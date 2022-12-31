Авиация и артиллерия ВСУ в течение 30 декабря нанесли удары по 11 скоплениям оккупантов, 5 складам и РЛС, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о огневых авиа- и ракетных ударах ВСУ по сосредоточению оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Наша авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, в течение этих суток, сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время поразили 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 5 складов боеприпасов и радиолокационную станцию".

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