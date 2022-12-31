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В Черном и Азовском морях на боевом дежурстве находятся 6 кораблей оккупантов, - ВМС ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

корабель

Россия держит на боевом дежурстве в Черном море пять кораблей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ВМС ВСУ.

По состоянию на 31.12.2022:

  • в Черном море на боевом дежурстве находятся до 5 вражеских кораблей;
  • в Азовском море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп – 72 ракеты.

За сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря – 11 судов, из них 1 судно двигалось из пролива Босфор;
  • Черного моря – 23 судна, из них 7 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

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Щось давненько руські ваєнні кораблі не йшли, куди їм вказали напрям. Треба виправити
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31.12.2022 12:00 Ответить
а хотелось бы на НГ по хоть по одному катерку шмальнуть...
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31.12.2022 12:07 Ответить
Плаваючий комбікорм.. бичка годувати не час??
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31.12.2022 12:14 Ответить
Поки - що перебувають кацапські корита в Чорному і Азовському морях
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31.12.2022 12:28 Ответить
А почему они до сих пор ещё не на дне ? Кто этим фашистам разрешил плавать в нашем море ?
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31.12.2022 12:31 Ответить
гандоны начали поздравлять... Пуски ракеты с пеТУхов
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31.12.2022 12:37 Ответить
Цензор,не пиши«на бойовому».На бойовому-це щось патріотичне,а руzкі корита на розбійно-піратському чергуванні.
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31.12.2022 12:40 Ответить
 
 