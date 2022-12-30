Украина расторгла соглашение с КНДР о создании межправительственной комиссии из-за поддержки ею вооруженной агрессии России, - Кабмин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров приостановил соглашение между правительствами Украины и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) о создании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.
Действие соглашения, подписанного 8 июня 1994 г. в Киеве, прекращено в связи с поддержкой правительства КНДР российской вооруженной агрессии против Украины, признанием "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины и разрывом дипломатических отношений с КНДР.
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(інші -- Сирія, Іран. Як на підбір)
Там корейською, - треба перекладача вмикати - https://www.dmitory.com/issue/260332526