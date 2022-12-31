По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Ким предупредил о пусках ракет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что россияне выпустили ракеты.
Свое сообщение Ким опубликовал в телеграм-канале в 12.18, передает Цензор.НЕТ.
"Довариваем картошку на оливье. Оккупанты решили нам попытаться испортить день. Есть пуски ракет", - написал он.
С 12:22 в разных областях начали объявлять воздушную тревогу. Сначала – в Николаевской и Одесской, следом – в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях.
Также тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областях.
По состоянию на 13.08 тревога объявлена по всей территории Украины.
Мэр Сум Александр Лысенко предупредил о возможной ракетной опасности и отключении электроснабжения.
"Подготовьтесь, пожалуйста!" – написал он в телеграм-канале.
Глава Сумщины Дмитрий Живицкий в 12:59 предупредил о подлете ракет в область. "В укрытие!
Ракеты на подлете в область", - написал он в телеграм-канале.
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Дальше будешь фильтровать по ширине носа и разрезу глаз ?
З тим, що кацапам тут не місце?
Бо це ви привели війну в Україну. Кацапи вас своїми вважають. Так і є. Мова - ідентифікатор нації.
Чомусь Львів ***** навіть не думав анексувати.
Військові, міноборони та ніхто інший ніколи не повідомляють цю інформацію.
Коментатори під кожною новиною: чому Кім, хто такий Кім, Кім піариться, чому не військові чи хтось інший.
В мене одне питання: люди, ви дебіли?