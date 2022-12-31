Кремль разослал методички для росСМИ по итогам 2022 года: у них РФ "побеждает" НАТО
Новости Цензор.НЕТ Общество
Пропагандистская машина подробно написала, как именно росСМИ должны подводить итоги года, у методики четыре раздела. В разделе "Главное" авторы "рекомендуют" еще раз подчеркнуть, что Владимир Путин, отправив войска в Украину, "принял единственно правильное решение, предотвратив готовящееся нападение Украины и НАТО на территорию России".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Медуза".
Российским СМИ "советуют" говорить, что Запад якобы готовился к атаке на РФ с 2014 года. Полномасштабную войну Кремль, конечно же, называет "спецоперацией", которая проходит "успешно". Российским СМИ не забыли напомнить о так называемой "защите миллионов русских людей".
"В России теперь 89 регионов, а площадь увеличилась более чем на 80 тысяч квадратных километров. Эта территория в три раза больше Крыма и в два раза больше Словакии или Хорватии, Дании или Швейцарии. Расширение границ России за счет воссоединения с Запорожской и Херсонской областями позволило Крыму перестать быть "островом", отделенным от материковой части России", - указано в методичке, однако о потере Херсона и других территорий в Кремле решили умолчать.
Также российским СМИ "рекомендуют" говорить о так называемом "успешном достижении целей по демилитаризации и денацификации" нашей страны. НАТО в методичках называют "мощнейшей военной машиной в истории человечества", которая якобы так и не смогла сломить армию РФ. Однако пропагандистам будет сложно не запутаться в противоречиях. Ведь сначала говорится о том, что РФ "демилитаризует" Украину, но при этом в методичке указано, что "РФ воюет с НАТО".
"НАТО — это враг совершенно другого масштаба и уровня, нежели киевский режим. Если бы не Запад, Украина давно была бы демилитаризована и приняла условия России. Быстрых побед никто не ждет — время работает на Россию. В "СВО" ситуация находится под контролем: затишье на фронте связано с перегруппировкой сил и необходимостью обучить мобилизованных", - указано в методичке.
Еще одно противоречие в том, что сначала Кремль говорит о том, что Запад якобы дает Украине все меньше техники, но при этом в методичке также указано, что наша страна получает много помощи.
В Кремле не забыли напомнить пропагандистам и о том, что те должны внушать россиянам о "сплочении общества". Конечно же, настоящих опросов раскрывать никто не станет, вместо этого людям предлагается показать нарисованные от ВЦИОМа цифры о доверии россиян к Путину.
"Дополнительно в своих итоговых видео и текстах пропагандисты расскажут россиянам о том, что экономика страны имеет "огромный запас прочности и потенциал для развития", а "ситуация в ней и дальше будет улучшаться", - сообщает о методичке "Медуза".
Также Кремль говорит, что РФ нужно называть "лидером стран, не признающих исключительность Запада". Помимо этого, в методичке указано, что Путин якобы "дает Европе шанс одуматься".
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Через 100 днів подивимось на успіхи і на тисячі кілометрів нових земель!
Горіть у пеклі виродки кацапськи!
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він знамя над Рейхстагом водружал..... тричі
Фанерный маршал аленей поведет..."
Вся их вековая загадочность слетела и осталось: зона, водка и вонь.
і на Сонце космонавтів висадили!
"шах і мат, Ілон Маску!"
Епічна дурість каZZапні.
все вірно
бо ця п'янь і срань по - іншому існувати не вміє 😡
росія воює з Угорщиною та Туреччиною?