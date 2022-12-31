Морпехи за прошедшие сутки уничтожили 9 оккупантов и 4 единицы прицепной артиллерии. ИНФОГРАФИКА

Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группирований, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС Украины.

Как отмечается, за прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили 9 оккупантов и 4 единицы прицепной артиллерии

Окончательные потери врага уточняются.

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