Венгрия взяла Украину в заложники своей борьбы за средства от Евросоюза, - Кулеба

Украина "стала заложницей" правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в его борьбе за получение замороженных средств от Евросоюза.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Венгрия ведет свою игру. Она взяла Украину в заложники своей борьбы за деньги, которые, по ее мнению, должна ей Еврокомиссия. Хорошей новостью является то, что Еврокомиссия нашла способ, как сделать такую финансовую помощь Украине возможной, без голоса Венгрии. Поэтому теперь мы знаем, что для критических случаев есть решение", - отметил министр.

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