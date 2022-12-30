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У россиян осталось основных типов ракет от 13 до 27%, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буданов,кирило

В РФ осталось от 13 до 27% оперативно-тактических ракет морского, авиационного и наземного базирования собственного производства. В настоящее время российская промышленность пытается выйти на производство 20 ракет типа "Калибр" в месяц.

Об этом в интервью BBC заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"По основным типам у них осталось оперативно-тактических ракет морского, авиационного и наземного базирования от 13 до 27%. То есть по всем основным типам они упали ниже 30%, что является неприкосновенным запасом. В среднем, в одном ракетном залпе, который они используют в качестве террористического акта против нашей инфраструктуры, от 70 до 75 ракет. Их промышленность пытается выйти на производство 20 ракет типа "Калибр" в месяц. В ракетном залпе в основном применяются ракеты Х-101, Х-505 и "Калибр". Сосчитайте сами, сколько вся промышленность должна работать, чтобы обеспечить один единственный залп. Ситуация с производством Х-101 ракет примерно похожая, даже хуже, чем с производством "Калибров". С "Искандерами" у них вообще катастрофа", – отметил Буданов.

Читайте: Путин понимает, что у России большие проблемы, и пытается распределить ответственность, - Буданов

По его словам, недостаточное количество ракет заставило россиян обращаться за помощью к Ирану и закупать шахеды, которые они получают партиями.

Что касается намерений закупить баллистические ракеты у Ирана, Буданов отметил, что такое желание у рф есть, однако на данный момент ни одной ракеты россия не получила.

"У них есть такие намерения. Однако, по состоянию на данный момент, Иран не передал ни одной ракеты российской федерации. Потому что Иран тоже понимает, куда эта вся ситуация движется. Они понимают последствия своей страны в случае передачи. Всячески пытаются отсрочить этот процесс. Они не отказывают прямо, но постоянно откладывают. Сейчас россияне будут пытаться в ближайшие две недели снова уговорить их на передачу ракет. Чем это закончится – увидим. Все работают для того, чтобы этого не произошло", - подчеркнул Буданов.

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Отвечая на вопрос, будет ли россия продолжать атаки на критическую инфраструктуру Украины, глава разведки отметил, что россияне в любом случае будут пытаться их проводить и дальше, поскольку терроризм - это в стиле российской федерации. В то же время он подчеркнул, что ракет осталось довольно немного, оборонная промышленность рф не способна изготовить достаточное количество для обеспечения постоянного нанесения большого количества ракетных ударов.
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Топ комментарии
+17
У нього з люсею арестовичем один калькулятор на двох.
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30.12.2022 18:43
+16
Бла-бла-бла... І це керівник ГУР? Його в медіапросторі вже більше люсі
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30.12.2022 18:41
+13
Як же задовбали "оракули", які в травні на шашлики всіх кликали.
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30.12.2022 18:42
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Бла-бла-бла... І це керівник ГУР? Його в медіапросторі вже більше люсі
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30.12.2022 18:41 Ответить
Конкретно це повідомлення Буданова є змістовним.
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30.12.2022 18:46 Ответить
Ви вже перевірили наскільки воно змістовне?
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30.12.2022 21:57 Ответить
бла бла бла - повернись до України а потім коментуй, волонтер хренів...
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30.12.2022 18:56 Ответить
Ему ,докладывает лично сумасшедший дед
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30.12.2022 20:21 Ответить
Байден?
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30.12.2022 21:02 Ответить
- здоровий глузд ще не відміняли . Спробуймо ним користуватись не зважаючи на варіант :
" проїб..ли" ...
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30.12.2022 22:05 Ответить
Як же задовбали "оракули", які в травні на шашлики всіх кликали.
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30.12.2022 18:42 Ответить
в травні Данилов обявив що кацапи вистріляли більше 90% всіх ракет!!!
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30.12.2022 18:55 Ответить
і тобі wellcome to Ukraine хитроопий чуваче...будеш коментувати коли почуєш шахеда
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30.12.2022 18:58 Ответить
Коли це читаю, чомусь згадується група "комбінація"...
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30.12.2022 18:42 Ответить
Бухгалтер ?)
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30.12.2022 19:05 Ответить
У нього з люсею арестовичем один калькулятор на двох.
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30.12.2022 18:43 Ответить
Приберіть вже з інфопростору цю наречену Гогілашвілі, у Ванги абдристовича і то кумедніше локшина виходила.
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30.12.2022 18:43 Ответить
москвини просять шахеди не тому що недостатньо а для того щоб виснажити нашу ппо.
у них є виробництво ракет і вистачить щоб нас тероризувати.
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30.12.2022 18:44 Ответить
Ракет у Росії мало. Вона вже кілька місяців тому зменшила їхнє застосування. І доведеться зменшити ще.
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30.12.2022 18:48 Ответить
- справді , краще ворога з мордора оцінювати в реальній спроможності , а не на "авось" ...
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30.12.2022 22:08 Ответить
Вибачте,але,мені до сраки ваша радість що в кацапні ракет мало....ну тіпо.Мені цікаво як у нас з вільхою та нептуном.Яку Порох програму робив....і де це все???А оці сеанси гіпнозу якось не гріють....
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30.12.2022 18:53 Ответить
Ванга ты наша, зеленожопая! Тебе прямая дорога в бродячий цирк, вместе с обезьяной Агрохимией!
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30.12.2022 18:53 Ответить
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30.12.2022 18:56 Ответить
"зелені говоруни",а їхнє говоріння має на меті маскування "зелене п,,,*****" за аристовичем
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30.12.2022 19:04 Ответить
будановське IQ стабільно дорівнює 39 з 1970 року!
Цім і відрізняється зепрофесіонал від звичайної людини.
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30.12.2022 19:06 Ответить
в 1970 його ще на світі не було)
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30.12.2022 19:56 Ответить
Щось я подібне вже чув в минулому від одного "мольфара" математика...
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30.12.2022 19:07 Ответить
Раньше заходил в коменты,чтобы получить дополнительную инфу по теме,затронутой в статье.И часто получал.А теперь заходишь,и с ходу вступаешь в говно,про инфу вообще молчу.
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30.12.2022 19:09 Ответить
А скільки у них Х22? Вони увесь світ затероризують. Андерсен хрєнов.
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30.12.2022 19:11 Ответить
Керівництво Повітряних сил табличку десь місяц тому складало , десь пару сотен залишилось.
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30.12.2022 19:57 Ответить
Боже, откуда эти глупцы. Возьму отчет МО Украины. Проанализирую планы путина на 2023.

Искандеры кончились, буду только вместе с другими использовать. Ониксов хватит 2 года оборонять севастоп. С-300 в том же темпе бомбим еще 8 лет. Калибров хватит еще на год. Если использовать только для поддержки наступления - на 2 года. Х-101 - не закончатся никогда. Х-555 - хватит на год. Х-22 - только на полгода. Использовать по аналогии с искандерами. Х-35 - не закончатся никогда. Кинжал - не закончатся никогда.

Хоть бы конь буданый написал слово об динамике носителей.

Залужный, завали ему ***** и сам на ходи на эфиры. Или ты не видишь, что я написал правду ?
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30.12.2022 19:15 Ответить
А что ты конкретно предлагаешь? Х-35 тоже закончатся во-первых, во-вторых можно построить что-то типа шахидов и истощать их систему ПВО, как они истощают нашу, тогда и С-300 меньше станет.
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30.12.2022 19:59 Ответить
Буданов, покинь бухгалтерію, то не твоє, то точна наука, а не від і до. Краще організуй пожежі в будинках солоскабєєвих і кацапських генералів щоб вони понюхали війну перед тим, як закликати палити і нищити все в Україні, щоб вони відчули результати своєї роботи. І щоб вся рашка знала - там де пригріють погорільців теж буде пожежа. Оце буде тобі більше личити ніж бухгалтерія.
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30.12.2022 19:47 Ответить
Він мав на увазі цю загальновідому табличку міністерства оборони. Там для кожного типу ракет свої цифри, тому від і до:

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30.12.2022 20:03 Ответить
У них заводи працюють цілодобово, йде розширенн, і нарощування виробництва , і не тільки ракет. Надіятись що в них щось кінчиться є самодурством
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30.12.2022 20:12 Ответить
Кітаези допомогатимуть кремлю.Фінансово ,матерьяльно,компонентами зброї.В пику США. Але ...Блокада шляхів кітайського експорту на часі.Теж само і з Іраном..Нам треба свое СВО в РФ.
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30.12.2022 20:22 Ответить
Навіщо ця інформація? Іди працюй.
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30.12.2022 20:54 Ответить
Зрадое...бы угомонитесь, хватит ныть... Вкратце суть такая, на январь-февраль-март у рашистов хватит ракет чтобы делать 2 удара в месяц (по 60-70 штук в залпе) и точка. Все выстреляют, что есть и что произведут, но бить не перестанут. Потому, что месяцы эти холодные, а у них идея фикс "заморозить и склонить к переговорам". После этого (апрель-май) надо смотреть, что будет на фронте. Есть большая вероятность, что удары станут только единичными, возможно приуроченными к датам, типа 9 мая или событиям на фронте, например наши освободят Мелитополь и надо будет срочно дать вате зрелище ракетных ударов из мести.
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30.12.2022 20:59 Ответить
Херня, что москалей ракет мало. Главное, что их у нас нет.
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30.12.2022 21:04 Ответить
а убивать русских пидаров дома, которые ходят на трехсменную работу по производству ракет не пробовали?
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30.12.2022 21:21 Ответить
баба Триндичиха знову на зв'язку! Ну давно вже довів свою фахову нікчемність, навіщо підтверджувати?
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30.12.2022 21:45 Ответить
А то шо на кацапії всі заводи працююьть у три зміни, а у нас за рік до війни оборонка перейшла на графік - один день на тиждень. Но ж асфальт лився нескінченою рікою. І вже увесь знищений. І бабло теж.
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30.12.2022 21:53 Ответить
 
 