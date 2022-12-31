Вблизи Бахмута командиры ВСУ "читают" все планы россиян, а участки их атак пристреляны, - Череватый

Все потенциальные контрнаступательные действия российских оккупантов на Бахмутском направлении "читает" командование Вооруженных Сил Украины и дает им отпор.

Об этом рассказал спикер Восточного группирования войск ВСУ Сергей Череватый в эфире канала Эспрессо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.

По словам Череватого, россияне уже несколько месяцев пытаются экстенсивным путем, просто заполнением новой живой силой вести локальные контрнаступательные действия на Бахмутском направлении, пытаясь найти слабое место в обороне ВСУ.

"Все эти действия читаются нашим командованием и, как правило, заранее отрабатываются контроперациями. Пристреляны все участки местности, из которых они обычно ведут свои наступательные действия. И наши военные благодаря своему мужеству, слаженности, обученности ежесуточно дают им отпор", – сказал спикер ВСУ.

По его словам, сложность создают массовость ежедневных атак россиян и погодные условия – действия врага малыми группами в условиях слабой видимости нуждаются в большей сосредоточенности.

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