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Бахмут (Артемовск) (1532) ВСУ (5154)

Вблизи Бахмута командиры ВСУ "читают" все планы россиян, а участки их атак пристреляны, - Череватый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бахмут

Все потенциальные контрнаступательные действия российских оккупантов на Бахмутском направлении "читает" командование Вооруженных Сил Украины и дает им отпор.

Об этом рассказал спикер Восточного группирования войск ВСУ Сергей Череватый в эфире канала Эспрессо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.

По словам Череватого, россияне уже несколько месяцев пытаются экстенсивным путем, просто заполнением новой живой силой вести локальные контрнаступательные действия на Бахмутском направлении, пытаясь найти слабое место в обороне ВСУ.

"Все эти действия читаются нашим командованием и, как правило, заранее отрабатываются контроперациями. Пристреляны все участки местности, из которых они обычно ведут свои наступательные действия. И наши военные благодаря своему мужеству, слаженности, обученности ежесуточно дают им отпор", – сказал спикер ВСУ.

По его словам, сложность создают массовость ежедневных атак россиян и погодные условия – действия врага малыми группами в условиях слабой видимости нуждаются в большей сосредоточенности.

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Топ комментарии
+11
Єдиним "Нептуном", створеним при Порошенку, завалили РК"Москва".
Єдиною "Богданою", створеною при Порошенку, звільнили о.Зміїний.
З тих пір пройшло 3.5 роки.
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31.12.2022 01:42
+9
По приколу голосували - по приколу крадуть - по приколу вибиваємо
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31.12.2022 01:40
+8
Росіяни "Ангару" розробляють ще з "нульових" Уже було два запуски Але на МКС росіяни користуються до цих пір "Драгонами" Саме при Порошенку з Турчиновим "Нептун" став реальною бойовою одиницею!
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31.12.2022 04:00
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Війська чекають зброю яка так необхідна.10 місяць війни а ми все ту зброю вибиваємо по каплях...
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31.12.2022 01:06 Ответить
По приколу голосували - по приколу крадуть - по приколу вибиваємо
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31.12.2022 01:40 Ответить
Єдиним "Нептуном", створеним при Порошенку, завалили РК"Москва".
Єдиною "Богданою", створеною при Порошенку, звільнили о.Зміїний.
З тих пір пройшло 3.5 роки.
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31.12.2022 01:42 Ответить
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31.12.2022 02:35 Ответить
Протикорабельну ракету на КБ «Луч» почали розробляти 2010 року. Це була ініціатива Олега Коростельова, генерального конструктора і генерального директора КБ «Луч». На той час для держави такі проєкти вважалися недоречними, зокрема й через брак коштів на оборонні потреби. Ця інформація була озвучена публічно тільки 2022 року виданням Defense Express.[1] 2012 року державою були відкриті дослідно-конструкторські роботи за проєктом «Нептун». Оглядачі Defense Express називали незрозумілими мотиви президента Віктора Януковича щодо цього кроку, бо Янукович був відомий спробами розвалити роботу оборонного-промислового комплексу України за безпосереднього керівництва Кремля.[2] У 2013 році пройшли перші «броскові» випробування макету ракети на полігоні під Черніговом.[1]
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31.12.2022 02:58 Ответить
Росіяни "Ангару" розробляють ще з "нульових" Уже було два запуски Але на МКС росіяни користуються до цих пір "Драгонами" Саме при Порошенку з Турчиновим "Нептун" став реальною бойовою одиницею!
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31.12.2022 04:00 Ответить
А при тому що - коли була дружба/ фройндшафт з московити то просрали 200млн.грн на альбомчик від москалів з ескізами отр сапсан чи то гром. Одне діло коли кілька нді просирає роками народні десятки чи сотні мільйонів на картинки і мультики, а інша справа коли ставлять конкретні задачі і вимагають щомісяця результатів
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31.12.2022 07:16 Ответить
На цензорі до цього часу не вміють писати держ.мовою - яка "дільниця" ? Речник ж сказав "ділянка". Це поганенький маш.переклад з язика, бо в ruzzkix є одне слово участок - избирательний участок, дачний участок, участок фронта. В нас - виборча дільниця, ділянка фронту. Кароч " Учітеся брати моі, ...."
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31.12.2022 07:09 Ответить
Не брат ты нам! разделяешь украинцев,один народ!одну нацию!на русскоговорящих та україномовних!почти весь Юго -Восток говорит на русском и что?
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31.12.2022 10:07 Ответить
Десь я це вже чув... "Раздєляют па мовнаму прізнаку! Ущємляют за рускій єзик!! ЮґаВасток нікаґда нібудіт ґаваріть на вашей біндєравской мовє!!!"
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31.12.2022 11:31 Ответить
почти весь Юго -Восток говорит на русском и что?

На Юго-Востоке почти все - ******** по голове московским зомбоящиком. В связи с чем искренне считают, что они, будучи гражданами Украины, не обязаны знать государственный язык, но при этом, так же искренне, считают что жители например Львова или Ужгорода обязаны их не только понимать (их русский язык), но и общаться с ними обязаны на их (русском) языке.

Я тоже "юго-восточный", но я, к сожалению, в меншинстве, потому что не совкодрочер и не путинофил. Инициатива разделения жителей Украины по языковому признаку - на русскоязычных и других, говорящих на "придуманных" языках или "неправильных диалектах русского" - исходит, вообще-то, из московии. Хотя да, в Украине тоже достаточно "полезных" идиотов, которые с радостью подхватывают этот тренд, просто с противополжного конца.
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31.12.2022 12:20 Ответить
 
 