Резников об усилении наказания для военнослужащих: Военное командование говорит, что это необходимо для победы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Алексей Резников поддержал закон об ужесточении ответственности военнослужащих, поскольку на его принятии настаивало все руководство ВСУ и боевые командиры.
Об этом он сказал в интервью Lb.ua, передает Цензор.НЕТ.
"У нас демократическое общество, и я был бы удивлен, если бы что-нибудь кого-то не поляризировало. Давайте мы назовем голубой цвет голубым, это тоже расколотое общество, у меня даже сомнения нет. Но я вам скажу одну простую вещь. Я не знаю, о каких военных вы говорите, я читал сообщения некоторых рядовых из бывших правозащитников, и еще кого-то, у нас же вольница казацкая, она была, есть, и будет, и слава Богу, – это залог в том числе нашей победы. Но этот законопроект был подготовлен народными депутатами не просто по просьбе, а по требованию военного командования Украины, начиная от главкома, продолжая начальником Генерального штаба, командующими ОТУ, ОСУ и командирами бригад, имеющими сегодня звания Героев Украины, которые они получили во время этой открытой части этой войны
Это люди, которым мы доверяем, они нас с вами сегодня спасли от восторга за 10 месяцев. А теперь вопрос: если они – а мы говорим "верим в ВСУ, верим главке, начальнику Генерального штаба, другим командующим" – приходят, и говорят: "Нам необходимо для победы обеспечить уровень дисциплины, потому что, к сожалению, отсутствует принцип неотвратимости наказания в том случае за такие виды преступлений как дезертирство, самовольное покидание места прохождения службы. Они несколько месяцев умоляли, требовали это сделать.
Вопрос: почему им не доверять? Верить какому-нибудь блоггеру, которому не понравилось и он подумал, что "Аяяй, кого-то будут там уничтожать". А я вам скажу почему. Ибо когда кто-то из дезертиров убегал с какого-то места, в этот момент ребята, которые там остались, погибали, потому что он обнажил левый или правый фланг. И командиры его поймали, привлекли к ответственности, суд, он заплатил штраф и написал смс: "Вы там, идиоты, умираете, а я штраф заплатил с денежного довольствия, и всех вас в носу имел". Понимаете? Это реальная история.
И потому сегодня мы, если мы говорим, что доверяем нашему военному командованию, мы ему доверяем. Потому я его поддержал.
Я посмотрел как юрист, не вызывающий никаких сомнений, что во время военного положения принцип неотвратимости наказания должен быть соблюден. Он должен быть обеспечен. Это просьба боевых командиров, которые сегодня на передке несут ответственность за жизнь и здоровье. А потом спросите у семей, у кого погибли сын или дочь, потому что кто-то рядом скрылся, а еще и угрожал офицеру.
Это непростая история. И потому не зря сам начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, Герой Украины, лично докладывал этот законопроект в парламенте. Ну, докладывала глава комитета, а он выступал в поддержку.
А Валерий Залужный сделал видеообращение с просьбой к президенту подписать этот закон. Поэтому когда кто-то говорит, что раскалывается общество, это надуманная история. Это люди, вступившие в партию тех, кто уже закончил эту войну. А война не закончилась, друзья мои, у нас еще большая угроза для нашего государства, и нам нужно выжить, а потому нужно верить нашему военному командованию. Вот и все, у меня здесь очень простая позиция. Здесь нет цвета – только белый и черный.
Военные нас убедили через несколько месяцев это сделать. Они просили сделать это с весны. И народные депутаты на это отреагировали. Вот и все", - объяснил свою позицию Резников.
Пожалуйста, подождите...
блин, я фігею від Міноборони - замість того , щоб заставити депутатів навести лад з ОПЗЖ, судами, попами , ВОНИ збираються заполонити тюрьми військовими з фронту . ідіоти
Для перемоги треба, щоб кожен вносив свій вклад, а не тіх, хто виявився трішки чеснішими ніж інші.
Не шашлички їсти збиратись треба було, а до війни готуватися, і не за рахунок мобілізованих зараз виїжджати, а за рахунок армії, якої в нас на початок війни, як виявилося, майже не було.
На півдні і сході офіцери драпали, аж п'ятки блищали.
После того видео про штурм ЗСУ вражеского блиндажа без поддержки артиллерии и бронетехники возникает вопрос - а тупых командиров будут судить за тупые приказы?
https://www.youtube.com/watch?v=Tn2x2Xx76_A
а й усіма однаково...починаючи з преЗЕ...бо навіть воно, порушуючи карантин, обов"язковий для всіх, був вище закона і своїх жеж наказів.... і навіть штраф (для нього некритичний) за це порушення не платив (пам"ятаєте оте застілля під час чуми-ковіду??)...згадайте також покатеньки на лижах в той же клятий карантин... і перед самісінькою війною (про яку як стверджує вже знав!!!)
начальників, не може бути гарантією чистоти закону. А міністр оборони із кадрами його міністерства скидається на декоративну фігуру.
Кого міністр переконує? Суспільство. Це голос "ЗА" для президента, який готується до підпису,
але ще вагається.
Саме такі безглузді накази отримують хлопці.Без прикриття без броні і всього іншого.Буває взагалі без їжі і транспорту.
Ця війна ця бороться тримаєтся на відвазі нашого народу наших воїнів.Саме той героїзм і розуміння за що всі боряться і відстоюють свободу.Без них неукомплектована армія вже давно втратила свій потенціал.А саме на наших героях все зараз вивозять.Так що будь ласка не пиши ту хрінь що ти пишеш сидячи в теплому місці перебирая булками і міркуєшь як і шо краще біцям на війні !
По-друге. Повторю з іншого посту свого. При всій повазі, я чомусь не чув, щоб Залужний хоч раз був на передку і спілкувався там з військовими. Можливо я щось упустив. Навіть Зеленський там був у Бахмуті. Що це за головнокомандувач, що ни разу за війну з штабу не виходив? Тому воно з штабу все не так видно, як воно є, насамперед не видно дуже адекватних командирів, яких понабирали по мобілізації , в яких вже минуло 30 років після воєнної кафедри. Які без жодного досвіду, навіть срочнк службу не проходили, але віддають самогубчі прикази, але з бажанням вислужитися за рахунок чужих життів. Або просто відучули владу. І по-друге не всі військові командуючі були за цей закон, Сирський був проти.
По-третє немає кому виконувати цей закон, бо Зеленський знищив, відмінив в Україні військову юстицію і військову прокуратуру своїм зловмісним указом у 2019 році, коли він заглядав в очи Путіну.
ENLIST TO THE
INTERNATIONAL LEGION OF DEFENCE OF UKRAINE
Foreigners who want to help Ukraine can find detailed step-by-step instructions on the website https://fightforua.org/ on how to join an honest fight against the aggressor.