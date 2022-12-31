Российские захватчики смешивают педагогов и медиков получать российские паспорта, - Центр национального сопротивления

На временно захваченных территориях враг пытается проводить принудительную паспортизацию. В частности, российские паспорта заставляют получать работников бюджетной сферы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Враг пытается проводить принудительную паспортизацию на временно захваченных территориях.

Оккупационные администрации донесли до врачей, коммунальщиков и других, что им необходимо получить российские паспорта, если они хотят дальше работать. Кроме того, они должны написать заявление об отказе от украинского гражданства". - говорится в сообщении

Также ведется, что россияне открывают на оккупированных территориях центры занятости, но встать на учет у них можно будет только владельцам российских паспортов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские захватчики ищут на оккупированных территориях детей, обучающихся онлайн в украинских школах, - Центр национального сопротивления