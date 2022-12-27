Успех возле Кременной – на стороне ВСУ, но говорить об освобождении города нельзя, - Гайдай
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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай снова опроверг данные о деоккупации Кременной, но сообщил об определенном продвижении украинских военных возле этого населенного пункта.
Об этом он рассказал в эфире Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Была такая информация, что даже город Кременная освобожден и наши войска туда зашли. Все, кто не общается с нашими военными, сразу в ура-патриотической форме разнесли эту информацию везде. На самом деле там довольно тяжелые бои и даже 100-500 метров, когда освобождают - это дается очень тяжело. Все, кто бывают на передовой и общаются с военными, понимают, какая ситуация, понимали, что эта информация о том, что ВСУ зашли в Кременную, недостоверна", - сказал он.
В то же время, по его словам, у Сватового-Кременной успех - на стороне украинских военных.
"Но у них (российской стороны. – Ред.) там огромное количество резервов, техники. Было время заминировать все. Поэтому очень тяжело дается каждый метр, но все равно наши войска продвигают понемногу вперед", – добавил Гайдай.
Напомним, российские войска оккупировали Кременную в Луганской области в апреле.
Накануне в вечернем обращении, говоря о ситуации на фронте, президент Владимир Зеленский назвал Бахмут и Кременную направлениями, требующими сейчас максимума сил и концентрации. На прошлой неделе представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что российские войска не имеют "переломного успеха" в Бахмуте, но "локальные движения" есть.
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Ну тоді може Верховний Головнокомандувач ЗЄ... Ах да. Він же сам ********* без гальм, якого мудрий нарід приволок з лазні Коломойського.
Тоді тільки військові або активісти можуть банально дати ***** цьому персонажу. Інших варіантів, як бачите, нема.
Тобто, чувак замість звітування про свою діяльність, взявся звітувати про діяльність ЗСУ.
А це означає, що йому нема про що звітувати. Тобто, він ***** не виконує з того, що повинен виконувати.
І фіг би з ним, якщо б це робив тільки один чиновник...
Але це зараз роблять всі від ЗЄ до начальника ЖЕКа - замість виконання своїх обов'язків тільки ******* про здобутки ЗСУ.
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Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊💙💛🔱🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇨🇦🇦🇺🇦🇮