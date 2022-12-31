Россия может нанести массированный ракетный удар во время новогодних праздников, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия может готовить очередной ракетный удар по территории Украины в ближайшие дни, чтобы попытаться подорвать моральный дух украинского населения в праздничный период.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.
29 декабря российские войска совершили очередную волну дальних ударов по территории Украины, в первую очередь, объектах энергосистемы.
"Начиная с октября, Россия в целом следует тенденции осуществления интенсивной волны ударов каждые семь-десять дней. Россия почти наверняка придерживается этого подхода, пытаясь перегрузить украинскую противовоздушную оборону", - отмечают в британской разведке.
Однако существует реальная вероятность того, что Россия сломает этот шаблон, чтобы нанести новый удар в ближайшие дни, чтобы подорвать моральный дух населения Украины в период новогодних праздников.
Пожалуйста, подождите...
А зараз не до свята
аналитика высочайшего уровня)
А далі монгольська кіннота чи фінськи лижники можуть йти на мацкву. Обороняти нема чим.
Слава ЗСУ та генералу Залужному Наєву Кривоносу Сирьскому Забродському Марченко 🔱❤️🖤🔱💪✊👍✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱💙💛🔱🇬🇧🇨🇦🇦🇺🇦🇮🇱🇷🇺🇦
В таком случае украинские военные не бьют по червям, ползающим в норах
Смерть кацапам від малого до старого.