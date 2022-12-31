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Авиация и артиллерия ВСУ в течение 30 декабря нанесли удары по 11 скоплениям оккупантов, 5 складам и РЛС, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу,авіація

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о огневых авиа- и ракетных ударах ВСУ по сосредоточению оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Наша авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, в течение этих суток, сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время поразили 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 5 складов боеприпасов и радиолокационную станцию".

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В якомусь кадирівському ТГ-каналі виставили відео, як Хаймарс прямо по дорозі отримавши координати, зупинився і ******)) І смайлики зі сльозами ставлять
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31.12.2022 02:43 Ответить
На жаль наші авіаудари це типу закидування 55мм ракеток за 2км від лінії фронту, котрі кудись туди полетять, у росіян то саме. Пілот він не робот, не можливо розрахувати кут і швидкість розгону ідеально.

Треба надіятись на появу JDAM, тоді наш літак зможе розігнати бомбу з низької висоти за три секунди роблячи горку до 500м і вона пролетить більше 10км і точно попаде. А літак швидко знову опуститься вниз. Бомба з крилами пролетить на 40км таким чином.

Бомба JDAM, по потужності Точки У. Це єдиний шанс перетворити лінії оборони Росії на порошок. Не заздрю чмобікам котрі вирили траншеї, а бомбі все рівно, вона робить кратери на десятки метрів.
В США 440 000 бомб JDAM. Безкінечний ********* для нас.
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31.12.2022 02:54 Ответить
Ракета компании SpaceX (Илона Маска) успешно вывела сегодня на орбиту с базы ВВС в Калифорнии новейший израильский разведывательный спутник Eros-C3, считающийся самым продвинутым в мире.

Спутник способен посылать на Землю снимки лучшего в мире качества, совмещая черно-белое и цветное изображение очень высокой резолюции (мультиспектральная система).

На спутнике установлена новейшая камера, способная одномоментно захватывать огромные пространства земной поверхности с шириной до 30 тысяч пикселей. Камера фиксирует предметы длиной от 30 см.

IИзраиль вложил в создание спутника 180 млн долларов , который приведет к скачку в качестве разведывательной информации как военного, так и гражданского назначения.

С началом войны в Украине заметно вырос спрос на качественные спутниковые снимки, и, возможно, ход войны был бы другим, если бы одна из сторон обладала развединформацией такого качества.

Война в Украине продемонстрировала, какую громадную роль играет в современной войне качественная информация, полученная со спутника.
Израиль постоянно поставляет спутниковые снимки в США, которые успешно использует ВСУ.
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31.12.2022 07:09 Ответить
Спасибо Вам, с наступающим Новым годом!
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31.12.2022 07:56 Ответить
Соколики наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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31.12.2022 10:24 Ответить
 
 