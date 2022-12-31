В 2023-м продолжим стоять с украинскими друзьями против жестокости Путина, - Сунак

В своем первом новогоднем обращении в должности премьер-министра Великобритании Риши Сунак пообещал вместе с Украиной бороться против жестокости Путина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

"Только что мы оправились от беспрецедентной глобальной пандемии, Россия начала варварское и незаконное вторжение в Украину. Это оказало глубокое экономическое влияние по всему миру, от которого не застрахована и Великобритания", - сказал Сунак.

Британский премьер отметил, что многие британцы ощутили влияние этих событий на себе, и поэтому правительство приняло важные решения, чтобы взять под контроль заимствование и долг.

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"Я не собираюсь делать вид, что все наши проблемы исчезнут. Но 2023 даст нам возможность продемонстрировать лучшее, что есть в Британии, на мировой арене, продолжая стоять вместе с нашими украинскими друзьями против жестокости Путина и защищая свободу и демократию везде, где мы будем считать, что они находятся под угрозой", - подчеркнул Сунак.