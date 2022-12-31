Авиация и артиллерия ВСУ в течение 30 декабря нанесли удары по 11 скоплениям оккупантов, 5 складам и РЛС, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о огневых авиа- и ракетных ударах ВСУ по сосредоточению оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Наша авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, в течение этих суток, сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время поразили 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 5 складов боеприпасов и радиолокационную станцию".
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Треба надіятись на появу JDAM, тоді наш літак зможе розігнати бомбу з низької висоти за три секунди роблячи горку до 500м і вона пролетить більше 10км і точно попаде. А літак швидко знову опуститься вниз. Бомба з крилами пролетить на 40км таким чином.
Бомба JDAM, по потужності Точки У. Це єдиний шанс перетворити лінії оборони Росії на порошок. Не заздрю чмобікам котрі вирили траншеї, а бомбі все рівно, вона робить кратери на десятки метрів.
В США 440 000 бомб JDAM. Безкінечний ********* для нас.
Спутник способен посылать на Землю снимки лучшего в мире качества, совмещая черно-белое и цветное изображение очень высокой резолюции (мультиспектральная система).
На спутнике установлена новейшая камера, способная одномоментно захватывать огромные пространства земной поверхности с шириной до 30 тысяч пикселей. Камера фиксирует предметы длиной от 30 см.
IИзраиль вложил в создание спутника 180 млн долларов , который приведет к скачку в качестве разведывательной информации как военного, так и гражданского назначения.
С началом войны в Украине заметно вырос спрос на качественные спутниковые снимки, и, возможно, ход войны был бы другим, если бы одна из сторон обладала развединформацией такого качества.
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Израиль постоянно поставляет спутниковые снимки в США, которые успешно использует ВСУ.