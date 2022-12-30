Крымчане готовятся к освобождению Крыма и возвращению в украинскую родную гавань, - разведка

По словам представителя ГУР, в Крыму фиксируется рост проукраинских настроений и понимание того, что возвращение полуострова неизбежно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова, разведка также получает большое количество данных от крымчан.

"Безусловно, это информация именно от местных жителей, которые буквально массово и на каждом шагу информируют о действиях оккупантов и о том, что там происходит. Это только касается информации, но далее это также разные действия информационного сопротивления и действия, имеющие специальный характер. Поэтому – да. Крым готовится и украинцы - крымчане, крымские татары - готовятся к освобождению Крыма и возвращению в украинскую родную гавань", - подчеркнул представитель разведки.

По его словам, в Крыму фиксируется рост проукраинских настроений и понимание того, что возвращение полуострова неизбежно.

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"Враг не может этого скрыть. Паническая подготовка, все эти траншеи, бетонные сооружения разные... Таким образом они сами местному населению показывают, к чему готовятся. Поэтому местное население с удовольствием ждет украинские силы обороны, которые освободят наш Крым", - отметил он. Юсов.