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Кремль разослал методички для росСМИ по итогам 2022 года: у них РФ "побеждает" НАТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

кремль,рф

Пропагандистская машина подробно написала, как именно росСМИ должны подводить итоги года, у методики четыре раздела. В разделе "Главное" авторы "рекомендуют" еще раз подчеркнуть, что Владимир Путин, отправив войска в Украину, "принял единственно правильное решение, предотвратив готовящееся нападение Украины и НАТО на территорию России".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Медуза".

Российским СМИ "советуют" говорить, что Запад якобы готовился к атаке на РФ с 2014 года. Полномасштабную войну Кремль, конечно же, называет "спецоперацией", которая проходит "успешно". Российским СМИ не забыли напомнить о так называемой "защите миллионов русских людей".

"В России теперь 89 регионов, а площадь увеличилась более чем на 80 тысяч квадратных километров. Эта территория в три раза больше Крыма и в два раза больше Словакии или Хорватии, Дании или Швейцарии. Расширение границ России за счет воссоединения с Запорожской и Херсонской областями позволило Крыму перестать быть "островом", отделенным от материковой части России", - указано в методичке, однако о потере Херсона и других территорий в Кремле решили умолчать.

Смотрите: Пропагандист Соловьев о погибших в Украине оккупантах: "Жизнь вообще-то сильно переоценена". ВИДЕО

Также российским СМИ "рекомендуют" говорить о так называемом "успешном достижении целей по демилитаризации и денацификации" нашей страны. НАТО в методичках называют "мощнейшей военной машиной в истории человечества", которая якобы так и не смогла сломить армию РФ. Однако пропагандистам будет сложно не запутаться в противоречиях. Ведь сначала говорится о том, что РФ "демилитаризует" Украину, но при этом в методичке указано, что "РФ воюет с НАТО".

"НАТО — это враг совершенно другого масштаба и уровня, нежели киевский режим. Если бы не Запад, Украина давно была бы демилитаризована и приняла условия России. Быстрых побед никто не ждет — время работает на Россию. В "СВО" ситуация находится под контролем: затишье на фронте связано с перегруппировкой сил и необходимостью обучить мобилизованных", - указано в методичке.

Еще одно противоречие в том, что сначала Кремль говорит о том, что Запад якобы дает Украине все меньше техники, но при этом в методичке также указано, что наша страна получает много помощи.

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В Кремле не забыли напомнить пропагандистам и о том, что те должны внушать россиянам о "сплочении общества". Конечно же, настоящих опросов раскрывать никто не станет, вместо этого людям предлагается показать нарисованные от ВЦИОМа цифры о доверии россиян к Путину.

"Дополнительно в своих итоговых видео и текстах пропагандисты расскажут россиянам о том, что экономика страны имеет "огромный запас прочности и потенциал для развития", а "ситуация в ней и дальше будет улучшаться", - сообщает о методичке "Медуза".

Также Кремль говорит, что РФ нужно называть "лидером стран, не признающих исключительность Запада". Помимо этого, в методичке указано, что Путин якобы "дает Европе шанс одуматься".
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Топ комментарии
+24
Скора Ната проиграет и будет репарации ножками Буша платить рабсее)
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31.12.2022 11:14
+18
Чого ж він не діждався нападу НАТО -- очко заграло .
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31.12.2022 11:12
+18
Мобілізація у кацапів не призводить до перемог , а лише до збільшення кількості жмурів . Як і прогнозувалось раніше .
.
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31.12.2022 11:20
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Чого ж він не діждався нападу НАТО -- очко заграло .
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31.12.2022 11:12 Ответить
Скора Ната проиграет и будет репарации ножками Буша платить рабсее)
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31.12.2022 11:14 Ответить
Скоро будете нову мобілізацію проводити, кадирівськи шльондри, бо дуже мало чмобіків після «навчань» залишилося у строю!
Через 100 днів подивимось на успіхи і на тисячі кілометрів нових земель!
Горіть у пеклі виродки кацапськи!
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31.12.2022 11:16 Ответить
Мобілізація у кацапів не призводить до перемог , а лише до збільшення кількості жмурів . Як і прогнозувалось раніше .
.
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31.12.2022 11:20 Ответить
виграли чемпіонат світу з футболу та висадилися на сонце... нова північна корея
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31.12.2022 11:16 Ответить
з такими методичками мені стало жаль Гебельса
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31.12.2022 11:16 Ответить
Ді Дойче Вохеншау виглядає ,як мультики для дорослих
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31.12.2022 11:20 Ответить
Нє, хай парад організують і прямо звідти на хронт...у мішки
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31.12.2022 11:20 Ответить
Слабаки! НАТО перемагають, а Україну - ні! 😁
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31.12.2022 11:22 Ответить
ПУТИН *******-ИДИ *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.12.2022 11:24 Ответить
Правда НАТО поки на війну не прийшло...
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31.12.2022 11:24 Ответить
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31.12.2022 11:25 Ответить
Командир над алєнями.
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31.12.2022 11:38 Ответить
Ну так же й є
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31.12.2022 11:41 Ответить
дарма ви так.
він знамя над Рейхстагом водружал..... тричі
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31.12.2022 11:56 Ответить
"Когда приказ отдаст товарищ вова,
Фанерный маршал аленей поведет..."
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31.12.2022 11:58 Ответить
Скільки ж оленевод виграв битв над оленями, судячи з нагород.
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31.12.2022 11:58 Ответить
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31.12.2022 15:44 Ответить
До 24:02: 2023 року - 150 тис "жмурів" на Кацапію!
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31.12.2022 11:26 Ответить
Шизоиды.
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31.12.2022 11:26 Ответить
раССея вперде..
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31.12.2022 11:37 Ответить
Какие руские сцыкуны и ничтожества.
Вся их вековая загадочность слетела и осталось: зона, водка и вонь.
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31.12.2022 11:40 Ответить
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31.12.2022 11:43 Ответить
Кому потрібні ваші задрищенці з діркою в підлозі.
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31.12.2022 11:44 Ответить
Дурдомовцы рабсейские всему Миру очевидно в какую авантюру вы сами влипли, мыльте своё очко, а не другим глаза.
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31.12.2022 11:47 Ответить
а ще у Чемпіонату Світу з футболу
і на Сонце космонавтів висадили!
"шах і мат, Ілон Маску!"
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31.12.2022 11:51 Ответить
Победуны короче)
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31.12.2022 11:54 Ответить
ну побездуны скорее... в НАТО и не в курсе что их кто то там побеждает )))
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31.12.2022 12:11 Ответить
НАТО так и на войну ПОКА не приехало, а брехать кремлевские идиоты могут что угодно )
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31.12.2022 12:03 Ответить
Як казав Наполеон у старому анекдоті: "Якби у мене була б газета Правда, то Франція ніколи не дізналася б про Ватерлоо!"
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31.12.2022 12:05 Ответить
Вже 10 місяців воює срусня проти НАТО. Знищено більш як 100,000 орків (оккупантів рашистських кончених), а НАТО так і не приїхало.
Епічна дурість каZZапні.
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31.12.2022 12:13 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼🙁
все вірно
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31.12.2022 12:14 Ответить
Москалі завжди брехали, брешуть і будуть брехати про свою велич ,
бо ця п'янь і срань по - іншому існувати не вміє 😡
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31.12.2022 12:13 Ответить
Я так понимаю, пропагандосы должны хвастаться тем что временно натырили у соседей земли, подняв с полу громадные проблемы и став тупо империалистической страной а не страной освободителем, оправдали заодно привентивным нападением на Украину привентивное нападение Гитлера на СССР и в ожидании исключения из совбеза ООН и из ООН вообще должны всему этому радоваться? )
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31.12.2022 12:15 Ответить
Совок в чистом виде.Там тоже с Америкой воевали так что аж гай шумел, только все это закончилось его развалом и гуманитарной помощью от этой самой Америки.С рашкой будет то же самое.
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31.12.2022 12:43 Ответить
Дуже сподіваюсь, що в цей раз ніяких окорочків Буша не буде. Хай Китай допомогає якщо хоче
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31.12.2022 13:15 Ответить
Боюсь, что гуманизм все же опять пересилит, как уже три раза было...
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31.12.2022 14:26 Ответить
а нато в курсі?
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31.12.2022 12:48 Ответить
У дурці все стабільно ...
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31.12.2022 12:50 Ответить
Ну що ще в світі може бути огидніши терористичної варварської росії ? це ізгої в ********* світі ,з тупим бидлонаселенієм,а друзі які терористи іран ,кндр і білорусь що ж скажи хто твій друг і я скажу хто ти ,це нациське терористичне утворення під назвою рф не має права на існування в ********* світі.
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31.12.2022 12:55 Ответить
Тобто прямо зараз
росія воює з Угорщиною та Туреччиною?
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31.12.2022 13:00 Ответить
чистий Оруєлл. 1984
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31.12.2022 13:12 Ответить
 
 