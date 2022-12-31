"Мавики" военные не воспринимают, они не изменят ситуацию на поле боя, в закупке у меня их нет" - министр обороны Резников

Министр обороны Алексей Резников сомневается, что "все так плохо" с ввозом в Украину гражданских дронов Mavic, на что жалуются волонтеры. К тому же министр призвал "не идеализировать "мавики".

Об этом он сказал в интервью Lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

Журналистка отметила, что ЕС и США рассматривают дроны типа "мавиков" как гражданское изделие. Украинская служба экспортного контроля считает их изделием двойного назначения и поэтому волонтерам, которые их завозят, "приходится собирать огромное количество разрешительных документов". Она спросила, может ли Минобороны "посодействовать, чтобы это было проще делать"?

"Мы сегодня обсуждали на совещании в правительстве, с премьер-министром, с министром экономики – первым вице-премьер-министром и министром внутренних дел эту историю. Я считаю, что для всего, что можно завезти сегодня для победы, нужно упрощать регуляторные" А если стоит вопрос сомнения или возможных злоупотреблений, то, соответственно, правоохранительные органы должны за тем смотреть.

Но я честно скажу, нет понятия "куча бумаг". Они берут, как правило, гарантийное письмо от того военного подразделения, куда они якобы везут, и при наличии этого гарантийного письма у них все дальше происходит. Я читал критические посты на этот счет, но я со своим юридическим бэкграундом знаю, что у каждой медали есть и другая сторона. Поэтому здесь нужно сесть и внимательно посмотреть, так ли все плохо. До этого никто не жаловался и везли, а тут одна партия не приехала и все начали жаловаться. Такое бывало в истории. Здесь нужно провести какую-нибудь медиацию, возможно.

Также читайте: Резников о ракетном потенциале России: Они уже залезли в критический запас

Но давайте не идеализировать "мавики". У меня в закупке "мавиков" нет, чтобы вы понимали. Военные не воспринимают, они называются нашими генералами "свадебные дроны". Снимают свадьбу этими дронами. То, что наши уникальные ребята, креативщики используют для ведения, скажем так, маленькой окопной борьбы и уничтожения в том числе врагов, этому – нашему креативу и изобретательности – аплодируют. "Мавик" живет сутки-два максимум, если его серьезно используют. Но давайте без иллюзий, эта дрона не изменит ситуацию на поле боя. Нам нужен дрон, несущий на себе нагрузку не 300 граммов, а 30 килограммов. Ну, хотя бы три, понимаете? Летающий не на 5 километров, а на 50 хотя бы.

У меня самого был "мавик" в мирное время, я его подарил ребятам, не знаю, жив ли он. Пять миль у него расстояние. Потому он не на вооружении, его военные не заказывают. Это такая же поддержка, как привезти вещи, которые ребята используют. Мы умеем использовать все, чтобы выиграть. У нас даже банка с огурцами тоже оружие, помните эту историю?" – ответил Резников.