Из-за санкций Япония будет испытывать трудности с покупкой у России сжиженного газа, - Bloomberg

По данным Bloomberg, покупатели российского сжиженного природного газа в Японии могут остаться без товара. Это связано с тем, что страховые компании страны отказываются покрывать риски по транспортировке газа из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Уже с 1 января 2023 года японские страховые компании перестанут страховать военные риски в территориальных водах России и Украины. Такое решение было принято в Tokio Marine Holdings Inc., Sompo Holdings Inc. и MS&AD Insurance Group Holdings Inc. Ожидается, что такое решение страховщиков повлияет на маршруты судов, в том числе через Черное и Азовское моря, а также в водах у востока России. Эксперты полагают, что дальнейшие перебои с поставками топлива создадут дополнительные затруднения для Японии.

"Любые дальнейшие перебои в поставках топлива усугубят трудности для скудной на ресурсы Японии, которая в значительной степени полагается на импорт, особенно из Сахалина. Токио неоднократно подчеркивал важность Сахалина-2 для поддержания энергетической безопасности страны, особенно по мере роста спроса на отопительные ресурсы в зимние месяцы", – говорится в материале.

В связи с этим Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., подразделение Tokio Marine и одна из страховых компаний, начала переговоры с перестраховщиками о возобновлении андеррайтинга и получила положительные отзывы.

