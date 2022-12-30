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Резников об усилении наказания для военнослужащих: Военное командование говорит, что это необходимо для победы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Министр обороны Алексей Резников поддержал закон об ужесточении ответственности военнослужащих, поскольку на его принятии настаивало все руководство ВСУ и боевые командиры.

Об этом он сказал в интервью Lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"У нас демократическое общество, и я был бы удивлен, если бы что-нибудь кого-то не поляризировало. Давайте мы назовем голубой цвет голубым, это тоже расколотое общество, у меня даже сомнения нет. Но я вам скажу одну простую вещь. Я не знаю, о каких военных вы говорите, я читал сообщения некоторых рядовых из бывших правозащитников, и еще кого-то, у нас же вольница казацкая, она была, есть, и будет, и слава Богу, – это залог в том числе нашей победы. Но этот законопроект был подготовлен народными депутатами не просто по просьбе, а по требованию военного командования Украины, начиная от главкома, продолжая начальником Генерального штаба, командующими ОТУ, ОСУ и командирами бригад, имеющими сегодня звания Героев Украины, которые они получили во время этой открытой части этой войны

Это люди, которым мы доверяем, они нас с вами сегодня спасли от восторга за 10 месяцев. А теперь вопрос: если они – а мы говорим "верим в ВСУ, верим главке, начальнику Генерального штаба, другим командующим" – приходят, и говорят: "Нам необходимо для победы обеспечить уровень дисциплины, потому что, к сожалению, отсутствует принцип неотвратимости наказания в том случае за такие виды преступлений как дезертирство, самовольное покидание места прохождения службы. Они несколько месяцев умоляли, требовали это сделать.

Читайте: Напряжение между президентом и военными – это надуманная история, - Резников

Вопрос: почему им не доверять? Верить какому-нибудь блоггеру, которому не понравилось и он подумал, что "Аяяй, кого-то будут там уничтожать". А я вам скажу почему. Ибо когда кто-то из дезертиров убегал с какого-то места, в этот момент ребята, которые там остались, погибали, потому что он обнажил левый или правый фланг. И командиры его поймали, привлекли к ответственности, суд, он заплатил штраф и написал смс: "Вы там, идиоты, умираете, а я штраф заплатил с денежного довольствия, и всех вас в носу имел". Понимаете? Это реальная история.

И потому сегодня мы, если мы говорим, что доверяем нашему военному командованию, мы ему доверяем. Потому я его поддержал.

Я посмотрел как юрист, не вызывающий никаких сомнений, что во время военного положения принцип неотвратимости наказания должен быть соблюден. Он должен быть обеспечен. Это просьба боевых командиров, которые сегодня на передке несут ответственность за жизнь и здоровье. А потом спросите у семей, у кого погибли сын или дочь, потому что кто-то рядом скрылся, а еще и угрожал офицеру.

Это непростая история. И потому не зря сам начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, Герой Украины, лично докладывал этот законопроект в парламенте. Ну, докладывала глава комитета, а он выступал в поддержку.

Также читайте: Резников о ракетном потенциале России: Они уже залезли в критический запас

А Валерий Залужный сделал видеообращение с просьбой к президенту подписать этот закон. Поэтому когда кто-то говорит, что раскалывается общество, это надуманная история. Это люди, вступившие в партию тех, кто уже закончил эту войну. А война не закончилась, друзья мои, у нас еще большая угроза для нашего государства, и нам нужно выжить, а потому нужно верить нашему военному командованию. Вот и все, у меня здесь очень простая позиция. Здесь нет цвета – только белый и черный.

Военные нас убедили через несколько месяцев это сделать. Они просили сделать это с весны. И народные депутаты на это отреагировали. Вот и все", - объяснил свою позицию Резников.
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Топ комментарии
+53
А вигнати депутатів заборонених партій із ВР І РАД не потрібно для перемоги ? Чому збираються садити військових !
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30.12.2022 21:43
+42
Саме так. Дезертирство влада пришиє тим кому вигідно. А своїх Портнових і Наумових і інших колаборантів повипускала закордон з чемоданами баксів (тих кого знов не пригріла на новій посаді і не видала медаль за розкрадання гуманітарки)...
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30.12.2022 21:50
+38
А вигнати із України мацковську секту не потрібно для перемоги ? Чи знову будуть садити військових на 10 років, коли вони зберуться вигнати московських попов?
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30.12.2022 21:45
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А вигнати депутатів заборонених партій із ВР І РАД не потрібно для перемоги ? Чому збираються садити військових !
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30.12.2022 21:43 Ответить
А вигнати із України мацковську секту не потрібно для перемоги ? Чи знову будуть садити військових на 10 років, коли вони зберуться вигнати московських попов?
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30.12.2022 21:45 Ответить
А судей завльнити і вигнати за те що прийняли з порушенням іск Януковича про повернення йому посади презідента не потрібно для перемоги ?
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30.12.2022 21:47 Ответить
‼️‼️‼️

блин, я фігею від Міноборони - замість того , щоб заставити депутатів навести лад з ОПЗЖ, судами, попами , ВОНИ збираються заполонити тюрьми військовими з фронту . ідіоти
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30.12.2022 21:55 Ответить
Та шо он ******,крыса голимая!чтобы его сраку прикрывали обычные рабы !а эта падла будет воровать!они все там ,и внукам хватит!
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30.12.2022 23:15 Ответить
Саме так. Дезертирство влада пришиє тим кому вигідно. А своїх Портнових і Наумових і інших колаборантів повипускала закордон з чемоданами баксів (тих кого знов не пригріла на новій посаді і не видала медаль за розкрадання гуманітарки)...
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30.12.2022 21:50 Ответить
І головне НЕ КАЖЕ СУСПІЛЬСТВУ ХТО ВИПУСКАВ ПОРТНОВА І НАУМОВА І СУРКІСА через кордон
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30.12.2022 21:57 Ответить
А где баканов , преступная деятельность , которого привела к ОГРОМНОЙ ГИБЕЛИ ГРАЖДАН Украины ⁉️⁉️⁉️ Почему МРАЗЬ-ТАРАН за САБОТАЖ , направлен ПОСЛОМ и *********** туда-же
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31.12.2022 06:23 Ответить
Життя покаже хто був правий...
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30.12.2022 21:52 Ответить
враховуючи що влада і надалі у посіпак олігархів, які завжди толерантно ставилися до представників русского міру, що ще має життя нам показати?
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30.12.2022 21:53 Ответить
Все діло в тім що ці ,,законотворці" не підпадають під дію цих законів.при запаху ,,смаленного" вони як і в лютому,шмигнуть за кордон.поки закордон допомагає ,вони тут ,,заробляють".маржа закінчиться,злиняють !.чи багато рідні депутатів в окопах?.
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30.12.2022 21:53 Ответить
Арахламидия и Безмозглая писали этот закон , а голосовали с ПЯТОЙ КОЛОННОЙ ОПЗЖопой 💩👿🤮
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31.12.2022 06:25 Ответить
Резніков, іди сам повоюй, а не тренди.
Для перемоги треба, щоб кожен вносив свій вклад, а не тіх, хто виявився трішки чеснішими ніж інші.
Не шашлички їсти збиратись треба було, а до війни готуватися, і не за рахунок мобілізованих зараз виїжджати, а за рахунок армії, якої в нас на початок війни, як виявилося, майже не було.
На півдні і сході офіцери драпали, аж п'ятки блищали.
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30.12.2022 21:54 Ответить
Додам ще, цей закон лише додасть можливості безкарно відправляти людей на смерть, бо з перших днів в армії від командування лише чути, що наказ треба виконати, а потім будемо розбиратися, який він.
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30.12.2022 22:05 Ответить
Надо палагать что Арденоносцев кощевого с пикаловим и тишенко посадят лет на 5 в итк. Ведь Закон один для Всех или резников идет наху..й?
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30.12.2022 21:56 Ответить
так законопроект для ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. тоесть тех, кто уже в армии. а пикалов и тищенко - военнообязанные. так шо мимо)))
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31.12.2022 00:06 Ответить
Блогер це Бутусов, а як юрист не хоче дивитися на проблему очима військових юристів,а не по процесах розривання шлюбу.
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30.12.2022 21:58 Ответить
А у нас еще осталась полная ветвь военной юстиции? Есть военные суды?
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30.12.2022 22:03 Ответить
З неї і потрібно починати,бо інакше цивільні юристи повинні бути на фронті
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30.12.2022 22:06 Ответить
Бутусов міжнародний юрист за фахом, розривання шлюбу ні до чого.
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31.12.2022 09:56 Ответить
До того,що без військової юриспруденції не може бути законів про порушення цих самих військовими
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31.12.2022 10:02 Ответить
Військову юриспруденцію знищив саме Зеленський, своїм указом у 2019 році, а не Бутусов.
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31.12.2022 10:37 Ответить
Ви статтю Резніченко читали. Там про блогера,це Бутусов, а сам міністр-юрист. До Патріота Бутусова у мене не має запитань,тільки Повага. А ось до юриста Резніченко який прочитав закон, і є моє послання щодо військових юристів. Ми розуміємо проблему однаково, просто мій пост не вірно прочитано
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31.12.2022 11:05 Ответить
А что, страх попасть в тюрьму - достаточная мотивация для эффективной службы?

После того видео про штурм ЗСУ вражеского блиндажа без поддержки артиллерии и бронетехники возникает вопрос - а тупых командиров будут судить за тупые приказы?
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30.12.2022 22:01 Ответить
+
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30.12.2022 22:12 Ответить
А головне - як Бутусов гарно написав - а командир "не відпетляв". Хоча, якраз мав відпетляти - зберегти бійців - і не виконувати явно злочинний наказ.
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31.12.2022 00:47 Ответить
я в шоці, це такий перехід на стандарти НАТО?
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30.12.2022 22:02 Ответить
Тільки зброєю і поговорили. Ні статути ні інститут Армії не змінилися, це коштує,але для безпеки України має бути, а не асфальт
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30.12.2022 22:12 Ответить
ГЕНЕРАЛ КРИВОНОС: Залужного жестко ПОДСТАВИЛИ, война ЗАТЯНЕТСЯ до 2024-го, бойцов ВСУ разозлили

https://www.youtube.com/watch?v=Tn2x2Xx76_A
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30.12.2022 22:02 Ответить
Україна не росія.
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30.12.2022 22:02 Ответить
Все вроде як і правильно написано,але де невідворотність покарання наприклад для Суркісив та інших бариг котрі свалілі з початку війни.
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30.12.2022 22:02 Ответить
Як то "свалілі". Так Суркіса ж вибрали в Національний олімпійський комітет разом з Шуфричем
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31.12.2022 02:26 Ответить
невідворотність покарання повинна бути не лише з військовими...
а й усіма однаково...починаючи з преЗЕ...бо навіть воно, порушуючи карантин, обов"язковий для всіх, був вище закона і своїх жеж наказів.... і навіть штраф (для нього некритичний) за це порушення не платив (пам"ятаєте оте застілля під час чуми-ковіду??)...згадайте також покатеньки на лижах в той же клятий карантин... і перед самісінькою війною (про яку як стверджує вже знав!!!)
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30.12.2022 22:06 Ответить
коли відправлять на передову 'воїнів', які роками сидять в штабах і в центрах комплектування ? колись же вони мають відпрацювати свій хліб перед народом України. Хапуги і пристосуванці заникались в комфортному тилу, а до криміналу збираються притягати тих, хто на передку - 'чудова' мотивація для мобілізованих воювати з ще більшим завзяттям
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30.12.2022 22:09 Ответить
Ну тепер актор точно переможе.
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30.12.2022 22:12 Ответить
А хто дороги будував до кордону з рашей і біларусью ? Може посадити ініціатора на 10 років?
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30.12.2022 22:14 Ответить
А Чонгар ? Чому Верещук ще не сидить ?
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30.12.2022 22:15 Ответить
у ВР сидять гниди з опзж, да й слугі ще ті курви, корупціонер на корупціонері, і аж раптом вони з такою швидкістю приймають цей закон, то має нас тішити? Ми маємо довіряти їм? З якого переляку?
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30.12.2022 22:16 Ответить
Той Залужний, що пише тексти у Фейсбуці, цього закону не підтримав би. Але є й інший Залужний.
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30.12.2022 22:17 Ответить
Такий важливий закон має бути філігранно вивіреним. Військової прокуратури немає, спеціалізованих судів немає. Ніякий аргумент, навіть найавторитетніших військових
начальників, не може бути гарантією чистоти закону. А міністр оборони із кадрами його міністерства скидається на декоративну фігуру.
Кого міністр переконує? Суспільство. Це голос "ЗА" для президента, який готується до підпису,
але ще вагається.
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30.12.2022 22:19 Ответить
лично я против. и на то есть причины.
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30.12.2022 22:20 Ответить
Перетворити, армію козаків на армію рабів-гладіаторів,"потрібно для перемоги"?! Ви,там,на чию перемогу працюєте?!
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30.12.2022 22:21 Ответить
Щастя, гниди з погрібів проснулись, ну подивимось, щурі, хто буде жити, а хто сидіти)))
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30.12.2022 22:29 Ответить
Коли один охвіцер, хамить при всьому особовому складу, хто це, хто той що це видумав, з цими пі..ми я служим, а зараз з новими, то взагалі себе богами за ті кошти відчули, ублюдки, разом сидітемо, навіть не забрали
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30.12.2022 22:41 Ответить
Якщо є юристи, просять надати контакти, щоб посадити заливших своїх підпорядкованих, зловживання службовим становищем, перевищення повноважень
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30.12.2022 22:44 Ответить
Пишить Юрію Бутусову в особисті.
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31.12.2022 10:50 Ответить
Ця влада ще їзоче утриматися після наступних виборів? Та після неконституційної заборони виїзду чоловіків за коржон вони поховали всі свої шанси.
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30.12.2022 22:46 Ответить
Хто там кого "спас"? Солдат для них гімно, як і звичайні люди
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30.12.2022 22:46 Ответить
Буде ще одна "армія", по зонах та тюрмах,а самодури-керівники як ложили пачками простих солдат,так і будуть ложити,дебіли,в мене немає слів,простий солдат й так маючи небагато прав-перетворюється на раба.
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30.12.2022 22:51 Ответить
Не буде.Буде армія трупів керівної ланки.
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31.12.2022 00:40 Ответить
Цей закон потрібний для перемоги? А може потрібно гроші з бюджету виділяти на армію,а не на будівництво доріг.А може депутатам і чиновникам не платити захмарні зарплати і пенсії?А скільки в армії недолугих командирів,які віддають тупі накази,через які гинуть наші воїни.Хлопці жертвують своїм здоров'ям і життям на фронті,а їх за це ще й саджати хочуть.А коли будуть сидіти в тюрмі продажні чиновники-колаборанти?
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30.12.2022 22:57 Ответить
Коли одні фотографують блокпости іх відпускають , другі перетинають кордон з 13 ма годинниками на супердорогому позашляховику їх відпускають, третіх без відповідної освіти та досвіду і зі скандальним минулим призначають послами в інші країни, а людей, які захищають країну, кладуть своє життя та здоровя і десь оступились що з ними роблять- правильно - за грати на довгі роки ! Своїм все, плебсу-закон. Цей закон тільки посилює соціальну нерівність і демотивує служити. Скоро ми отак і до заградзагонів докотимося, як орки. От зараз потенційний бажаючий захищати Батьківщину задумається: "а чи треба мені це все? Щось командир наплутає, а мене зроблять крайнім і увязнять на довгі роки. Краще з відсиджуся на гражданці, а ще краще знайду якусь болячку і поїду за кордон".
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30.12.2022 22:57 Ответить
Може же декілька тисяч розробників і не виправлять ситуацію в цілому, але декілька тисяч сімей зможуть якось більш менш нормально себе почувати, і не потребувати допомоги держави, до того ж це люди які все ще можуть щось купляти і донатити.
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31.12.2022 08:38 Ответить
Цього Резнікова пора міняти він не розуміє наслідків, чи він думає що хтось буде таке терпіти під час війни? Цей дурень розвалить армію, спочатку йому ідея демобілізації не сподобалась, тепер це... А якщо в Україні утвориться армія тих кому набридло таке совкове командування, нафіга робити такі подарунки ворогу... Він гірше сепарів.
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30.12.2022 23:08 Ответить
Є одне американське прислів'я,яке враховуючи так би мовити "професійний рівень" багатьох самодурів-командирів,які сидячи в глибокому тилу женуться за "зірочками" по солдатським трупам,звучить воно приблизно так-"Нехай мене краще судять три,чим несуть четверо".Дуже слушне прислів'я,в цій ситуації.
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30.12.2022 23:15 Ответить
А чи не хоче пан Рєзніков розібратися з командирами,які за відпустку солдата вимагають хабар в розмірі від 20000 до 100000 гривень.....
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30.12.2022 23:39 Ответить
Слава Украине!
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30.12.2022 23:41 Ответить
Скажи-но нам падлюко Резніков, чому військові за порушення мають нести більше покарання, ніж ті, хто обкрадає військових і країну під час війни?
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30.12.2022 23:44 Ответить
Резніков,вибач, але ти мудак кончений.
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30.12.2022 23:56 Ответить
для перемоги треба дрони а не дурні закони
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31.12.2022 00:00 Ответить
по перше відповідальність була і є і так. по друге не всі просять з командування. по третє ті хто просять виходить так не справляються? по четверте щоб з солдат щось запитувати треба спочатку їм дати все що зобовязані а не навпаки.
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31.12.2022 00:02 Ответить
Міняти потрібно- негайно і не одного Резнікова...
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31.12.2022 00:10 Ответить
а резников "как юрист" уголовный кодекс хоть открывал? там и так за дезертирство от 5 до 12 предусмотрено. он пожизненное хочет? лучше б б порядок в плане соц защиты военных и их семей навели. а то начинаешь звонить замполиту бригады, что б дал документы на погибшего бойца (для офформления пенсии и льгот детям, родителям погибшего воина), а тебя матом посылают и рассказывают что им не до семей погибшего. и кто потом пойдет воевать, зная что так будут к его семье относиться, если погибнешь?
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31.12.2022 00:15 Ответить
А чому кримінальна відповідальність стосується тільки нижчої ланки? А в верхній всі герої? А хто розміновував Чонгар теж буде сидіти ? А ті хто відповідають за безпеку громадян Уа теж сядуть? А чому ні? Україна вже стала безпечним місцем?
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31.12.2022 00:22 Ответить
Хлопці там своїми життями роблять дорогу в наше майбутне всього народу.Якщо ви ставите людей в такій ситуації на грань де людині там нічого втрачати,це закінчиться погано.Буде як в 2 світовій приклад,бійці почнуть стріляти керівний состав.Не потрібно знущатися с людей і доводити їх і так до то й точки де вже межі немає.
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31.12.2022 00:38 Ответить
Паралельно потрібно прийняти закон про посилення відповідальності - за корупцію вищої та середньої ланки серед військових, чиновників та депутатів. Пропоную - розстріл чи повішення за такі дії під час війни
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31.12.2022 00:44 Ответить
Набігло зрадолюбів. Тут із Резніковим та військовими треба погодитися. Крики, істерики, моськовські тролі, місцеві зрадолюби і місцеві користні ідіоти захлинаються від хейту. А іншого не буде. Війна. І війна невідомо коли скінчиться. І подобаєтлся це хейтерам, чи не подобається закон буде підписаний. Інакше країни може не бути.
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31.12.2022 00:51 Ответить
Не питання завтра ти на нулі з легкою зброєю отримаєшь команду вийти в точку і ліквідувати противника.А поки ти будеш йти до тієї точки через поле яке артою ворога пристріляна кожен сантиметр будеш думати про цей наказ.І якщо тобі раптом поталанить пройти це поле ти вийдеш на точку а там пару танків і ворога бійців десь пару взводів.Так от ти зі своїм атоматом без броні і очей в небі ручками їм помашешь.
Саме такі безглузді накази отримують хлопці.Без прикриття без броні і всього іншого.Буває взагалі без їжі і транспорту.
Ця війна ця бороться тримаєтся на відвазі нашого народу наших воїнів.Саме той героїзм і розуміння за що всі боряться і відстоюють свободу.Без них неукомплектована армія вже давно втратила свій потенціал.А саме на наших героях все зараз вивозять.Так що будь ласка не пиши ту хрінь що ти пишеш сидячи в теплому місці перебирая булками і міркуєшь як і шо краще біцям на війні !
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31.12.2022 01:02 Ответить
Соплі підбери.Я знаю про що я пишу. Із власного досвіду 2014-го пишу. І досвіду людей, яких я знаю і які сьогоді ще можуть воювати.
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31.12.2022 01:30 Ответить
Це ти свої соплі мажешь .Якби би ти був на позиціях особливо в 2014 ти таке лайно не писав коли хлопці на своїх вольових виходили і тримали позиції без нічого.Так що цю маячню мазати будешь бабцям біля ганку.
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31.12.2022 02:13 Ответить
Не рівняй хер з пальцем. У 2014 при всій повазі, за виключенням одного-двух епизодів, була зовсім інша війна.
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31.12.2022 10:52 Ответить
Якби війна була короткою, можливо на героїзмі і протрималися, але зараз дійсно, інша війна, якщо іще рік-ніякого героїзму не вистачить. Закон потрібен, він нікому не подобається, але що робити-мова про існування країни і у тому числі про те, що би ті солдати, що пішли на небеса не зробили це даремно. Це мені також болить.
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31.12.2022 11:25 Ответить
Ви забуваєте, що там не тільки у законі покарання за дезертирство. А і за суперечки з командиром, це відкриває велике коло для зловживання. Командирів-вбивць колись почнуть вбивати самі солдати, попомніть моє слово. Бо все рівно 15 років відсидити, яка різниця. І багато хто, хто вагається не піде воювати, вже точно. Бо краще віддсидити 5 років за ухилянство, чим потім 15 років казна за що.

По-друге. Повторю з іншого посту свого. При всій повазі, я чомусь не чув, щоб Залужний хоч раз був на передку і спілкувався там з військовими. Можливо я щось упустив. Навіть Зеленський там був у Бахмуті. Що це за головнокомандувач, що ни разу за війну з штабу не виходив? Тому воно з штабу все не так видно, як воно є, насамперед не видно дуже адекватних командирів, яких понабирали по мобілізації , в яких вже минуло 30 років після воєнної кафедри. Які без жодного досвіду, навіть срочнк службу не проходили, але віддають самогубчі прикази, але з бажанням вислужитися за рахунок чужих життів. Або просто відучули владу. І по-друге не всі військові командуючі були за цей закон, Сирський був проти.

По-третє немає кому виконувати цей закон, бо Зеленський знищив, відмінив в Україні військову юстицію і військову прокуратуру своїм зловмісним указом у 2019 році, коли він заглядав в очи Путіну.
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31.12.2022 12:33 Ответить
Який же ти ідіот.По твоєму зараз ця війна с такою навалою тримається на зброї яка в нас має перевагу?Є основний закон де є покарання за дезертирство і інші речі.Цей закон робить з солдата раба і просто м'ясо.Тупе м'ясо яке повинно вмерти бо так захотів командир.Ти нічим тоді не відрізняєшься від рашиського лайна.
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31.12.2022 19:18 Ответить
Це ти плутаєшь епізод і навалу
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31.12.2022 19:15 Ответить
Яж і кажу, тоді буди епизоди, зараз все по іншому, можно сказати, що і навала
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31.12.2022 19:47 Ответить
В армію спочатку сходи, люб...
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31.12.2022 01:13 Ответить
Головне, рядовим, і на позицію
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31.12.2022 01:16 Ответить
Потім не дивуйся коли армія почне сипатись з середини від саботажів, і це будуть не росіяни.
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31.12.2022 13:45 Ответить
Вас не бентежить що "зрадолюби" це в основному діючі військові, невже хтось думає що тут будуть терпіти це совкове неподобство.. повірте я бачу настрої з середини, нікого не зупинить що зараз війна і що це на користь рашистів, те що робить Резніков це просто морально-психологічний саботаж армії. Коли люди дійдуть до межі буде вже пізно.
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31.12.2022 14:02 Ответить
А шо, пвк зробити, грошей жалко,чи як?Могли б і потратитись,це ж все майно вашої кодли солдати захищаютьї хнього тут мізер,тим більше за міжнародний рахунок..Як ти зібрався евакуювати членів їх сімей якщо буде загроза окупації?В сенсі не тільки Шаптали і героїв комбригів.
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31.12.2022 06:07 Ответить
Правильно каже військове командування.
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31.12.2022 06:54 Ответить
а не пришло ли время отправить самого резникова воевать? как министр он ноль... может воевать научится...
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31.12.2022 07:03 Ответить
Резніков - звичайна зелена сволота!
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31.12.2022 07:15 Ответить
шановні,як треба ту реґістер в военкоматі в армію із канада? please kindly educate, thanks
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31.12.2022 08:17 Ответить
RUSSIA INVADED UKRAINE

ENLIST TO THE

INTERNATIONAL LEGION OF DEFENCE OF UKRAINE
Foreigners who want to help Ukraine can find detailed step-by-step instructions on the website https://fightforua.org/ on how to join an honest fight against the aggressor.
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31.12.2022 10:47 Ответить
thanks man
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07.01.2023 08:24 Ответить
Вся ОПЗЖ-шна російська сволота певно бажає перемоги Україні, якщо так завзято голосує та просуває цей закон.
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31.12.2022 09:09 Ответить
При всій повазі, я чомусь не чув, щоб Залужний хоч раз був на передку і спілкувався там з військовими. Можливо я щосу упустив. Навіть Зеленський там був у Бахмуті. Що це за головнокомандувач, що ни разу за війну з штабу не виходив? Тому воно з штабу все не так видно, як воно є, насамперед не видно дуже адекватних командирів, яких понабирали по мобілізації , в яких вже минуло 30 років після воєнної кафедри. Які без жодного досвіду, навіть срочнк службу не проходили, але віддають самогубчі прикази, але з бажанням вислужитися за рахунок чужих життів. І по-друге не всі військові командуючі були за цей закон, Сирський був проти.
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31.12.2022 10:43 Ответить
 
 