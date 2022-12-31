"Вагнер" заявил, что открывает представительство в Сербии. Вучич: Им здесь нечего ловить
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что частной военной компании "Вагнера" "нечего ловить" в стране. Так он прокомментировал заявление наемников об открытии своего сербского "представительства".
Об этом Вучич заявил в интервью TV Prva, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Нужно ли мне заигрывать с "Вагнером"? Я никого не буду заискивать, вам ничего ловить в Сербии - ни вам, ни НАТО. Мы должны сотрудничать с НАТО, потому что вы, русские, ушли из Косово, а мы сотрудничаем с вами, потому что мы друзья, потому что вы помогаете нам в Совете Безопасности ООН", - сказал Вучич.
Сербский президент также заявил, что уже несколько месяцев не общался с Путиным, хотя его якобы называют "нацистом" из-за тесных связей с президентом РФ, а еще - что Москва "ничего не сделает" в случае, если в Косово вспыхнет война.
Комментируя вопрос о введении санкций против России из-за войны в Украине, Вучич напомнил, что такие требования он слышит еще с апреля.
"Сделаем ли мы это (наложим санкции), я не знаю, но мое "я не знаю" весит гораздо больше, чем их (оппозиции) твердое и решительное "да". Есть маленькая страна в Европе, которая не сдается и защищает свою свободу как может", - добавил он.
В начале декабря сербские СМИ сообщали, что ЧВК "Вагнера" заявила об открытии "представительства" в Белграде на базе российско-сербского центра "Орлы". Центр был зарегистрирован в 2017 году как неправительственная организация со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге.
Лидером "Орлов" является россиянин Александр Лисов, который, по данным СМИ, связан с ультраправыми партиями Сербии. Они вместе распространяют пророссийскую пропаганду о войне на Украине в соцсетях.
Пожалуйста, подождите...
Просто так Вагнер би не заявляв пр відкриття "представництва", називаючи навіть адресу.
Просто ще один хитровжарений, бажаючий сидіти на двух стільцях, пробує і гімна наїстися і губи не забруднити.
А кто им вообще разрешил открывать там своё представительство? Власти Сербии. Такие же преступники как и российские власти..
то вже давно жили б тихим, мирним життям під парасолькою НАТО і ЄС.
Він мене вислухав та й каже: "Так точно так само і серби себе тут так позиціонують ! Думають, що мають право вказувать тим же хорватам чи чорногорцям, як саме їм жить!"
С таким интерфейсом работать бы ему в кремле.
НАТО 8 лет дамбило мирний белгад!
Анус србского пітуха напрягся
Пропаганда і незнання історії робили свою справу.
А пізніше ті ж українці почали називати друзями турків, азербайджанців, поляків,...
Може досить кидатися з однієї крайності у іншу.
І серби і вірмени повинні проклинати Путіна, бо з послабленням Росії йде й послаблення підтримки. Доведеться до "піндосів" на уклін іти.