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Новости За рубежом
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Косово (212) Россия (91279) Сербия (350) ЧВК Вагнера (1281) Вучич (40)

"Вагнер" заявил, что открывает представительство в Сербии. Вучич: Им здесь нечего ловить

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

вучич

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что частной военной компании "Вагнера" "нечего ловить" в стране. Так он прокомментировал заявление наемников об открытии своего сербского "представительства".

Об этом Вучич заявил в интервью TV Prva, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Нужно ли мне заигрывать с "Вагнером"? Я никого не буду заискивать, вам ничего ловить в Сербии - ни вам, ни НАТО. Мы должны сотрудничать с НАТО, потому что вы, русские, ушли из Косово, а мы сотрудничаем с вами, потому что мы друзья, потому что вы помогаете нам в Совете Безопасности ООН", - сказал Вучич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербия благодарна России за ветирование резолюции Совбеза ООН по резне в Сребренице, поэтому до последнего будет противиться введению санкций, - Вучич

Сербский президент также заявил, что уже несколько месяцев не общался с Путиным, хотя его якобы называют "нацистом" из-за тесных связей с президентом РФ, а еще - что Москва "ничего не сделает" в случае, если в Косово вспыхнет война.

Комментируя вопрос о введении санкций против России из-за войны в Украине, Вучич напомнил, что такие требования он слышит еще с апреля.

"Сделаем ли мы это (наложим санкции), я не знаю, но мое "я не знаю" весит гораздо больше, чем их (оппозиции) твердое и решительное "да". Есть маленькая страна в Европе, которая не сдается и защищает свою свободу как может", - добавил он.

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В начале декабря сербские СМИ сообщали, что ЧВК "Вагнера" заявила об открытии "представительства" в Белграде на базе российско-сербского центра "Орлы". Центр был зарегистрирован в 2017 году как неправительственная организация со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге.

Лидером "Орлов" является россиянин Александр Лисов, который, по данным СМИ, связан с ультраправыми партиями Сербии. Они вместе распространяют пророссийскую пропаганду о войне на Украине в соцсетях.
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Топ комментарии
+17
Вучич, ти або хрестик зніми або труси одягни.
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31.12.2022 11:09
+12
Вы сами к себе этих уродов притащили, так же как и усатый таракан к себе.
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31.12.2022 11:05
+11
Найсмішніше, якби сербські недоумки не цілувалися з кацапами і не мастурбували на югославію,

то вже давно жили б тихим, мирним життям під парасолькою НАТО і ЄС.
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31.12.2022 11:09
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Вы сами к себе этих уродов притащили, так же как и усатый таракан к себе.
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31.12.2022 11:05 Ответить
І п#₴дить так само як білоруський "колега".
Просто так Вагнер би не заявляв пр відкриття "представництва", називаючи навіть адресу.
Просто ще один хитровжарений, бажаючий сидіти на двух стільцях, пробує і гімна наїстися і губи не забруднити.
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31.12.2022 11:13 Ответить
А разве сербы это люди? Это европейские свиньи , типа русиш швайн!
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31.12.2022 11:07 Ответить
"Вучич: Им здесь нечего ловить"..
А кто им вообще разрешил открывать там своё представительство? Власти Сербии. Такие же преступники как и российские власти..
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31.12.2022 14:12 Ответить
Вучич, ти або хрестик зніми або труси одягни.
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31.12.2022 11:09 Ответить
Во-во. Якщо вашу "маленьку країну" в центрі Европи, захищає такий ублюдок як путін то може з вами щось не так?
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31.12.2022 12:08 Ответить
они не считают его ублюдком
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31.12.2022 14:47 Ответить
Найсмішніше, якби сербські недоумки не цілувалися з кацапами і не мастурбували на югославію,

то вже давно жили б тихим, мирним життям під парасолькою НАТО і ЄС.
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31.12.2022 11:09 Ответить
А навіщо їм в НАТО? Вони навпаки вважають цю організацію ворогом після бомбардувань Сербії і нічого спільного з ними мати не бажають.
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31.12.2022 11:12 Ответить
Вони точно так само, як і кацапи, вважають себе "старшим братом" Тільки кацапи вважають себе "старшим братом всех славян", а серби - "старшим братом всіх південних слов"ян" Я колись розказав одній людині, що вже давно живе у Хорватії, про розмову з родичкою моєї дружини, яка живе в Росії Та заявила нам у 2014-му, що "Вот если-бы "ваши" на материке сразу все сдались, как в Крыму, то мы бы жили мирно одной страной!" "А вы нас спрашивали - хотим-ли мы с вами одной страной жить?" "А чего это мы должны вас спрашивать?"
Він мене вислухав та й каже: "Так точно так само і серби себе тут так позиціонують ! Думають, що мають право вказувать тим же хорватам чи чорногорцям, як саме їм жить!"
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31.12.2022 11:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KRbP25XITvk&list=LL&index=154
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31.12.2022 15:59 Ответить
Не позаздриш цьому сербові: у центрі Європи спробувати усидіти одною сракою на двох базарах - то рівнозначно що ляпнутися мордою в гівно. Як, доречі, і мадярам...
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31.12.2022 11:11 Ответить
Фуючич пн
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31.12.2022 11:18 Ответить
Який дурнуватий вучіч.
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31.12.2022 11:23 Ответить
Про яку "маленьку країну в Європі" воно мичить? Про Косово чи про Ліхтенштейн? Альо вучніч подивись на карту, вже ніякої югославії нема і вже не буде .
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31.12.2022 11:36 Ответить
Физиономия у Вучича какая-то несербская.
С таким интерфейсом работать бы ему в кремле.
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31.12.2022 11:40 Ответить
Долговязый недоросль!
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31.12.2022 11:50 Ответить
Ну что мразь об--ра--ся. Поцелуй дальше резиновую жопу убийцы детей и мирного населения. Ты что тварь думал, что тебя будут спрашивать что убийцам делать. Ты такой же глист, как и то стадо которое отправляет убийца на убой. Ты тварь пока не почювствуешь на свою шкуру, любовь твоего терориста не очюхаешься. Как и тот продурок мадьярский.
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31.12.2022 11:47 Ответить
В мадярщині хай ще відкриє. В білорашки також.
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31.12.2022 11:59 Ответить
вучічів питати вони точно не будуть.
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31.12.2022 12:13 Ответить
Як же так!
НАТО 8 лет дамбило мирний белгад!
Анус србского пітуха напрягся
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31.12.2022 12:18 Ответить
А почему, до сих пор Вагнер не признан террористической организацией
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31.12.2022 12:42 Ответить
А сомалийские пираты, талибан, КСИР еще не открыли представительства в Сербии?
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31.12.2022 13:28 Ответить
это все политка США. террористы открывавают свои отделения в центре европы, а США не то что россию, а вагнера боится назвать террористом....
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31.12.2022 14:48 Ответить
А ще так недавно українці симпатизували росіянам, білорусам, сербам. Любили Путіна, Лукашекна.

Пропаганда і незнання історії робили свою справу.

А пізніше ті ж українці почали називати друзями турків, азербайджанців, поляків,...

Може досить кидатися з однієї крайності у іншу.
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31.12.2022 15:05 Ответить
Вірмени свого часу також зробили ставку на Росію. Певний час це допомагало.

І серби і вірмени повинні проклинати Путіна, бо з послабленням Росії йде й послаблення підтримки. Доведеться до "піндосів" на уклін іти.
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31.12.2022 15:18 Ответить
пусть он хоть что говорит,но сербы остаются такими же мразями как и их братушки кацапы!веры им нет!
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31.12.2022 18:31 Ответить
Шо, губатий, тебе вже перетворюють на осередок тероризму в Европі? Менше треба було путінську жопу лизати.
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31.12.2022 22:02 Ответить
 
 