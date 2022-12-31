Россия не выиграет войну, украинцы нам не безразличны, - премьер Финляндии Марин в новогоднем обращении

Премьер-министр Финляндии Санна Марин свое обращение по случаю Нового года посвятила решению страны стать членом Североатлантического Альянса, войны России против Украины и единства Европы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Марин, агрессивная война России в Украине требовала от финнов определиться с ролью Финляндии в новой ситуации. До войны менее трети финнов поддерживали членство в НАТО, и после полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство мгновенно поддержало членство в Альянсе.

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Марин отмечает, что решение о вступлении в НАТО было принято при мощной народной поддержке и твердом парламентском консенсусе.

"Именно на таком единодушии мы должны строить наше будущее как члены НАТО. Своим решением мы укрепили позицию Финляндии и расширили ее пространство для маневра в ситуации, когда оно рисковало сузиться и даже оказаться под угрозой", - считает премьер Финляндии.

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В новогоднем поздравлении она также упомянула о войне в Украине и изменениях, которые она принесла Финляндии и Европе.

"От нас и в дальнейшем будут требовать проявления силы и мужества. Мы будем помогать до тех пор, пока украинцы будут нуждаться в нашей помощи", - заверила Марин, отметив, что для финнов украинцы не безразличны.

"Россия не выиграет свою войну. Мир, в котором недемократические сверхдержавы подчиняют себе другие государства, несмотря на Устав ООН и несмотря на страдания, должен быть оставлен позади раз и навсегда. Друзей у России стало немного", - подчеркнула глава финского правительства.

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