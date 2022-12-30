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Оккупант о потерях в подразделении: "Нас из 140 человек осталось 45", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В очередном перехвате ГУР военнослужащий РФ рассказывает об уничтожении украинского села и потерях в подразделении оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Х#йня, пацанов вот прислали каких-то на БМП, три месяца их обучали. Они приехали, два дня побыли тут в ах#е, вчера ночью их увезли, нах#й. Мы тут деревню одну штурмовали. Две улицы наши были, одна хохляцкая. И вот они поехали вчера, нах#й, штурмовать эту улицу. Да там п#зда, там от деревни ничего не осталось.

Нас вот, говорят, из 140 человек осталось 45. Остальные это "200" и "300" - убитые и раненые", - рассказал оккупант.

Смотрите: "Указ после сегодняшней ночной х#рни дали - стрелять на поражение не по ногам, а просто валить нах#р": оккупант о пьянстве в армии РФ, - перехват ГУР. АУДИО
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Топ комментарии
+13
Лучше б ты **** из 45 ти один остался и это были бы твои последние слова своей курве.
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30.12.2022 22:26
+11
Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят...
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30.12.2022 23:03
+10
Хто вас одноразових рахує..
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30.12.2022 22:37
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Рік ще не закінчився.
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30.12.2022 22:23 Ответить
Лучше б ты **** из 45 ти один остался и это были бы твои последние слова своей курве.
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30.12.2022 22:26 Ответить
Не потрібно постити слова якихось орків бо вони не відповідають дійсності. 1млн500тисяч це цифри,які ЗСУ повинні перемолоти.
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30.12.2022 22:28 Ответить
ванька не переживай,всіх вас зробимо хорошими-200ми.
До Нового року вас буде хорошими 111 111 тис!
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30.12.2022 22:36 Ответить
Хто вас одноразових рахує..
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30.12.2022 22:37 Ответить
Чому не додав можем павтаріть?
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30.12.2022 22:53 Ответить
Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят...
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30.12.2022 23:03 Ответить
Начитаєшся чи наслухаєшся тих перехоплень то таке враження що москалів на фронті кожного дня стає у два рази менше. Виникає думка що то така фсбшна радіогра. Подивіться сьогоднішній випуск Ю.Бутусова на ютубі і трохи протверезієте
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30.12.2022 23:09 Ответить
yak rosa na sonci
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30.12.2022 23:58 Ответить
Дярьовня смердюча кацапська приїхала! Мразота!
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31.12.2022 06:30 Ответить
 
 