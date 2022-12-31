Россияне 60 раз обстреляли территорию Херсонщины. Снаряды попали в газопровод, частные и многоквартирные дома.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За прошедшие сутки, 30 декабря российские захватчики 60 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ
Российские оккупанты 60 раз обстреляли территорию Херсонщины. Враг бил по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Херсон армия РФ атаковала 31 раз. "Вражеские снаряды попали в газопровод, частные и многоквартирные дома", - говорится в сообщении.
Два человека получили ранения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...