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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15376) война (46847) Генштаб ВС (4291) ликвидация (1944)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 105 960 человек (+710 в сутки), 3029 танков, 2016 артсистем, 6075 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,русня,орк

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 31 декабря составляют примерно 105 960 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.12 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 105 960 (+710) человек ликвидировано,
  • танков - 3029 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6075 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 2016 (+6) ед,
  • РСЗО - 423 (+0) ед,
  • средства ПВО - 213 (+1) ед,
  • самолетов - 283 (+0) ед,
  • вертолетов - 269 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1746 (+6),
  • крылатые ракеты - 711 (+0),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4707 (+24) ед,
  • специальная техника – 180 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Запорожском направлениях, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 105 960 человек (+710 в сутки), 3029 танков, 2016 артсистем, 6075 бронированных машин 01
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Топ комментарии
+25
Ну і дали кацапам під ялинку. Молодці, слава ЗСУ !!!
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31.12.2022 08:46
+21
Техніку кацапи берегти почали Танки ми їм вибили, авіацію - попалили, запаси ракет і снарядів - вичерпуються потроху Та й спеціалісти, які можуть управлять технікою - не "безмірні" Єдиний "ресурс", якого в них ще "неміряно" - "тупе м"ясо" Але і "ця "неміряність" скоро почне вичерпуваться
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31.12.2022 09:03
+21
Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм

Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
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31.12.2022 09:09
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Ну і дали кацапам під ялинку. Молодці, слава ЗСУ !!!
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31.12.2022 08:46 Ответить
Вірно,але оптимізму малувато. Ще ЗСУ працювати і працювати. Учора продивилася блог Бутусова. Мда.
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31.12.2022 08:49 Ответить
Техніку кацапи берегти почали Танки ми їм вибили, авіацію - попалили, запаси ракет і снарядів - вичерпуються потроху Та й спеціалісти, які можуть управлять технікою - не "безмірні" Єдиний "ресурс", якого в них ще "неміряно" - "тупе м"ясо" Але і "ця "неміряність" скоро почне вичерпуваться
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31.12.2022 09:03 Ответить
м'яса на жаль на рашці ,як гною
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31.12.2022 09:23 Ответить
Звернуся до аналізу редактора. Проблеми в управлінні Армії України є і кадровий голод командирів також. Орки навчилися воювати і запаси у них ще є,бо заводи працюють. Резніченко ж заявляє,що коштів не має, паски затягнути, а як міністр повинен кістками лягти,але гроші на ЗСУ знайти. Погано,що інформація іде різнокольорові,а повинна бути правдива
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31.12.2022 09:38 Ответить
Я не заперечую Проблем вистачає і у нас І "аватари" І "тупоголові" які вважають що посада і зірки на погонах заміняють розум Однак - є нюанс - у нас за спиною "рідна хата" Нам просто відступать нікуди А це - сильна мотивація
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31.12.2022 10:06 Ответить
Мотивація і героїзм українського народу. Україна тримається на плечах ЗСУ. Бережіть себе і тихої вам новорічної години
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31.12.2022 10:19 Ответить
Чоловіків 18-50 років в рф близько 22-24 млн. Крім, того з 05.01.2023 в раші запроваджують військовий стан та повну мобілізацію , що означає закриття кордону, скасування верхньої межі мобілізаційного віку та відстрочок для студентів. Що автоматично додасть ще 7-8 млн потенційно мобілізованих
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31.12.2022 10:21 Ответить
Не варто забувати, що близько одного мільйона осіб призивного віку втекло з кацапії, можна передбачити, що втечі продовжаться, а також потрібно взяти до уваги той факт, що навіть призвавши 5 мільйонів осіб їх потрібно забезпечити всім необхідним, а цапи навіть 300 тисяч нездатні забезпечити, дотогож велика кількість призваних працездатних осіб та вірогідна їхня смерть або каліцтво нанесуть ніщівний удар по економіці та демографії усрусостану.
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31.12.2022 10:50 Ответить
А тепер скажи мені: а чим ти їх озброїш? У що одягнеш? Чим годуватимеш? Де розмістиш? Росія уже зараз стоїть перед цими проблемами! Поки що стараються "виїжджать" за рахунок білорусів - розміщують своїх мобілізованих в учбових центрах БРСР І годують їх за рахунок білоруського продовольства А де брать озброєння і одяг?
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31.12.2022 10:58 Ответить
Памятаю як весною всі говорили, що усруси мають ледь не безкінечний запас снарядів, як виявилося навіть безкінечність має властивість закінчуватися, тому можна з надією вважати, що це стосується й мяса.
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31.12.2022 10:44 Ответить
Само по себе м'ясо без вооружения не опасно.
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01.01.2023 02:28 Ответить
Ця сруська "неміряність" зворотньо пропорційна пропускній здатності прикордонних пунктів рашистської підорації
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31.12.2022 12:25 Ответить
А їм що 100 000 загиблих що 1 000 000, лізуть в Україну і дихнуть як таргани від дихлофосу, якщо мізків немає-то i життя свого не шкода.
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31.12.2022 08:48 Ответить
Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм

Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
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31.12.2022 09:09 Ответить
Путін і Маннергейм, як небо і земля, така різниця.
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01.01.2023 08:18 Ответить
Манергейм (будучи шведом та громадянином Фінляндії - країни, що потерпіла від агресії Росії) заборонив своїм військам обстрілювать та бомбить Ленінград (Він учився там - в Пажеському корпусі) Крім того - вийшовши на свої кордони, фінни спинилися і не заходили на територію СРСР А Путін, називаючи українців "братським народом", дає команду зрівнювать міста і села України з землею та масово убивать мирних жителів
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01.01.2023 08:26 Ответить
Нашим Воїним щира подяка , бо так битися вміють тільки наші Леви 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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31.12.2022 08:48 Ответить
Это просто праздник какой-то!
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31.12.2022 09:08 Ответить
і так, кожен день більше 500 кацапських дохляків
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31.12.2022 09:25 Ответить
До тих пір поки не поїдуть оптом мішки в москву та пітер, а також тулу, курськ, новосибірськ - їм буде по-барабану...так вони влаштовані...І сцить ***** саме такого розкладу - 8 млн. членінград, 12-14 москва, загалом, поки що утилізовувалось біосміття з периферії, зеки, добровольці...- сміття...
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31.12.2022 09:59 Ответить
Скотомогильники у чмосква та підербрухт нічого не змінять. Хто має гроші-здриснуть, інше бидло буде служити. Хіба що кількість полонених збільшиться.
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31.12.2022 12:29 Ответить
Генерал СВР: Суббота 31.12.2022г, Данные на 6:00 местного времени
в утреннем отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава касапской армии - 104186 человек.
Потери касапских ЧВК в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 декабря это 33902 погибших.
Потери Росгвардии - 5941 убитыми и пропавшими безвести.
Также стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года в зоне боевых действий и прифронтовой зоне погибли и пропали безвести 1118 сотрудников ФСБ и 297 сотрудников Спасательных подразделений МЧС России.
Всего: 145444
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31.12.2022 13:59 Ответить
додам до поереднього коментаря:
31.12.2022 12:06 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР (резервный)
https://t.me/generalsvr2/396
Суббота 31.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 104186 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 декабря это 33902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5941 убитыми и пропавшими безвести.
Также стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года в зоне боевых действий и прифронтовой зоне погибли и пропали безвести 1118 сотрудников ФСБ и 297 сотрудников Спасательных подразделений МЧС России.
----
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 104 186 + 33 902 + 5 941 = 144 029 (+6 916 у порівнянні з 17.12.2022, +12 977 з 11.12.2022, +17 210 з 3.12.2022, +37 913 з 05.11.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 144 029 + (144 029 * 2)= 432 087 (+20 748 у порівнянні з 17.12.2022, +38 931 з 11.12.2022, +51 630 з 3.12.2022,+113 739 з 05.11.2022 )
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була більше 12 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 432 087 + 75 000 = 507 087
---
P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 676 116
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31.12.2022 14:58 Ответить
Меньше чем за год минус 100к кацапов. Далі буде.
Ще побачимо леопарди в дії. Та й атакмс.
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01.01.2023 02:26 Ответить
 
 