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Новости Война в Украине
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Россия может нанести массированный ракетный удар во время новогодних праздников, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Россия может готовить очередной ракетный удар по территории Украины в ближайшие дни, чтобы попытаться подорвать моральный дух украинского населения в праздничный период.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

29 декабря российские войска совершили очередную волну дальних ударов по территории Украины, в первую очередь, объектах энергосистемы.

"Начиная с октября, Россия в целом следует тенденции осуществления интенсивной волны ударов каждые семь-десять дней. Россия почти наверняка придерживается этого подхода, пытаясь перегрузить украинскую противовоздушную оборону", - отмечают в британской разведке.

Однако существует реальная вероятность того, что Россия сломает этот шаблон, чтобы нанести новый удар в ближайшие дни, чтобы подорвать моральный дух населения Украины в период новогодних праздников.

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Топ комментарии
+38
Невже ВСУ не привітають в ніч на 01.01.2023 р оркостанців з черговою річницею народження Андрія Степановича Бандери?
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31.12.2022 09:22
+19
Крім люті та ненависті, більш нічого.
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31.12.2022 09:23
+15
Я такі висновки і без брит.розвідки можу зробити!
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31.12.2022 09:25
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а хто сумнівається
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31.12.2022 09:21 Ответить
Ну кацапи можуть в кизяк упитися і їм буде не до запусків.
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31.12.2022 09:24 Ответить
А шо, вчера в бульбостан сколько самолётов с оркостана прилитело?ото оружия навезли орки.
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31.12.2022 09:47 Ответить
Нікуя. Піднімемо моральний дух горілкою і самогонкою.
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31.12.2022 11:56 Ответить
Невже ВСУ не привітають в ніч на 01.01.2023 р оркостанців з черговою річницею народження Андрія Степановича Бандери?
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31.12.2022 09:22 Ответить
І днем народження мого племінника, волонтера від Свободи.
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31.12.2022 09:43 Ответить
Запитайте в нього - а шо зараз роблять Тягнибок з Пупсом? Де ці гіпер-патріоти на зарплаті у *********?
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31.12.2022 10:55 Ответить
Тягнибок був на фронті, це було тут. Свобода була в Сєверодонецьку, тепер Бахмут. Так що краще про слуг питайте у арахамії.
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31.12.2022 11:01 Ответить
Повага Вашому племіннику. 💙💛
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31.12.2022 12:50 Ответить
Крім люті та ненависті, більш нічого.
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31.12.2022 09:23 Ответить
Я такі висновки і без брит.розвідки можу зробити!
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31.12.2022 09:25 Ответить
але з висновками де-яких українських ексмердів про закінчення у рашистів запасів ракет ,або про те,що у рашистів залишилося менше 30% ракет,що є менше критичного запасу для захисту ********* ,важко згодитися ,або майже неможливо.
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31.12.2022 10:50 Ответить
Новий рік не буде таким святковим як було раніше - концерти не проведуть світло можуть вимкнути рашисти можуть завдати ракетного удару тому хто думає що новий рік це свято глибоко помиляється- так це свято тільки коли мирне небо над головою і все гаразд
А зараз не до свята
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31.12.2022 09:26 Ответить
Ну хоча б поставити вдома маленьку штучну ялиночку і прикрасити її кульками і гірляндами, просто щоб легше на душі стало, щоб не з'їхати з глузду від війни
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31.12.2022 09:45 Ответить
Я не вітаю нікого з роботи з святами, не купляю подарунків, не святкую, бо Свято може бути одне Перемога України. Час зупинився, бережіть себе
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31.12.2022 09:46 Ответить
так и с ума можно сойти
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31.12.2022 10:03 Ответить
Мені не можна,бо я одна на 3 сім'ї України, плюс допомога ЗСУ.
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31.12.2022 10:22 Ответить
Як же без концертів
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31.12.2022 10:03 Ответить
...а может и нанести... а путин может в себе в штаны насрать...
аналитика высочайшего уровня)
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31.12.2022 09:28 Ответить
Такая же , как и от Буданова - семь пятниц на неделю
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31.12.2022 09:44 Ответить
Ракетки для "масованого" закінчились. Залишилось 150-200 шт. І все...
А далі монгольська кіннота чи фінськи лижники можуть йти на мацкву. Обороняти нема чим.
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31.12.2022 09:30 Ответить
Мавзолейные Обезьяны путлера панически Бояцца Генерала Залужного...
Слава ЗСУ та генералу Залужному Наєву Кривоносу Сирьскому Забродському Марченко 🔱❤️🖤🔱💪✊👍✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱💙💛🔱🇬🇧🇨🇦🇦🇺🇦🇮🇱🇷🇺🇦
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31.12.2022 09:32 Ответить
Муженку.
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31.12.2022 10:30 Ответить
Вода мокра, вогонь гарячий, кацапи падлюки.
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31.12.2022 09:39 Ответить
18+ Российские с*ки и просто обоссанные по жизни трусы прикрывают свои позиции от артиллерии ВСУ раненым украинским военнопленнымhttps://t.me/DialogUaChat/1032290

В таком случае украинские военные не бьют по червям, ползающим в норах
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31.12.2022 09:40 Ответить
Шо-шо, "підірвати моральний дух''?! Та вони ще більшу лють розпалюють!!!
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31.12.2022 09:44 Ответить
Терористи із московських болот будуть це робити до тих пір, пока в їх міста не прилетять наші ракети. Як тільки перша ракета вдарить в якийсь промисловий об'єкт, або потушить світло цілого міста, п'яний медведєв чи старий лавруша будуть погрожувати ядерною бомбою і розплачуться на весь світ, що їх кацапушок вбивають, скличуть ООН і підпишуть мир на наших умовах. Терористи дуже сцикливі.
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31.12.2022 09:45 Ответить
Кацапи - нарід-підарас.
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31.12.2022 09:46 Ответить
Насрати всім і вся для кацапа саме те що треба.
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31.12.2022 09:48 Ответить
Британська розвідка , ну ви і насмішили 👍🤣та ми все життя живемо поруч з цими під#рами , зробити якесь зло сусіду це вся суть росіян , гнойний народець.
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31.12.2022 10:01 Ответить
Яка цінність цієї новини крім хайпу? Звичайно ж можуть, хтось сумнівається в тому, до можуть? Хіба сили ППО не готуються?
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31.12.2022 10:24 Ответить
Кацапи не люди, а їхній сурогат. Єдиний сенс їхнього існування полягає у тому, щоб завдавати болю та страждань іншим. Саме цим пояснюється їхня агресія по відношенню до сусідніх країн. Оце і все, що потрібно про них знати.
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31.12.2022 10:38 Ответить
Звичайно може і завдасть . Це ж терористи!

Смерть кацапам від малого до старого.
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31.12.2022 10:49 Ответить
https://t.me/mykolaivskaODA/3888
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31.12.2022 12:32 Ответить
На новий рік в москві намічається великий концерт самого кобзона.вхід вільний, вихід в мішках.чорти вже чекають з вінками.
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31.12.2022 12:40 Ответить
 
 