Кремль разослал методички для росСМИ по итогам 2022 года: у них РФ "побеждает" НАТО

Пропагандистская машина подробно написала, как именно росСМИ должны подводить итоги года, у методики четыре раздела. В разделе "Главное" авторы "рекомендуют" еще раз подчеркнуть, что Владимир Путин, отправив войска в Украину, "принял единственно правильное решение, предотвратив готовящееся нападение Украины и НАТО на территорию России".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Медуза".

Российским СМИ "советуют" говорить, что Запад якобы готовился к атаке на РФ с 2014 года. Полномасштабную войну Кремль, конечно же, называет "спецоперацией", которая проходит "успешно". Российским СМИ не забыли напомнить о так называемой "защите миллионов русских людей".

"В России теперь 89 регионов, а площадь увеличилась более чем на 80 тысяч квадратных километров. Эта территория в три раза больше Крыма и в два раза больше Словакии или Хорватии, Дании или Швейцарии. Расширение границ России за счет воссоединения с Запорожской и Херсонской областями позволило Крыму перестать быть "островом", отделенным от материковой части России", - указано в методичке, однако о потере Херсона и других территорий в Кремле решили умолчать.

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Также российским СМИ "рекомендуют" говорить о так называемом "успешном достижении целей по демилитаризации и денацификации" нашей страны. НАТО в методичках называют "мощнейшей военной машиной в истории человечества", которая якобы так и не смогла сломить армию РФ. Однако пропагандистам будет сложно не запутаться в противоречиях. Ведь сначала говорится о том, что РФ "демилитаризует" Украину, но при этом в методичке указано, что "РФ воюет с НАТО".

"НАТО — это враг совершенно другого масштаба и уровня, нежели киевский режим. Если бы не Запад, Украина давно была бы демилитаризована и приняла условия России. Быстрых побед никто не ждет — время работает на Россию. В "СВО" ситуация находится под контролем: затишье на фронте связано с перегруппировкой сил и необходимостью обучить мобилизованных", - указано в методичке.

Еще одно противоречие в том, что сначала Кремль говорит о том, что Запад якобы дает Украине все меньше техники, но при этом в методичке также указано, что наша страна получает много помощи.

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В Кремле не забыли напомнить пропагандистам и о том, что те должны внушать россиянам о "сплочении общества". Конечно же, настоящих опросов раскрывать никто не станет, вместо этого людям предлагается показать нарисованные от ВЦИОМа цифры о доверии россиян к Путину.

"Дополнительно в своих итоговых видео и текстах пропагандисты расскажут россиянам о том, что экономика страны имеет "огромный запас прочности и потенциал для развития", а "ситуация в ней и дальше будет улучшаться", - сообщает о методичке "Медуза".

Также Кремль говорит, что РФ нужно называть "лидером стран, не признающих исключительность Запада". Помимо этого, в методичке указано, что Путин якобы "дает Европе шанс одуматься".