Бывший главный раввин Москвы Гольдшмидт призвал евреев покинуть Россию, пока они могут

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заявляет, что евреи должны покинуть Россию, пока имеют такую возможность

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Гольдшмидта.

"Когда мы оглядываемся на всю российскую историю, то в то время, когда политическая система страны находится в опасности, ее правительство пытается направить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Мы видели это в царские времена и в конце сталинского режима", - подчеркнул Гольдшмидт.

По его словам, еврейское население станет козлом отпущения за трудности, вызванные войной - поэтому оно должно покинуть Россию, пока еще может.

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"Мы видим рост антисемитизма, пока Россия возвращается к новому типу Советского Союза, и шаг за шагом железный занавес снова опускается. Поэтому я считаю, что лучший вариант для российских евреев – уехать", - подчеркнул он.

Издание отмечает, что сам Гольдшмидт ушел в отставку и покинул Россию в июле 2022 года, после того как отказался поддержать российское вторжение в Украину.

"На лидеров общин оказывалось давление, чтобы они поддержали войну, и я отказался это делать. Я подал в отставку, поскольку оставаться на должности главного раввина Москвы было бы проблемой для общины из-за репрессивных мер, принятых против диссидентов", - вспоминает он.

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