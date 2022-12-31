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Морпехи за прошедшие сутки уничтожили 9 оккупантов и 4 единицы прицепной артиллерии. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группирований, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС Украины.
Как отмечается, за прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили 9 оккупантов и 4 единицы прицепной артиллерии
Окончательные потери врага уточняются.
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Amber
показать весь комментарий31.12.2022 12:22 Ответить Мне нравится 1
walshebneg
показать весь комментарий31.12.2022 12:49 Ответить Мне нравится 0
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