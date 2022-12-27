Из-за санкций Япония будет испытывать трудности с покупкой у России сжиженного газа, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
По данным Bloomberg, покупатели российского сжиженного природного газа в Японии могут остаться без товара. Это связано с тем, что страховые компании страны отказываются покрывать риски по транспортировке газа из-за войны России против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Уже с 1 января 2023 года японские страховые компании перестанут страховать военные риски в территориальных водах России и Украины. Такое решение было принято в Tokio Marine Holdings Inc., Sompo Holdings Inc. и MS&AD Insurance Group Holdings Inc. Ожидается, что такое решение страховщиков повлияет на маршруты судов, в том числе через Черное и Азовское моря, а также в водах у востока России. Эксперты полагают, что дальнейшие перебои с поставками топлива создадут дополнительные затруднения для Японии.
"Любые дальнейшие перебои в поставках топлива усугубят трудности для скудной на ресурсы Японии, которая в значительной степени полагается на импорт, особенно из Сахалина. Токио неоднократно подчеркивал важность Сахалина-2 для поддержания энергетической безопасности страны, особенно по мере роста спроса на отопительные ресурсы в зимние месяцы", – говорится в материале.
В связи с этим Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., подразделение Tokio Marine и одна из страховых компаний, начала переговоры с перестраховщиками о возобновлении андеррайтинга и получила положительные отзывы.
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непагано рік для газпрому починається, чого б нафтодобувачам не перекрити кисень рішеннями путі
нравіца, хай так і лишається
вспомни шо там твое - историческое и так сказать исконно японское - скрепное (Итуруп, Кунашир и пр. да и Сахалин отжимай под шумок)))... раз пошла такая пьянка - режь...до последего кацапа там
Мария Максакова о Лузере путлере из питерской подворотни и не только... крутой рассказ о мавзолейных обезьянах в целом 👹🦍