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Оккупант о потерях в подразделении: "Нас из 140 человек осталось 45", - перехват ГУР. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В очередном перехвате ГУР военнослужащий РФ рассказывает об уничтожении украинского села и потерях в подразделении оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Х#йня, пацанов вот прислали каких-то на БМП, три месяца их обучали. Они приехали, два дня побыли тут в ах#е, вчера ночью их увезли, нах#й. Мы тут деревню одну штурмовали. Две улицы наши были, одна хохляцкая. И вот они поехали вчера, нах#й, штурмовать эту улицу. Да там п#зда, там от деревни ничего не осталось.
Нас вот, говорят, из 140 человек осталось 45. Остальные это "200" и "300" - убитые и раненые", - рассказал оккупант.
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