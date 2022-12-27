Одного из четырех украинцев, пытавшихся пересечь границу и заблудившихся в горах Румынии, нашли мертвым
Новости Цензор.НЕТ Общество
Румынские спасатели во вторник обнаружили тело одного из четырех украинцев, которые в канун Рождества отправились в горы и пересекли государственную границу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.
Как отмечается, об этом во вторник заявил директор Государственной горно-спасательной службы румынского уезда Марамуреш Дан Бенга.
"Одного из двух украинцев, с которыми не удавалось связаться, местный житель нашел мертвым", - сообщил он.
Поиски украинцев, заблудившихся в горах 24 декабря, продолжились во вторник. Днем их пришлось прервать из-за ухудшения погодных условий.
Ранее государственная пограничная служба Украины сообщила, что в воскресенье, 25 декабря, румынские коллеги передали им двух украинцев, накануне пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Те сообщили, что вместе с ними были еще четверо исчезнувших из поля зрения мужчин.
В тот же день четверо украинцев позвонили в службу спасения и попросили о помощи, сообщив, что застряли на высоте более 1800 метров с румынской стороны горы Поп Иван Мармаросский без должной экипировки и теплой одежды.
26 декабря румынские спасатели сообщили, что нашли двух заблудившихся украинцев живыми. Еще об одном было известно, что он упал с обрыва и получил множественные переломы и закрытую черепно-мозговую травму. В последний раз он выходил на связь утром 26 декабря.
Во вторник днем представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что поиски заблудившихся украинцев продолжаются.
Пожалуйста, подождите...
А так - здох....
Батьки то є напевно.
То хто їх має боронити від "буч" і вмирати за них?
Сусід Петро чи Василь?
Якщо ти чоловік і вдарив дзвін, то
"Вважай себе вже мертвим і йди бийся"
Бусідо, Шлях самурая
До речі, Петра Ісус простив за те, що він злякався і відрікся цілих три рази.
Але ж воно прийшло до нас!
Кожен має робити свій вибір:
ховатись, здохнути тремтячи від страху та холоду в "мирних" Карпатах, чи брати в руки зброю і битись
Самураї залишились.
Мій друг-японець в серпні 2014-го, під час Іловайська, на моє питання що нам робити відповів, дивлячись прямо перед собою
Битись!
Самураї - це повна протилежність козаків, які у свою чергу, за визначенням були людьми вільними.
Японія - офігезно гарна і мудра країна. Але давайте будемо брати і наслідувати у неї найкраще, а не найгірше.
І дозволено не захищати себе, близьких та співгромадян?
як і решта "мудрого українського народу", за кого б хто не голосував
Читай що пише Меркель в німецьких газетах
Єдиний "меморандум" це ***** в руці - завдяки їй ми ще існуємо як нація
Суддя за гріхи наші
Божий суд нашими руками
Себто за гріх легковажножності до свого життя та безпеки
Перед похованням зазвичай щось хороше про небіжчика кажуть, а тут що сказати? Хотів врятувати свою сраку, але відморозив її та помер?
а зимние горы - наивных идиотов, поверящих в свои силы...
жаль молодую жизнь...
Звинувачути завжди легко. Можливо, їм привезли понівечених тіла друзів з війни, і вони не захотіли собі такої долі.
але отакого він точно не хотів і не міг передбачити ( а ті хто їм за гроші пообіцяв супровід і простий перехід - ті мають сидіти... )
Ух, ты! На всяком эвересте, навалены горы трупов всяких энтузиастов, за всю историю развития человечества.
Я уже не говорю об настоящей горе. Фильм "Эверест" в помощь.
***
Горы не любят слабых.
Горы - проверка души!
Слабых они не подпустят
Даже к подножью горы.
(Халид Шариф в переводе, отрывок)
философские рассуждения возможны , если в них нуждается собеседник
мои три строки коммента вызвали у вас фонтан эмоций и желание утереть нос дилетанту обилием слов и словосочетаний ? к чему эта риторика и уместна ли она здесь в теме гибели несчастного в горах ???
Знаємо
Той що здох в снігу від страху та холоду - дезертир.
А ті хто гине на фронті із зброєю в руках - Герої !
По ділах їхніх судіть їх
Вот, кстати, откуда плешивый дурак свои перлы черпает, как и все недалекие люди, - из массовой культурки. Высоцкий, Макаревич...
чуваки, мабуть, були впевнені, Шо "умєют жЫДь"
якось, не по-чоловічому.. дарма жив, дарма помер