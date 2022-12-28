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Командир батареи HIMARS Чернявский получил награду от президента США Байдена. ВИДЕО+ ФОТО

28 декабря на заседании Верховной Рады Украины командир батареи HIMARS Павел Чернявский получил знак отличия от президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Награду от президента США Байдена командиру батареи HIMARS Чернявскому вручил 28 декабря президент Украины Зеленский во время речи на заседании Верховной Рады Украины.

Командир батареи HIMARS Чернявский получил награду от президента США Байдена 01

Автор: 

Байден Джо (2787) Зеленский Владимир (20301) США (26542) знак отличия (9)


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Топ комментарии
+59
Заслужив!...
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28.12.2022 16:29
+48
Благодаря ему, сейчас на паРашке начались такие акции....



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28.12.2022 16:34
+38
Зараз почнеться вий на болотах: ми ваюєм с США, ми же гавалили ))
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28.12.2022 16:32
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Заслужив!...
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28.12.2022 16:29 Ответить
Зараз почнеться вий на болотах: ми ваюєм с США, ми же гавалили ))
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28.12.2022 16:32 Ответить
і нападати при цьому на територію сша мосКАЛЛі ссуть!
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28.12.2022 17:21 Ответить
БРАВО!
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28.12.2022 16:32 Ответить
Благодаря ему, сейчас на паРашке начались такие акции....



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28.12.2022 16:34 Ответить
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28.12.2022 17:08 Ответить
І вже немає москаля. Сама сира земля
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28.12.2022 18:33 Ответить
Похоронний бізнес зараз процвітає як ніколи на Засрашці.
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29.12.2022 03:01 Ответить
За зразкову та бездоганну утилізацію орочні.👏👏👏
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28.12.2022 16:34 Ответить
Крутяка! Слава Героям!
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28.12.2022 16:43 Ответить
че там на видео пишет гомчаренок? ну реально тупо.
Ермак шоле бы был ближе к дурокторату то
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28.12.2022 16:46 Ответить
Наші вітання Герою!
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28.12.2022 16:46 Ответить
Обмінялися нагородами?
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28.12.2022 16:47 Ответить
Виходить що так
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28.12.2022 17:04 Ответить
Круто)
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28.12.2022 16:53 Ответить
і ця скотина офісна, пацючина мордонебрита тоже там. надзіраєть!
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28.12.2022 17:46 Ответить
приятно видеть как у *****-тролля подгорает
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28.12.2022 18:51 Ответить
А шо там робе ця срань господня ермак.
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28.12.2022 18:28 Ответить
Супер !
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28.12.2022 18:46 Ответить
Вітаємо! Дякуємо за захист! Слава нашим нахисникам! Героям Слава!!!💛💙🇺🇦❤️🖤✌️💪🍀🍀🍀🍀🍀 Нехай щастить!!!!
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28.12.2022 21:18 Ответить
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28.12.2022 21:43 Ответить
Хімарси в нас з літа, до кацапів не попав не один, Пєтріоти чомусь по цій причині нам не поставили, Абрамси з літаками також.
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29.12.2022 02:07 Ответить
дерьмак - понятно... а что там делает ранетый в жопу шефир? закончит гнусавый хуже чаушеску...
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29.12.2022 04:58 Ответить
 
 