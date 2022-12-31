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Новости За рубежом
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Россия не выиграет войну, украинцы нам не безразличны, - премьер Финляндии Марин в новогоднем обращении

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

марін

Премьер-министр Финляндии Санна Марин свое обращение по случаю Нового года посвятила решению страны стать членом Североатлантического Альянса, войны России против Украины и единства Европы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Марин, агрессивная война России в Украине требовала от финнов определиться с ролью Финляндии в новой ситуации. До войны менее трети финнов поддерживали членство в НАТО, и после полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство мгновенно поддержало членство в Альянсе.

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Марин отмечает, что решение о вступлении в НАТО было принято при мощной народной поддержке и твердом парламентском консенсусе.

"Именно на таком единодушии мы должны строить наше будущее как члены НАТО. Своим решением мы укрепили позицию Финляндии и расширили ее пространство для маневра в ситуации, когда оно рисковало сузиться и даже оказаться под угрозой", - считает премьер Финляндии.

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В новогоднем поздравлении она также упомянула о войне в Украине и изменениях, которые она принесла Финляндии и Европе.

"От нас и в дальнейшем будут требовать проявления силы и мужества. Мы будем помогать до тех пор, пока украинцы будут нуждаться в нашей помощи", - заверила Марин, отметив, что для финнов украинцы не безразличны.

"Россия не выиграет свою войну. Мир, в котором недемократические сверхдержавы подчиняют себе другие государства, несмотря на Устав ООН и несмотря на страдания, должен быть оставлен позади раз и навсегда. Друзей у России стало немного", - подчеркнула глава финского правительства.

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Топ комментарии
+12
Це вам не "корабельна сосна".
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31.12.2022 11:26
+8
Саша Грей, думала что она сосёт лучше всех в мире Пока не увидела вторую армию
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31.12.2022 11:25
+7
Finy ocen xoroso znajet sto jest bomzovskaja kacapija i ix mir.Eto strana kotoraja kotoraja umela vojevat i dumaju teper gotovi povtorit toze , kogda prakticeski odna, neimeja voruzenyja ostanavyla rodzianskuju bomzovskuju armiju.
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31.12.2022 11:34
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Саша Грей, думала что она сосёт лучше всех в мире Пока не увидела вторую армию
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31.12.2022 11:25 Ответить
завали
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31.12.2022 11:57 Ответить
Оказывается можно еще бомбить Белгород
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31.12.2022 12:02 Ответить
Це вам не "корабельна сосна".
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31.12.2022 11:26 Ответить
Корабельні сосни лише у зелені.
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31.12.2022 11:31 Ответить
Це просто гарна сосьонка)
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31.12.2022 14:57 Ответить
Питання вже в іншому - чи переживе раССея цю війну..
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31.12.2022 11:32 Ответить
Finy ocen xoroso znajet sto jest bomzovskaja kacapija i ix mir.Eto strana kotoraja kotoraja umela vojevat i dumaju teper gotovi povtorit toze , kogda prakticeski odna, neimeja voruzenyja ostanavyla rodzianskuju bomzovskuju armiju.
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31.12.2022 11:34 Ответить
Переможемо,котики!
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31.12.2022 11:42 Ответить
Яка красуня, одразу видно - любить Україну
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31.12.2022 11:56 Ответить
Маршал Финляндии Маннершейм обидел дохлый Ссср трижды.. зимой 1940 года,летом 1941 года и летом 1944 года...и все три раза товаристч Сралин был в полном Сортире...🤣💪
Слава Маршалу Маннергейму ✊👍💯💯💯🇺🇦
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31.12.2022 12:05 Ответить
Takoj kak marsal Mannersreim razdajutisia 1 v 100 let.Imeja na 100 sotni raz sil mense nanesti poteri 1 k 50.
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31.12.2022 12:35 Ответить
Киця.Цьом.
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31.12.2022 12:05 Ответить
Мавзолейных Обезьян Сралина любил только президент США Франклин Делано Рузвельт..миллионами тонн кормил краснопузых шакалов своей Тушонкой и не только,,, Мавзолейного быдлоВермахта..🦍🦍🦍👺👺👺
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31.12.2022 12:10 Ответить
Буш старшый тоже рюсьге свиней кормил ножками куриными, русню ****** всю историю США кормили
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31.12.2022 12:20 Ответить
Добавьте сюда голод в Повольжье организация АРА. Неблагодарные твари.
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31.12.2022 12:24 Ответить
дякуємо пані Санна Марін ! З Новим роком, Вас ! З роком Перемоги України !!!

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31.12.2022 12:22 Ответить
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31.12.2022 12:24 Ответить
Frau Marin Auch Ihnen ein frohes neues Jahr!
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31.12.2022 12:45 Ответить
Пані прем'єр і на щиру повагу заслуговує, і з себе жіночка симпатична та ладненька.
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31.12.2022 13:20 Ответить
 
 