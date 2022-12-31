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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Ким предупредил о пусках ракет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

карта

Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что россияне выпустили ракеты.

Свое сообщение Ким опубликовал в телеграм-канале в 12.18, передает Цензор.НЕТ.

"Довариваем картошку на оливье. Оккупанты решили нам попытаться испортить день. Есть пуски ракет", - написал он.

С 12:22 в разных областях начали объявлять воздушную тревогу. Сначала – в Николаевской и Одесской, следом – в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях.

Также тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областях.

По состоянию на 13.08 тревога объявлена по всей территории Украины.

Читайте: Россияне снова обстреляли приграничья Сумской области

Мэр Сум Александр Лысенко предупредил о возможной ракетной опасности и отключении электроснабжения.

"Подготовьтесь, пожалуйста!" – написал он в телеграм-канале.

Глава Сумщины Дмитрий Живицкий в 12:59 предупредил о подлете ракет в область. "В укрытие!
Ракеты на подлете в область", - написал он в телеграм-канале.

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Ким предупредил о пусках ракет 01
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Топ комментарии
+51
Украинцив могут остаться без свитла у новоричной ничь, зато у кацапов дед Мороз приготвил то ли 800, то ли 1000 чорних пакетих. Из Болгарию бажаю всим перемога над ордой в новом роком. Слава Украини!
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31.12.2022 13:06
+36
В Николаевской области служит мой младший сын кстати в ППО...✊💪 Слава ЗСУ та генералу Залужному Марченко 🔱❤️🖤🔱
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31.12.2022 13:02
+26
А ты не в курсе шо орки ради Понта голышом останутся,последнее отдадут.....оставить без света хохлов влажные мечты....которые надеюсь разобьются об нашу ПВО.
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31.12.2022 13:01
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цей ваш ворожий язик давно пора заборонити, а таких упоротих, як ти - виселити на парашу.
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31.12.2022 14:10 Ответить
Да да. Всех несогласных спалить, расстрелять, повесить.
Дальше будешь фильтровать по ширине носа и разрезу глаз ?
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31.12.2022 14:26 Ответить
Нєсогласная с чєм?))
З тим, що кацапам тут не місце?
Бо це ви привели війну в Україну. Кацапи вас своїми вважають. Так і є. Мова - ідентифікатор нації.
Чомусь Львів ***** навіть не думав анексувати.
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31.12.2022 14:31 Ответить
Враг сейчас у дарил ракетами типа "Калибр" по центру Киева - бейте в ответ по крымскому мосту и по москве, пусть у москалей тоже будет "веселый новый год".
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31.12.2022 14:15 Ответить
А Миколаїв таки добряче кілька хвилин назад струсонуло ! А для довбнів - Кім голова ВІЙСЬКОВОЇ адміністрації Миколаївської області ,який має інформацію з першоджерел і у першу чергу.
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31.12.2022 14:19 Ответить
навіть не так. Про ракети завжди повідомляє Кім. Якщо ви не розумієте чому - краще мовчіть, бо ви довбень.
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31.12.2022 14:30 Ответить
Про пуски ракет з дальної авіації завжди повідомляє Кім, а за ним - лише голови ОВА. Інфа завжди точна.
Військові, міноборони та ніхто інший ніколи не повідомляють цю інформацію.

Коментатори під кожною новиною: чому Кім, хто такий Кім, Кім піариться, чому не військові чи хтось інший.
В мене одне питання: люди, ви дебіли?
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31.12.2022 15:03 Ответить
Люди не дебіли, вони хочуть зрозуміти, чи можде він повідомляти, чи краще це робити військовим, які фактично бачать, фіксують і повідомляють головій військової адміністрації Миколаївської облас ті. А чому тоді цей голова такого поважного органу пише свої повідомлення мовою ворога, який вбиває тут нас? Це щоб йому було зручно, щоб не вчити державну, чи зоб ворог розумів, що він робить?
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31.12.2022 15:29 Ответить
Може. Не краще. Дальня авіація. Не бачать і не фіксують. Не військові. Перечитай ще раз. Якщо і так незрозуміло, то я не знаю що ще можна зробити
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31.12.2022 15:48 Ответить
Ти - дебіл!!!Звідки у кіма розвіддані про пуски кацапських ракет???Це проплачений піар.В тім числі платять таким як ти, прихильникам кіма.
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31.12.2022 15:31 Ответить
фейспалм
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31.12.2022 15:34 Ответить
Та да, Ким их сам запускает,чтобы потом сообщать и пиарится! 🤡
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31.12.2022 19:49 Ответить
Запускають ракети - орки,збивають ракети - ЗСУ,а кім піариться.З логічним мисленням у вас туго.Схоже що ви із зеленої секти,там всі такі.
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31.12.2022 21:37 Ответить
Ну да, и как 15 лет работаю программистом без логического мышления, диву даюсь) видимо мне платят за красивые глаза ахаха. Бачу що ви з секті хейту заради хейту. Тепер Киму потрібно не писати про ракеті бо якийсь довбні вирішать що він піариться. Зрадодовбні in fire.
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01.01.2023 02:36 Ответить
Оскільки програміст доволі затребувана і високооплачувана професія,та ще й з 15 річним стажем),то у вас просто не повинно вистачати часу щоб читати коменти на цензорі і відповідати форумчанам.Ви такий програміст як я іспанський льотчик.За піар кіма вам платять "реальные бабки" , бо за 15 років ви забули всі мови програмування))).
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01.01.2023 11:38 Ответить
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