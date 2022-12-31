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Бывший главный раввин Москвы Гольдшмидт призвал евреев покинуть Россию, пока они могут

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гольдшмідт

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заявляет, что евреи должны покинуть Россию, пока имеют такую возможность

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Гольдшмидта.

"Когда мы оглядываемся на всю российскую историю, то в то время, когда политическая система страны находится в опасности, ее правительство пытается направить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Мы видели это в царские времена и в конце сталинского режима", - подчеркнул Гольдшмидт.

По его словам, еврейское население станет козлом отпущения за трудности, вызванные войной - поэтому оно должно покинуть Россию, пока еще может.

Смотрите: "Мне, как еврею, важно, чтобы все поняли, что здесь происходит. Россияне блокируют города и тупо уничтожают", - боец ​​Роман "Подол" о войне и "денацификации". ВИДЕО

"Мы видим рост антисемитизма, пока Россия возвращается к новому типу Советского Союза, и шаг за шагом железный занавес снова опускается. Поэтому я считаю, что лучший вариант для российских евреев – уехать", - подчеркнул он.

Издание отмечает, что сам Гольдшмидт ушел в отставку и покинул Россию в июле 2022 года, после того как отказался поддержать российское вторжение в Украину.

"На лидеров общин оказывалось давление, чтобы они поддержали войну, и я отказался это делать. Я подал в отставку, поскольку оставаться на должности главного раввина Москвы было бы проблемой для общины из-за репрессивных мер, принятых против диссидентов", - вспоминает он.

Также читайте: Главный раввин Москвы покинул Россию из-за требования власти поддержать "спецоперацию" в Украине, - Цаплиенко
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Топ комментарии
+31
А ось це вже не аби який дзвіночок!
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30.12.2022 22:31
+23
оце добре, приємно бачити що з цього корабля євреї вже побігли, вірна прикмета!!

хай вибачать мені наші українські євреї, які воюють і потерпають разом з українцями
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30.12.2022 22:41
+22
Всеж віддати належне тому равину - відмовив путлєру в підтримці!
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30.12.2022 23:00
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Невже всі в Ізраель поїдуть ? Помістяться там...
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30.12.2022 22:25 Ответить
0.24 km²
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31.12.2022 00:12 Ответить
Поїдуть і будуть там будувати росію.
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30.12.2022 22:51 Ответить
в Израиле усилится поддержка *****..
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30.12.2022 22:26 Ответить
Приїдуть в Бердичів
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30.12.2022 22:28 Ответить
в умань ще можуть )
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30.12.2022 22:29 Ответить
Або в Жидомир
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30.12.2022 22:37 Ответить
Це вся верхушка має виїхати. А в нас коли виїдуть?
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30.12.2022 22:28 Ответить
У кацапії можуть залишатися... Лише б "наших" гордонів нахер забрали ...
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30.12.2022 23:00 Ответить
А до чого тут Гордон, чим він вам так насолив?
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31.12.2022 08:39 Ответить
купіть собі пірамідку із його бюстом та облизуйте три рази на день, але проти годинникової стрілки.
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31.12.2022 09:53 Ответить
Если вам нечего делать сами и облизывайте, можете и не только пирамидку. Как же вы задолбали убогие с этими пирамидками. Пирамиды эти минздрав украинский одобрил , все претензии к минздраву. Займитесь лучше делом , все же лучше чем херню тут постить.
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01.01.2023 08:14 Ответить
йди на гордона, ділова кацапоизьічная вОмариканка.
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01.01.2023 08:48 Ответить
Москалик, твои творения показывают в России, доказывая о наличии украинских нацистов.
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31.12.2022 01:57 Ответить
Anatoll, український нацизм, це коли Президент єврей, Прем'єр єврей, а в опозиції Рабіновічь.
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31.12.2022 08:55 Ответить
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31.12.2022 19:34 Ответить
вотета паварот..
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30.12.2022 22:29 Ответить
"Ми бачимо зростання антисемітизму,"...
======================
а чого ще чекати від кацапофашистів? Ще лишаються погроми ,концтабори та газові камери.
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30.12.2022 22:30 Ответить
Ротенберги, Абрамовіч, Гіркін і Соловьйов з ним не згодні!
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30.12.2022 23:02 Ответить
То там пів москви спустіє, якщо всі дослухаються!
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30.12.2022 22:30 Ответить
А ось це вже не аби який дзвіночок!
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30.12.2022 22:31 Ответить
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30.12.2022 22:33 Ответить
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30.12.2022 22:38 Ответить
Вам лишь бы поржать...правда и мне тоже. И шьо, Фима, таки мы на гране шюхера
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30.12.2022 22:39 Ответить
Не , пыня окочурится, плакать будем от счастья 😂 ...ХЕХ...
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31.12.2022 00:27 Ответить
зауваження від літредактора: "неабиякий" пишеться одним словом
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30.12.2022 23:43 Ответить
І що за "дзвіночок"? Колишній раввин мааааскви, втік з нарасіі. Тепер, сидячи в теплі і безпеці, до чогось там закликає. Хороший єврей - той, що визнав вину своїх предків в Голодоморі українського народу і попросив вибачення. Все інше - пустий звук
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31.12.2022 09:28 Ответить
це послання до соловйова-шапіро? )
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30.12.2022 22:32 Ответить
Шось знае той рабин... С пыней-евреем, виновником всех бед, sure, намечается официоз с "лебединым озером " по всем кацап каналам.
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30.12.2022 22:32 Ответить
Було би добре! Але скоріш за все мобілізація, коли будуть хапати всіх в незалежності від національності, фізіономії та фізичних даних
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30.12.2022 22:41 Ответить
Моня мы на кануне грандиозного шухера. По пути каламойшу подвезите до Вашингтона по тому что сдесь ему всё пох.
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30.12.2022 22:33 Ответить
...по пути
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30.12.2022 22:40 Ответить
Так він уже в Ізраїлі давно, Зеленський же позбавив його громадянства і все, Коломойський поїхав з усіма грошима а з Зеленського і хабарі гладкі так Коломойський вже не громадянин України і видати його Америці Зеленський не може. Папа Беня знову всіх обдурив за допомогою нашого "боневтiка".
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31.12.2022 08:42 Ответить
После победы и наши чухнут, те пусте, шо Залужный вслух не говорит.
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30.12.2022 22:37 Ответить
Не чухнуть, бо Україна для них, як заповідник. Вони тут охороняються законом.
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31.12.2022 10:05 Ответить
А куди їм їхати-Ізраїль,скорше,союзник московії аніж України! Хіба-в Україну!
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30.12.2022 22:39 Ответить
Справедливості заради, та російська опозиція яка на мене гідна поваги, як Новодворська, Макаревич таки євреї.

Тож якщо такі то чому б і ні.
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30.12.2022 23:22 Ответить
а Немцов, здається теж?
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30.12.2022 23:24 Ответить
щодо нього не знаю
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30.12.2022 23:26 Ответить
Так, справді)
Діна Яківна Ейдман
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30.12.2022 23:32 Ответить
ти дивись) цікаво
схоже у кацапії євреї, загартовані кацапською ксенофобією, виявилися на порядок сміливішими і поряднішими за самих кацапів
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30.12.2022 23:36 Ответить
із демократичної рашн опозишн, мабуть тільки Навальний не єврей, наполовину українець, хоча за поглядами - звичаний кацапский фашист
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30.12.2022 23:50 Ответить
Мобилизация всеобщая? Не, бункерный упырь говорил, что солдат достаточно, а письков, что необходимости нет! Не может быть! С чем-то другим связано
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30.12.2022 22:40 Ответить
оце добре, приємно бачити що з цього корабля євреї вже побігли, вірна прикмета!!

хай вибачать мені наші українські євреї, які воюють і потерпають разом з українцями
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30.12.2022 22:41 Ответить
Бо євреї пам'ятають передреволюційну ситуацію в минулому сторіччі, погроми, та сталінську боротьбу з космополітами. Незабаром в рашці почнуть я гоніння на "інородцевс, шпигунів і тд. Чи є сумнів? Кордони будуть закриті і сильні ніж за часів СРСР
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30.12.2022 23:17 Ответить
Ще раз хочу перепросити у наших євреїв, але за сотні років поневірянь у цього народа виробився феноменальний нюх на шухер
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30.12.2022 23:18 Ответить
Доречі з СРСР євреї влипли бо самі й очолювали більшовицьку революцію, тобто очікувати таку підлянку було важко.
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30.12.2022 23:28 Ответить
фаміліё тож нічо, класична - золотоковаль ))
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30.12.2022 22:41 Ответить
Жопа. Если все уедут то от дидов на палке в мае даже в Израиле не спрячешся.
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30.12.2022 22:54 Ответить
таки ні, бо хто ж їм за це заплате в Ізраілі? а бесплатно та публіка навіть не пукне)
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30.12.2022 22:59 Ответить
Этот иудей порядочным оказался, в отличии от представителей других религий и разных там духовных учений, которым делали предложение от которого они не могли отказаться и они начали такое городить, начиная от священной войны, до прочего бреда в виде великой духовности россии.
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30.12.2022 22:54 Ответить
Хочу провести паралель з фашистською Німеччиною.
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30.12.2022 22:55 Ответить
Тікайте, бо загребуть у чмобіки.
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30.12.2022 22:58 Ответить
Був ісход евреів із египту , зараз буде ісход із раши но 40 років їх потрібно водити по пустелі, щоб стали демократами
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30.12.2022 22:58 Ответить
Всеж віддати належне тому равину - відмовив путлєру в підтримці!
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30.12.2022 23:00 Ответить
Біробіджан із собою заберуть?
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30.12.2022 23:01 Ответить
Ну це говорить екс тобто колишній глав.рабин і то в Ізраїлі, йому не страшно. А сьогоднішній глав.рабин що схвалює (одобряє) війну в Україні чи засуджує ? Щось не чути
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30.12.2022 23:01 Ответить
так він і був рабином на початку війни. уже досить давно ця новина була: головний рабин москви Пінхас Гольдшмідт відмовився підтримувати війну проти України і остаточно покинув росію. думаю, якби підтримав, йому би бабла просто неміряно відсипали, але він зробив достойний вибір.
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31.12.2022 00:17 Ответить
На то й рабин, може справді побожний, боіться Бога. Серед них є і справжні побожні люди, в основновному старшого віку, а не бізнесмени від релігіі.
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31.12.2022 07:23 Ответить
що поробиш, припоцяних повсюди вдосталь
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30.12.2022 23:17 Ответить
Згідно зі звітами різних єврейських організацій в нас всьо харашо, не переживай
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30.12.2022 23:21 Ответить
"и самое главное деньги" в.в.xyйло.
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30.12.2022 23:15 Ответить
буквально. моя двоюрідна сестра із москви так і сказала, що це євреї винні, хочуть посварити два братні народи
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31.12.2022 00:18 Ответить
Что евреи, нацисты начали...
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31.12.2022 00:09 Ответить
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31.12.2022 02:06 Ответить
Творения москаликов, показывают не только в России, доказывая о нацистах-антисемитах в Украине...
Эти антисемитские перлы показывают и еврею, Госсекретарю США и Президенту США, чьи внуки евреи, ставая под сомнения необходимость помощи ,,нацистской,, Украине...
Кстати, антисемитские страны, не принимают в ЕС, этого добивается ФСБ, через своих агентов в Украине и Европе...
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31.12.2022 02:08 Ответить
И с чего хипеш? армию пукемонов с обрезами не берут, тока с пугачами моськина 1914 года
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31.12.2022 07:18 Ответить
Можливо, пан рабин занадто перестраховується: "цапом відбувайлом" для рашистів нині вже служать українці. Але з такою історією, як у євреїв, і справді краще перестрахуватися.
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31.12.2022 08:33 Ответить
а хто ж вас вже випустить...вперьод в чєрноземи України
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31.12.2022 08:46 Ответить
Дуже швидкісна система екстренного оповіщення , з мінімальною затримкою на півроку. Крикнув падєльнікам "шухєр!" коли ті вже в СІЗО бородами обросли.
Нє чєловєк --- молнія!!
--- Что пашьол такь бістро?
--- Нєт, зігзугамі!!
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31.12.2022 09:07 Ответить
Сразу видно что бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт мудрый человек.
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31.12.2022 09:31 Ответить
Путин-Циновер тоже будет куда-то выезжать ?
Это весь кремль должен куда-то уехать.
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31.12.2022 09:45 Ответить
Я из Израиля, и уже 30лет здесь живу, евреи должны были валить из рашки давно,и пока есть возможность надо валить, а Украине желаю победы и чтоб Израиль и Украина были всегда друзьями
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31.12.2022 17:22 Ответить
тревожно...
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31.12.2022 19:54 Ответить
 
 