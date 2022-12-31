РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
20086 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
7 562 23
Венгрия (1541) Евросоюз (15886) Кулеба Дмитрий (2636)

Венгрия взяла Украину в заложники своей борьбы за средства от Евросоюза, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кулеба

Украина "стала заложницей" правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в его борьбе за получение замороженных средств от Евросоюза.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Венгрия ведет свою игру. Она взяла Украину в заложники своей борьбы за деньги, которые, по ее мнению, должна ей Еврокомиссия. Хорошей новостью является то, что Еврокомиссия нашла способ, как сделать такую финансовую помощь Украине возможной, без голоса Венгрии. Поэтому теперь мы знаем, что для критических случаев есть решение", - отметил министр.

Читайте: В следующем году Украина может получить ATACMS и западные танки, но все зависит от поля боя, - Кулеба
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+28
Ну так переведіть нову послицю з Болгаріі в Венгрію. Гірше не буде?
показать весь комментарий
31.12.2022 00:10
+22
Значиться на насосних станціях "Дружби" мають статися аварійні відключення. Після кожної ракетної атаки, і мінімум на три дні. Форс-мажор, всі претензії до каців. Війна вона така, по трубопроводам теж пересуватися уміє.
показать весь комментарий
31.12.2022 00:56
+18
показать весь комментарий
31.12.2022 00:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так переведіть нову послицю з Болгаріі в Венгрію. Гірше не буде?
показать весь комментарий
31.12.2022 00:10 Ответить
Я пропоную послицю до Вірменії. Там точно гірше не буде.
А до мадьярів - Безуглу. Вона покаже їм де раки зимують.
показать весь комментарий
31.12.2022 00:59 Ответить
"беручи до уваги", що Орбан в молодості був топменеджером борделів у Будапешті, то послицю з Болгорії, спеціалістку по лібідо, вкрай необхідно перевести до Венгрії, тоді у Орбана серце розмякне. Все таки, як не крути, партнери в ескорт-бізнесі.
показать весь комментарий
31.12.2022 07:59 Ответить
Кулеба,поменяй посла на более способную,как ты с Болгарией порешал или ты там ничего не решаешь?
показать весь комментарий
31.12.2022 00:13 Ответить
Це Ермак Україну позорить
показать весь комментарий
31.12.2022 00:18 Ответить
А шо, Кулеба її призначав? Указ президента-і до побачення. Тим більше, що самого Кулебу вже давно хочуть поміняти. Кандидура узгоджена. Чекають вигідного моменту.
показать весь комментарий
31.12.2022 00:24 Ответить
показать весь комментарий
31.12.2022 00:17 Ответить
Кривий ріг, все зрозуміло
показать весь комментарий
31.12.2022 07:44 Ответить
Венгры хотите туда, где вы никогда не были - в эсссер.
показать весь комментарий
31.12.2022 00:19 Ответить
угорщина, як і решта країн сходу Європи, післчя зверешення 2Світової і так званого "асвабажденія от націзьма", від Польщі на півночі до Болгарії і колишньої югаславії на півдні, також були під червоною комуно-кацапською окупаційєю, правда трохи мʼякшою - в так заваних "сев" та "варшавських договорах". орбан випускник мацковіцького вузу !!!
показать весь комментарий
31.12.2022 02:42 Ответить
Я когда служить попал в Германию подумал, что мы проиграли и при совке были под оккупацией.
показать весь комментарий
31.12.2022 10:16 Ответить
Угорщину треба копняками гнати з ЄС , а нас замість них взяти!

Чи ми ще не заплатили за це кров'ю українців?
показать весь комментарий
31.12.2022 00:20 Ответить
спочатку українці мають вигнапи з жОПи, ВР цю зелену наркоманську навалоч: єрмаків, стефанчуків, арахамій, татарових, подаляків і тд.тп.
показать весь комментарий
31.12.2022 02:38 Ответить
Значиться на насосних станціях "Дружби" мають статися аварійні відключення. Після кожної ракетної атаки, і мінімум на три дні. Форс-мажор, всі претензії до каців. Війна вона така, по трубопроводам теж пересуватися уміє.
показать весь комментарий
31.12.2022 00:56 Ответить
это говорит то, что назначило послицей в Болгарию сексолога... бабище, рассуждающее о либидо как лебединой силе... уж ты бы лучше бы молчало бы... тихонько ушло бы... гребаный ты испанский стыд...
показать весь комментарий
31.12.2022 07:19 Ответить
Пора ремонтувати нафтопровід...
показать весь комментарий
31.12.2022 07:36 Ответить
Ну що там Кулеба. Справжній МІД у нас це телефон Дерьмака. Кулеба тільки озвучує хотелки і відповідає за провали Єрмака. Промокашка, одним словом. А ****** знайшли б в іншу причину.
показать весь комментарий
31.12.2022 08:04 Ответить
"Доброю новиною є те, що Єврокомісія знайшла спосіб, як зробити таку фінансову допомогу Україні можливою, без голосу Угорщини"

Здається, я щось пропустив, а новина справді дуже добра. Панове, не підкажете, про який спосіб каже Кулеба?
показать весь комментарий
31.12.2022 08:26 Ответить
Скоріш за все та допомога яка мала йти від імені ЄС (і яку заблокували) буде йти індивідуально від країн донорів ЄС
показать весь комментарий
31.12.2022 08:32 Ответить
https://youtu.be/015aRPJoJoE...

Шпионы Гитлера в кремле...уникальные свидетельства бывших совковых служак товаристча Сралина...
показать весь комментарий
31.12.2022 08:58 Ответить
Западная Европа сама приучила их к этому после развала восточного блока, засыпая деньгами как дорогих шлюх. Польша до сих пор получает 25% всех денег выделяемых на развитие инфраструктуры в ЕС. Недавно Брюссель одобрил 35 миллиардов евро на "восстановление экономики Польши". Восстановление после чего? Раньше Западной Европе нужна была их лояльность, которую они просто решили купить, но теперь этот паразитизм им начинает дорого обходиться. "Спасенные" сели голову этим идиотам привыкшим все покупать.
показать весь комментарий
31.12.2022 09:14 Ответить
https://youtu.be/bto9CTB6hjE..

Игорь Лапин про дЕрмаков...и прочих слугах неизвестно чего....
показать весь комментарий
31.12.2022 09:26 Ответить
Цей угорський путіноїд чекає перемоги рашистівякі обіцяли йому Закарпаття.Нехай ще почекає.Покінчимо з рашистами прийде черга і до *******.
показать весь комментарий
31.12.2022 09:54 Ответить
 
 