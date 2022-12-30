У россиян осталось основных типов ракет от 13 до 27%, - Буданов

В РФ осталось от 13 до 27% оперативно-тактических ракет морского, авиационного и наземного базирования собственного производства. В настоящее время российская промышленность пытается выйти на производство 20 ракет типа "Калибр" в месяц.

Об этом в интервью BBC заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"По основным типам у них осталось оперативно-тактических ракет морского, авиационного и наземного базирования от 13 до 27%. То есть по всем основным типам они упали ниже 30%, что является неприкосновенным запасом. В среднем, в одном ракетном залпе, который они используют в качестве террористического акта против нашей инфраструктуры, от 70 до 75 ракет. Их промышленность пытается выйти на производство 20 ракет типа "Калибр" в месяц. В ракетном залпе в основном применяются ракеты Х-101, Х-505 и "Калибр". Сосчитайте сами, сколько вся промышленность должна работать, чтобы обеспечить один единственный залп. Ситуация с производством Х-101 ракет примерно похожая, даже хуже, чем с производством "Калибров". С "Искандерами" у них вообще катастрофа", – отметил Буданов.

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По его словам, недостаточное количество ракет заставило россиян обращаться за помощью к Ирану и закупать шахеды, которые они получают партиями.

Что касается намерений закупить баллистические ракеты у Ирана, Буданов отметил, что такое желание у рф есть, однако на данный момент ни одной ракеты россия не получила.

"У них есть такие намерения. Однако, по состоянию на данный момент, Иран не передал ни одной ракеты российской федерации. Потому что Иран тоже понимает, куда эта вся ситуация движется. Они понимают последствия своей страны в случае передачи. Всячески пытаются отсрочить этот процесс. Они не отказывают прямо, но постоянно откладывают. Сейчас россияне будут пытаться в ближайшие две недели снова уговорить их на передачу ракет. Чем это закончится – увидим. Все работают для того, чтобы этого не произошло", - подчеркнул Буданов.

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Отвечая на вопрос, будет ли россия продолжать атаки на критическую инфраструктуру Украины, глава разведки отметил, что россияне в любом случае будут пытаться их проводить и дальше, поскольку терроризм - это в стиле российской федерации. В то же время он подчеркнул, что ракет осталось довольно немного, оборонная промышленность рф не способна изготовить достаточное количество для обеспечения постоянного нанесения большого количества ракетных ударов.