ВСУ отразили атаки российских захватчиков в районах 15 населенных пунктов на Донетчине и Луганщине, - Генштаб
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За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 29 авиационных ударов. 26 авиаударов врага пришлось по гражданской инфраструктуре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 31 декабря по поводу российского вторжения.
За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 29 авиационных ударов. 26 авиаударов врага пришлось по гражданской инфраструктуре. В частности, оккупанты применили 10 БпЛА Шахед-136, но все они были сбиты. Кроме того, противник совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали и мирные населенные пункты.
Существует опасность продления авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Противник продолжает продолжать наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском.
За прошедшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Белогоровка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, формирование наступательных группировок противника не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийских и минометных обстрелов подверглись районы населенных пунктов Орликовка, Семеновка, Железный Мост, Буда-Воробьевская Черниговской области; Ходыно, Атинское, Запсилье, Большая Рыбица, Покровка, Обильное, Поповка на Сумщине, а также Глубокое, Мореховец, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Бочково, Нестерное, Ольховатка, Чугуновка и Зарубинка Харьковской области.
На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Каменка, Новомлинск, Двуречная, Ольшана, Купянск, Орлянка, Куриловка, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка – Луганской.
На Лиманском направлении под огневое влияние оккупантов попали Площанка, Невское и Диброва Луганской области, а также Краснопоповка, Ямпольевка и Торское Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Ягодное, Бахмут, Константиновка, Клищеевка, Андреевка, Белая Гора, Железное, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели Веселое, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.
На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Великую Новоселку и Времовку Донецкой области.
В Запорожском направлении вражеский огонь зафиксирован в районах населенных пунктов Темировка, Полтавка, Гуляйполе, Дорожнянка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Степногорск на Запорожье и Никополь и Пригородное Днепропетровской области.
В Херсонском направлении противник продолжает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, пострадала гражданская инфраструктура Качкаровки, Приднепровского, Антоновки и Херсона.
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