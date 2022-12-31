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Новости За рубежом
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В 2023-м продолжим стоять с украинскими друзьями против жестокости Путина, - Сунак

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сунак

В своем первом новогоднем обращении в должности премьер-министра Великобритании Риши Сунак пообещал вместе с Украиной бороться против жестокости Путина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

"Только что мы оправились от беспрецедентной глобальной пандемии, Россия начала варварское и незаконное вторжение в Украину. Это оказало глубокое экономическое влияние по всему миру, от которого не застрахована и Великобритания", - сказал Сунак.

Британский премьер отметил, что многие британцы ощутили влияние этих событий на себе, и поэтому правительство приняло важные решения, чтобы взять под контроль заимствование и долг.

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"Я не собираюсь делать вид, что все наши проблемы исчезнут. Но 2023 даст нам возможность продемонстрировать лучшее, что есть в Британии, на мировой арене, продолжая стоять вместе с нашими украинскими друзьями против жестокости Путина и защищая свободу и демократию везде, где мы будем считать, что они находятся под угрозой", - подчеркнул Сунак.
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Топ комментарии
+7
Денис Казанський пише https://t.me/kazansky2017/5126
Пишут, что 27 декабря что-то страшное случилось с командным пунктом 37 омбр ВС РФ в Херсонской области. Судя по тому, что погибло сразу 11 офицеров и комбриг, с наступающими праздниками оккупантов поздравил "Хаймарс".
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31.12.2022 10:29
+6
Дякуємо, Британіє! God Save the King!
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31.12.2022 10:53
+5
Це маленька дівчинка замовила подарунок на Новий рік, Хеймерсів
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31.12.2022 10:30
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Денис Казанський пише https://t.me/kazansky2017/5126
Пишут, что 27 декабря что-то страшное случилось с командным пунктом 37 омбр ВС РФ в Херсонской области. Судя по тому, что погибло сразу 11 офицеров и комбриг, с наступающими праздниками оккупантов поздравил "Хаймарс".
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31.12.2022 10:29 Ответить
Це маленька дівчинка замовила подарунок на Новий рік, Хеймерсів
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31.12.2022 10:30 Ответить
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31.12.2022 11:03 Ответить
"Святий Миколаю, зроби так, щоб кацапи здохли" (с)
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31.12.2022 11:50 Ответить
продовжуючи стояти разом... Проти німців у другій світовій воювали і американці воювали та не шкодували танки та літаки для перемоги.
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31.12.2022 10:40 Ответить
Це було тільки після того, як японці влаштували Перл-харбор. Тоді США вступили у війну. Поки рашка не нападе на союзників НАТО, чи на самих США, вони своїми солдатами не будуть воювати, нажаль.
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31.12.2022 10:55 Ответить
После подписания двух братских договоров Молотов Рибентроп в 1939 году Гитлер и Сралин звонили друг друга каждый день,а письма писали для координации захвата Европы также почти ежедневно..., все это до сих пор засекречено... навечно..но кое что вылезло на Свет Божий...
Эти два Негодяя поделили каждый километр Земного шара...,хотя на Глобусе было изображение советского сраного серпа и молота без Германии...
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31.12.2022 10:51 Ответить
Дякуємо, Британіє! God Save the King!
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31.12.2022 10:53 Ответить
Tak oto zh! 💕
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31.12.2022 13:10 Ответить
 
 