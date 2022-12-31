Резников об эвакуации мирного населения в случае нового наступления РФ: Нет плана вывезти всю страну из страны

В случае повторного пришествия войск Российской Федерации на Украину с северного направления полной эвакуации мирного населения не планируется.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью LB, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нет такого плана вывезти всю страну из страны, и кто останется в Украине? Конечно, есть планы, это какие-то важные документы, еще какие-то вещи, это отработано у каждого на месте. Но понятие эвакуации мирного населения…"

Когда есть угроза в конкретном регионе, население предупреждается и дается возможность действительно уехать с места ведения активных боевых действий. Это делает официально правительство, соответственно призывает, предлагает, открываются гуманитарные коридоры, полная помощь и содействие. Но сейчас говорить о плане эвакуации населения по всей территории Украины – это точно сеять панику", – объяснил министр.

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