Российские захватчики смешивают педагогов и медиков получать российские паспорта, - Центр национального сопротивления
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На временно захваченных территориях враг пытается проводить принудительную паспортизацию. В частности, российские паспорта заставляют получать работников бюджетной сферы.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Враг пытается проводить принудительную паспортизацию на временно захваченных территориях.
Оккупационные администрации донесли до врачей, коммунальщиков и других, что им необходимо получить российские паспорта, если они хотят дальше работать. Кроме того, они должны написать заявление об отказе от украинского гражданства". - говорится в сообщении
Также ведется, что россияне открывают на оккупированных территориях центры занятости, но встать на учет у них можно будет только владельцам российских паспортов.
Пожалуйста, подождите...
Теперь ці злидні змушені з дупи виколупувати паспорт України.
Епічна трагедія
https://www.youtube.com/watch?v=D94wP6CXFl4
Різні у всіх сируації. Хитровжарені?! Заздрите?
Друге ви вкидуєте про те що якось жінка там щось написала. І що? Особисто знаю і хитрожопих і принципових, вимушених, і так діл. Не узагальнюйте.