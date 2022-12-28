Командир батареи HIMARS Чернявский получил награду от президента США Байдена. ВИДЕО+ ФОТО

28 декабря на заседании Верховной Рады Украины командир батареи HIMARS Павел Чернявский получил знак отличия от президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Награду от президента США Байдена командиру батареи HIMARS Чернявскому вручил 28 декабря президент Украины Зеленский во время речи на заседании Верховной Рады Украины.