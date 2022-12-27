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Новости Общество
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Госпогранслужба (5399) граница (4736) Закарпатье (2392) Румыния (898)

Одного из четырех украинцев, пытавшихся пересечь границу и заблудившихся в горах Румынии, нашли мертвым

Новости Цензор.НЕТ Общество

закарпатье,карпаты,горы,спасатели,турист,поиск

Румынские спасатели во вторник обнаружили тело одного из четырех украинцев, которые в канун Рождества отправились в горы и пересекли государственную границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.

Как отмечается, об этом во вторник заявил директор Государственной горно-спасательной службы румынского уезда Марамуреш Дан Бенга.

"Одного из двух украинцев, с которыми не удавалось связаться, местный житель нашел мертвым", - сообщил он.

Поиски украинцев, заблудившихся в горах 24 декабря, продолжились во вторник. Днем их пришлось прервать из-за ухудшения погодных условий.

Читайте также: С начала полномасштабной войны задержаны 8400 человек, пытавшихся незаконно уехать из страны, - ГПСУ

Ранее государственная пограничная служба Украины сообщила, что в воскресенье, 25 декабря, румынские коллеги передали им двух украинцев, накануне пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Те сообщили, что вместе с ними были еще четверо исчезнувших из поля зрения мужчин.

В тот же день четверо украинцев позвонили в службу спасения и попросили о помощи, сообщив, что застряли на высоте более 1800 метров с румынской стороны горы Поп Иван Мармаросский без должной экипировки и теплой одежды.

26 декабря румынские спасатели сообщили, что нашли двух заблудившихся украинцев живыми. Еще об одном было известно, что он упал с обрыва и получил множественные переломы и закрытую черепно-мозговую травму. В последний раз он выходил на связь утром 26 декабря.

Читайте также: В лесу на Закарпатье задержали 7 мужчин, пытавшихся пересечь границу

Во вторник днем представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что поиски заблудившихся украинцев продолжаются.
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Топ комментарии
+19
Людина настільки боялась воювати, що вирішила тікати з країни. Навіщо такий вояка в армії??? Краще ти іди, ти хоч не боїшся
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27.12.2022 22:35
+18
З окопа пишеш, чи так ?
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27.12.2022 22:47
+15
Міг би хоч гідно померти на фронті, якщо в тебе вже доля така

А так - здох....
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27.12.2022 22:32
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Бог не шельма, все видит...
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27.12.2022 22:31 Ответить
Міг би хоч гідно померти на фронті, якщо в тебе вже доля така

А так - здох....
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27.12.2022 22:32 Ответить
Людина настільки боялась воювати, що вирішила тікати з країни. Навіщо такий вояка в армії??? Краще ти іди, ти хоч не боїшся
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27.12.2022 22:35 Ответить
У цього "вояки" мабуть є дружина, діти?
Батьки то є напевно.
То хто їх має боронити від "буч" і вмирати за них?
Сусід Петро чи Василь?

Якщо ти чоловік і вдарив дзвін, то
"Вважай себе вже мертвим і йди бийся"
Бусідо, Шлях самурая
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27.12.2022 22:42 Ответить
З окопа пишеш, чи так ?
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27.12.2022 22:47 Ответить
Такі люди потрібні в тилу )
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27.12.2022 22:52 Ответить
Але ж він і не драпає з Батьківщини під час війни.
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28.12.2022 04:58 Ответить
Не кожен народжений самураєм, в різних людей різна дхарма. Особисто я б теж надав перевагу смерті в горах, аніж на полі бою.
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27.12.2022 22:47 Ответить
Гарно кидатися біблійними цитатами з Румунії. Добровольцем не приїдете?

До речі, Петра Ісус простив за те, що він злякався і відрікся цілих три рази.
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27.12.2022 22:55 Ответить
Я суджу? Я не писав цитати, які відправляють людей в пекло за те, що вони бояться. Тим паче, ви пишете, що самі воювали. Чому ж ви дивуєтеся, що люди бояться і не хочуть туди потрапити?
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27.12.2022 23:09 Ответить
В буддизмі вважається, і певно не безпідставно, що смерть людини (а вона буває дуже різною), і стан свідомості в момент смерті, визначає якість майбутньої інкарнації. Тому мабуть є різниця, померти умиротворено в горах (є досить висока ймовірність, що замерзаючи там, людина навряд чи відчуває максимально можливі страждання), чи в бою від важких поранень, в крові та з розірваними кишками.... Певен, що кожному - своє, і для природженого воїна немає краще смерті, ніж в бою. Проте далеко ж не всі є природженими воїнами...
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27.12.2022 23:27 Ответить
А хто хоче потрапити в пекло?

Але ж воно прийшло до нас!
Кожен має робити свій вибір:
ховатись, здохнути тремтячи від страху та холоду в "мирних" Карпатах, чи брати в руки зброю і битись
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27.12.2022 23:18 Ответить
Японія капітулювала.
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27.12.2022 23:03 Ответить
Невже?

Самураї залишились.
Мій друг-японець в серпні 2014-го, під час Іловайська, на моє питання що нам робити відповів, дивлячись прямо перед собою

Битись!
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27.12.2022 23:14 Ответить
Господи боже, якщо вже не розумієш що таке бусідо, не знаєш хто такі самураї і чому їх вже не існує, а існують тільки їх гуняві бравурні косплеєри, то хоч не ганьбись! Хто ти бляха такий шоб вільних людей повчати середньовічному кодексу відморозків які складали закриту квазі-аристократичну касту РАБІВ своїх сюзеренів, при цьому вважали себе настільки офігезними, що дозволяли собі буденно пресувати простолюдинів. Ну а випробовувати катани на жебраках - це взагалі норма. Кінцевими продуктами бусідо і самурайщини завжди були різні форми військових диктатур. Спочатку, це були сьогуни, які довели Японію до майже 150 років постійних міжусобних воєн та смути (період Сенгоку), а потім, у середині 20 ст. прийшли добре відомі мілітаристи-реставратори самурайщини, котрі вже не були самураями по праву, а були саме злоякісними їх косплеєрами, які массово штампували дешеві псевдокатани і роздавали їх сотням тисяч простих солдатів, імплантуючи їм в голову ідеї а-ля самурайської звехньості цього разу вже не над японськими селянами, а над усіма іншими народами Азії, що буквально знесло дах японській нації на багато років. Як для них все це закінчилося думаю, розповідати не має потреби.
Самураї - це повна протилежність козаків, які у свою чергу, за визначенням були людьми вільними.
Японія - офігезно гарна і мудра країна. Але давайте будемо брати і наслідувати у неї найкраще, а не найгірше.
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29.12.2022 04:26 Ответить
А в чем виноваты дети убитые кацапами и погребенные в могилах рядом с убитыми теми же кацапами матерями? Задача верующих, противостоять силам зла, противостоять сатане и его чертям. Если бросились в бега, то силы дьявола вселились в этих людей.
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27.12.2022 22:43 Ответить
Не существует тех кто не может нажать на курок и не выстрелить в своего врага. Есть те, для кого кацап не враг вовсе тем более когда речь заходит и собственном благополучии. Не важно что нажил на земле, важно с чем придешь к Богу после смерти...
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27.12.2022 22:51 Ответить
"Если Бога не, то все дозволено..."?

І дозволено не захищати себе, близьких та співгромадян?
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27.12.2022 22:52 Ответить
когда сограмодяни выбирали по приколу, а ты надрываясь пытался обьяснить что из за этого будет война, им было пох, а теперь сограмодяне хотят чтобы ты за них воевал

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28.12.2022 01:54 Ответить
Тим що не подбали про безпеку України ще до агресії,

як і решта "мудрого українського народу", за кого б хто не голосував
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27.12.2022 22:45 Ответить
Мінський меморандум був підписаний для підготовки України до війни.

Читай що пише Меркель в німецьких газетах

Єдиний "меморандум" це ***** в руці - завдяки їй ми ще існуємо як нація
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27.12.2022 22:54 Ответить
Вже раз писав на Цензорі і повторюсь. Мій дядько Микола- Мученик воркутлагу ( а перед тим німецьких концтаборів) в 92 році сказав :"Незалежність здобувається на кінці шаблі! Те що вам дали кацапо-комуняки то омана. Якщо ви не станете сильними то москалі знову полізуть в Україну". В 14 році ці слова дядька справдились.
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27.12.2022 23:37 Ответить
А батальйон Монако чомусь не бачить
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27.12.2022 22:34 Ответить
@Grade Коли маєш стільки грошей як ''Батальйон Монако'', то можна й від всевидячого божого ока відкупитись
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27.12.2022 22:45 Ответить
десь так, бо Бог не шовковолосий Іісус, чи усміхнений сивий Батечко, як їх малюють на іконах, а

Суддя за гріхи наші
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27.12.2022 22:49 Ответить
Особисто я хотів би Його суду над кацапами, а не над безневинними бідолагами в горах
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27.12.2022 23:01 Ответить
А ти хіба не бачиш, що Бог зараз вершить суд над кацапами.
Божий суд нашими руками
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27.12.2022 23:20 Ответить
Кацапські "віруючі" кажуть те саме, що їхніми руками Бог судить нас нацистів. Я поки що бачу зруйновану країну, кров і сльози. Вибачте
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27.12.2022 23:27 Ответить
Руйнація, смерті, кров та сльози за гріхи наші.

Себто за гріх легковажножності до свого життя та безпеки
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27.12.2022 23:51 Ответить
нажаль... чому бути - того не оминути...
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27.12.2022 22:36 Ответить
І тим, і тим і тим, одним словом - всім людям планети Земля ) якусь тупу вирізку з біблії ти постиш ))
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27.12.2022 22:56 Ответить
так бы умер как герой, а так - как собака
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27.12.2022 23:29 Ответить
Даже на нуле где смерть повсюду, обитает жизнь и есть те кто живет на нуле рядом со смертью. Глупый поступок - бежать и погибнуть в бегах не оставив после себя ничего...
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27.12.2022 22:37 Ответить
Ганебна безглузда смерть!
Перед похованням зазвичай щось хороше про небіжчика кажуть, а тут що сказати? Хотів врятувати свою сраку, але відморозив її та помер?
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27.12.2022 22:47 Ответить
горы не любят слабых
а зимние горы - наивных идиотов, поверящих в свои силы...
жаль молодую жизнь...
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27.12.2022 22:48 Ответить
Мені теж шкода. Ви тільки уявіть психологічний стан цих людей. 10 місяців війни, уже всі фази адаптації минули, а все одно ладні були піти в зимові гори без належної підготовки.
Звинувачути завжди легко. Можливо, їм привезли понівечених тіла друзів з війни, і вони не захотіли собі такої долі.
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27.12.2022 22:58 Ответить
не знаємо причин і не взнаємо...
але отакого він точно не хотів і не міг передбачити ( а ті хто їм за гроші пообіцяв супровід і простий перехід - ті мають сидіти... )
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27.12.2022 23:03 Ответить
"горы не любят слабых" Вася Шевченко
Ух, ты! На всяком эвересте, навалены горы трупов всяких энтузиастов, за всю историю развития человечества.
Я уже не говорю об настоящей горе. Фильм "Эверест" в помощь.
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28.12.2022 06:39 Ответить
не мои слова... можно сказать цитата...так что не ухайте))))
***
Горы не любят слабых.
Горы - проверка души!
Слабых они не подпустят
Даже к подножью горы.

(Халид Шариф в переводе, отрывок)
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28.12.2022 11:19 Ответить
Стихи пишут смертные люди, вдохновляясь впечатлениями. А, еще: чувства, эмоции, отблеск веры во что-то чистое; зарифмованные мысли и т.д., можно, также, добавить: в оригинальной авторской обработке, манере, трактовке; в стиле общения с миром людей, имеющим утонченный (сложный) внутренний мир и т.д. Проза жизни, реализЬм, не всегда на стороне поэтов. В случаях с еверестами, гибнут как раз сильные. Ну, это так... Опыт подсказывает. Не берите близко к сердцу.
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28.12.2022 11:55 Ответить
комменты пишут своими эмоциями от фактов выложенных в статье...
философские рассуждения возможны , если в них нуждается собеседник
мои три строки коммента вызвали у вас фонтан эмоций и желание утереть нос дилетанту обилием слов и словосочетаний ? к чему эта риторика и уместна ли она здесь в теме гибели несчастного в горах ???
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28.12.2022 13:07 Ответить
Никакого фонтана не было, есть свободное время. Все просто. Удачи.
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28.12.2022 13:42 Ответить
И Вам тихого дня, а мне без сирен (уже 3 за сегодня)
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28.12.2022 13:50 Ответить
А може б на війні і не загинув, а може б його і не призвали. Така йому судилась смерть.
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28.12.2022 00:35 Ответить
Там влітку важко лазити по горам, ну його нах, пробував. А взимку - то взагалі самогубство.
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27.12.2022 22:56 Ответить
Надо было Тису переплывать
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27.12.2022 23:05 Ответить
В гори іти - потрібна фізична підготовка. Там з Ділового до Піп Іван більше 15 км + 10 км до румунського села. Тобто треба мати фізичну форму аби подолати 40 км на рівнині. Нажаль, не у всіх є мозок це усвідомити.
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27.12.2022 23:08 Ответить
В свої 70+ ходжу в гори, правда теплі, Каліфорнійські, і по 10-15 миль, без проблем.
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28.12.2022 01:01 Ответить
Та нормальною смертю він загинув... Зробив свій вібір(втікти) і втілив його в життя. Правда не зовсім успішно, але це вже інша справа.
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27.12.2022 23:01 Ответить
+100!
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27.12.2022 23:22 Ответить
Дивуюсь тим, хто тішаться смерті людини, якої вони ніколи не знали. Ви нічим від росіян не відрізняєтесь.
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27.12.2022 23:06 Ответить
Чому ж не знаємо?
Знаємо
Той що здох в снігу від страху та холоду - дезертир.
А ті хто гине на фронті із зброєю в руках - Герої !

По ділах їхніх судіть їх
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27.12.2022 23:32 Ответить
Того, що він був сцикуном не достатньо? 😁
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28.12.2022 04:55 Ответить
Ну так может не от войны бежали люди. Сколько я читал здесь же, на цензоре, что куча народу ждёт призыва, как добровольцы. И не призывают в виду укомплектованности ЗСУ. Может парни реально пытались пробраться на заработки, может детей кормить нечем, остались без работы. Чего не зная причин записывать их в дезертиры, предатели и как ещё их тут охарактеризовали
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27.12.2022 23:11 Ответить
На заробітки не пробираються звіриними тропами в обхід кордону. До речі новий лайфак як відкосити від війни - станьте батьком трьох дітей, але реальним. Воно працює, з сусіднього села такий чоловік вже тричі від початку війни їздив в Чехії і повертався
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27.12.2022 23:26 Ответить
Я не утверждаю, коллега, что они пробирались именно на заработки, но и не исключаю такой возможности с учётом ограничений на выезд для лиц, подлежащих призыву. Я не исключаю даже, что эти беглецы могли быть в розыске и пытались покинуть страну. В любом случае жизнь - сложная штука, поэтому не берусь судить. Жаль погибшего
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27.12.2022 23:58 Ответить
Мене дивує відношення румунських прикордонників до наших "лижників". Згідно міжнародного гуманітарного права, вони не були зобов'язані видавати порушників кордону, оскільки в Україні війна - вони є біженцями, а не порушниками. Вимагаю аби МЗС провів роз'яснювальну роботу з послом Румунії!
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27.12.2022 23:11 Ответить
Для получения статуса беженца пересечение границы должно быть законным, через пункты пропуска. По горам, по лесам проходит, но при ряде особых условий, которых в данном случае не было.
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27.12.2022 23:20 Ответить
Румунські погранці повинні мати при собі гарячий чай з ромом та теплі ковдри для дезертирів.
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27.12.2022 23:24 Ответить
Дезертирство це самовільне залишення військової служби. Для того щоб стати дезертиром треба спочатку бути військовослужбовцем. Ці ж порушники кордону тягнуть хіба що на ухилянтів. І то, це ще треба довести.
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29.12.2022 06:16 Ответить
Всі дорогі готелі Закарпаття забиті упакованими "біженцями" на Лексусах і Мерсах. Тільки повісток там не вручають. Ходять слухи, що є такса - 500 доларів на місяць, і ніхто тебе не бачить.
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27.12.2022 23:13 Ответить
Якщо дивитись глибоко по філософськи, то війна це реалізація інстинкту самозбереження держави, народу чи окремого бійця. Або ворог знищить тебе або ти ворога, врятуєш своє майно, кормову базу + високодуховні речі (честь, гідність....)
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27.12.2022 23:19 Ответить
Эволюция - она про себя и потомство. Про страны там ничего нет.;
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27.12.2022 23:35 Ответить
Не согласен коллега, еволюція предусматривает види, популяцие и ихние висшие форми организации. Будим считать государство популяцией а народ или етнос видом.
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28.12.2022 00:45 Ответить
"та лучше чем от водки и от простуд" (с)

Вот, кстати, откуда плешивый дурак свои перлы черпает, как и все недалекие люди, - из массовой культурки. Высоцкий, Макаревич...
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27.12.2022 23:40 Ответить
Втікав від смерті, а її знайшов. Від смерті не втечеш.
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28.12.2022 00:31 Ответить
Отак сцикунство обірвало життя.
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28.12.2022 04:54 Ответить
Тупі боягузи, природній відбір. А може вата в голові.
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28.12.2022 05:05 Ответить
від долі не втечеш..
чуваки, мабуть, були впевнені, Шо "умєют жЫДь"
якось, не по-чоловічому.. дарма жив, дарма помер
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28.12.2022 08:53 Ответить
Які можуть бути гроші і майбутнє у мийника сортірів у польщі чи чехії?
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28.12.2022 10:43 Ответить
Це ви по своему досвіду пишете?
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05.01.2023 21:43 Ответить
 
 