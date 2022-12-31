У этого Рождества привкус слез и цвет крови, - Залужный поздравил украинцев с праздниками. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с Новым Годом и Рождеством Христовым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном твиттере Залужного.

"Всех, кто в строю, кто сейчас удерживает наши позиции. Родных и близких наших защитников и защитниц. Всех, кто молится, верит, помогает Вооруженным Силам. Всех, кто вместе с нами противостоит мировому злу, - с Новым Годом и Рождеством Христовым!" - отметил Главнокомандующий.

Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, - з Новим Роком і Різдвом Христовим!#ValeriiZaluzhnyi pic.twitter.com/on9LktOVFf