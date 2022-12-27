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Из-за санкций Япония будет испытывать трудности с покупкой у России сжиженного газа, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

спг,японія

По данным Bloomberg, покупатели российского сжиженного природного газа в Японии могут остаться без товара. Это связано с тем, что страховые компании страны отказываются покрывать риски по транспортировке газа из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Уже с 1 января 2023 года японские страховые компании перестанут страховать военные риски в территориальных водах России и Украины. Такое решение было принято в Tokio Marine Holdings Inc., Sompo Holdings Inc. и MS&AD Insurance Group Holdings Inc. Ожидается, что такое решение страховщиков повлияет на маршруты судов, в том числе через Черное и Азовское моря, а также в водах у востока России. Эксперты полагают, что дальнейшие перебои с поставками топлива создадут дополнительные затруднения для Японии.

"Любые дальнейшие перебои в поставках топлива усугубят трудности для скудной на ресурсы Японии, которая в значительной степени полагается на импорт, особенно из Сахалина. Токио неоднократно подчеркивал важность Сахалина-2 для поддержания энергетической безопасности страны, особенно по мере роста спроса на отопительные ресурсы в зимние месяцы", – говорится в материале.

В связи с этим Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., подразделение Tokio Marine и одна из страховых компаний, начала переговоры с перестраховщиками о возобновлении андеррайтинга и получила положительные отзывы.

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Топ комментарии
+6
А в іншому місці скраплений газ не продається?
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27.12.2022 22:05
+5
Япония! шо ж такое!!!!..пока мы тут оттянули на себя всю кацапскую срать... не тормози !!!...
вспомни шо там твое - историческое и так сказать исконно японское - скрепное (Итуруп, Кунашир и пр. да и Сахалин отжимай под шумок)))... раз пошла такая пьянка - режь...до последего кацапа там
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27.12.2022 22:17
+3
Гуйня, ніппонці звикли тріскати сире.
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27.12.2022 22:06
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ой, знайдуть де купити товар
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27.12.2022 22:05 Ответить
А в іншому місці скраплений газ не продається?
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27.12.2022 22:05 Ответить
Самый короткий и дешёвый путь - прямиком с Аляски и вообще нет проблемы.
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27.12.2022 23:42 Ответить
Пан Блумберг! Стули вже нарешті пельку!!
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27.12.2022 22:06 Ответить
Гуйня, ніппонці звикли тріскати сире.
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27.12.2022 22:06 Ответить
а також у 80-і будувати острови, а на них сейсмостійкі аеропорти ну і т.д., і аж дуже далі, так що блумберг-мумберг, цікаво, а японці знають, що за них піклується блумберг?
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27.12.2022 22:10 Ответить
а через дебільний указ путі і з продажем нафти на Європу на росії будуть проблеми
непагано рік для газпрому починається, чого б нафтодобувачам не перекрити кисень рішеннями путі

нравіца, хай так і лишається
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27.12.2022 22:09 Ответить
Япония! шо ж такое!!!!..пока мы тут оттянули на себя всю кацапскую срать... не тормози !!!...
вспомни шо там твое - историческое и так сказать исконно японское - скрепное (Итуруп, Кунашир и пр. да и Сахалин отжимай под шумок)))... раз пошла такая пьянка - режь...до последего кацапа там
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27.12.2022 22:17 Ответить
США доставляють до Європи. Хіба не можна для Японії?
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27.12.2022 22:18 Ответить
Японцы не настолько тупые что-бы полагаться в своей безопасности на сахалин 2
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28.12.2022 06:58 Ответить
https://youtu.be/H5Qic8QnUHk...

Мария Максакова о Лузере путлере из питерской подворотни и не только... крутой рассказ о мавзолейных обезьянах в целом 👹🦍
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28.12.2022 07:32 Ответить
 
 