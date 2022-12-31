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Российские захватчики смешивают педагогов и медиков получать российские паспорта, - Центр национального сопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

паспорт,росія

На временно захваченных территориях враг пытается проводить принудительную паспортизацию. В частности, российские паспорта заставляют получать работников бюджетной сферы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Враг пытается проводить принудительную паспортизацию на временно захваченных территориях.

Оккупационные администрации донесли до врачей, коммунальщиков и других, что им необходимо получить российские паспорта, если они хотят дальше работать. Кроме того, они должны написать заявление об отказе от украинского гражданства". - говорится в сообщении

Также ведется, что россияне открывают на оккупированных территориях центры занятости, но встать на учет у них можно будет только владельцам российских паспортов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские захватчики ищут на оккупированных территориях детей, обучающихся онлайн в украинских школах, - Центр национального сопротивления
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Топ комментарии
+11
Не треба змішувати освітян та медиків.
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31.12.2022 08:34
+4
Усе російське миттєве, що паспорти, що країна. Залишиться тільки діагноз агресивної поведінки- російський, значить убивця.
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31.12.2022 08:36
+4
Так як змушував отримувати сруські паспорти бідненьких кримчан?
Теперь ці злидні змушені з дупи виколупувати паспорт України.
Епічна трагедія
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31.12.2022 08:38
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Не треба змішувати освітян та медиків.
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31.12.2022 08:34 Ответить
бо може утворитись "освічений Кентавр з скальпелем на голові"
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31.12.2022 09:24 Ответить
Усе російське миттєве, що паспорти, що країна. Залишиться тільки діагноз агресивної поведінки- російський, значить убивця.
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31.12.2022 08:36 Ответить
Так як змушував отримувати сруські паспорти бідненьких кримчан?
Теперь ці злидні змушені з дупи виколупувати паспорт України.
Епічна трагедія
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31.12.2022 08:38 Ответить
Ті, хто залишилися на окупованих територіях, самі не проти отримати кацапський паспорт і всі це знають. Що їм заважало виїхати? Держава надає допомогу, отже це їхній вибір жити разом з окупантами.
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31.12.2022 08:39 Ответить
Ви зайшли сюди учора,щоб написати Що? Унизу ваш пост можна розцінювати, як агітацію за російський спосіб життя. Може самі з якоря зніматися і попливите шляхом москви
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31.12.2022 08:46 Ответить
Я навпаки пишу про те те, щоб віїзджали з окупованих територій. А ти дурепа вже прилепила агатацію за російський спосіб життя.
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31.12.2022 09:00 Ответить
Сергій Степаненко 561cfea2, де ти був до з 24 лютого до 30 грудня 2022 р?

https://www.youtube.com/watch?v=D94wP6CXFl4
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31.12.2022 09:27 Ответить
В Україні звісно був. Чи у вас тут секта якась?
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31.12.2022 09:40 Ответить
Сергій Степаненко 561cfea2, скажи пароль.
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31.12.2022 09:48 Ответить
Ваш посто про жінку з Маріуполя може бути розцінено тільки як агітація за руський спосіб життя. Образи до мене не липнуть,бо знаю що ви таке.
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31.12.2022 09:33 Ответить
Знаю, що медики на окупованих досі отримують українську зарплатню. Так що, не треба занадто жаліти.
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31.12.2022 09:28 Ответить
Так про "двє зарплати і двє пєнзіі - ат расіі і ат дурних хахлов" - це "старая пестня а ґлавном".
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31.12.2022 11:15 Ответить
Де ви беретеся? Або «теоретик, або провокатор.
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31.12.2022 08:50 Ответить
Яка в тебе "держава"? Ненька чи цапостан?
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31.12.2022 10:23 Ответить
Читаю пости однієї жіночки з Маріуполя, так вона пише що і при Україні гарно жила і не проти кацапів, бо вони спочатку зруйнували все, а потім щось намагаються відновлювати і звісно у неї 2 паспорти. От таких хитровжарених там в окупації 90%.
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31.12.2022 08:42 Ответить
Про що ви розмірковуєте? Про те про що поняття не маєте? Тому що «читатель»?
Різні у всіх сируації. Хитровжарені?! Заздрите?
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31.12.2022 09:00 Ответить
Це вони спочатку хитровжарені, як кримчани і донбасяни, а потім їм видадуть зброю кацапи і погонять воювати проти нас.
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31.12.2022 09:09 Ответить
Завжди дивуюся манері перевести розмову на іншу тему. Ми щось обговорювали про видадуть збою і погонять? Хто добровільно отримав зброю - в утіль, кого примусили і здався в полон - по обставинам.
Друге ви вкидуєте про те що якось жінка там щось написала. І що? Особисто знаю і хитрожопих і принципових, вимушених, і так діл. Не узагальнюйте.
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31.12.2022 09:56 Ответить
Російські загарбники змішують освітян та медиків отримувати російські паспорти. В той час як частина умовного заходу намагається "зберегти обличчя Путіна" Кремль різними способами і шляхами колонізує окуповані території і таким чином лугандонізуючи їх на майбутні сепарації, ..
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31.12.2022 08:53 Ответить
Як взяли ці паспорти-так і віддадуть потім або просто ними підітруться. Хто надто любить русню - побіжить слідом за російським кораблем коли наші ЗСУ повернуть наші землі. Ми ж бачили написи у Херсоні-"Росія тут назавжди" і що? Легко назавжди перетворилося на Ніколи Росії тут не буде.
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31.12.2022 08:56 Ответить
Это ничего не значит. Они выводят просто человека из привычного уклада. Создают хаос, чтоб - потом - выдержав определенную паузу - привести жизнь до определенного знаменателя. Все это имперские практики. Не мытьем, так катанием. Дурогонов, будут заменять более устойчивыми кадрами. ЗСУ, обязано, пресечь это.
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31.12.2022 09:27 Ответить
Ніхто їх не змушує, самі того хочуть!!!!
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31.12.2022 10:40 Ответить
8
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31.12.2022 11:14 Ответить
 
 