Резников об эвакуации мирного населения в случае нового наступления РФ: Нет плана вывезти всю страну из страны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В случае повторного пришествия войск Российской Федерации на Украину с северного направления полной эвакуации мирного населения не планируется.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью LB, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нет такого плана вывезти всю страну из страны, и кто останется в Украине? Конечно, есть планы, это какие-то важные документы, еще какие-то вещи, это отработано у каждого на месте. Но понятие эвакуации мирного населения…"
Когда есть угроза в конкретном регионе, население предупреждается и дается возможность действительно уехать с места ведения активных боевых действий. Это делает официально правительство, соответственно призывает, предлагает, открываются гуманитарные коридоры, полная помощь и содействие. Но сейчас говорить о плане эвакуации населения по всей территории Украины – это точно сеять панику", – объяснил министр.
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Про біомаси- ані слова.
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А шашлики будуть?
Це треба було прої&ати тисячі життів, щоб через рік сказати, що ми попередимо вас, єслі шо.
Дитячі будинки теж просто попередять?