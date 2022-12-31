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Резников об эвакуации мирного населения в случае нового наступления РФ: Нет плана вывезти всю страну из страны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

В случае повторного пришествия войск Российской Федерации на Украину с северного направления полной эвакуации мирного населения не планируется.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью LB, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нет такого плана вывезти всю страну из страны, и кто останется в Украине? Конечно, есть планы, это какие-то важные документы, еще какие-то вещи, это отработано у каждого на месте. Но понятие эвакуации мирного населения…"

Когда есть угроза в конкретном регионе, население предупреждается и дается возможность действительно уехать с места ведения активных боевых действий. Это делает официально правительство, соответственно призывает, предлагает, открываются гуманитарные коридоры, полная помощь и содействие. Но сейчас говорить о плане эвакуации населения по всей территории Украины – это точно сеять панику", – объяснил министр.

Смотрите: Резников предупредил россиян о мобилизации и закрытии границ в РФ: У вас осталась примерно одна неделя. ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
Тобто жінкам та дітям залишатися і готуватися до гвалтувань і тортур???
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31.12.2022 00:01
+17
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31.12.2022 00:20
+13
Ото підрюгана кусок! 73% дебілів, війна на вашій совісті.
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31.12.2022 00:07
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Знов підемо на шашлики?
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30.12.2022 23:58 Ответить
Сталін так мотивував свою заборону евакуювати мирне населення з Сталінграду: "солдати порожні міста не захищають".
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31.12.2022 00:01 Ответить
Зеленский кстати сказал тоже самое
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31.12.2022 22:52 Ответить
Тобто жінкам та дітям залишатися і готуватися до гвалтувань і тортур???
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31.12.2022 00:01 Ответить
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31.12.2022 00:20 Ответить
Головне себе любимих вивезти.
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31.12.2022 00:21 Ответить
Так він же чесно сказав - документы і речі, і в кожного, кому треба, все відпрацьовано.
Про біомаси- ані слова.
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31.12.2022 00:24 Ответить
Ні, їм що, потрібна указка на виїзд від держави чи щоб силою кинули в вантажівку і вивезли?
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31.12.2022 08:18 Ответить
Нормальна, цивілізована, впорядкована евакуація. Без зайвої метушні
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01.01.2023 12:58 Ответить
Знов піти на Київ..??знов обісратися ?? на таку тупість навіть касап не поведеться..
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31.12.2022 00:03 Ответить
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31.12.2022 00:14 Ответить
Як раз москаль поведеться. Битися в лоб це їх традиція, скільки їх сдохло під Ржевом, наступаючи в лоб на позиції Моделя
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31.12.2022 03:31 Ответить
Ото підрюгана кусок! 73% дебілів, війна на вашій совісті.
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31.12.2022 00:07 Ответить
Повномаштабна війна була неминуча. А от за всі дії цієї прокремлядської швалі цілком і повністю на відповідальності ціє 73% худоби. Цікаво їм зараз весело? Гірше не настало?
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31.12.2022 10:58 Ответить
В общем всё как всегда, надеяться можно только на себя.
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31.12.2022 00:15 Ответить
Ви оптиміст. На вас вже є плани.
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31.12.2022 00:17 Ответить
у Резнікова
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31.12.2022 07:14 Ответить
Цинічниша мразота тільки путлер.
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31.12.2022 00:18 Ответить
Коли буде новий наступ, то кожний буде діяти як у мирному житті. Тобто на владу ніхто покладатися не буде. До речі, якщо наступ почнеться з білорусі, то і тікати особливо не буде куди. Ці ідіоти заборонили виїзд з країни, тому невідомо куди вся ця маса людей попреться. Хіба що буде мігрувати з однієї області до іншої.
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31.12.2022 00:21 Ответить
Відкрийте кордони підораси
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31.12.2022 01:38 Ответить
"хто залишиться в Україні?" - ну, может зеленое гавно? хотя оно сбежит в первых рядах
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31.12.2022 02:28 Ответить
Життя українців зараз це коли тебе 24 на 7 намагаються знищити скажені чорти с московії, та тупорилі ідіоти при владі які не вміють нічого окрім корупції
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31.12.2022 03:35 Ответить
Вот это Правда! согласен с каждым словом!
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31.12.2022 09:13 Ответить
Та ти просто зобов"язаний вивезти сім'ї військовослужбовців,чи ти рішив 8271 напечатати і пох.й на все.
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31.12.2022 05:47 Ответить
А сім'і не військовослужбовців?Чи то вже не той сорт?
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31.12.2022 08:33 Ответить
Він МО.
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31.12.2022 08:52 Ответить
І що з того?Зараз він це казав відносно всього населення країни.А те що він МО в воюючий країні,робить його безпосередньо відповідальним за долі людей.Чи хто повинен цим перейматись?Міністр культури і спорту?
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31.12.2022 09:27 Ответить
Це ви зараз все одно що до стоматолога забігли вирізати апендицит,є шмигля,зе і підпорядковані їм міністерства,служби і т.д
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31.12.2022 11:19 Ответить
Зрозуміло. Хай їх кацапи вбивають.
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31.12.2022 07:34 Ответить
рєзніков, коли вже МО нарешті остаточно заборонить ввезення "мавіків"?
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31.12.2022 07:58 Ответить
Щось дуже багато останнім часом тексту про новий наступ.І ще більше про те,що це будуть особисті проблеми плебсу.
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31.12.2022 08:26 Ответить
А ложили они на людей!банда наркоманов!
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31.12.2022 09:14 Ответить
Роздайте зброю на руки волинянам, галичанам та полішукам!
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31.12.2022 09:30 Ответить
Встречный вопрос: нахера народу платить налоги такому правительству и быть ему хотя бы минимально лояльным, если зелёная шобла уже во второй раз собирается бросить мирное население на растерзание оккупантам?
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31.12.2022 11:07 Ответить
«У разі нового вторгнення з боку білорусі евакуацію не проводитимуть, але людей попередять», - голова Міноборони Резніков.
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А шашлики будуть?
Це треба було прої&ати тисячі життів, щоб через рік сказати, що ми попередимо вас, єслі шо.
Дитячі будинки теж просто попередять?
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31.12.2022 11:43 Ответить
Цинизм высшей пробы через год войны. Я шатал. Что еще нужно, чтобы у нас в стране что-то поменялось?
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31.12.2022 13:43 Ответить
 
 