах да. Вона ж сама якась мутна *****, яку ЗЄбанати приволокли з ток-шоу.

Ну тоді може Верховний Головнокомандувач ЗЄ... Ах да. Він же сам ********* без гальм, якого мудрий нарід приволок з лазні Коломойського.

Тоді тільки військові або активісти можуть банально дати ***** цьому персонажу. Інших варіантів, як бачите, нема.
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27.12.2022 21:57 Ответить
А що вони тоді робитимуть? Треба ж хоч якось виправдати своє існування.
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27.12.2022 22:51 Ответить
Не просто своє існування ,скоро всі чиновники зможуть виїхати за кордон,а більшість українців перетворились на кріпаків,бо мають рятувати спокійне життя сучих чиновників.
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27.12.2022 23:22 Ответить
Може я наївний, але я вважаю, що у голови адміністрації регіону, який знаходиться в зоні бойових дій, повинно бути повно забот та роботи, окрім коментуваннч того, що не є його сферою діяльності.

Тобто, чувак замість звітування про свою діяльність, взявся звітувати про діяльність ЗСУ.

А це означає, що йому нема про що звітувати. Тобто, він ***** не виконує з того, що повинен виконувати.

І фіг би з ним, якщо б це робив тільки один чиновник...
Але це зараз роблять всі від ЗЄ до начальника ЖЕКа - замість виконання своїх обов'язків тільки ******* про здобутки ЗСУ.
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28.12.2022 04:47 Ответить
То нафіга ти тріскотиш про це вже два місяці
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27.12.2022 21:51 Ответить
Занадто багато пустозвона цього стало...
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27.12.2022 22:06 Ответить
Хто б його нарешті затулив.....
Ім'я "*************"
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27.12.2022 22:15 Ответить
В Ютьюбе просили наши офицеры соблюдать режим тишины про Временную и Сватово...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊💙💛🔱🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇨🇦🇦🇺🇦🇮
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27.12.2022 22:16 Ответить
Кременную..💙💛.Sorry,🤒
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27.12.2022 22:17 Ответить
Спонсор РПЦ наш Гайдай, и орденок имеет, если верить википедии.
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27.12.2022 22:29 Ответить
только он не наш ..
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27.12.2022 22:46 Ответить
 
 